От Ниеми до Габорика. 10 игроков НХЛ, чьи контракты могут выкупить

Нынешнее лето за океаном должно быть максимально жарким: две недели остаётся до того, как состоится драфт расширения, на котором новый клуб из Лас-Вегаса наберёт себе состав, и три недели – до открытия рынка свободных агентов. Выкуп контракта – процедура своеобразная: менеджмент команды платит хоккеисту миллионы долларов только за то, что он не будет играть за этот коллектив. Окно, когда можно будет выкупать хоккеистов, откроется либо 15 июня, либо спустя 48 часов после заключительного матча Кубка Стэнли. Согласно правилам срок выплаты при выкупе составляет 200% от длительности оставшегося контракта (если не доиграны пять сезонов по договору, платить придётся 10 лет), а сумма составляет либо одну треть, либо две трети от контракта – это зависит от возраста игрока. Как знать, быть может, кто-то из этого списка в будущем сможет попасть в прицел и клубов КХЛ.

з. Дэн Жирарди («Рейнджерс»)

3 года, $ 10 млн оставшегося контракта и $ 3 млн подписного бонуса



Болельщики «Рейнджерс» уже достаточно давно точат зуб на Жирарди и Марка Стаала, требуя выкупить контракты этих защитников. Оба оборонца – ассистенты капитана, лидеры в раздевалке и обладатели спасительных пунктов о невозможности обмена без их согласия. 33-летний Жирарди заметно сдал в последние несколько сезонов и два года подряд не добирался даже до отметки в 20 очков. В весенний дедлайн генменеджер «синерубашечников» Джефф Гортон сделать ничего не смог, но теперь настала пора действовать: «очистка» зарплатной ведомости даст возможность сделать прибавку ограниченно свободному агенту Зибанеджаду или попробовать выловить другого звёздного защитника – Шаттенкирка или Брендана Смита.

з. Марк Стаал («Рейнджерс»)

4 года, $ 17,2 млн



Стаал обладает ещё более дорогим и длительным контрактом – в случае выкупа он будет учитываться под потолком зарплат «Рейнджерс» целых восемь лет. Стаал – типичный «домосед», который вряд ли заслуживает такой серьёзной зарплаты, а от драфта расширения его спасает пункт о невозможности перемещения. Следовательно, «рейнджерам» придётся отдавать на драфт расширения вратаря Антти Раанту, одного из лучших «бэкапов» лиги, либо полезного нападающего Михаэля Грабнера. Защитнику, который играет по 19 минут за матч и основной вклад в игру вносит блокированными бросками и действиями в меньшинстве, вероятно, придётся пойти на сокращение финансовых аппетитов.

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1 год, $ 4,5 млн

1 год, $ 5,9 млн



У «звёзд» уже не первый год продолжается любопытнейшая ситуация во вратарской линии, когда двое финских голкиперов не могут разобраться между собой, кто из них первый номер. Для болельщиков эта дилемма уже давно имела своё решение – ни один из нынешних вратарей «Старз» не является стартёром на уровне НХЛ, а Ниеми и Лехтонен одинаково нестабильны и не обладают потенциалом «тащить» команду наверх. Приобретение Бена Бишопа снизило остроту проблемы, а кого из горячих финских парней отправить «на мороз», определить непросто. Генменеджер «Далласа» Джим Нилл будет стараться обменять Ниеми или отправить его в «Вегас», но у 33-летнего голкипера два последних сезона шли по нисходящей. В настоящий момент трое голкиперов техасского клуба стоят почти $ 16 млн, и долго оставаться нерешённой такая ситуация просто не может.

з. Кевин Биекса («Анахайм»)

1 год, $ 4 млн

Биекса стал пятым защитником клуба по очкам в минувшем регулярном чемпионате, набрав лишь 14 баллов. Пункт о запрете на движение очень сильно связывает руки генеральному менеджеру «Дакс» Бобу Мюррею: идеальным вариантом для «уток» будет уговорить Биексу от него отказаться, в противном случае под удар на драфте расширения попадут молодые талантливые оборонцы «Анахайма» — Депре или Фаулер. Правда, выкуп ветерана не даст калифорнийцам большого облегчения: контракт он подписал в возрасте за 35 лет, а это значит, что вся сумма полностью будет по-прежнему учитываться в клубной ведомости.

н. Бенуа Пуйо («Эдмонтон»)

2 года, $ 8 млн



Босс «Ойлерз» Питер Чиарелли спит и видит, как его коллега из «Вегаса» забирает Пуо на драфте расширения. 30-летнего форварда было едва видно на площадке в нынешнем сезоне: Пуйо набрал лишь 14 очков при показателе полезности "-5", а в плей-офф все 13 встреч отбегал вхолостую. Макдэвид и Драйзайтль требуют серьёзного продления, и для этого необходимо место под потолком. Его выкуп – меньшее из зол, если сравнивать с возможным обменом любимца публики Джордана Эберле.

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з. Франсуа Бошемен («Колорадо»)

1 год, $ 4,5 млн



Критика трёхлетнего контракта Бошемена, подписанного в 2015 году на $ 13,5 млн, появилась мгновенно. У этого защитника была очень неплохая карьера, но несколько дней назад ему стукнуло уже 37 лет, и 4,5 млн долларов за 18 очков и «-14» по показателю полезности – это не самая удачная инвестиция. Как и в случае с Биексой, облегчения для клубной ведомости выкуп Бошемена не принесёт, но даст возможность освободить место в составе для кого-то из молодых.

н. Скотт Хартнелл («Коламбус»)

2 года, $ 7,5 млн



Ветеран «Блю Джекетс» доигрался до того, что несколько раз попадал в запас, будучи абсолютно здоровым. Последние полтора года его имя постоянно фигурировало в слухах об обмене, а некоторые болельщики даже всерьёз считали, что Хартнелл уже был выкуплен год назад. У «мундиров» есть меньше $ 3 млн пространства под потолком зарплат, но выкуп ветерана (35+) также не принесёт заветного места.

з. Брукс Орпик («Вашингтон»)

2 года, $ 9 млн



Даже если «столичные» дадут уйти на рынок защитникам Алзнеру и Шаттенкирку, боссу «Вашингтона» Маклеллану необходимо будет продолжать искать варианты, чтобы раскошелиться на Дмитрия Орлова и Нейта Шмидта. «Кувалда» Орпик с годами стал совсем медленным, и его ошибки всё труднее «переварить». Пункта о невозможности движения у него нет, но представить, что Джордж Макфи заберёт 36-летнего домоседа себе, практически невозможно. В то же время выкуп Орпика будет стоить «Вашингтону» 6 млн на протяжении четырёх лет – возможно, именно поэтому Маклеллан недавно заявил, что «не ожидает никаких выкупов в «Кэпиталз» нынешним летом».

н. Дастин Браун («Лос-Анджелес»)

5 лет, $ 25,5 млн



Браун уже на протяжении пяти сезонов не может добраться до отметки в 20 голов за сезон. В прошлом году его лишили капитанской нашивки в «Лос-Анджелесе», и главная польза, которую Дастин способен приносить команде, – это опыт и лидерские качества. Переплачивать за это вряд ли разумно, но его контракт делает форварда, по сути, неприкосновенным (игрок может назвать список из восьми команд, куда его нельзя обменять). Выкуп Брауна будет недешев (по $ 1,7 млн на протяжении 10 лет), но «королям» надо подписывать новый договор с Тайлером Тоффоли и искать ещё одного забивного нападающего.

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4 года, $ 15,9 млн



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