Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Клубы КХЛ, которые серьёзно усилили состав к сезону-2017/18
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

5 клубов КХЛ, которые серьёзно укрепили состав

В КХЛ продолжается период трансферов и обменов. Кто из клубов провёл наиболее качественные сделки и стал сильнее?
5 июня 2017, понедельник. 19:00. Хоккей

Трансферная кампания клубов КХЛ в самом разгаре. Кто-то усилился лучше, а некоторые хранят молчание, не радуя своих болельщиков яркими сделками. Предлагаем вашему вниманию пятёрку наиболее успешных команд на трансферном рынке на данный момент.

Легализация или полный запрет? Руководители и эксперты – об аренде в КХЛ
Борьба «Авангарда» и «Металлурга» за Семёнова заставила задуматься — нужно ли разрешить аренду в КХЛ? Мнение экспертов и генменеджеров.

ЦСКА

Московские «армейцы» нацелены на завоевание первого в своей истории Кубка Гагарина. На фоне СКА, который уже покинул Вадим Шипачёв, а в ближайшее время могут покинуть Евгений Дадонов и Илья Ковальчук, ЦСКА особых потерь не понёс. К ним можно отнести разве что переезд в НХЛ Максима Мамина и выбор Дениса Денисова, решившего продолжить карьеру в Магнитогорске. Кугрышев давно не показывал той игры, которую от него ждали, а Данила Квартальнов хоть и перспективный форвард, но сырой и необкатанный. Аналогично можно сказать про Кошелева.

Приобретения красно-синих более чем солидны. Тут вам и Кирилл Капризов, прогрессирующий изо дня в день. И связка Шалунов-Шумаков, и Бурдасов, здорово проявивший себя в «Авангарде». Мощи «армейской» обороне добавит Пашнин. Из первоочередных задач москвичей на ближайшее время – возвращение в команду Романа Любимова и заключение нового соглашения с французским нападающим Стефаном Да Костой. Но уже сейчас нет сомнений, что в сезоне-2017/18 ЦСКА будет сильнее и станет главным фаворитом в борьбе за трофей.

«Автомобилист»

В «Автомобилисте» появились серьёзные деньги. И это моментально сказалось на трансферной активности екатеринбуржцев. Команда регулярно презентует новичков, а некоторых из пришедших и вовсе можно назвать звёздами лиги. К примеру форварда Игоря Григоренко. Его хоть и замучили травмы, но в случае набора формы опытный Григоренко принесёт много пользы. Вернулся в команду вратарь Якуб Коварж. «Ключевой ошибкой стало решение разорвать контракт с основным вратарём Якубом Коваржем. А ставка на оставшихся в системе клуба вратарей не полностью себя оправдала, хотя парни очень старались», — рассказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков об оставшихся в прошлом проблемах.

Снова будет выступать в Екатеринбурге вернувшийся из «Ванкувера» Никита Трямкин. Габаритный защитник поможет команде. Как и бывший уфимец Денис Бодров. Серьёзной потерей можно будет назвать возможный уход нападающего Анатолия Голышева, которого продолжают активно сватать в СКА. Но сейчас «Автомобилист» выглядит реальным претендентом как минимум на полуфинал конференции. Главное заключается в том, как справится с возложенными на него обязанностями Владимир Крикунов. Возрастной специалист порой перегибает палку, и коллектив от него отворачивается.

«Йокерит»

На третье место поставим «Йокерит». В опубликованном недавно рейтинге клубов КХЛ финны заняли почётное второе место, обогнав даже ЦСКА. В команде хватает частных инвестиций, на неё ходит зритель, а в грядущем сезоне «джокеры» обещают выйти на новый уровень. Защитники Ландин, Лепистё и Кивистё, вратарь Рамо – усиление более чем достойное. Продлены соглашения с О'Ниллом, Анттилой, Йенсеном, Йормаккой, Йоэнсуу.

