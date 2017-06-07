Скудра: могли продлить Жердева, но игроки должны быть на своих местах

Хоккейное межсезонье в самом разгаре, клубы КХЛ продолжают усиливать состав, совершать обмены, подписывать контракты и прощаться с некоторыми игроками. Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра рассказал, почему в нижегородский коллектив вернулось много хоккеистов, ранее выступавших в команде, а также поделился мнением относительно новой вратарской линии «автозаводцев».

«Торпедо» радо вернуть Паршина, Костицын годом ранее не мог определиться»

— Сразу хотелось бы прояснить ситуацию с форвардом Джоном Норманом. На сайте КХЛ сперва появилась информация о расторжении контракта.

— Это технический момент. Просто мы его переподписали на более выгодных условиях для клуба. Для этого сначала нужно было расторгнуть прежнее соглашение.



— Хоккейный эксперт Александр Гуськов заявил, что в «Торпедо» набрали игроков, которых выгнали год назад. Вы его удивили.

— Я с ним не согласен. Нам удалось вернуть всех наших лидеров за последние два-три года.

Гуськов: у «Автомобилиста» приличное усиление, а «Торпедо» меня удивляет

— Например, Дениса Паршина?

— Да, ведь три года назад мы не смогли повторить предложение Омска. В итоге Паршин ушёл в «Авангард». Но сейчас его трёхлетний контракт закончился, мы с удовольствием вернули Дениса назад. Рады, что Паршин с нами.



— Похожая ситуация с Геннадием Столяровым?

— Два года назад он уходил в ЦСКА. Шёл в команду, которая боролась за Кубок, хотел выиграть с ЦСКА трофей. Мы на тот момент не смогли оставить Гену в команде. Там был не финансовый вопрос, а именно мотивационный: возможность стать сильнейшим. Столяров всегда был желанным хоккеистом в «Торпедо», снова приветствуем его. Довольны, что подписали контракт.

Три года назад мы не смогли повторить предложение Омска. В итоге Паршин ушёл в «Авангард». Но сейчас его трёхлетний контракт закончился, мы с удовольствием вернули Дениса назад.

— Не так давно был в «Торпедо» Сергей Костицын. Ушёл, теперь снова пришёл, в чём логика?

— Сергей Костицын в прошлом году сразу не смог определиться и дать нам положительный ответ по дальнейшему сотрудничеству. Наверное, не до конца решил вопрос, где хочет продолжить карьеру, на какой стороне океана. Это и есть причина, почему не смогли вовремя договориться. Но он отыграл в Минске, а мы держали в уме его возвращение, очень хотели увидеть в нашем составе.

«Муршак – парень с характером, Квартальнов рассказывал про него»

— Вернулся из «Амура» защитник Максим Кондратьев. Усиление?

— Макс Кондратьев – это тот человек, который придаст нам больше качества в игре с шайбой на синей линии. Год назад он подписался на более выгодных условиях в «Амур». Опять же, те условия мы не могли повторить. А сейчас он к нам вернулся. Его качество игры с шайбой – это именно то, чего не хватало нашей обороне в прошлом году.

5 клубов КХЛ, которые серьёзно укрепили состав В КХЛ продолжается период трансферов и обменов. Кто из клубов провёл наиболее качественные сделки и стал сильнее?

— Пополнил защитную линию и Михаил Григорьев.

— После двух лет в «Торпедо» он принял решение переехать в Ярославль, чьи условия на тот момент мы не могли повторить. Получили за него хорошую компенсацию. Мишка в итоге поиграл в «Локомотиве», в «Авангарде». Сейчас вернулся, мы видим в этом положительный момент как для себя, так и для самого хоккеиста. Понимаете, все эти игроки хорошо нам знакомы, а ребятам известен наш стиль, наши требования к работе и амбиции. Мы не начинаем с чистого листа, так как мы получаем ту «химию», которая необходима команде. Все хоккеисты проверены нами, считаем усиление приличным.



— Подписан контракт со словенским легионером Яном Муршаком. Считаете ли его ценным приобретением?

— Я очень доволен этой сделкой. Считаю Муршака одним из лучших иностранцев во всей лиге, Ян всем всё доказывает игрой. У него высокий уровень индивидуального мастерства, но при этом он боевитый парень. Мы видели в прошлом плей-офф, когда он сбрасывал перчатки и был готов подраться как за себя, так и за товарищей. Парень с характером, мне Дмитрий Квартальнов много хорошего про него рассказал. Муршак однозначно станет одним из лидеров «Торпедо», в прошлом году у нас было мало лидерства в раздевалке. Это одна из основных причин, почему мы закончили сезон так рано.

