Что будет с «Магниткой»? Команду-династию ждут тяжёлые времена

О том, что «Магнитке» необходима перезагрузка, говорили ещё два года назад, когда чемпионская команда споткнулась во втором раунде о «Сибирь». Геннадий Величкин никого не слушал, совершив лишь плановую смену главного тренера. В награду за терпение функционер получил два финала за два года. Победителей не судят. Величкин решил выжать из этой команды максимум, взяв от неё всё до последней капли. Зато теперь магнитогорцы оказались на пороге не добровольной, а вынужденной перестройки. Если пару лет назад руководство уральского клуба могло контролировать ситуацию, то теперь оно поставлено в неудобное положение, отдалённо напоминающее тупик.

Если пару лет назад руководство уральского клуба могло контролировать ситуацию, то теперь оно поставлено в неудобное положение, отдалённо напоминающее тупик.

Когда о наступлении тяжёлых времён кричат злые языки, это можно пропустить мимо ушей. Тем более если ты уверен в том, что делаешь. Но стоит подобным разговорам пойти изнутри клуба, нужно всерьёз насторожиться. Илья Воробьёв дал большое интервью, в котором призвал болельщиков «Магнитки» к терпению. Главный тренер «сталеваров» анонсировал перестройку, которая может сказаться на результатах лучшей команды Востока последних лет. Ещё раньше Величкин заявлял, что на зарплаты «Металлург» будет тратить ровно столько, сколько составляет потолок зарплат – 900 млн рублей. Вписаться в него и не понизить при этом уровень притязаний – задача для уральцев почти невыполнимая.

«Магнитке» становится всё тяжелее конкурировать с западными олигархами, а времена, когда на Урале заваливали деньгами Сергея Мозякина иВасилия Кошечкина, остались в прошлом. Все самые «горячие» свободные агенты ныне проходят мимо «сталеваров». Но даже если бы у «Металлурга» были нефтегазовые миллиарды, вопрос, на что их тратить, не снимался бы с повестки дня. Реальность такова, что буквально все кандидаты в сборную России распределены между двумя «армейскими» клубами, а остальным приходится собирать крошки с барского стола. Насколько нам известно, «Магнитка» присматривалась к челябинской связке «Сибири» Шумаков – Шалунов, но, как только на них положил глаз ЦСКА, этот вариант автоматически отпал. А ведь по уровню взаимопонимания и манере игры они во многом напоминают Зарипова с Мозякиным. Чем не преемники возрастных лидеров «Магнитки»?

Быть может, «Магнитка» и этим летом не решилась бы на перестройки, если бы не повальное желание её лидеров попробовать себя за океаном. Виктора Антипина, имеющего за спиной два Кубка Гагарина, клуб отпустил по-хорошему, даже несмотря на действующий контракт. Алексей Береглазов перебрался в «Рейнджерс», но даже если бы молодой защитник уральцев не получил предложения из НХЛ, с большой долей вероятности покинул бы родной клуб. На Береглазова серьёзно нацеливался СКА, который наверняка бы перебил предложение «Магнитки». То, что для Криса Ли этот сезон станет последним в России, стало известно почти сразу после окончания финальной серии. Однако тогда шла речь о завершении карьеры или сезоне в уютной Швейцарии, но участие на чемпионате мира за сборную Канаду открыло для ветерана дверь в НХЛ.



«Магнитка» разом потеряла почти две первые пары защитников, взяв со стороны Дениса Денисова. В клубе уверяют, что ЦСКА хотел сохранить своего капитана, но если посмотреть правде в глаза, 35-летний защитник за последний сезон серьёзно сдал позиции. Да и никогда Денисов не был игроком, способным выдать точный пас через всю площадку, как это делал Ли, или остро подключаться в атаку подобно Антипину. Это стабильный, надёжный, пусть уже и не самый быстрый защитник, который зацементирует оборону «Металлурга». Да только на нём и Евгении Бирюкове далеко не уедешь. Это только кажется, что лучшая тройка лиги образца последних лет Мозякин – Коварж – Зарипов жила сама по себе. В их успехе велика была роль защитников, которые в это межсезонье покинули уральскую землю.

Уезжать Ли на родину? Защитник «Магнитки» может войти в историю НХЛ 36-летний канадец из «Магнитки» Крис Ли впечатлил заокеанских менеджеров и впервые в жизни может сыграть в НХЛ.

Когда Илья Воробьёв сменил Майка Кинэна на посту главного тренера «Металлурга», он прямо по ходу чемпионата сумел подкорректировать игру команды, практически не трогая её костяка. «Магнитка» стала придерживаться более гибкого и современного стиля игры, а зависимость от первого звена на некоторое время спала. Теперь перед Воробьёвым стоит противоположная, но при этом не менее сложная задача. Ему предстоит перестраивать состав, пытаясь сохранить при этом игровую модель. Да только межсезонье-2017 не даёт поводов думать, что в Магнитогорске строится новая суперкоманда на года. Те точечные изменения, что происходят сейчас в «Магнитке», скорее напоминают отложенную перезагрузку с латанием дыр.

Те точечные изменения, что происходят сейчас в «Магнитке», скорее напоминают отложенную перезагрузку с латанием дыр.