При этом в Хельсинки продолжают верить в главного тренера Юкку Ялонена, хотя многие считают, что этот специалист лучше работает со сборной, на краткосрочных турнирах. А на дистанции он не так хорош. Что ж, впереди у «Йокерита» сложный, но интересный сезон. Команда стала сильнее и мощнее, а главный тренер должен сделать правильные выводы и выполнить большой объём работы. И тогда результат не заставит себя ждать.

Рейтинг клубов КХЛ. Справедливость или беззаконие?
Согласно опубликованному КХЛ рейтингу «Амур», «Югра» и «Лада» в ближайшее время могут отправиться по стопам «Кузни» и покинуть лигу.

«Салават Юлаев»

Главным усилением «Салавата Юлаева» можно считать приход в команду финского специалиста Эркки Вестерлунда. Один хоккейный профессор сменил на посту главного тренера другого, перебравшегося в Ханты-Мансийск. Вестерлунд принесёт в «Салават» новые взгляды, а микроклимат в коллективе должен улучшиться. В прошлом сезоне имели место серьёзные недопонимания. Также к усилению стоит отнести приход нападающих Кемппайнена, Кубалика, Зубова, талантливого защитника Осипова. Получение прав на вратаря Андрея Кареева – ещё один сильный ход со стороны Леонида Вайсфельда.

Главным усилением «Салавата Юлаева» можно считать приход в команду финского специалиста Эркки Вестерлунда. Один хоккейный профессор сменил на посту главного тренера другого.

А вот с одним из слабых звеньев по итогам прошлого сезона – вратарём Никласом Сведбергом – принято решение расстаться. Ход, напрашивавшийся давно. Но у шведа действующий контракт до 30 апреля 2018 года, поэтому придётся выплачивать компенсацию. Из минусов трансферной политики «Салавата» — уход форвардов Капризова и Воробьёва. Но тут к руководству нет никаких претензий. Решение принималось сверху, а Вайсфельд просто стал заложником ситуации. От генерального менеджера в данном случае практически ничего не зависело.

«Куньлунь Ред Стар»

Почти с нуля собирают команду в Пекине. Дело в том, что все контракты в китайской команде подписывают сроком на один год. Владимиру Юрзинову-младшему удалось выстроить боеспособный коллектив, однако в конце сезона Юрзинов принял решение досрочно сложить с себя полномочия, так как, по его же словам, привык принимать решения лично и работать самостоятельно. На смену российскому тренеру пришёл легендарный канадец Майк Кинэн, выигрывавший Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом». И, учитывая настрой и приобретения «драконов», они планируют продолжить развиваться.

На смену российскому тренеру пришёл легендарный канадец Майк Кинэн, выигрывавший Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом». И, учитывая настрой и приобретения «драконов», они планируют продолжить развиваться.

