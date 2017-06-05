Пахать-молотить! Как в НХЛ прошёл Draft Combine – тесты для новичков

Как новичку повысить свой рейтинг? Стыдно ли ни разу не подтянуться на экзаменах по хоккейной физкультуре? Кто стал фаворитом драфта НХЛ?

«Комбайн» для уборки талантов

На прошедшей неделе в Национальной хоккейной лиге состоялись тесты на физическую готовность для будущих новичков – так называемый Draft combine. В этом «комбайне» приняли участие 104 хоккеиста, чьи кандидатуры будут в списках для выбора на предстоящем драфте новичков, который состоится в конце июня в Чикаго. Для молодых игроков эти тесты – возможность показать товар лицом перед энхаэловскими боссами, а заодно познакомиться и пройти первичные собеседования с потенциальными работодателями. В мероприятии приняли участие шестеро россиян: вратарь «Грин-Бэй Гэмблерз» Максим Жуков, защитник «Гелф Сторм» Дмитрий Саморуков, нападающий «Драммондвилль Вольтижер» Павел Колтыгин, нападающий «Принс Джордж» Никита Попугаев и форварды системы московского «Динамо» Клим Костин и Алексей Липанов.

Российские хоккеисты не считались главными действующими лицами тестов: основное внимание скаутов было приковано к главному фавориту драфта нападающему «Брэндона» Нолану Патрику, который занял первое место в окончательном рейтинге среди полевых игроков, выступающих в Северной Америке. Патрик пропустил 35 матчей регулярного сезона в молодёжной Западной хоккейной лиге из-за травмы верхней части тела, а также четыре игры плей-офф. «Я хочу пройти все тесты, если меня до них допустят. Такое бывает раз в жизни. Некоторые из них я ещё ни разу не сдавал. Надеюсь, врачи дадут добро. Я на 100% здоров. Мало кто знает, что на самом деле происходило с моими травмами. Уверен, что смогу отыграть полный сезон без травм», — заявил Патрик. Кроме него главным героем «комбайна» должен был стать швейцарский нападающий Нико Хишир, на которого положили глаз и представители «Нью-Джерси» (первый выбор) и «Филадельфии» (второй выбор).

Ничушкин может вернуться в НХЛ, а Бойд перейдёт в «Динамо» Ничушкина ждут в «Далласе», Панина — в «Ак Барсе», у «Амура» обнаружились долги, а Бойд перейдёт в московское «Динамо» — в итогах дня.

Пустяки или сущий ад?

Всего хоккеистам было предложено 14 упражнений, и главная сложность, по словам участников, заключалась в том, что все тесты проходят один за другим в очень плотном режиме – возможности отдохнуть, восстановить силы, а иногда и просто отдышаться у парней нет.

Одним из самых затейливых тестов является упражнение на проверку равновесия и баланса, которое проводится на специальной установке. Стоя на одной ноге, хоккеистам следовало по-разному двигать по направляющим подвижные платформы: каждое упражнение повторялось по три раза с максимальным радиусом выполнения в каждом направлении. Цель этого теста – оценка работоспособности, силы, гибкости и общего баланса. У многих энхаэловских боссов этот тест является определяющим с точки зрения будущей подверженности травмам.

Далее шла серия из семи упражнений на движение, среди которых значились глубокий присед, шаги через препятствие с отягощением, выпады, отжимания и другие.

Затем хоккеистам предстояло пройти через ручной силомер на обеих руках, аэробный тест VO2 на велосипеде (оценивается количество потребляемого через маску кислорода, анализ выдыхаемого воздуха и частота сердечных сокращений), прыжки в длину с места и вверх со специальной «тарелки», жим штанги лёжа, подтягивания и челночный бег со стартом сначала вправо, а затем – влево.

Под занавес этих инквизиционных испытаний игроков ждал, наверное, самый трудный снаряд – упражнение под названием Wingate. На протяжении 30 секунд хоккеисту необходимо было крутить педали с максимальной нагрузкой и на максимально возможной частоте, не снижая скорости, а мерилом служили привычные в быту ватты мощности (средний показатель, а также максимальное и минимальное значения). По итогам этого теста делались выводы о выносливости, быстроте наступления усталости и способности долго работать на высоком пульсе.

«Это было ужасно, настоящий ад. После этого велосипеда я был просто ошалевший, а завтра так и просился наружу. Никогда не делал этого раньше», — признался Нолан Патрик после «Уингейта». «Я знал, что это будет очень трудно. Мои ожидания полностью подтвердились», — добавил Хишир.

