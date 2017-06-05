«Салават» вмешался в «дело Семёнова» и расстанется со Сведбергом

«Йокерит» и СКА сыграют на открытом воздухе, Никлас Сведберг покинет «Салават Юлаев», а КХЛ отложила «дело Семёнова» — в итогах дня.

Спасение для игроков или выгода олигархов? «За» и «против» аренды в КХЛ Конфликт между «Кузней» и «Авангардом», который уже назвали «делом Семёнова», может привести к изменению регламента. Нужна ли в КХЛ аренда?

«Кузня» хочет обменять Семёнова в «Салават»

Новокузнецкий «Металлург» сообщил, что обменял форварда Кирилла Семёнова в уфимский «Салават Юлаев». «Переход между клубами — «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» — официально состоялся и должен быть зарегистрирован лигой. 4 июня мы выставили в базу договор перехода. Поэтому права хоккеиста никоим образом не ущемлены, мы нашли Кириллу топ-клуб, в котором он может продолжить карьеру профессионального хоккеиста. Посмотрим, как пройдёт арбитраж и какое решение будет по итогам этого мероприятия», — говорится в сообщение «Кузни».

«Лига пока не одобрила нам обмен Кирилла Семёнова. Новокузнецк предложил провести эту сделку, мы согласились. Теперь у лиги возникли вопросы, сейчас их решают. Мы, в свою очередь, отдадим «Металлургу» нескольких молодых ребят. Как только лига ратифицирует переход, сразу назовём их имена», — рассказал «Чемпионату» генеральный менеджер «Салавата» Леонид Вайсфельд.

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев заявил «Р-Спорт» о неправомерности сделки. А лига перенесла заседание дисциплинарного комитета по «делу Семёнова» с 5 на 8 июня, так как в арбитраж поступило заявление от Семёнова о присвоении ему статуса «Неограниченно свободный агент».

Оптом и в разницу. Массовые распродажи клубов, покинувших КХЛ «Спартак» продал 16 хоккеистов в СКА в 2014 году, «Ак Барс» спустя три года совершил массовую закупку игроков из «Кузни».

Эллисон перейдёт в «Магнитку»

Состав магнитогорского «Металлурга» пополнит бывший нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон, сообщает «БИЗНЕС Online». 33-летний канадский форвард подпишет контракт с действующим вице-чемпионом Континентальной хоккейной лиги на два года.

На прошлой неделе Эллисон расторг контракт с минским клубом. В сезоне-2016/17 Эллисон провёл 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (16+33) очков. В 5 матчах плей-офф на счету игрока 2 (2+0) очка. Помимо «Динамо» хоккеист выступал в КХЛ за рижское «Динамо», ХК МВД и «Торпедо». В общей сложности Эллисон провёл в КХЛ 461 матч и набрал 352 очка.

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«Салават» расстанется со Сведбергом

Как стало известно «Чемпионату, «Салават Юлаев» расторгнет контракт с 27-летним шведским голкипером Никласом Сведбергом. Соглашение скандинава с командой действует до 30 апреля 2018 года, однако в клубе не намерены продолжать сотрудничество с вратарём. Сведбергу планируют искать замену среди иностранцев.

Ранее в результате обмена с новокузнецким «Металлургом» уфимцы получили права на 22-летнего вратаря Андрея Кареева. В сезоне-2016/17 Сведберг провёл в регулярном чемпионате КХЛ 48 матчей, пропустил 2,99 шайбы в среднем за матч при проценте отражённых бросков 89,7. В 5 матчах плей-офф он пропустил 1,76 шайбы в среднем за матч при проценте отражённых бросков 93,3.

«Йокерит» и СКА сыграют на открытом воздухе

Санкт-петербургский клуб СКА готов сыграть матч регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» на открытом воздухе. Об этом «Чемпионату» заявил вице-президент клуба Роман Ротенберг. 6 июня будет объявлено, что «Йокерит» в следующем сезоне в рамках 50-летия клуба сыграет матч на открытом воздухе со СКА.

«Да, они обратились к нам по поводу этой возможности. Мы готовы сыграть с ними в Хельсинки на открытом воздухе. Мы уже проводили Матч звёзд на Красной площади, и ничего страшного не будет, что первый матч в рамках «регулярок» пройдёт в Хельсинки. Это важно для популяризации хоккея, приглашаем всех! А на Крестовском мы обязательно сыграем, сейчас арену пока к чемпионату мира готовят», — сказал Ротенберг.