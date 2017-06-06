ЦСКА – чемпион межсезонья, СКА затаился. Кто как усилился на Западе?

Позади остался самый активный месяц в межсезонье. Большинство сделок клубы провели в мае, сразу после открытия рынка свободных агентов. Это значит, что примерные очертания команд сформированы, а до начала сезона будут сделаны лишь точечные приобретения. Мы оценили трансферную кампанию клубов Западной конференции, выставив оценки по шкале от «-5» до «+5».

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ЦСКА – «+4»

Пришли: н. Шумаков, н. Шалунов, н. Окулов (все – «Сибирь»), н. Капризов («Салават Юлаев»), з. Пашнин («Локомотив»), н. Бурдасов («Авангард»), з. Воробьёв, н. Хлопотов (оба – «Сибирь»), н. Перескоков («Куньлунь»), з. Огурцов («Нефтехимик»), з. Ибрагимов («Виктория Роялс»), з. Цветков (ХК «Рязань», ВХЛ), з. Беркутов («Югра»).



Ушли: н. Кугрышев, н. Кошелев (оба — «Авангард»), н. Муршак («Торпедо»), н. Шаров («Сибирь»), з. Денисов («Металлург» Магнитогорск), н. Д. Квартальнов (СКА), в. Фаст («Вякшё»), н. Ворошило («Витязь»), н. Каштанов («Автомобилист»), з. Кутузов.



Если бы кубок Гагарина, а заодно и медали чемпионов России давали за селекционную работу, ЦСКА выиграл бы с большим отрывом. Как именно «армейцы» добыли звёздных новичков – тема для отдельного разговора. Заполучив не мытьём, так катанием Кирилла Капризова и тройку из «Сибири», москвичи стали обладателями самого перспективного нападения в стране. Да, они потратили колоссальные деньги на компенсации и зарплаты, но разве кто-то ожидал другого после очередной неудачи в погоне за Кубком? Кто-то скажет, что размен Кугрышева и Кошелева на одного Бурдасова выгоден «Авангарду», но скорее это та редкая для КХЛ сделка «win-win». Технарь Кугрышев так и не смог вписаться в игру ЦСКА, а челябинец Бурдасов способен стать идеальным дополнением для двух своих земляков Шумакова и Шалунова. Капитана Дениса Денисова заменил похожий по манере игры, но находящийся на пике карьеры Михаил Пашнин. Остальные приобретения ЦСКА – это те игроки, что вернулись из скрытой аренды. Воробьёв или Огурцов безболезненно заменят Кутузова. Открытым остаётся лишь один вопрос: кто будет страховать Илью Сорокина после ухода Виктора Фаста?

5 клубов КХЛ, которые серьёзно укрепили состав В КХЛ продолжается период трансферов и обменов. Кто из клубов провёл наиболее качественные сделки и стал сильнее?

Если бы кубок Гагарина, а заодно и медали чемпионов России давали за селекционную работу, ЦСКА выиграл бы с большим отрывом.

«Йокерит» — «+1»

Пришли: з. Ландин («Биль»), н. Эмбрих («Эссят»), н. Рантаэскола, з. Нурмиканта (оба — «Киекко-Вантаа»), в. Рамо («Пеликанс»), з. Лепистё («Салават Юлаев»), в. Ратилайнен («Йокипоят», Финляндия), з. Кивистё («Автомобилист»).



Ушли: н. Гюмер («КалПа», Финляндия), з. Яакола, з. Лаюнен («Спартак»), з. Кулда, в.Питерс, в. Каутто, н. А. Мякинен, н. М. Мякинен (все — «Киекко-Вантаа», Финляндия), в. Запольски, в. Хелениус.



«Йокерит» образца минувшего сезона лишь отдалённо напоминал команду, которая сразу после выступления в КХЛ выглядела сборной Европы. Однако это межсезонье «Йокерит» проводит так, что может вернуться на прежний уровень. Пока изменения затронули исключительно вратарскую позицию и линию обороны. Если Карри Рамо вернётся после травмы на прежний уровень, то он способен затмить не только Хелениуса и Запольски, но и многих вратарей в лиге. Майк Ландин и Сами Лепистё считаются топ-защитниками по меркам КХЛ, и их приглашение вместо Тома Яаколы и Вилле Лаюнена – это шаг вперёд. Нет в селекционном улове «шутов» лишь форварда экстра-класса, способного стать наследником Стива Мозеса и Брендона Козуна.

