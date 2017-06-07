Оптовые закупки Гросса и ограбление «Сибири». Кто как усилился на Востоке?

ЦСКА – чемпион межсезонья, СКА затаился. Кто как усилился на Западе? ЦСКА стал чемпионом межсезонья, СКА затаился, а «Витязь» несёт потери — в промежуточных итогах для клубов Западной конференции.

Вслед за обзором трансферной активности клубов Западной конференции мы изучили, как усилились команды КХЛ с Востока. Каждому клубу мы выставили оценки по шкале от «-5» до «+5».

«Автомобилист» — «+3»

Пришли: з. Трямкин («Ванкувер», НХЛ), н. Паре («Женева», Швейцария), з. Попов («Амур»), в. Коварж («Северсталь»), н. Григоренко, з. Д. Бодров (оба – «Салават Юлаев»), з. Мишарин, н. Миловзоров (оба – «Сибирь»), н. Крикунов (ХК «Сочи»), з. Егоршев («Торпедо»), н. Пестунов («Трактор»), з. Лямин («Нефтехимик»), з. Корчёмкин («Ариада», ВХЛ), н. Кучерявенко («Авангард»).



Ушли: з. Щитов (ХК «Сочи»), н. Чистов («Спартак»), н. Коукал («Маунтфилд», Чехия), н. Моня («Нефтехимик»), з. Андерсен, н. Губин, н. Романов, н. Волков, з.Кивистё («Йокерит»).



Клуб из Екатеринбурга – главный возмутитель трансферного спокойствия. Если не во всей лиге, то на Востоке – точно. Вопреки слухам об уходе Анатолия Голышева в СКА, реальных потерь «Автомобилист» в межсезонье не понёс. Зато приобретений Олег Гросс совершил столько, что в глазах рябит. Могут возникнуть вопросы, насколько рационально «Автомобилист» тратит имеющийся бюджет, но по факту уральцы – единственные, кто может сделать скачок из середняков в лидеры конференции. Здесь вам и опытный Игорь Григоренко, и любимчик главного тренера Егор Миловзоров, и целый пласт опытных игроков, которых «Автомобилист» забрал с рынка свободных агентов. Отдельно стоит отметить, что менеджмент уральцев вернул из-за океана Никиту Трямкина, а из Череповца – Якуба Коваржа.

5 клубов КХЛ, которые серьёзно укрепили состав В КХЛ продолжается период трансферов и обменов. Кто из клубов провёл наиболее качественные сделки и стал сильнее?

«Куньлунь» — «+2»

Пришли: н. Ип («Дюссельдорф»), н. Сквайрз («Эребру»), н. Турессон («Мальмё»), н. Вонг («Регенсбург», Германия), н. К. Макаров («Нефтехимик»), н. А. Костицын (ХК «Сочи»), Ибрагимов («Югра»), в. Хеллберг («Хартфорд», АХЛ), в. Скрынник («СКА-Нева», ВХЛ), в. Бояршинов («Югра»), з. Там («Норфолк», АХЛ), н. Йюнге («Нефтехимик»), н. Сопанен («Пеликанс», Финляндия), н. Мюттюнен («КалПа», Финляндия), н. Чипчура («Слован»), н.Дефазио («Техас», АХЛ).



Ушли: в. Макаров, н. Ро (оба — «Нефтехимик»), н. Виделль («Трактор»), н. Коллинз (ХК «Сочи»), н. Перескоков (ЦСКА), н. Величкин («Амур»), н. Бакош («Либерец»).



На самом деле перемены в «Куньлуне» даже масштабнее, чем может показаться из списка ушедших и пришедших. Китайскую команду покинут гораздо больше игроков, чем официально объявлено на сегодняшний день. По сути, ничего общего, кроме вывески, между проектами Владимира Юрзинова-младшего и Майка Кинэна не предвидится.



