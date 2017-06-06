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Илья Ковальчук
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Коламбусу» интересен Ковальчук, а в семье Мозякина пополнение

Очередной клуб НХЛ хочет подписать контракт с Ковальчуком, Андрей Сафронов терпит поражение — в итогах дня.
6 июня 2017, вторник. 22:05. Хоккей

«Коламбус» интересуется Ильёй Ковальчуком

Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» заинтересован в приглашении 34-летнего российского нападающего Ильи Ковальчука, у которого недавно закончился срок действия контракта со СКА. Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист издания New York Post Ларри Брукс.

«Интересно, насколько сильно изменился Джон Торторелла? Неужели достаточно для того, чтобы «мундиры» проявляли интерес к Ковальчуку?» — спросил Брукс.

По информации Hockeybuzz, Ковальчук хочет получить в НХЛ контракт на 2-3 года и сумму около $ 6-7 млн за сезон. Права на Илью принадлежат «Нью-Джерси Дэвилз», с которым Ковальчук в 2010 году подписал 15-летний контракт, но через три года покинул НХЛ, перейдя в СКА. Оказаться в «Блю Джекетс» Ковальчук может только посредством обмена, заключив новый контракт с «Дэвилз».

Матч «Йокерит» — СКА пройдёт 2 декабря на открытом воздухе

Матч регулярного чемпионата КХЛ между финским «Йокеритом» и петербургским СКА состоится 2 декабря на открытом воздухе, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ. Игра пройдёт в старейшем публичном парке финской столицы, а наблюдать за ней смогут 18 тысяч зрителей.

Континентальная хоккейная лига в рамках празднования 10-го, юбилейного сезона прорабатывает возможность проведения серии матчей на открытом воздухе. Одним из таких матчей станет игра «Йокерит» — СКА в Хельсинки в субботу, 2 декабря 2017 года. Дата проведения матча была предложена принимающей стороной и будет учтена при составлении календаря на будущий сезон как один из дней празднования 10-летия лиги. «КХЛ приветствует инициативу клуба отметить свое 50-летие праздником для всех болельщиков Финляндии», — говорится в сообщении КХЛ.

КХЛ представила логотип матча на открытом воздухе «Йокерит» — СКА

ООО ХК «Динамо-Москва» подало документы и гарантии в офис КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», документы, необходимые для участия команды в следующем чемпионате, были поданы от лица ООО ХК «Динамо-Москва», которое на сто процентов принадлежит Центральному совету «Динамо». По информации источника, предоставлены все необходимые финансовые гарантии, в том числе от спонсора в лице ВТБ, с которым у общества действует долгосрочное соглашение. В качестве домашней арены планируется продолжить использовать арену «ВТБ Ледовый дворец».

До 1 ноября 2017 года неэксклюзивным правом на использование бренда владеет АНО ОХК «Динамо-Москва». По данным «Чемпионата», аналогичный договор с обществом «Динамо» на использование бренда заключило и дочернее ООО.

Открыто сообщество раздела «Хоккей» в соцсети «ВКонтакте»

Журналисты раздела «Хоккей» портала «Чемпионат» открыли официальное сообщество раздела в социальной сети «ВКонтакте». Там уже можно прочитать последние хоккейные новости и аналитику на актуальные темы последних дней. В будущем планируется организация конкурсов для читателей, а также прямые видеофирмы с участием людей из хоккейного мира.

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Журналисты раздела «Хоккей» портала «Чемпионат» открыли официальное сообщество раздела в социальной сети «ВКонтакте»

У Сергея Мозякина родилась дочь

Об этом информирует официальный сайт «Магнитки». Девочка родилась 6 июня, и назвали её Яной.

«Дорогие друзья! Сегодня у счастливых родителей, капитана «Металлурга» Сергея Мозякина и его супруги Юлии, родилась дочь Яна. Администрация, игроки и тренеры команды мастеров «Металлург», болельщики магнитогорской ледовой дружины сердечно поздравляют Сергея и Юлию с этим замечательным событием.

Пусть малышка растёт здоровой, счастливой и любимой! Поздравляем!» — говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте уральской команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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