Что касается соперничества между Патриком и Хиширом за итоговый первый номер, то оно прошло с небольшим перевесом швейцарца. Патрик не отметился в лидерах ни по одному тесту, но обошёл Хишира в жиме штанги лёжа (12 против 7) и немного проиграл в подтягиваниях (11 против 13). «Было непросто видеть, что ты проиграл, но дело не в конкуренции. Вряд ли мы здесь конкурировали друг с другом. Все рады быть здесь, и хотим двигаться вперёд. Все ждут драфта», — корректно сказал Патрик.

Одним из главных героев «комбайна» стали человек с фамилией Ямамото и центрфорвард Джошуа Норрис, который в финальном рейтинге новичков занимал скромное 34-е место. Оба форварда были среди лидеров во многих упражнениях, что в итоге должно принести дивиденды во время драфта. Интерес к Норрису уже достаточно приличный – по итогам недели он провёл собеседования с 29 командами НХЛ.

Конфуз Миттельштадта и вдохновенный «гонщик»

Одним из тех игроков, кто не может занести «комбайн» себе в актив, стал центрфорвард Кейси Миттельштадт, который занимает высокую третью позицию в рейтинге североамериканских полевых игроков. Миттельштадт сделал лишь одно повторение на жим штанги лёжа и ни разу (!) не смог подтянуться, повторив «достижение» Сэма Беннетта, установленное несколько лет назад. Это не помешало Беннетту благополучно пройти драфт и заиграть в «Калгари», а самых эмоциональных болельщиков стоит предостеречь от преждевременной критики стушевавшегося нападающего.

Дело в том, что правила «комбайна» чрезвычайно строги к технике выполнения подтягиваний. Не допускаются даже малейшие рывки при подъёме туловища, а кроме этого требуется, чтобы игрок выполнял подтягивания подряд, без пауз, укладываясь в лимит времени: реально можно подтянуться в два раза больше, чем тебе зачтут, а о допущенных ошибках никто не скажет. У лучшего бомбардира нынешнего сезона Коннора Макдэвида в своё время было зачтено лишь шесть подтягиваний.

Против течения. Орлов, Калинин, Любимов и Галиев могут вернуться в КХЛ В то время, пока Вадим Шипачёв переходит в «Вегас», а Илья Ковальчук рассматривает варианты в НХЛ, энхаэловцы возвращаются в Россию.

Ещё одним ярким персонажем тестов стал тренер Джордан Марвин, который с помощью любопытного мотивационного приёма помогал хоккеистам проходить упомянутый «Уингейт» — одно из самых сложных упражнений на стационарном велосипеде. Марвин на протяжении всех 30 секунд, что длился тест, громко подбадривал своим криком каждого из участников, чем, по признаниям будущих звёзд НХЛ, прилично помогал справиться с заданием. «Я хотел их мотивировать во время испытания. Дать им немного боевого духа и зарядить энергией. Правда, к концу тестов я прилично охрип, голос совсем сел, так что я не против, если кто-то принесёт мне леденцы», — сказал с улыбкой Марвин, который профессионально занимается боевыми искусствами. За свой подход тренер получил от игроков прозвище Bike Guy – «велосипедист», или, если угодно, «гонщик».

Попугаев – лучший в силомере, Костин – возможный номер три

А что же россияне? Наши не были на виду, но некоторые из них сумели извлечь из «комбайна» свою пользу. Так, Никита Попугаев разделил первое место в тесте на силу рук: по показаниям силомера правой руки со Стелио Маттеосом, показав результат в 175 фунтов (78,8 кг). Левая рука у Попугаева оказалась чуть слабее (72) кг, но и здесь Никита был среди лучших, уступив лишь Скотту Риди (76,5 кг) и Йохану Гаджовичу (73,8 кг).

В подтягиваниях Алексей Липанов разделил высокое седьмое место (11 зачтённых попыток), правда, вместе с ним аналогичный результат показали ещё девять игроков. Павел Колтыгин подтянулся на раз меньше и разделил 17-ю строчку. В прыжке в длину с места всё тот же Колтыгин показал результат в 2,7 метра, заняв вместе с Гаджовичем 19-е место, а вот прыжок вверх удался Павлу чуть лучше – 15-я строчка с результатом в 21,17 дюйма (53,77 см). Из других результатов россиян стоит отметить 19-е место Липанова и Саморукова в жиме штанги (12 раз с весом 80% от веса своего тела).

«К сожалению, Костин не был доступен для общения с прессой. Как мне сказали, он не говорит по-английски, а переводчика рядом не было. Знаю, что есть команды, которые ставят Костина третьим в рейтинге после Патрика и Хишира, но многие держат его про запас, отправляя в середину первого раунда. Какая команда готова рискнуть и взять этого динамичного игрока?» — задал вопрос обозреватель The Hockey Writers Марк Шей.

Напомним, что сам драфт новичков состоится в Чикаго: 23 июня пройдёт первый раунд, а день спустя – все остальные раунды.