Железный Майк строит в Пекине подобие «Медвешчака», но с более статусными легионерами из-за океана. Местами у «Куньлуня» проскальзывают сомнительные приобретения вроде Рината Ибрагимова, но в основном это крепкие ахаэловцы или североамериканцы с опытом игры в Европе. Есть в колоде обновлённого «Куньлуня» и такие шведские снайперы, как Рикрад Йюнге и Андреас Турессон. В общем, состав подбирается впечатляющий, но о каких-либо контурах команды и её задачах говорить ещё рано.

Клуб из Екатеринбурга – главный возмутитель трансферного спокойствия. Если не во всей лиге, то на Востоке – точно.

«Авангард» — «0»

Пришли: Кугрышев, н. Кошелев (оба — ЦСКА), н. Сундстрём («Фрёлунда», Швеция), з. Березин («Нефтехимик»), н. Фисенко («Адмирал»), н. Эверберг («Вякшё», Швеция).



Ушли: н. Соботка («Сент-Луис», НХЛ), н. Зубов («Салават Юлаев»), н. Бурдасов (ЦСКА), н. Бут, з. Григорьев («Торпедо»), з. Мищенко, н. Манукян (оба — «Адмирал»), н. Кучерявенко («Автомобилист»).



Сделку, благодаря которой «Авангард» за одного Антона Бурдасова получил Дмитрия Кугрышева и Семёна Кошелева, можно занести в актив менеджменту «ястребов». Омичи усилились не только количеством, но и как минимум не проиграли в качестве. Кугрышев хорошо знаком Андрею Скабелке и должен стать лидером сибирского клуба. Однако если опираться на минувший плей-офф, то город на берегу Иртыша покинули лучшие форварды «Авангарда»: Владимир Соботка, Илья Зубов и Антон Бурдасов. Все они были на ведущих ролях в розыгрыше Кубка Гагарина. Михаил Фисенко – это скорее замена трудяге Александру Кучерявенко, нежели плеймейкеру Зубову. Сложно сказать, как проявят себя в новой лиге шведы Сундстрём и Эверберг, но по своему уровню они определённо уступают чеху, вернувшемуся в «Сент-Луис».

«Трактор» — «0»

Пришли: з. Бэйлен («Вякшё», Швеция), н. Виделль («Куньлунь»), н. Полыгалов («Нефтехимик»), з. Вишневский («Торпедо»), в. Назаров («Спутник»), з. Хлыстов («Югра»).



Ушли: з. Белов, н. Рой, н. Пестунов («Автомобилист»), н. Новотны («Лада»).



Успешный прошлый сезон, видимо, убедил менеджеров «Трактора», что лучшее – это враг хорошего. Состав челябинцев почти не претерпел изменений. Иван Вишневский и Ник Бэйлен добавят команде Анвара Гатиятулина креатива на синей линии, за который ранее отвечал один Кирилл Кольцов. Игорь Полыгалов, напротив, форвард более оборонительного плана, нежели Дмитрий Пестунов. Всё это, как и легионерская рокировка Рой – Виделль, – частности, тогда как глобально «Трактор» останется тем же, что был в прошлом сезоне.

«Салават Юлаев» — «0»

Пришли: з. Ларсен («Ванкувер», НХЛ), з. Осипов («Торпедо»), н. Зубов («Авангард»), н. Кемппайнен («Сибирь»), в. Кареев («Металлург» Нк), н. Кубалик («Пльзень», Чехия), н. Гиматов («Нефтехимик»), н. Бусаров («Дизель», ВХЛ).



Ушли: н. М. Воробьёв («Филадельфия Флайерз», НХЛ), н. Капризов (ЦСКА), з. Лепистё («Йокерит»), з. Корнеев, з. Д. Бодров, н. Григоренко (оба — «Автомобилист»), в. Гаврилов, н. Мертл, н. Паршин («Торпедо»), н. Д. Макаров («Югра»), н. Нестеров, н. Соин, н. Черных («Спартак»), Д. Воробьёв («Лада»), н. Чернов («Металлург» Нк), Литвинов («Металлург» Нк).



