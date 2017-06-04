Против течения. Орлов, Калинин, Любимов и Галиев могут вернуться в КХЛ

Несмотря на то что Олимпиада в Южной Корее рискует пройти без игроков НХЛ, россияне продолжают уезжать за океан. Вадим Шипачёв и Андрей Миронов, Виктор Антипин и Алексей Береглазов, Ярослав Дыбленко — и это ещё не всё! Владислав Гавриков думает над предложением из «Коламбуса», Евгений Дадонов одной ногой в «Вегасе», и даже Илья Ковальчук рассматривает вариант возвращения в НХЛ. Казалось бы, в это межсезонье для российских хоккеистов есть только одно направление. Однако есть и те, кто намерен плыть через Атлантику против течения. Мы рассмотрели ситуации всех россиян, у которых закончились контракты в НХЛ, и оценили вероятность возвращения в Россию.
Роман Любимов
Оставив форварда «Филадельфии» вне заявки на чемпионат мира, ему словно давали понять: для того, чтобы быть железным игроком национальной команды, нужно вернуться из-за океана. Тренеры сборной открыто говорили о том, что отдавали предпочтение тем игрокам, которых видели на этапах Евротура и в играх за российские клубы. Нам неизвестно, стал ли этот фактор решающим, но после сезона в НХЛ Любимов возвращается в ЦСКА. Об этом можно говорить как о свершившимся факте. Не скрывает хода переговоров с форвардом и Игорь Есмантович. Более того, президент ЦСКА говорит о сближении сторон. Из всех, кто потенциально может пересечь Атлантику, отправившись против течения, Любимов ближе всего к заключению контракта.
Вероятность возвращения: 90%
Сергей Калинин
Отнюдь не всегда за покупкой прав следует незамедлительное подписание контракта. В конце концов, ЦСКА права на Орлова и Якупова заполучил ещё в 2014 году, но ни тот, ни другой форму со звездой на груди до сих пор не надели. Да и шаг СКА, который выменял у москвичей права на Кучерова и всё того же Якупова, скорее на отдалённую перспективу. С Сергеем Калининым всё несколько иначе. Ещё до того, как петербуржцы за 80 млн рублей выкупили права у «Авангарда», Геннадий Тимченко рассказал о наличии переговоров с нападающим. Позже даже появилась информация о подписании контракта, но агент игрока Валерий Холин её опроверг. Якобы приоритетом для Калинина остаётся «Торонто», а до 1 июля никаких бумаг он подписывать не планирует. Впрочем, шансы на то, что Сергей останется в НХЛ, минимальны. Тогда как в СКА есть Олег Знарок, который всегда высоко оценивал Калинина, а также пара-тройка освободившихся вакансий в линии атаки.
Вероятность возвращения: 80%
Станислав Галиев
В минувшем сезоне Галиев не провёл ни одного матча за «Вашингтон», и это притом, что в АХЛ он демонстрировал отменную статистику. Забросив 21 шайбу за «Херши», он наряду с Владиславом Каменевым стал лучшим снайпером среди россиян, выступающих во второй по силе североамериканской лиге. Барри Тротц не видит в составе одного из наиболее ярких представителей фарм-клуба «столичных», что может подтолкнуть Галиева к возвращению в Россию. Сам Станислав недавно заявил, что не намерен оставаться в системе «Кэпиталз». В 25-летнем форварде могут быть заинтересованы ведущие клубы КХЛ, в том числе его родное «Динамо». Бело-голубые до сих пор располагают правами на форварда, но в непростой финансовой ситуации могут постараться заработать на их продаже.