«Динамо» (Москва) – «0»

Пришли: в. Шарыченков, з. Е. Орлов (оба — «Югра»), з. Корягин, з. Синицын (оба — «Лада»), н. Варнаков («Ак Барс»).



Ушли: н. Цветков, н. Горовиков (завершил карьеру), н. Кашпар, з. Миронов («Колорадо Эвеланш», НХЛ), в. Заливин («Сокол», ВХЛ), з. Синицын, в. Лазушин («Лада»).



В то время пока в офисе «Динамо» проходят обыски, а в центральном совете всеми силами пытаются свергнуть Андрея Сафронова, московский клуб продолжает вести селекционную работу. Перестановки на последнем рубеже должны пойти бело-голубым на пользу. Александр Шарыченков вернулся из скрытой аренды, побыв целый сезон первым номером «Югры», и теперь готов к конкуренции с тёзкой Ерёменко. О переходе Дастина Бойда из «Барыса» пока не объявлено официально, так что формально центральная ось «Динамо» выглядит недоукомплектованной. Здесь и сейчас потерь Цветкова и Горовикова никто не компенсировал. Большой вопрос, сумеет ли Глеб Корягин, получивший игровую практику в «Ладе», заменить новичка «Колорадо» Андрея Миронова. Более-менее равноценным стоит считать приглашение Михаила Варнакова вместо Лукаша Кашпара. Для чеха прошлый сезон выдался больно уж противоречивым, а Варнаков получит шанс перезагрузиться на новом месте.

«Торпедо» — «0»

Пришли: в. Галимов («Ак Барс»), н. Столяров («Нефтехимик»), н. Муршак (ЦСКА), н. Еглич («Слован»), н. Паршин («Салават Юлаев»), н. С. Костицын («Динамо» Минск), з. Кондратьев («Амур»), н. Жуков («Нефтехимик»), в. Лисутин («Автомобилист»), з. Кундратек («Слован»), н. Смуров (ТХК, ВХЛ), з. Маленьких («Кулагер», Казахстан), з. Медведев («Металлург» Мг), з. Мамашев (ХК «Сочи»), з. Политов (МХК «Крылья Советов», МХЛ), з. Григорьев («Авангард»).



Ушли: в. Бирюков («Витязь»), в. Аляпкин, в. Проскуряков («Югра»), з. Ступников, з. Дерлюк, з. Колганов («Сокол», ВХЛ), з. Егоршев («Автомобилист»), з. Осипов («Салават Юлаев»), з. Лукьянчиков, з. Морев, з. Лёфквист, н. Кицын, н. Жарков, н. Эштон (оба — «Лада»), н. Жердев, н. Д. Сёмин («Витязь»), н. Фролов, н. Рогов, н. Батлер, н. Макмиллан, н. Богословский, з. Вишневский («Трактор»), н. Меляков («Югра»), н. Ильин («Югра»), з. Шуленин («Металлург» Мг).



Это межсезонье проходит для «Торпедо» под девизом «Вспомнить всё». Добрая половина новичков волжан – вовсе не новички, а однажды отверженные Петерисом Скудрой. Когда-то главный тренер нижегородцев отказывался от Паршина, Костицына и Кондратьева, а теперь берёт их обратно, хотя наивно полагать, что за время разлуки они стали другими игроками. Разве что Михаил Григорьев покидал клуб по своей воле.



Вернувшись, он должен стать лидером «Торпедо» и в полной мере заменить Максима Осипова. В очередной раз перемены затронули вратарскую линию «Торпедо», и пока не понятно, чем тандем Галимов – Лисутин лучше пары Проскуряков – Бирюков. Особенно если вспоминать, как Станислав Галимов раз за разом проваливался в решающих матчах. «Торпедо» избавилось от сомнительных легионеров и Жердева с Фроловым, которые так и не стали настоящими лидерами. Словенцы Еглич и Муршак, на первый взгляд, выглядят предпочтительнее североамериканцев из «Медвешчака», но глобально команда из Нижнего Новгорода осталась на той же ступени. Скудра уже в который раз перетряхнул состав, но вряд ли это выведет «Торпедо» на принципиально новый уровень.