Говоря о селекции «Салавата Юлаева», надо чётко понимать, что то, что хорошо для Игоря Захаркина, может категорически не подходить под требования Эркки Вестерлунда. Скажем, Йоонас Кеммпайнен по сезону за «Сибирь» не произвёл впечатления топ-центра, но он играл у Вестерлунда в сборной и идеально вписывается в его систему. К приобретениям, которые делает в это межсезонье Леонид Вайсфельд, практически нет вопросов. Разве что приглашение экс-игрока молодёжной сборной Георгия Бусарова выглядит сомнительным. Филип Ларсен при построении атак гораздо интереснее Сами Лепистё, а Илья Зубов с всё тем же Кемппайненом заметно укрепят центральную линию, которая при Захаркине хромала на обе ноги. Удачей впору считать и переход из «Кузни» Андрея Кареева. С качеством селекции у «Салавата» проблем нет, а вот с количеством — не всё так просто. Вместо 16 игроков, покинувших Уфу, пришло только восемь. Кроме того, Вайсфельд так и не нашёл крайнего нападающего уровня Кирилла Капризова.

«Адмирал» — «0»

Пришли: в. Налимов («Сибирь»), н. Воронин («Медвешчак»), н. Бутузов («Сибирь»), з. Мищенко, н. Манукян (оба — «Авангард»).



Ушли: н. Алексеев («Локомотив»), н. Сигарёв («Сибирь»), н. Фисенко («Авангард»), н. Барбашёв («Сибирь»), з. Конев.



Трансферная активность «Адмирала» пока ближе к штилю, чем к буре. Иван Налимов и Кирилл Воронин вернулись из скрытой аренды, а Дениса Алексеева, напротив, пришлось отпустить в «Локомотив». Обмен Бутузов – Сигарёв выглядит для «Адмирала» и «Сибири» равноценным, а то, что за Михаила Фисенко «моряки» получили двух молодых «ястребов», выглядит взглядом в завтрашний день. Вряд ли стоит говорить, что команда Александра Андриевского стала слабее.

«Амур» — «0»

Пришли: н. Квапил («Комета», Чехия), з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Витязь»), н. Закарлюкин («Челмет», ВХЛ), н. Клопов («Рубин»), з. Кузьмин («Нефтехимик»), н. Бабинцев («Литвинов», Чехия), н. Толузаков («Динамо» Р), н. Величкин («Куньлунь»), з. Йордан («Ак Барс»).



Ушли: з. Горохов (завершил карьеру), з. Кондратьев («Торпедо») н. Попов («Автомобилист»), з. Елесин, н. Капустин, (оба — «Локомотив»), з. Заборников («Сокол», ВХЛ), з. Медведев («Металлург» Мг), н. Куусела («Таппара»), н. Рамстедт.



Согласно рейтингу КХЛ, хабаровчане находятся в зоне риска и могут покинуть лигу вслед за новокузнецким «Металлургом». Этому могут поспособствовать и четырёхмесячные долги по зарплатам. Чтобы подняться в рейтинге, «Амуру» жизненно необходимо совершить прорыв в следующем сезоне. Есть ли к этому предпосылки, исходя из летней селекции? На Дальнем Востоке решили отказаться от финской связки Куусела – Рамстедт, прикупив к Томашу Зогорны соотечественника Марека Квапила. Уход Горохова и Кондратьева хабаровчане компенсировали возвращением своего воспитанника Бердюкова и приобретением Михала Йордана. Экс-защитник «Ак Барса» и участник Кубка мира — пожалуй, главная трансферная удача «Амура». В остальном «тигры», приглашая игроков вроде Игоря Величкина, топчутся на месте.

«Югра» — «0»

Пришли: в. Проскуряков («Торпедо»), з. Лекомцев («Нефтехимик»), н. Д. Макаров («Салават Юлаев»), н. Меляков, н. Ильин (оба — «Торпедо»), н. Скачков (ХК «Сочи»), в. Фокин, («Попрад», Словакия), з. Гладун («Рубин», ВХЛ).