Явным усилением стало подписание Андрея Костицына и форварда Чипчуры из «Слована». Из Нижнекамска перебрался нападающий Рикард Йюнге, активно прорабатывается и финский рынок. Также, кстати, было и при Юрзинове. Очередными новичками команды стали нападающие Сопанен и Мюттюнен. «Куньлунь» вышел в плей-офф КХЛ в дебютный сезон, не совладав в первом раунде с магнитогорским «Металлургом». Теперь у китайского коллектива есть желание улучшить результат. Стоит отметить, что в клубе не забывают про игроков с китайскими корнями. Подписание таких хоккеистов – одно из условий комплектования команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 4
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Автомобилист ХК Йокерит ХК Салават Юлаев ХК СКА ХК ЦСКА Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
5 июня 2017, понедельник
21:05 Яковлев: «Адмирал» берёт своё за счёт коллектива, сплочённости и выносливости
20:35 «Автомобилист» подписал контракт с Ляминым, «Йокерит» — с Ратилайненом
20:20 Нападающий Джон Норман перезаключил контракт с «Торпедо» на новых условиях
20:11 СКА обменял вратаря Иванникова в «Ладу» на права на Цегларика
19:52 Лавиолетт призвал болельщиков «Нэшвилла» не бросать посторонние предметы на лёд
19:30 Суббэн: люблю отвлекать внимание и прочие хитрости, это игра внутри игры
18:55 Райан Джохансен на один день стал почётным мэром Нэшвилла
18:49 Шири: Мюррей крайне недоволен поражением и намерен всё исправить
18:28 Экхольм: Хёрнквист был мне как отец, но в финале Кубка Стэнли нет друзей
18:00 Кто победит в четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» — «Питтсбург»?
17:46 СКА готов сыграть с «Йокеритом» матч «регулярки» КХЛ на открытом воздухе
17:40 «Йокерит» сыграет со СКА в матче на открытом воздухе в Хельсинки
17:24 Салливан: «Питтсбург» верит, что Малкин и Кросби продолжат набирать очки
17:00 Бадюков: Сведберг неудачно провёл последние сезоны, «Салавату» нужен ещё вратарь
16:46 Зуб и Плотников привезли кубок Гагарина в Хабаровск
16:36 Ферраро: нельзя допускать, чтобы и Кросби, и Малкин обходились без бросков
16:24 Директор «Автомобилиста» назвал Дацюка символом екатеринбургского хоккея
16:00 Воропаев: Пайгин играл в сборной, а сейчас в Америке c непонятными перспективами
15:47 Нападающий «Кузни» Евгений Соловьёв продолжит карьеру в «Нефтехимике»
15:19 «Слован» продлил контракт с нападающим Веденски
14:53 Источник: Эллисон перейдёт в «Магнитку»
14:33 Болельщики могут почтить память Анатолия Бардина у «Арены Омск» и ХЦ «Авангард»
14:23 Обнародован план предсезонной подготовки МХК «Локо»
14:00 Крикунов: аренду в КХЛ надо разрешить, отдавали бы в «Кузню» ребят из СКА
13:59 «Локомотив» в межсезонье обойдётся без зарубежных сборов и сыграет 2 турнира
13:45 «Куньлунь» подписал контракты с Константином Макаровым и Грегом Скуайрсом
13:30 Фастовский: КХЛ нельзя узаконивать аренду, получим профанацию чемпионата
13:18 Крейчик и Винцоур остаются в чешской команде «Комета Брно»
13:10 Заседание дисциплинарного комитета КХЛ по «делу Семёнова» перенесено на 8 июня
13:04 «Салават Юлаев» расторгнет контракт с вратарём Никласом Сведбергом
12:48 Директор «Автомобилиста»: ключевой ошибкой клуба стал уход Коваржа
12:39 Нужно ли разрешить аренду в КХЛ?
12:32 «Сибирь» объявила о запуске реалити-шоу
12:23 ХК «Сочи» летом поработает на двух сборах и примет участие в двух турнирах
11:58 Грабовский: «Динамо-Минск» — проект, который непонятно к чему идёт, куда катится
11:35 «Барыс» не стал продлевать контракт с нападающим Худяковым
11:24 Андреас Турессон стал игроком «Куньлуня»
11:22 Вайсфельд: «Кузня» предложила нам обмен Семёнова, но КХЛ его пока не одобрила
11:08 Бакош покинул КХЛ и вернулся в чешскую команду, с которой стал чемпионом
11:05 Золнерчик: Кросби и Малкин помогают партнёрам, даже если не бросают по воротам
10:52 Шалаев: пусть обмен Семёнова будет на совести Уфы, сделка недействительна
10:24 Источник: «Калгари» хочет выменять Овечкина, клуб сделал запрос в «Вашингтон»
10:21 Защитник Тимашов принял квалификационное предложение «Автомобилиста»
10:18 Мюррей: я постарался изучить ошибки и найти способ их исправить
10:10 Форсберг: я не зацикливаюсь на голах, готов пахать в обороне
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017