Скудра уже в который раз перетряхнул состав, но вряд ли это выведет «Торпедо» на принципиально новый уровень.

«Северсталь» — «0»

Пришли: в. Гудачек («Мальмё»), н. Холик («Злин»), н. Бумагин («Лада»), в. Магарилов («Ермак»), н. Рыбин («Лада»), з. Васильев («Автомобилист»), н. Щербина («Сокол», ВХЛ).



Ушли: в. Коварж («Автомобилист»), з. Уилсон, н. Магогин, н.Хацей («Спартак»), з. Свиязов («Металлург» Нк).



На данный момент трансферную кампанию «Северстали» можно записать скорее в плюс руководству клуба. Прежде всего потому, что удалось сохранить лучшего бомбардира Дмитрия Кагарлицкого. Пусть и заплатив за это достаточно высокую цену. Из Тольятти в Череповец переехали Александр Бумагин и Максим Рыбин, чьи лучшие годы остались позади. А вот чех Холик может стать открытием грядущего чемпионата. Ключевой же представляется вратарская рокировка Коварж – Гудачек. Словак с наклонностями циркача однажды уже провалился в «Сибири», и в Череповце рискуют, приглашая его на место лучшего игрока «Северстали» в минувшем сезоне.

«Спартак» — «0»

Пришли: н. Комаристый («Металлург» Нк), н. Максвелл, з. Пепеляев (оба – ХК «Сочи»), н. Чистов («Автомобилист»), з. Лаюнен («Йокерит»), з. Кулик («Югра»), н. Черных («Салават Юлаев»), н. Е. Орлов («Сарыарка», ВХЛ), н. Хацей («Северсталь»), н. Дельнов, н. Шутов (оба — ТХК).



Ушли: з. Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ), з. Гилрой, н. Стэплтон («Олтен»), н. Лапшов, н. Васильев, н. Складниченко, н. Бердников, н. Толпеко, н. Смирнов, н. Юдов, н. Д. Воробьёв.



Если говорить о ключевых изменениях в «Спартаке», то затронули они в основном легионерские позиции. Тима Стэплтона заменил Бен Максвелл, а Мэтта Гилроя – Вилле Лаюнен. Экс-сочинец Максвелл минувший сезон провёл ни шатко ни валко, но по сравнению со Стэплтоном, чья карьера медленно движется к завершению, это усиление. А вот рокировка Гилроя на Лаюнена – это скорее попытка найти баланс между обороной и атакой. Финн представляется менее рискованным, но при этом и не настолько ярким защитником, как Гилрой. Опытный Алексей Пепеляев постарается заменить Ярослава Дыбленко, отправившегося покорять НХЛ, а скрытым оружием «Спартака» может стать Станислав Чистов. Никто, наверное, даже сам Станислав, не знает, чего ждать от этого перехода. Чистов в своей лучшей форме способен на многое, но когда в ней пребывал в последний раз – мы успели позабыть.

СКА – «-1»

Пришли: н. Комаров («Лада»), н. Д. Квартальнов (ЦСКА), з. Рундблад («Цюрих», Швейцария).



Ушли: н. Шипачёв («Вегас», НХЛ), в. Иванников («Лада»).



Не секрет, что в начале июля СКА должен покинуть Евгений Дадонов, а в обратном направлении прибудет Сергей Калинин. Однако мы оцениваем те трансферы, что состоялись на сегодняшний день. Двукратные обладатели Кубка Гагарина, известные своим селекционным аппетитом, пока на рынке держатся весьма скромно. Данила Квартальнов может рассчитывать в лучшем случае на роль «лимитчика», Никита Комаров либо снова отправится в скрытую аренду, либо станет игроком ротации, а Дэвид Рундблад и вовсе человек-загадка. Во-первых, 26-летний швед, однажды выбранный в первом раунде драфта НХЛ, до сих пор не реализовал своего огромного потенциала, а во-вторых, непонятно, зачем СКА ещё один защитник-легионер при имеющемся разнообразии в обороне. А вот отъезд Вадима Шипачёва – это потеря, которую впору считать невосполнимой. Найти центра такого же уровня внутри России попросту невозможно, а энхаэловцы соотносимого уровня вряд ли захотят пересекать Атлантику. Потеря всего одного игрока сулит СКА серьёзную перестройку.

