Гретцки: трудно сравнивать Малкина с Лемье. Каждый принёс пользу хоккею

Перед стартом четвёртого матча финальной серии между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» североамериканская пресса стала свидетелем крайне любопытной пресс-конференции. Её героями стали «великий первый» Уэйн Гретцки, его соратник по чемпионскому «Эдмонтону» 1980-х защитник Пол Коффи и известный в прошлом баскетболист Чарльз Баркли. Легенда «Финикс Санз» проявил неплохую хоккейную эрудицию и стал одним из главных действующих лиц этой встречи.

«Сейчас намного труднее забить 40 голов, чем раньше»

Главным поводом для встречи стал официальный титул для команды «Эдмонтон Ойлерз» образца сезона-1984/85: те «нефтяники» были признаны лучшей командой в истории НХЛ, второе место занял «Питтсбург»-91/92 во главе с Ягром и Марио.



— Я бы хотел поблагодарить судьбу за то, что мне повезло стать частью этой истории. Я был одним из 25 парней, которые были в том «Эдмонтоне». Кроме этого, я знаю, что в этом зале находятся молодые парни, которые примут участие в драфте новичков. Когда мне было 17 лет, Горди Хоу сказал мне, что хоккей – это самая классная игра на свете и самая замечательная жизнь, которую можно прожить. Трудитесь и получайте удовольствие. Конечно, выбор лучшей команды очень спорен, потому что хороших коллективов было очень много. Я бы сам проголосовал за «Эдмонтон»-1987, это мой личный выбор. А если было бы нельзя голосовать за те команды, в которых играл, то выбрал бы «Монреаль»-1971, который во главе с молодыми Драйденом и Беливо обыграл великолепный «Бостон» в седьмом матче финала, — так начал свою речь Гретцки.

Если бы я голосовал за лучший клуб в истории, то выбрал бы «Эдмонтон»-1987.

— Когда мы вспоминаем «Эдмонтон» в 1980-х годах, то прежде всего имеем в виду нападение. Но ведь у вас были великолепные защитники и вратарь, не так ли?



— Конечно. Чтобы выиграть Кубок Стэнли, вся команда должна быть упакованной. Все должны быть быстрыми, сильными, хорошо атаковать и защищаться. Я уже много раз рассказывал, как в молодости мне открыли истину: кубок Стэнли хочет поднять над головой каждый игрок, но далеко не всем выпадает такая возможность. Мы тогда работали на команду, не думали о личной выгоде, это дало возможность выступать успешно.

— Уэйн, в этом году в НХЛ не нашлось человека, который бы забил 50 голов, а в вашем «Эдмонтоне» было сразу несколько бомбардиров, которые из года в год выбивали отметку в 40 шайб. Глядя на молодые таланты, как увеличить нынешнюю результативность?



— А молодые парни сегодня играют очень неплохо, они мощные физически, но очень быстрые. Щитки стали больше, экипировка лучше, вратари стали крупнее. Грант Фюр, Патрик Руа, Мартин Бродо – все они изменили вратарский мир в 1980-е. Голкиперы стали настоящими атлетами, они являются лучшими спортсменами в командах. Именно поэтому сейчас забивать так непросто.

Кроме того, сейчас игра структурирована. Двое лучших оборонительных нападающих современности – это Остон Мэттьюс и Коннор Макдэвид, которым по 19 и 20 лет. Хоккей стал намного более оборонительным, сейчас намного труднее забить 40 голов, чем когда мы выходили на лёд. Это не значит, что игра отличается, но она стала лучше сейчас. Главное, что молодые хоккеисты уважительно относятся к игре.



— Вы ещё не закончили карьеру, когда в последний раз действующий чемпион смог повторно выиграть Кубок Стэнли. Почему это так трудно?



— Это стало трудным после того, как по всем 30 клубам лиги стали равномерно распределяться доходы. Скажем, такой парень, как босс «Чикаго» Стэн Боумэн, проделал отличную работу. У него отличная команда, но он должен продолжать работать, управлять, чтобы она оставалась конкурентоспособной. Потолок зарплат делает такую работу более сложной, и построить команду-династию, способную выигрывать два-три года подряд, пока не удалось. У «Питтсбурга» есть своё преимущество, потому что наличие двух лидеров, Кросби и Малкина, даёт ощутимый перевес. Мы видим, что в финал Кубка Стэнли может пробиться любой клуб, но с точки зрения бизнеса всё заметно изменилось.