Ушли: в. Шарыченков («Динамо» М), н. Лапенков (ХК «Сочи»), н. Фефелов, н. Двуреченский, н. Людучин, з. Кулик («Спартак»), в. Бояршинов, з. Ибрагимов (оба — «Куньлунь Ред Стар»), з. Хлыстов («Трактор»), з. Беркутов (ЦСКА).



Когда стало известно, что Игорь Захаркин станет главным тренером «Югры», это вызвало недоумение. «Как так, ведь «Магистр» привык работать только с игроками экстра-класса?» — удивлялись мы. То ли тренер, потерпевший фиаско в Уфе, снизил требования, то ли «Югра» готова вваливать миллионы в трансферную кампанию. По приобретениям ханты-мансийцев можно судить, что к реальности ближе второй вариант. «Югра» при оптимистичном сценарии останется на прошлогоднем уровне. Лучшего бомбардира команды Евгения Лапенкова должен заменить Евгений Скачков, а Александра Шарыченкова – Илья Проскуряков, для которого минувший сезон стал одним из лучших в карьере. Усилением для «мамонтов» может стать Дмитрий Макаров. Несмотря на травматичность и невысокую скорость, в системе Захаркина этот центральный нападающий ещё может приносить пользу.

В Казань сватают шведа Антона Ландера, но здесь и сейчас у одного из лидеров Востока очевидный недокомплект состава и дыры на нескольких позициях.

«Ак Барс» — «-1»

Пришли: н. Михеев, в. Подъяпольский, з. Лямкин, з. Фаткуллин, н. Михайлов, н. Караваев, н. Емец, н. Язьков (все — «Металлург» Нк).



Ушли: з. Пайгин («Бэйкерсфилд», АХЛ), в. Галимов («Торпедо»), н. Варнаков («Динамо» Мск), н. Солодухин (ХК «Сочи»), з. Эллиотт, н. Хлыстов, з. Йордан («Амур»), н. Жуков («Торпедо»).



Вряд ли об уходе кого-то из игроков поклонникам «Ак Барса» стоит сожалеть. Михаил Варнаков получал 100 млн рублей в год, но забыл, когда последний раз забивал в плей-офф. Защитников-легионеров Эллиота и Йордана заменить особого труда не составит. Недолгое присутствие Вячеслава Солодухина в составе казанского клуба прошло бесследно, а Зият Пайгин не вписался в модель Зинэтулы Билялетдинова. То, что «барсы» отпустили Станислава Галимова, тоже видится логичным шагом. По сути, руководство клуба расчистило дорогу своему воспитаннику Тимуру Билялову. Вот только значимых приобретений на горизонте не видно. Семь игроков новокузнецкого «Металлурга» — это не то, чем может гордиться менеджмент главной команды Татарстана. Даже Никита Лямкин как самый опытный и талантливый из этой группы игроков вряд ли сходу станет основным игроком «Ак Барса». В Казань сватают шведа Антона Ландера, но здесь и сейчас у одного из лидеров Востока очевидный недокомплект состава и дыры на нескольких позициях.

5 клубов КХЛ, которые плохо укрепили состав В КХЛ продолжается период трансферов и обменов. Кто из клубов провёл менее качественные сделки и стал слабее?

«Барыс» — «-1»

Пришли: н. Вей («Калгари Флэймз», НХЛ), в. Малыгин («Номад», Казахстан).



Ушли: Боченски (завершил карьеру), Худяков.



На данный момент потери и приобретения «Барыса» можно назвать равновеликими. Линден Вей в прошлом сезоне набирал за фарм-клуб «Калгари» больше очка за игру и вполне может стать для астанинского клуба новым Брендоном Боченски. Да только Боченски был для «Барыса» больше чем просто снайпером. Брендон носил капитанскую нашивку, был настоящим вожаком команды и выступал за сборную Казахстана. А главное то, что он был сыгран с Бойдом и Доусом. Будущее его партнёров по звену до сих пор остаётся в тумане, так же как и новый контракт Даллмэна. Всё идёт к тому, что Доус и Бойд вместе переберутся в московское «Динамо», и тогда положение «Барыса», долгие годы державшегося на североамериканском звене, впору будет считать катастрофичным.