Рундблад и ещё 8 ярких легионеров, пополнивших клубы КХЛ в межсезонье В СКА будет играть обладатель кубка Стэнли, а в Сочи – самый ценный игрок шведского плей-офф. Представляем лучших новых легионеров КХЛ.

«Локомотив» — «-1»

Пришли: н. Алексеев («Адмирал»), з. Елесин, н. Капустин, (оба — «Амур»), н. Мокшанцев («Лада»), з. Юшкевич («Северсталь»), н. Лебедев, н. Кулагин (оба — «Молот-Прикамье», ВХЛ), з. Хисамутдинов, з. Турчанинов, н. Чванчиков, н. Петраков (все — ХК «Рязань, ВХЛ).



Ушли: з. Пашнин (ЦСКА), н. Лебедев (ХК «Рязань», ВХЛ), н. Петраков («Витязь»), з. Хисамутдинов, н. Романцев.



На первый взгляд, трансферная кампания «Локомотива» проходит весьма активно. Текучка кадров присутствует, а приобретений больше, чем потерь. Но стоит хоть немного присмотреться к фамилиям, как становится очевидно, что это не более чем перемещение слагаемых, от которых сумма не меняется. Ярославский менеджмент всего лишь возвращает тех, кто был в скрытой аренде, а наиболее интересным из многочисленных молодых ребят представляется Денис Алексеев, прошедший горнило кубкового хоккея в составе «Адмирала». А вот потеря Михаила Пашнина вполне существенна и осязаема. Его переход в ЦСКА может открыть дорогу для кого-то из перспективных защитников в системе «Локомотива», но по факту «железнодорожники» стали слабее.

ХК «Сочи» — «-1»

Пришли: н. Солодухин, («Ак Барс») н. Лапенков («Югра»), н. Бортников («Нефтехимик»), з. Щитов («Автомобилист»), н. Иванов («Лада»), з. Титов («Металлург» Нк), н. Гарбутт («Анахайм», НХЛ), н. Коллинз («Куньлунь»), з. Хохлов («Северсталь»), н. Уэллмэн («Фрёлунда», Швеция), н. Энеруд (ХВ 71, Швеция), з. Таталин («Металлург» Нк).



Ушли: з. Пепеляев, н. Максвелл (оба — «Спартак»), н. Петерссон, з. Фантенберг («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Крикунов («Автомобилист»), з. Мамашев, н. Игнатушкин, н. Мерескин, н. Скачков («Югра), н. Левицкий («Сибирь»), н. А. Костицын («Куньлунь Ред Стар»), з. Мамашев («Торпедо»).



За одно межсезонье сочинцы лишились трёх лучших бомбардиров и безоговорочно лучшего защитника. По разным направлениям разъехалось звено Крикунов – Игнатушкин – Костицын. Быть может, у игроков из категории «за 30» и не было будущего на берегу Чёрного моря, но и гарантии, что Лапенков с Бортниковым сыграют хотя бы на их уровне, отсутствуют. Открытием сезона может стать Симон Энеруд. Швед, ставший не только чемпионом Швеции, но и MVP минувшего плей-офф, попробует заменить своего соотечественника Андре Петтерсона. Менеджмент южан постарался пригласить на место каждого ушедшего равноценного игрока, и только Оскара Фантенберга заменить, кажется, не удастся. Для команды Сергея Зубова это колоссальная потеря.

«Слован» — «-1»

Пришли: в. Янус («Литвинов», Чехия), н. Бухтеле («Спарта», Чехия), з. Шварни («Кярпят»).



Ушли: н. Еглич, з. Кундратек (оба — «Торпедо»), н. Зиго («Градец Кралове»), н. Т. Кубалик («Спорт»), н. Вальский («Либерец»), н. Недорост («Ческе-Будеёвице»).



