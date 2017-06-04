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Хоккей. Итоги дня. 4 июня 2017 года — Чемпионат
Фото: Reuters
Текст: Дарья Тубольцева

Малкин замахнулся на болельщика, а Ковальчук интересен шести клубам НХЛ

Малкин и Кросби без бросков впервые в плей-офф, Брызгалов крушил машины с эмблемой «Питтсбурга», а Ковальчук заинтересовал 6 клубов НХЛ.
4 июня 2017, воскресенье. 22:00. Хоккей

Малкин и Кросби впервые в плей-офф не нанесли ни одного броска

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз» (5:1, счёт в серии — 1-2) нападающие «пингвинов» Сидни Кросби и Евгений Малкин не нанесли ни одного броска в створ ворот команды соперников — это случилось впервые за время выступления «Питтсбурга» в плей-офф.

Всего «Питтсбург» нанёс в этом матче 28 бросков по воротам голкипера «Нэшвилла» Пекки Ринне, из которых финский вратарь отразил 27. Его визави вратарь «Пингвинз» Мэттью Мюррей отразил 28 из 33 бросков. Четвёртая игра серии состоится 6 июня на льду «Нэшвилла».

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Малкин едва не ударил клюшкой болельщика «Нэшвилла»

После третьего матча финала Кубка Стэнли между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз» (5:1) произошёл любопытный эпизод. Хоккеисты «пингвинов», расстроенные поражением, уходили по специальному проходу в свою раздевалку. Болельщики «Предаторз», чьи места располагались прямо над проходом, начали выкрикивать в адрес гостей оскорбления и бросать им под ноги посторонние предметы. Нападающий гостей Евгений Малкин отреагировал на это весьма эмоционально и даже замахнулся клюшкой на одного из болельщиков, но сдержался и удара не нанёс.

Брызгалов помог болельщикам «Нэшвилла» разбить авто с эмблемой «Пингвинз»

Известный голкипер Илья Брызгалов перед стартом третьего матча финала Кубка Стэнли помог болельщикам «Нэшвилл Предаторз» разбить при помощи кувалды легковой автомобиль, на кузов которого была нанесена символика «Питтсбург Пингвинз» — соперника «хищников» по финальной серии.

Для болельщиков «Предаторз» подобные акции с разрушением «вражеской» машины стали своеобразной традицией, которая стартовала семь лет назад.

Игроки «Кузни» могут стать неограниченно свободными агентами

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко заявил, что любой игрок «Металлурга», находящийся на контракте, имеет право обратиться в Дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой признать его неограниченно свободным агентом.

«Для нас главное, чтобы права хоккеистов не были нарушены. Именно об этом говорили с представителями КХЛ, Дисциплинарного комитета, Центрального информационного бюро. За Новокузнецком остаётся право отдать, продать или обменять любого хоккеиста из своей системы. В случае обмена тот игрок, который отправляется в «Металлург» и в ВХЛ, должен дать официальное согласие о такой сделке. Если согласия нет, то обмен считается недействительным. Любой игрок «Металлурга», находящийся на контракте, имеет право обратиться в Дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой признать его неограниченно свободным агентом. Как только это обращение поступает в ДК, статус такого хоккеиста замораживается, на все сделки с его участием накладывается вето — до официального решения ДК о его «освобождении», — сказал Коваленко.

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Шесть клубов НХЛ заинтересованы в услугах Ковальчука

На нападающего СКА Илью Ковальчука претендует более шести клубов НХЛ, среди которых «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Ливз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает в своей колонке обозреватель New York Post Ларри Брукс.

«Блюз», «Мэйпл Ливз» и «Шаркс» находятся среди более полудюжины клубов, которые выразили заинтересованность в услугах Ковальчука. Безусловно, «Рейнджерс» тоже среди этих команд, но обстоятельства могут помешать его переезду в Нью-Йорк», — написал Брукс.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз ХК Металлург Нк Андрей Коваленко Евгений Малкин Илья Брызгалов Илья Ковальчук Сидни Кросби Обзор главных хоккейных событий дня
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