«Лада» — «-2»

Пришли: н. Скороходов («Металлург» Нк), з. Д. Воробьёв («Салават Юлаев»), в. Лазушин («Динамо» Москва), н. Эштон, н. Жарков (оба — «Торпедо»), н. Новотны («Трактор»), н. Кокшаров («Витязь»), з. Жлоба («Металлург» Мг), н. Рукин (ХК «Рязань, ВХЛ), в. Иванников (СКА).



Ушли: н. Комаров (СКА), в. Ежов («Нефтехимик»), з. Корягин, з. Синицын (оба – «Динамо» М), н. Иванов (ХК «Сочи), н. Шенфельд («Металлург» Мг), н. Рыбин, н. Бумагин (оба — «Северсталь»), н. Мокшанцев («Ноттингем»).



Вместо Ильи Ежова тольяттинцы пригласили сразу двух вратарей, способных стать № 1. Конкуренция может творить чудеса, но по отдельности Александр Лазушин и Евгений Иванников уступают вратарю, перешедшему в «Нефтехимик». Но всё же основные потери «Лада» понесла в линии атаки. Антон Шенфельд был вторым бомбардиром команды в прошлом сезоне, а Виктор Комаров – вторым снайпером, но оба вернулись в свои клубы из скрытой аренды. Рыбин, Бумагин и Иванов уже прошли свой пик, но каждый из них играл весомую роль в игре команды Артиса Аболса. Рыбин и вовсе был капитаном. Рассчитывать, что былое снайперское чутьё проснётся у Игоря Скороходова, несколько наивно. Реальное усиление «Лада» получила разве что в иностранном легионе. Картер Эштон – энергичный форвард, который неплохо проявил себя за «Торпедо», а Иржи Новотны, даже если и не будет набирать очки пачками, добавит волжанам характера. Опытный чех известен своими лидерскими качествами.

«Металлург» (Магнитогорск) – «-2»

Пришли: з. Денисов (ЦСКА), н. Шенфельд («Лада»), н. Сироткин («Зауралье», ВХЛ), з. Шуленин («Торпедо»), з. Бобряшов («Динамо» Бш, ВХЛ), з. Шаус («Пардубице», Чехия), н. Арсенюк («Рубин», ВХЛ), н. Эллисон («Динамо» Мн).



Ушли: з. Береглазов («Рейнджерс», НХЛ), з. Антипин («Баффало», НХЛ), з. Ли, н. Сёмин, н. Сантала, з. Медведев («Торпедо»), з. Жлоба («Лада»).



Уверены, что Геннадий Величкин ещё не сказал своего последнего слова на трансферном рынке, но пока «Магнитка» выглядит чуть ли не самым пострадавшим клубом Восточной конференции. За океан отправились три ключевых защитника: Крис Ли, Виктор Антипин и Алексей Береглазов. Американец Шаус, выступавший ранее в чешской, немецкой и австрийской лигах, вряд ли станет равноценной заменой одному из лучших защитников КХЛ, а карьера 35-летнего Дениса Денисова постепенно идёт на спад. Мэтт Эллисон с его манерой игры должен подойти «Магнитке», но и в его случае смущают цифры в паспорте. «Металлург» добровольно отказался от Александра Сёмина, который перестал играть даже на 50% от своего потенциала, вернув из аренды Антона Шенфельда, однако нет уверенности, что «сталевары» после этих шагов станут сильнее. Ну а главное потрясение – уход Даниса Зарипова – может поджидать уральский клуб в ближайшее время.

Что будет с «Магниткой»? Команду-династию ждут тяжёлые времена После двух подряд финалов Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» понёс грандиозные потери. Что ждёт одну из сильнейших команд КХЛ?