«Легионер в обороне должен уметь играть во всех ситуациях»

— Помимо Муршака легионерский состав пополнил Жига Еглич.

— Мы анализировали свою игру, действия всех команд в лиге, их стили. Нужно двигаться вперёд. Где-то мы видим, что индивидуальное мастерство команды не на том уровне. Поэтому нам пришлось добавить мастерства, пригласив Паршина, Еглича, Муршака. Они добавят команде именно индивидуального мастерства, оно тяжело нарабатывается. Оно или есть, или нет, а развивать его – процесс длительный. Последний пас, последний бросок, игра в большинстве. Всё это важно и нужно.



— Новичок в обороне – Томаш Кундратек. Долго за ним следили?

— Что касается Кундратека, то это очень опытный парень. Мы посчитали, что легионер в обороне должен уметь играть во всех ситуациях. Как в большинстве, так и в меньшинстве. Пять на пять, четыре на четыре, три на три. Последним нашим иностранцем «Торпедо» такого плана был Юусо Хиетанен. Повторюсь, все ребята пришли точечно, для повышения общего мастерства команды. Но мы не собираемся менять характер и стиль.

5 клубов КХЛ, которые плохо укрепили состав В КХЛ продолжается период трансферов и обменов. Кто из клубов провёл менее качественные сделки и стал слабее?

— Мы догадались, ведь тот же Столяров – это хоккеист, который подходит «Торпедо» именно по стилю.

— Верно. То же самое Серёга Костицын. Когда мы в плей-офф играли с «Йокеритом», с ЦСКА, то он был одним из лидеров «Торпедо». Он проявил характер, приобретённый в Северной Америке. Неуступчивость, умение выдавать в плей-офф лучший хоккей.

Что касается Кундратека, то это очень опытный парень. Мы посчитали, что легионер в обороне должен уметь играть во всех ситуациях.

«Лисутин стабилен, а Галимов – один из сильнейших российских вратарей»

— У «Торпедо» обновилась вратарская линия, пришли Галимов и Лисутин.

— Я могу сказать, что старались сохранить прежних ребят. Знали, какое предложение получил Миша Бирюков от «Витязя». Очень хорошее. Плюс в Подольске у него есть возможность стать стабильным номером один. Мы рады за Мишу, но повторить условия не смогли. Ответ от Проскурякова ждали долго, Илья общался с топ-клубом. У нас был свой дедлайн по нему. Не могли слишком долго ждать. Активно работали по Галимову. Считаем, что Стас – один из сильнейших российских вратарей, который в последние полтора года немного ушёл на второй план. Но он ни в коем случае не потерял качеств, делавших его успешным и помогавших становиться вратарём сборной.



— Кто будет первым вратарём?

— Важный момент – во вратарской бригаде должно быть всё гармонично. Ванька Лисутин очень стабилен в этом плане, психологически устойчив. Он может исполнять роль второго номера, а при необходимости стать первым. Это не очень просто, провести на лавке три-четыре игры, а потом выйти и сыграть на хорошем уровне. Далеко не все это могут сделать. Поэтому нам было важно, чтобы именно такой тандем сложился. Повторюсь, многое зависело от того, какие ответы мы получим от Проскурякова. Нынешняя вратарская бригада нас устраивает, нам с ней комфортно.

«Ничего не имеем против Коли, огромное ему спасибо»

— Почему решили не продлевать контракт с Николаем Жердевым?

— Мы решили пока не продлевать, потому что с приходом Еглича, Паршина, того же Муршака уровень мастерства в нашей команде достаточно хорош. Можно было продлить, но игроки должны находиться на своём месте. На данном этапе мы ничего не имеем против Коли, огромное ему спасибо. Я не могу сказать, что его не будет на 100%, но, повторюсь, ребята должны быть на своих местах. Это очень важно. Принято такое решение.

Считаю Муршака одним из лучших иностранцев во всей лиге, Ян всем всё доказывает игрой.

— Задача на следующий сезон – как можно дальше пробиться в плей-офф?

— Естественно. Амбиции не меняются, мы продолжаем работать над нашей стабильностью. Все ребята знают, что в команде недовольны прошлым сезоном, закончив выступление в первом раунде плей-офф. Новички тоже поняли, что «Торпедо» — не просто команда-участница соревнования. Клуб ставит задачи, мы работаем в этом направлении. Нужно проходить как можно дальше и бороться за что-то значимое.