Вероятность возвращения: 60%
Дмитрий Орлов
До конца не верится, что защитник, отыгравший свой лучший сезон в сильнейшей лиге мира, на самом пике сорвётся в Россию. Дмитрий Орлов за минувший год сыграл на двух чемпионатах мира, выходил в первой паре на Кубке мира и вошёл в число ведущих защитников «Вашингтона». Если в начале сезона вероятность, что «Вегас» заберёт Дмитрия с драфта расширения, оценивалась достаточно высоко, то теперь говорят о намерении «столичных» сохранить россиянина. Сам Орлов о своём будущем молчит, а вот «Вашингтон» и ЦСКА открыто заявляют о заинтересованности в защитнике. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан намерен предложить ему долгосрочный контракт, а со стороны «армейцев» необходимость приглашения Орлов озвучивает Игорь Никитин. То, что Орлов и Никитин работали в сборной России, может сыграть такую же роль, как и возможность сыграть на Олимпиаде. Напомним, что прошлым летом перед подписанием нового контракта с «Кэпиталз» Дмитрий тренировался с ЦСКА.
Вероятность возвращения: 50%
Сергей Толчинский
По ходу прошлого сезона в кулуарах ходили разговоры о возможном возвращении Толчинского в Россию. Причём не обязательно в ЦСКА. Пусть москвичам и принадлежат права на своего воспитанника, были и другие варианты развития ситуации. Сейчас, когда у реактивного и невероятно техничного форварда закончился контракт новичка с «Каролиной», к этому вопросу могут вернуться. У самого Сергея, блиставшего на молодёжном уровне, взрослая карьера складывается не так гладко. Но и у Игоря Никитина он вряд ли получит доверие и свободу, необходимые для развития.
Вероятность возвращения: 30%
Александр Бурмистров
Ещё в начале прошлого сезона в возвращение Бурмистрова в Россию можно было поверить. Казалось, что Александр, некогда выбранный на драфте выше Тарасенко и Кузнецова, просто не соответствует уровню НХЛ. Однако переход в «Аризону» многое изменил. «Койоты» наверняка постараются сохранить Бурмистрова, прилично отыгравшего вторую половину сезона. Есть ли у него пути к отступлению? В «Ак Барс», пока там правит Зинэтула Билялетдинов, казанцу пусть заказан, а СКА, который претендовал на Бурмистрова два года назад, ещё нужно выторговать права на него.
Вероятность возвращения: 30%
В СКА есть Олег Знарок, который всегда высоко оценивал Калинина, а также пара-тройка освободившихся вакансий в линии атаки.
Никита Нестеров
Перед дедлайном ходили разговоры о том, что Никита Нестеров вернётся в родной «Трактор». Учитывая, что почти сразу после этих слухов защитник был обменян из «Тампы-Бэй» в «Монреаль», это больше напоминает агентские спекуляции. Реально ли возвращение теперь, когда Нестеров стал свободным агентом, так и не закрепившись в основе «Канадиенс»? С Клодом Жульеном челябинец не сработался, зато другие клубы НХЛ, по словам его агента Дэна Мильштейна, в Никите заинтересованы.
Вероятность возвращения: 20%
Михаил Григоренко
Как и в случае с Тютиным, будущее Григоренко в «Колорадо» подвисло. «Эвеланш» поставили переговоры с россиянами на паузу, держа в уме драфт расширения. Не исключено, что Михаил отправится поднимать «Вегас». За пять лет в НХЛ он сменил две команды, но так и не вышел на уровень центрфорварда, выбранного в первом раунде драфта. Возможно, манера игры Григоренко больше подходит для европейского хоккея, но его родной ЦСКА уже приобрёл на его позицию Шалунова и Окулова. К тому же жена Михаила – канадка, а в их семье недавно родился второй ребёнок.
Вероятность возвращения: 20%
То, что Орлов и Никитин работали в сборной России, может сыграть такую же роль, как и возможность сыграть на Олимпиаде.
