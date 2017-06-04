Мюррей, Малкин или Ринне? 5 претендентов на «Конн Смайт Трофи»

«Питтсбург» уступил первый матч на чужой площадке, но по-прежнему находится в двух победах от Кубка Стэнли и у всех обозревателей и аналитиков остаётся главным претендентом на чашу. Совсем другая ситуация с престижным «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф: хоккеистов, которые имеют свои претензии на этот приз, настолько много, что предсказать его будущего обладателя просто невозможно. Кто же всерьёз претендует на то, чтобы войти в историю?

Голкипер «Предаторз» наряду с Евгением Малкиным считался одним из двух главных претендентов на «Конна Смайта», но не самая хорошая статистика в двух первых матчах финала несколько подпортила общее впечатление. Финн начал плей-офф с двух подряд «сухарей» в серии с «Чикаго», который считался одним из фаворитов, и на протяжении всего пути к финалу выглядел великолепно. 29 пропущенных голов в 16 кубковых матчах и фантастический процент отражённых бросков 94,1% делали Ринне суперменом. Кроме того, на Пекку работал тот факт, что в составе «хищников» именно он является главной звездой, и в случае затянувшейся финальной серии или – как знать – победы «Нэшвилла» Ринне будет самым простым выбором для вручения «Конна Смайта».

«У Пекки есть всё что нужно: он очень талантлив, опытен, мастеровит, атлетичен. Думаю, он найдет свою игру. Ему совсем немногое нужно в ней изменить. Исход матчей решали незначительные ошибки, которые очень легко исправить», — так охарактеризовал игру финна эксперт официального сайта НХЛ Илья Брызгалов. «Для меня этот финал – шанс, которого я ждал всю жизнь», — признался голкипер «Нэшвилла».

Против Ринне может сработать тот факт, что находить ключи к его воротам «пингвины» довольно неплохо научились – особенно здорово это удалось сделать следующему кандидату.

Джейк Гюнцель («Питтсбург»)

Сенсационный новобранец «Пингвинз» забил в трёх матчах финала 4 шайбы и является лучшим снайпером плей-офф с результатом 13 заброшенных шайб. Удивительно, что весь финал Восточной конференции Гюнцель «молчал», не забив в 10 матчах подряд, но его игра всё равно вызывает восхищение болельщиков. «Это его первый год в профессиональном хоккее. Джейк только-только выпустился из колледжа, он не привык играть с энхаэловским графиком – здесь совсем другие требования к «физике», не говоря уже о матчах плей-офф. Мы попытались сократить его игровое время, чтобы он стал более эффективным, и это сработало», — рассказал наставник «Питтсбурга» Майк Салливан.

Гюнцель уже вышел на четвёртое место в истории Кубка Стэнли по очкам среди новобранцев и стал вторым новичком после Дино Сисарелли, которому удалось забить в трёх первых матчах финала. «Очень умён, обладает хорошим хоккейным чутьём, умеет читать игру. А главное – всё время находится у ворот», — так похвалил Гюнцеля Сидни Кросби.

Малкин – лучший бомбардир плей-офф с трёхочковым преимуществом по отношению к ближайшему преследователю, которым является Кросби. Россиянин уже брал «Конна Смайта» в 2009 году, и в нынешнем розыгрыше он почти в каждом матче проявлял свои лидерские качества. Отчётливей всего это проявилось во втором раунде, когда Кросби был вынужден покинуть площадку до окончания третьей игры, но Евгений принял эстафету, сумев забить победный гол. «Евгений – это наш тихий лидер. Он проявляет своё лидерство не через слова, а через игру. Когда у него есть возможность изменить ситуацию и сделать «большой» момент в ключевые минуты, он стремиться ей воспользоваться», — сказал Майк Салливан.

Победное дыхание Суббэна. Кросби и Малкин не нанесли ни одного броска «Нэшвилл» нашёл способ закрыть лидеров «Питтсбурга», а Пи Кей Суббэн снова «залез под кожу» одному из лучших форвардов соперника.

Против Малкина может сыграть очень неудачный третий матч серии, когда 71-й номер не отметился ни единым броском даже мимо створа, а после игры напрасно сорвал эмоции на провоцировавшем его болельщике «Предаторз». Официальной реакции лиги на это поведение Евгения не последовало, но вряд ли данный момент остался незамеченным хоккейными чиновниками. Поскольку обладателя «Конна Смайта» определяет не голосование журналистов, а руководство НХЛ, не исключено, что это проявление несдержанности в адрес зрителя заставит лигу отказаться от кандидатуры Малкина. Тем более, что есть всем известная и полностью безупречная альтернатива.

Сидни Кросби («Питтсбург»)

Кросби набрал 23 очка в 21 матче плей-офф, и вряд ли кто-то всерьёз будет возражать, что капитан стал одним из творцов нынешнего успешного кубкового пути своей команды. Без Сидни вряд ли так лихо забивал бы Гюнцель, да и Малкин, выходящий с Кросби в спецбригаде большинства, был бы не так эффективен. Достаточно часто статистика Кросби не «кричит», а тихо сообщает своей стабильностью о том, что 87-й номер «Питтсбурга» в полном порядке.

Против течения. Орлов, Калинин, Любимов и Галиев могут вернуться в КХЛ В то время, пока Вадим Шипачёв переходит в «Вегас», а Илья Ковальчук рассматривает варианты в НХЛ, энхаэловцы возвращаются в Россию.

Против Сида явно играет другая статистика, которая утверждает, что два года подряд один и тот же хоккеист выигрывал «Конн Смайт Трофи» крайне редко. В истории НХЛ таких случаев было два: в 1974 и 1975 годах этот приз получал вратарь «Филадельфии» Берни Пэрент, а в 1991-м и 1992-м – босс Кросби великий Марио.

Мэтт Мюррей («Питтсбург»)

Если бы «Конна Смайта» можно было вручить вратарской бригаде, тогда сомнений бы не было никаких – трофей точно достался бы Мюррею и Марку-Андре Флёри. Однако в одиночку оба стража ворот не вполне дотягивают до статуса самого ценного игрока. Флёри, отыгравший 15 матчей и «отдуэливший» Бобровского и Холтби, идёт вторым в лиге по победам (9), а Мюррей великолепно отыграл концовку серии с «Оттавой» и здорово проявил себя в двух первых матчах финала. За кандидатуру Мюррея высказался даже Дон Черри, не сказав ни слова о своём любимце Кросби, что вполне можно рассматривать как полноценное обретение голкипером звёздного статуса. Однако вручать престижный приз человеку, не сыгравшему даже половины матчей, будет решением достаточно спорным.

Примечательно, что в мировом хоккее уже есть прецедент, когда титул MVP получили сразу два игрока – ими тоже были вратари. В 2009 году в финской SM-лиге трофей имени Яри Курри был вручён двум голкиперам «Ювяскюля» — Пекка Туокколе и Синухе Валлинхеймо.