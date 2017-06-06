Жёлтое безумие и растерянный «Питтсбург». «Хищники» дают бой чемпиону

Малкин и Кессел по-прежнему недовольны друг другом

«Наши защитники проделали удивительную работу. Наша оборона – это словно позвоночник всей команды, который несёт нас на протяжении всего плей-офф. Ноль бросков от Малкина и Кросби – это потрясающее достижение. Но кроме этого, защитники вносят солидный вклад и в атаке», — рассуждал перед четвёртым матчем голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. В словах финна не было ни капли приторного лукавства и желания польстить своим одноклубникам: защитники «Предаторз» набрали после субботней встречи юбилейные 50 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.



«Наша игровая система позволяет защитникам быстро переходить из обороны в атаку и помогать форвардам, если случается важный эпизод. А нападающие в свою очередь проделывают большую работу, доставляя нам шайбу и закрывая обзор вратарю», — добавил Роман Йози, который стал первым защитником за 26 лет, которому удалось набрать 3 очка в одном периоде финального матча. «Да, надо отдать «хищникам» должное. Они не тратят много времени в своей зоне, просто уезжают от неприятностей. Наша задача – доставить им трудности, заставить их пахать в обороне», — отметил Сидни Кросби, который продлил свою голевую засуху до пяти игр. На своём льду хоккеисты «Предаторз» выиграли 8 кубковых встреч из 9, а за три матча финала перебросали «Питтсбург» со счётом 97-67, но многие болельщики всё равно отдавали предпочтение более опытным «пингвинам».

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В стане «Пингвинз» тем временем обострились внутренние противоречия. Судя по «донесениям» из североамериканской прессы, недовольство между Евгением Малкиным и его партнёром по тройке Филом Кесселом никуда не делось. Россиянин перед стартом финала назвал небольшие перебранки с американцем «рабочим моментом», но даже знаменитый Дон Черри отметил, что Кессел часто передерживал шайбу, что явно не шло на пользу команде. «Игра Фила Кессела вызывает много вопросов – за 8 последних матчей он забил лишь однажды. Нас удивляла перепалка Малкина и Кессела, которые потом спустили этот инцидент на тормозах… Похоже, их недовольство друг другом никуда не пропало, и перед четвёртым матчем «Питтсбургу» надо разобраться с этим», — отметил инсайдер TSN Боб Маккензи.



Как оказалось на деле, эти внутренние эмоции «Питтсбург» не сумел правильно переварить и использовать себе на пользу.

Растерявшиеся «пингвины»

Со стартом матча стало ясно, что недовольство связкой Малкина и Кессела было не только у самих форвардов, но и у главного тренера «Пингвинз» Майка Салливана. Он изменил сочетания, отправив Кессела в третье звено, поставив к россиянину двух шведов – Хёрнквиста и Хагелина, но этот вариант оказался ещё хуже. Кессел несколько раз получил шайбу на чистом льду, но почему-то не решался на бросок, а на Евгения так плотно наседала оборона хозяев, что тренер быстро понял свою ошибку. На 11-й минуте стартового периода связка Кессела и Малкина была восстановлена, а третьим в этой линии остался «бегунок» Хагелин, что, учитывая скорость Фила, выглядело решением логичным.



Однако никакие меры не помогли Салливану предотвратить первый пропущенный гол, когда на 15-й минуте вратарь «пингвинов» Мюррей отбил перед собой дальний выстрел Уотсона. На отскоке успешно сыграл Ернкрок, а попытка тренера доказать с помощью просмотра, что в этом эпизоде была атака на голкипера, обернулась неудачей.

Впрочем, долго горевать гостям не пришлось. Минуту спустя хвалёная защита «Предаторз» откровенно проспала выход один на один капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби, который без проблем переиграл Ринне и восстановил равновесие.

Ключевым отрезком стал второй период, в котором команды отметились равным количеством бросков, но «хищники» наглядно показали цену хорошей реализации моментов. Пекка Ринне совершил несколько великолепных сейвов, не дав забить всё тому же Кросби, а визави финна Мюррей выручить своих партнёров не сумел. На четвёртой минуте периода голкипер дал шайбе пересечь линию ворот после броска новичка Фредерика Годро, который смог быстро объехать за спиной вратаря и поразить дальний угол.

Последовавшего вскоре удаления Рона Хэйнси «Нэшвилл» не реализовал, но убежавший один на один Виктор Арвидссон не упустил своего шанса и закрепил преимущество «Предаторз». «Боюсь ли я того, что меня снова отправят в запас, а следующий матч играть будет Флёри? Ничуть. Знаете, у меня вообще нет никаких ожиданий. Я говорю это каждый раз: решение о том, кто будет играть, от меня не зависит, поэтому я об этом не переживаю. В эпизоде с первым голом атаки на меня действительно не было. Что касается выхода Арвидссона, то, возможно, я мог бы действовать чуть агрессивней. Наверное, если бы я отбил этот бросок, то игра пошла бы по другому сценарию. Если честно, я думал, что хорошо сыграл сегодня», — невозмутимо сказал Мюррей, пропустивший 3 шайбы после 25 бросков.

«Хищники» стали 13-й командой в истории финалов, которой удалось отыграться со счёта 0-2 в серии. Четыре из предыдущих 12 команд в итоге стали обладателями Кубка Стэнли, причём два последних случая произошли совсем недавно: в 2009 году трофей подобным образом достался «Питтсбургу», а в 2011-м – «Бостону». Незадрафтованный новичок Годро стал вторым в истории хоккеистом, кто три первых гола в карьере забил в финале Кубка Стэнли – первый подобный эпизод произошёл в 1944 году, когда человек с литературной фамилией Хармс забрасывал шайбы за «Чикаго».

«Трудно выиграть, когда забиваешь по одному голу за матч. Сегодня мы создали достаточное количество хороших моментов, но они не завершились голами. У нас был целый ряд великолепных возможностей, была парочка выходов один на один, было много хороших вещей – например, намного лучше действовали в большинстве. Но результат, конечно, разочаровал. Что я думаю об игре Кессела? Сегодня он постоянно находился у чужих ворот, играл с разными людьми. Иногда мы выпускали его вместе с Малкиным, иногда – с Калленом, пытались «зажечь» его. У него были неплохие моменты, он должен чаще бросать по воротам. Мы остаёмся уверенными в своих силах, каждый парень в нашей команде попал в неё не просто так. Мы возвращаемся домой, где должны правильно ответить сопернику», — заявил Салливан после матча.

Пятая игра финала состоится в Питтсбурге в ночь с 8 на 9 июня по московскому времени.