Ни с кем из четырёх лучших бомбардиров «Слована» образца прошлого сезона новый контракт до сих пор не подписан. Джонатан Чичу раздумывает о завершении карьеры, Кайл Чепчура одной ногой в «Куньлуне», ничего не слышно о переговорах с Джеффом Таффе. А вот Жига Еглич для «Слована» уже отрезанный ломоть: следующий сезон словенец проведёт в составе «Торпедо». Там же, на берегах Волги, продолжит карьеру ведущий защитник словацкой команды Томаш Кундратек. Вряд ли бесследно пройдёт и уход Вацлава Недороста. Что касается приобретений, то возвращение Ярослава Януса должно обострить конкуренцию на последнем рубеже, а у Яна Бухтеле будет шанс доказать, что сезон в «Автомобилисте» — не что иное, как досадное недоразумение. Как бы то ни было, сильнее «Слован» точно не стал.

«Динамо» (Рига) – «-1»

Пришли: -



Ушли: н. Толузаков («Амур»), з. Цибульскис («Градец Кралове», Чехия).



В рижском клубе пока тишь да гладь. Вряд ли стоит считать большой потерей уход Филиппа Толузакова. Да и Оскара Цибульскиса, несмотря на восемь сезонов, проведённых в составе «Динамо», заменить можно. Проблема в том, что команда из Латвии до сих пор не сделала ни одного приобретения. На данный момент главная победа команды Сандиса Озолиньша – это переподписание контракта с Миксом Индрашисом.

«Витязь» — «-2»

Пришли: в. Бирюков, н. Д. Сёмин (оба — «Торпедо»), н. Ворошило (ЦСКА), з. Паутов («Динамо» СПб, ВХЛ), з. Орлов (ТХК, ВХЛ), н. Манкинен, н. Риссанен (оба — «КалПа, Финляндия), з. Мозик («Олбани», АХЛ), з. Бурстрём («Шеллефтео», Швеция), н. Денежкин («Рязань», ВХЛ), н. Петраков («Локомотив»).



Ушли: з. Ержабек («Монреаль Канадиенс», НХЛ), н. Аалтонен («Торонто Мэйпл Лифс, НХЛ), в. Сятери, н. Кемпе («Аризона Койотс», НХЛ), з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Амур»), з. Кудряшов («Динамо» Спб, ВХЛ), н. Кокшаров («Лада»).



Руководство «Витязя» стало заложником политики по приглашению молодых и прогрессирующих легионеров. Со всеми, кого Игорь Варицкий и Михаил Головков приглашали в прошлом сезоне, они попали в точку. Однако когда берёшь иностранца, не достигшего своего пика, есть риск, что при первой возможности он отправится покорять НХЛ. Так случилось с Якубом Ержабеком, Миро Аалтоненом и Марио Кемпе. По сути, «Витязь» разом потерял ударную тройку, на которой держалось большинство, а также ключевого защитника. Несмотря на такой неутешительный сценарий, менеджмент подмосковной команды не отступил от своей линии и снова закупился легионерами в возрасте от 24 до 27 лет. Особое внимание стоит уделить парочке Манкинен – Риссанен, которые были ведущими «КалПы», но по сравнению с тем же Аалтоненом все они – тёмные лошадки. А вот где «Витязь» по-настоящему рискует, так это с вратарской линией. Не сумев удержать Харри Сятери, который больше половины прошлого сезона тащил команду на себе, подольчане подписывают подверженного травмам Михаила Бирюкова. Неужели настолько велика вера в прогресс Игоря Сапрыкина?

Руководство «Витязя» стало заложником политики по приглашению молодых и прогрессирующих легионеров.

«Динамо» (Минск) – «-3»

Пришли: -



Ушли: н. С. Костицын («Торпедо»), в. Лаланд, н. Лопачук («Нефтяник», ВХЛ), н. Эллисон («Металлург» Мг).



В белорусском клубе после очередной жёсткой критики со стороны Александра Лукашенко наметился крен в сторону сокращения финансирования и числа легионеров. Пока ни о каких приобретениях речи не идёт, только потери. Наиболее болезненная – переезд Мэтта Эллисона в Магнитогорск. В связи с тем что до сих пор нет ясности с будущим Бена Скривенса, не самым логичным видится расставание с Кевином Лаландом. О том, что в следующем сезоне минское «Динамо» вряд ли будет претендовать на что-то серьёзное, говорит и возвращение Сергея Костицына в «Торпедо».