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«Трудно сравнивать Ягра, Марио, Кросби и Малкина»

— Кто был бы самым трудным соперником для «Эдмонтона»-1984/85?



— Думаю, что «Питтсбург» образца 1991 года. Мы с Марио сражались бы друг против друга. Я бесконечно его уважаю и говорил об этом уже миллион раз: Лемье был лучшим хоккеистом, против которого я когда-либо играл. Всегда хочется конкурировать с лучшими. Будь мне 18 лет, выбрал бы Ги Лефлёра, а в 28 выбрал бы Марио.

Кросби и Малкин заслуживают упоминания рядом с фамилиями Лефлёра, Босси, Троттье, Гретцки, Мессье и прочих.

— Вы упомянули про равенство команд и потолок зарплат. Для Малкина и Кросби нынешний финал – четвёртый в карьере. Чего они стоят как исторический тандем? Что они должны сделать, чтобы стать лучшими на все времена?



— Я думаю, что они уже в верхнем эшелоне истории. Эти два парня заслуживают упоминания рядом с фамилиями Лефлёра, Босси, Троттье, Гретцки, Мессье и прочих. Они сделали всё, что могут сделать профессиональные спортсмены. Я уже сказал, что сейчас забивать намного труднее. Они заслужили все награды, которые им были вручены, они – важные люди для НХЛ, для Питтсбурга. К слову, я живу в Калифорнии, и людям, которые мало знают про хоккей, всегда будут советовать смотреть на Малкина и Кросби. Эти два парня всегда будут наверху моего списка приоритетов.



— А можно сравнить ту группу звёзд, которая была в 1980-х, с нынешней?



— Очень трудно, потому что игра сильно отличается. Тех, кто играл в 1980-х, тоже тяжело сравнивать с теми, кто играл в 1960-х годах, но я горжусь тем, что мы сделали. Молодёжь стала совсем другой, они больше, быстрее, они работают по другим тренерским методикам. Так что я не знаю, как можно сравнивать Ягра, Марио, Сидни и Малкина. Все они внесли положительный вклад в хоккей. Драйзайтль и Макдэвид очень хороши в «Эдмонтоне», и это здорово, что такие парни появляются.

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«Кто твой любимый темнокожий хоккеист?»

После одного из вопросов, адресованного Гретцки, в разговор неожиданно вступил Баркли. «Сэр Чарльз», как его называют болельщики, также обратился с вопросом к Уэйну.



— Слушай, а кто твой самый любимый темнокожий хоккеист всех времён? — спросил Баркли, хитро улыбаясь.



— (После паузы.) Грант Фюр. Но он не был в той команде 1984 года.

— Быстро ты нашёл что ответить.



— (Сквозь смех.) Познакомьтесь, это Чарльз, самый большой любитель хоккея в Северной Америке.



— Большой – в буквальном смысле. Но я собираюсь сесть на диету.



— Знаете, он мне как-то написал: «Есть ли что-то более интересное, чем быть в раздевалке команды во время матча финала Кубка Стэнли? Я бы хотел там побывать».

Щитки стали больше, экипировка лучше, вратари стали крупнее. Именно поэтому забивать стало так непросто.

Когда же Баркли стали задавать вопросы о хоккее, то выяснилось, что знаменитый баскетболист давно и плотно следит за ледовыми баталиями.



— Я жил в Бирмингеме, штат Алабама. У нас была команда под названием «Буллз», с ней связаны мои первые хоккейные воспоминания. Свою карьеру в НБА я начинал в Филадельфии, а моим любимым игроком был Рон Хекстолл. Я познакомился и подружился сначала с ним, а потом с Эриком Линдросом, моим соседом в Аризоне был Джереми Рёник, так что с хоккеем я знаком и смотрю его достаточно много. Вообще, плей-офф в хоккее – это удивительно. Нет ничего более восхитительного, чем овертаймы в розыгрыше Кубка Стэнли. Эта «внезапная смерть» — одна из причин, почему я просто люблю спорт. Увы, финал в НБА далеко не так интересен.