Никита Задоров
В начале марта Задоров признался, что готов общаться с ЦСКА на предмет контракта. Мол, он всегда открыт для разговоров. ЦСКА – родной клуб Никиты, и именно «армейцам» принадлежат на него права в КХЛ. Однако последние пять сезонов москвич Задоров провёл по ту сторону Атлантики и чувствует себя в североамериканской жизни вполне комфортно. Джо Сакик признался, что когда Никита не подвержен травмам – он тот самый защитник, который нужен «лавинам». «Колорадо» заинтересованы в Задорове и ведут переговоры о новом контракте.
Вероятность возвращения: 15%
Наиль Якупов
С большой долей вероятности можно утверждать, что в «Сент-Луисе» Якупов не останется. Высоки шансы, что на драфте расширения россиянина заберёт «Вегас». Если этого не случится, Игорь Ларионов будет искать для своего клиента другие варианты, преимущественно в Северной Америке. Даже то, что ЦСКА обменял права на Наиля в СКА, не повышает его шансы на возвращение. Ларионов нацелен прежде всего на заокеанский рынок, а мини-конфликт с Олегом Знарком годичной давности ещё не забыт.
Вероятность возвращения: 10%
Фёдор Тютин
Тютин по меркам НХЛ всегда был крепким середняком, а в «Коламбусе», когда «жакеты» были беспросветными аутсайдерами, даже играл в первой паре. 33-летний защитник уже вряд ли сможет претендовать на солидный контракт, но найти хоть какую-то работу за океаном ему вполне по силам. А вот в России интерес к нему практически отсутствует. Виной тому невзрачный сезон за «Атлант» во время локаута и неважная игра за сборную. Вот уже три года Тютин не надевал форму национальной команды.
Вероятность возвращения: 10%
Дмитрий Куликов
Минувший сезон был для Куликова далеко не лучшим за его заокеанскую карьеру. «-26» по показателю полезности способны помешать ему заключить такой же выгодный контракт, как с «Баффало», но вряд ли подтолкнёт к возвращению в Россию. Сам Дмитрий заявил, что не готов возвращаться на родину ради Олимпийских игр. Вряд ли жаждет переезда в Россию и его жена-шведка. Ну а если у условного СКА и возникнет желание завербовать Куликова, неизбежны тяжёлые переговоры с «Локомотивом». Юрий Яковлев не готов уступать конкурентам права даже на тех игроков, которые не нужны самим «железнодорожникам».
Вероятность возвращения: 5%
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Сразу после того, как стало известно, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, Кузнецов был готов пойти за Александром Овечкиным. Но страсти улеглись, эмоции сменились скупым расчётом, а планы челябинца поменялись. Во время чемпионата мира он признался, что не готов последовать за Овечкиным, если тот самовольно уедет на Игры, а в КХЛ вернётся только в том случае, если будет никому не нужен в сильнейшей лиге мира. Представить, что «Вашингтон» откажется от своего второго центра, крайне затруднительно. Скорее всего, свой третий контракт со «столичными» Кузнецов заключит на звёздных условиях.
Вероятность возвращения: 5%
Скорее всего, свой третий контракт со «столичными» Кузнецов заключит на звёздных условиях.
Андрей Марков
Медленно, но верно карьера одного из лучших российских защитников в истории НХЛ близится к завершению. Предложит ли «Монреаль» своему ветерану новый контракт и на каких условиях? Марков пока не говорит о желании повесить коньки на гвоздь, но очевидно, что 38-летнему защитнику осталось играть пару сезонов. Можно быть уверенным в том, что проведёт он их за океаном. За 16 лет в Монреале он получил канадское гражданство, а недавно перевёз туда детей после смерти первой жены.
Вероятность возвращения: 1%
Александр Радулов
Не для того Радулов отказывался от миллионов ЦСКА, заключал однолетний контракт с «Монреалем» и игнорировал вызовы в сборную, чтобы сейчас вернуться в Россию. Александр хочет заключить многолетнее соглашение с клубом НХЛ, и лучше, если это будет «Монреаль», где он успел стать своим.
Вероятность возвращения: 1%