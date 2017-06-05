Оптом и в разницу. Массовые распродажи клубов, покинувших КХЛ

«Спартак» продал 16 хоккеистов в СКА в 2014 году, «Ак Барс» спустя три года совершил массовую закупку игроков из «Кузни».

24 мая совет директоров КХЛ принял решение об исключении новокузнецкого «Металлурга» из числа участников чемпионата сезона-2017/18. Руководство клуба, не дожидаясь решения о статусе своих игроков, решило начать расставаться с хоккеистами. Мы вспомнили, как другие клубы лиги проводили распродажи, зная, что в следующем сезоне они не смогут выступать в КХЛ.

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«Лада». Сезон-2009/10

Спонсор обещал финансировать клуб, но проблемы преследовали тольяттинцев весь предыдущий сезон и завершились тем, что на следующий год команда выступала уже в Высшей лиге. «Ладу» в трудное время покинули Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Константин Панов («Динамо» Москва), Сергей Андронов (ЦСКА), Роман Кукумберг, Степан Захарчук (оба — «Ак Барс»). Часть игроков подали заявления в арбитраж лиги на расторжение контрактов, но им разрешили это сделать только в конце сезона.

«Спартак». Сезон-2013/14

Проблемы «Спартака» грянули, как гром среди ясного неба. Центробанк РФ отозвал лицензию у генерального спонсора клуба, а к тому моменту перед игроками уже накопилась задолженность. Москвичи избежали тотальной распродажи по ходу чемпионата, команду покинули лишь Дерон Куинт, Джефф Гласс (оба – ЦСКА) и Михаил Юньков («Металлург» Мг»). Но уже после открытия трансферного рынка из «Спартака» ушли Валерий Васильев иЕвгений Кулик («Авангард»), а Григорий Желдаков, Павел Медведев, Михаил Мамкин стали игроками «Югры».

Самой крупной сделкой стал переход 16 хоккеистов ХК и МХК «Спартак» в систему петербургского СКА. В их числе были голкипер Игорь Шестёркин, защитник Андрей Сергеев, форварды Артём Воронин, Архип Неколенко. Некоторые из этих хоккеистов были «перераспределены» в другие клубы и ни разу не вышли на лёд в форме СКА. Спустя сезон «Спартак» вернулся, и «армейцы» отдали им 24 хоккеистов, но это уже были другие люди.

«Лев». Сезон-2013/14

Информация о том, что финалист прошлого розыгрыша Кубка Гагарина не сыграет в следующем сезоне, стала настоящим шоком. Спонсоры «Льва» решили, что для борьбы за чемпионство нужно вкладывать ещё больше средств, но делать это они не хотели, как и выступать просто ради выхода в плей-офф. К распродаже чешской команды были лучше всего готовы три клуба. «Ак Барс» заполучил Джастина Азеведу и права на Иржи Секача, который в сезоне-2016/17 всё же доехал до Казани. Подмосковный «Атлант» подписал Атте Энгрена, Петра Врану и Ондржея Немеца, а в «Локомотив» перешли Иржи Новотны и Мартин Тёрнберг.

Спонсоры «Льва» решили, что для борьбы за чемпионство нужно вкладывать ещё больше средств, но делать это они не хотели, как и выступать просто для выхода в плей-офф.

«Атлант». Сезон-2014/15

Подмосковная команда в последние годы своего существования регулярно занималась продажей хоккеистов для поддержания финансовой стабильности. Перед началом того сезона команду покинул голкипер Станислав Галимов, переехавший в ЦСКА за 100 млн рублей. Проблемы с бюджетом не прекращались, и «Атлант» начал распродажу практически с начала чемпионата. До дедлайна команду покинули Александр Кадейкин, Роман Рукавишников (оба – СКА), Михаил Глухов, Петр Врана, Константин Кольцов (все – «Ак Барс»), Ондржей Немец, Андреас Энгквист (оба – ЦСКА), Максим Майоров («Динамо» Москва), Игорь Радулов (ХК «Сочи»).

Остальные более-менее мастеровитые игроки были распроданы уже весной, СКА получил львиную долю прав на иностранцев, которые были закреплены за «Атлантом». Один из них Давид Рундблад приехал в Санкт-Петербург уже в это межсезонье. Оставшиеся молодые хоккеисты Вячеслав Лещенко, Ярослав Дыбленко, Сергей Шмелёв, Игорь Левицкий транзитом через СКА перешли в московский «Спартак».

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«Металлург» Нк. Сезон-2016/17

Слухи о возможном уходе «Кузни» из КХЛ шли довольно долго, но только в конце мая лига приняла окончательное решение по судьбе новокузнечан. Форвард Александр Фролов незадолго до этого заключил двухлетний контракт, но перспектива игры в ВХЛ его не устраивает, и они с агентом уже работают над расторжением контракта. «Металлург» же решил использовать по максимуму свои активы.

Голкипер Андрей Кареев перешёл в «Салават Юлаев» за 80 млн рублей. За Владислава Подъяпольского, Никиту Лямкина, Тимура Фаткуллина, Эдуарда Михайлова, Андрея Караваева, Никиту Язькова и Ивана Емеца «Ак Барс» заплатил порядка 50 млн. Спорной остаётся ситуация с форвардом Кириллом Семёновым, которого клуб намерен продать в «Салават», а «Авангард» желает вернуть его бесплатно, основываясь на старых договорённостях.