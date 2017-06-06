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«ВЭБ Арена»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Роман Соловьёв

6 мест, где клубы КХЛ могут играть на открытом воздухе

«Йокерит» — СКА станет первым «уличным» матчем регулярного чемпионата КХЛ. Где ещё клубы могут проводить подобные матчи?
6 июня 2017, вторник. 17:15. Хоккей

В 10-м сезоне КХЛ состоится первый матч регулярного чемпионата лиги на открытом воздухе. Состоится он не в Санкт-Петербурге, как уже давно хотел первый президент лиги Александр Медведев, а в Хельсинки. Причём местом выбран не олимпийский стадион города, а парк Кайсаниеми, где почти 100 лет назад начал зарождаться хоккей в Финляндии. Вместимость трибун составит всего 18 тыс. зрителей, но этого будет достаточно, чтобы побить рекорд посещаемости КХЛ, который до сих пор принадлежит четвёртому матчу финальной серии сезона-2013/14 между «Львом» и магнитогорским «Металлургом» в Праге (17 073 зрителя).

Лига в своём релизе сообщила о желании провести не один такой матч, а серию уже в ближайшем сезоне. Сделать это на новых футбольных стадионах, готовящихся к чемпионату мира 2018 года, будет проблематично из-за страха испортить газон и дренажную систему. Мы решили предположить, где ещё клубы КХЛ могут играть на открытом воздухе уже в ближайшем чемпионате.

Вместимость трибун в Хельсинки составит всего 18 тыс. зрителей, но этого будет достаточно, чтобы побить рекорд посещаемости лиги.

«ВЭБ Арена» (Москва)

Домашний стадион футбольного ЦСКА, который вмещает около 30 тыс. зрителей, был открыт в прошлом году. Это спортсооружение не будет задействовано во время чемпионата мира по футболу, в отличие от «Лужников» или «Открытие Арены», поэтому будет возможность провести зимой хоккейный матч. Безусловно, здесь сыграют московские «армейцы», а не какая-то другая столичная команда. Причём футбольная и хоккейная арены ЦСКА находятся поблизости друг от друга. Возможными соперниками могут стать как питерские одноклубники, так и московские динамовцы или заклятые противники из «Спартака».

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«Астана-Арена» (Астана)

«Астана-Арена» находится через дорогу от нового дворца хоккейного «Барыса». В январе 2018 года в Казахстане пройдёт Неделя звёзд КХЛ, которая включает в себя Матч звёзд ЖХЛ, МХЛ и КХЛ. Лига могла бы дополнить этот формат матчем регулярного чемпионата на открытом воздухе. Футбольный стадион был открыт в 2009 году, и его вместимость составляет 30 тыс. зрителей. Среди соперников для «Барыса» можно выбрать омский «Авангард», казанский «Ак Барс» или действующего обладателя Кубка Гагарина, тогда эта игра легко впишется в программу Недели звёзд.

«Центральный» (Казань)

«Казань-Арена» готовится к чемпионату мира, но при этом в столице Татарстана всё ещё остаётся стадион «Центральный», на котором время от времени продолжает выступать футбольный «Рубин». Здесь же «Ак Барсу» можно будет провести матч КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым». Это место проведения более выигрышно с точки зрения телевизионной картинки: хоккей на фоне Казанского кремля и мечети Кул-Шариф — такого мы точно ещё не видели! К тому же на «зелёное дерби» будет легко собрать 30-тысячный стадион.

Три сезона назад «Трактор» мог сыграть вынесенный матч КХЛ в итальянской Вероне с магнитогорским «Металлургом» в Колизее.

«Центральный» (Челябинск)

Единственный стадион из этого списка, имеющий опыт проведения хоккейных матчей. Здесь в 2014 году состоялась «Русская классика» ВХЛ между местным «Челметом» и тольяттинской «Ладой». Игра проходила при 20-градусном морозе, а на трибуны пришло 9200 зрителей из 15 тыс. возможных. Три сезона назад «Трактор» мог сыграть вынесенный матч КХЛ в Колизее в итальянской Вероне с магнитогорским «Металлургом». До конкретики тогда дело не дошло, если это случится сейчас, то в матче должны будут сыграть именно эти две команды КХЛ из Челябинской области.

Стадион имени Ленина (Хабаровск)

Несколько недель назад спортивная общественность узнала, что в Хабаровске помимо хоккея есть ещё и футбол. Команда «СКА-Хабаровск» смогла пробиться в Премьер-Лигу, обыграв в стыковых матчах «Оренбург». На стадионе имени Ленина в советское время проходили матчи по хоккею с мячом, поэтому появление канадской разновидности этой игры не должно никого удивить. Стадион не такой вместительный, всего 15 тыс. зрителей, а самым принципиальным соперником «Амура», конечно же, является «Адмирал» из Владивостока.

Стадион «Центральный» выигрывает с точки зрения телевизионной картинки, хоккей на фоне мечети Кул-Шариф — такого мы точно ещё не видели!

«Шинник» (Ярославль)

В Ярославле ждали, что их городу доверят проведение матчей чемпионата мира по футболу, это позволило бы реконструировать стадион, но этого не произошло. Вместимость арены составляет около 22 тыс. зрителей, а с учётом популярности хоккейного «Локомотива» проблем с посещаемостью не должно возникнуть. С кем же играть «Локомотиву»? Например, нижегородское «Торпедо», северные соседи из «Северстали» или какая-нибудь из московских команд.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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