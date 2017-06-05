Легализация или полный запрет? Руководители и эксперты – об аренде в КХЛ

Конфликт между новокузнецким «Металлургом» и «Авангардом» из-за форварда Кирилла Семёнова продолжает разгораться с новой силой. 5 июня клуб из Новокузнецка объявил об обмене нападающего в «Салават Юлаев», однако переход ещё не одобрен лигой. Через три дня состоится заседание дисциплинарного комитета КХЛ по поводу закрепления спортивных прав клубом «Авангардом» на Семёнова, который в прошлом сезоне выступал за новокузнецкий «Металлург» в скрытой аренде.

Аренда игроков в КХЛ официально запрещена. Но некоторые клубы практикуют так называемую «скрытую аренду». В лиге уже давно назрел вопрос о легализации или полном запрете аренды. Эксперты, генеральные менеджеры клубов и тренеры делятся своим мнением на эту тему.

Спасение для игроков или выгода олигархов? «За» и «против» аренды в КХЛ Конфликт между «Кузней» и «Авангардом», который уже назвали «делом Семёнова», может привести к изменению регламента. Нужна ли в КХЛ аренда?

— Нужно ли в КХЛ разрешить аренду или полностью от неё отказаться?

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд:

— Моё мнение – аренда в КХЛ не нужна. Потому что это способ для менеджеров уйти от ответственности. Но если считают, что она необходима, то надо её узаконить. Не должно быть такого, как сейчас. Тогда уж официально разрешите. Если мы говорим, что нам нужен механизм по уравниванию клубов, то, конечно, она не нужна. У тебя, к примеру, много игроков. Ты не знаешь, что с ними делать, нужно освобождаться. А потом эти хоккеисты заиграли в другом клубе. И тебе говорят: слушай, у тебя был такой игрок, а ты его отдал. Конечно, проще накупить людей и раздать всех в аренду. Но если мы говорим, что нужно подтягивать общий уровень, то нужно понимать, что механизмы по выравниваю клубов у нас не работают. Ответ на вопрос, нужна аренда или нет, зависит от целей, которые мы преследуем.

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский:

— Ни в коем случае в КХЛ нельзя узаконивать аренду. Никаким образом, даже не рассматривать такого варианта. Потому что тогда у обеспеченных клубов будут окончательно развязаны руки и все игроки будут находиться в составе этих команд, а затем часть из них отдана в аренду. А остальные команды попросту станут их фармами. В таком случае мы получим полную профанацию всего чемпионата. А клубы-олигархи будут наблюдать за принадлежащими им хоккеистами и ждать, кто из них выстрелит.

Беспредел Зиновьева. «Кузня» напоследок ударит по скрытой аренде? Новокузнецкий «Металлург» отказывается возвращать Кирилла Семёнова в «Авангард». Исключённый из КХЛ клуб может искоренить скрытую аренду.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников:

— Думаю, что аренда в КХЛ не нужна. Не надо её легализовать. Нужно собираться руководителям клубов и лиги и как-то решать этот вопрос, иначе постоянно будут возникать такие ситуации, как с Семёновым. Скрытая аренда запрещена, но всё равно работает. С этим надо что-то делать, это работа лиги. Что касается перехода Семёнова, то это бизнес, причём тут «Авангард»? «Кузня» решила по-другому, «понятийка» была, но ведь аренда официально запрещена. Не понимаю, почему омский клуб начал шум поднимать. «Металлург», что ли, всем обязан «Авангарду»? Конечно, нет. «Кузня» взяла и решила сделать, как будет лучше ей.

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев:

— Я искренне не понимаю, что сейчас легализовывать. Есть определённые договорённости между клубами, и это хорошо для развития игроков. Точно не плохо. Я не вижу проблемы. Если это запретить, то игрок просто будет играть лигой ниже или уедет в Северную Америку. Даже без этого запрета многие молодые игроки не развиваются, поскольку распространена позиция «ни себе, ни людям». Возьмите ситуацию по Зияту Пайгину – год назад парень в сборную привлекался. А где сейчас? Правильно — в Америке в непонятном состоянии и с непонятными перспективами. Сейчас не запрещено заключить договор перехода, который будет действовать сразу, и одновременно заключить договор перехода, который начнёт действовать через два года, а «положить на стол» второй договор ближе к его сроку действия. А потом стороны могут и отказаться от второго договора. Ну, запретим это. Кто выиграет?

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов:

— Аренду надо разрешить, потому что она так и так существует. Её уже же разрешали когда-то, игроки спокойно переходили из команды в команду, получали практику, и всё было нормально. Думаю, надо разрешать, и всё. А те клубы, у которых есть свои фарм-клубы, будут в своей системе работать. Ничего страшного не случится. Сейчас всё равно игроков передают. Пусть будет официально. Никакого хаоса в лиге из-за этого не начнётся. Каждая команда отдаст по два-три игрока, соберётся всего человек 40. Никому хуже от этого не станет. В тот же Новокузнецк отдали бы ребят, которые сидят в СКА в глухом запасе, там бы они росли и становились мастерами. Всем было бы хорошо.

Крикунов: Аренду надо разрешить, потому что она так и так существует.

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов:

— Аренда — это огромный плюс для игрока, который не попадёт в состав той или иной команды. На мой взгляд, аренда выгода для хоккеистов. Думаю, стоит подумать, чтобы всё было открыто и чисто. В целом аренда пойдёт на пользу нашему хоккею. Смысл игрокам сидеть и протирать штаны на лавке, когда можно совершенствоваться и раскрываться в другой команде? Есть риск, что игроки будут курсировать по командам, поэтому стоит ввести какие-то ограничения. Действительно может начаться хаос.