Проблема в том, что «Магнитка» меняется, не омолаживаясь. Мы уже упомянули возрастного Денисова, но и легионеры, которые пополняют состав уральцев, уже не мальчики. Мэтт Эллисон на бумаге должен подойти под стиль «Магнитки». Он блестяще выглядит в большинстве, а последние три сезона в составе минского «Динамо» канадец провёл отлично. Да только Эллисону уже 33 года, и далеко не во всех кахаэловских клубах у него получалось. 30-летнего Никлоса Шауса принято сравнивать с Крисом Ли. Действительно, американец, точно так же как и канадец, никогда не играл в НХЛ, покоряя различные европейские лиги, но если Ли, выступая в Швеции, признавался лучшим защитником Европы, то потолком Шауса до недавнего времени была чешская Экстралига.

Досадно, что «Магнитка» отошла от тренда приглашать молодых и до конца не раскрывшихся легионеров. Таким когда-то был Ян Коварж. В попытке найти «нового Коваржа» уральцы приглашали Томаша Филиппи. Центральный нападающий в свои 25 ещё не провёл своего лучшего сезона в карьере. Почему же теперь селекционеры «Металлурга» обращаются к иностранцами вроде Санталы, Стэплтона и Эллисона? И если на роль временного варианта они ещё годятся, то кирпичиками в фундаменте новой команды не кажутся даже отдалённо. Смену направления можно объяснить скудностью рынка и желанием молодых европейцев попробовать себя в НХЛ. Тот же Яри Курри сетует, что этим летом буквально все хотят заключить контракт с «Вегасом». Но ведь «Витязь» как-то нашёл Миро Аалтонена, значит, кто ищет – тот всегда найдёт.

Против течения. Орлов, Калинин, Любимов и Галиев могут вернуться в КХЛ В то время, пока Вадим Шипачёв переходит в «Вегас», а Илья Ковальчук рассматривает варианты в НХЛ, энхаэловцы возвращаются в Россию.

Строить команду на легионерах, пусть молодых и высококлассных, — затея сомнительная. Особенно для команды с такой школой, как у «Магнитки». Иностранцы должны быть надстройкой, если угодно – вишенкой на торте. Основу же должны составлять российские игроки, желательно – свои воспитанники. У «Магнитки» получалось держать на 80% доморощенную линию обороны, но отъезд Антипина и Береглазова в НХЛ может пошатнуть эту концепцию. Но главная беда хоккейного Магнитогорска последних лет в том, что не прогрессируют те, кто три-четыре года назад представлялся будущим «Металлурга». Прежде всего это Ярослав Косов иБогдан Потехин. Не смог реализовать себя, хотя к тому были все предпосылки, Евгений Григоренко. Теперь одна из экс-звёздочек «стальных лис» безуспешно колесит по Татарстану.

Главная беда хоккейного Магнитогорска последних лет в том, что не прогрессируют те, кто три-четыре года назад представлялся будущим «Металлурга».

Когда «Магнитка» начала пробуксовывать после первого чемпионства, Величкин сделал мощный ход, выдернув из-за океана Александр Сёмина. Сейчас магнитогорцы расстаются с экс-звездой НХЛ без особых сожалений, экономя при этом кучу денег, но на коротком отрезке его приглашение помогло «сталеварам» взять второй кубок. Очевидно, что и сейчас единственный выход «Металлурга» — искать помощь за океаном. Да только правами на большинство энхаэловцев, у которых закончились контракты, обладают всё те же ЦСКА и СКА. Можно попробовать выкупить у «Динамо» Станислава Галиева или попробовать договориться с «Ак Барсом» по Александру Бурмистрову, но станут ли они новыми лидерами «Магнитки», даже если всё срастётся?

Береглазов: подкупил интерес «Рейнджерс», они видят меня в составе Защитник сборной России Алексей Береглазов — о подписании контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс», уходе из «Магнитки» и мечте об Олимпиаде.

По ту сторону Атлантики в фарм-клубе «Нэшвилла» выступает Владислав Каменев. Россиянин, правами на которого в России обладает «Магнитка», пока не входит в планы Питера Лавиолетта. Даже после травм центральных нападающих финалист Кубка Стэнли не поднимал Каменева в основу. Владислав, обросший мясом за океаном, мог бы стать серьёзным усилением для «Металлурга», но его возвращению препятствует год контракта с «Предаторз». Ещё как минимум два года не вернётся домой Даниил Апальков, хотя Величкин давно хочет вернуть форварда «Локомотива». Даже Николай Тимашов недавно подписал новый контракт с «Автомобилистом», хотя 23-летний защитник не помешал бы и родному клубу. Из всех блудных сыновей менеджменту «Магнитки» удалось вернуть лишь Антона Шенфельда. После двух лет скрытой аренды в «Ладе» он готов воссоединиться с Косовым, с которым играл вместе с детских лет.

При всех трудностях, которые есть у Величкина с Воробьёвым здесь и сейчас, самая большая потеря может подстерегать хоккейный Магнитогорск в ближайшем будущем. Речь, разумеется, о Данисе Зарипове. Ясность по его будущему должна наступить до конца июня, но уже сейчас можно сказать, что «Магнитка» отнюдь не фаворит в борьбе за форварда, который в минувшем плей-офф разбрасывался хет-триками. Зариповым интересовался подросший на денежных дрожжах «Автомобилист», но на сегодняшний день велика вероятность, что Данис вернётся в Казань. Даже если учесть, что его с Мозякиным уже разводили по разным звеньям, а в регулярном чемпионате ветеран далеко не всегда играл на привычном уровне, без Зарипова это будет уже совсем другая команда. «Магнитку» ждут тектонические сдвиги.