«Нефтехимик» — «-2»

Пришли: в. Ежов («Лада»), в.Макаров («Куньлунь»), в. Хакимов, н. Ро («Куньлунь»), з. Шарипзянов («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Ляпустин («Нефтяник», ВХЛ), н. Моня («Автомобилист»), н. Торяник («Ариада-НХ», ВХЛ), н. Ганзл («Литвинов», Чехия).



Ушли: в. Кареев («Металлург» Нк), в. Колппанен, з. Лямин («Автомобилист»), з. Рясенский, з. Березин («Авангард»), н. К. Макаров («Куньлунь Ред Стар»), н. Жуков («Торпедо»), н. Полыгалов («Трактор»), н. Столяров («Торпедо»), з. Лекомцев («Югра»), з. Огурцов (ЦСКА), з. Кузьмин («Амур»), н. Йюнге («Куньлунь»), н. Гиматов («Салават Юлаев»), в. Хакимов («Нефтяник», ВХЛ), з. Дьяков.



Если какой линией и может быть доволен Андрей Назаров, то это вратарской. Тандем Ежов – Макаров выглядит солидно и весьма перспективно. Относительно равноценными видятся замены на легионерском поприще. В остальном «Нефтехимик» в межсезонье несёт сплошные потери. Прежде всего нижнекамский клуб недосчитался рабочих боевитых форвардов, которые определяли характер команды. Это и Игорь Полыгалов, и Михаил Жуков, и капитан команды Геннадий Столяров. Не пройдут бесследно и потери таких опытных защитников, как Кирилл Лямин и Евгений Рясенский. Вынужден был вернуться в ЦСКА из скрытой аренды Дмитрий Огурцов, а в Омск отправился нижнекамский воспитанник Максим Березин. Назарову предстоит выстраивать новый костяк команды, и пока всё указывает на то, что рассчитывать главному тренеру «Нефтехимика» придётся на внутренние резервы.

Из всех команд Восточной конференции «Сибирь», пожалуй, понесла наиболее существенные потери.

«Сибирь» — «-3»

Пришли: н. Бергстрём (ХВ-71, Швеция), н. Закриссон («Лугано», Швейцария), н. Коньков («Нефтехимик»), н. Шаров (ЦСКА), н. Левицкий (ХК «Сочи»), н. Сигарёв («Адмирал»), в. Рейзвих («Нефтяник» Ал, ВХЛ), н. Барбашёв («Адмирал»), н. Новосёлов («Сарматы», МХЛ).



Ушли: н. Шалунов, н. Окулов, н. Шумаков (все — ЦСКА), в. Налимов («Адмирал»), в. Тэйлор, з. Мишарин («Автомобилист»), н. Миловзоров («Автомобилист»), н. Бойчак, н. Кемппайнен («Салават Юлаев»), н. Бутузов («Адмирал»), н. Хлопотов (ЦСКА), н. Некряч.



Из всех команд Восточной конференции «Сибирь», пожалуй, понесла наиболее существенные потери. Новосибирцы, пусть и получили от ЦСКА около 400 млн рублей за Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова, потеряли трёх лучших бомбардиров. Найти им замену было практически невозможно, даже имея на руках живые деньги. Кирилл Фастовский пошёл по проторенной дорожке и пригласил группу талантливых, но притормозивших в развитии игроков. Шаров, Левицкий, Сигарёв и Барбашёв всего пару лет назад подавали большие надежды, но выстрелят ли они сейчас подобно Шалунову – не знает никто. Помимо ЦСКА кусок от «Сибири» отщипнул «Автомобилист». Прежде всего больно по новосибирцам может ударить уход Егора Миловзорова, который за полгода успел стать лидером команды. Новые легионеры выглядят как минимум не слабее тех, что играли за «снежинку» в прошлом сезоне, но вряд ли шведы Бергстрём и Закриссон способны решить все проблемы «Сибири» с атакой.