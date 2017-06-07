13 самых ярких примеров скрытой аренды в КХЛ

Зият Пайгин («Ак Барс» — ХК Сочи – «Ак Барс»)

Воспитанник пензенского хоккея с юных лет оказался в системе «Ак Барса» и в сезоне-2014/15 дебютировал в КХЛ в составе казанского клуба. За него Пайгин отыграл половину турнира, а в форме национальной команды отлично проявил себя на МЧМ-2015.



Следующий сезон молодой защитник также начал в «Ак Барсе», но по ходу чемпионата был отдан в скрытую аренду в ХК Сочи. Там Пайгин смог раскрыться по-настоящему, в 37 матчах за южан он набрал 27 (9 + 18) очков и стал одним из самых результативных защитников турнира.



Обретший уверенность в себе, Пайгин по условиям договора вернулся в Казань на следующий год, но в практически родной команде к Зияту не было столько доверия, как в Сочи, его результативность упала, а игра защитника в обороне оставляла желать лучшего. Пайгин выпал из состава «Ак Барса», попал в ВХЛ, а затем решил перебраться в Америку. Сейчас россиянин продолжает искать свой шанс в составе «Бэкерсфилда», и следующий сезон Пайгин вновь начнёт в АХЛ.

Обретший уверенность в себе, Пайгин по условиям договора вернулся в Казань на следующий год, но в «Ак Барсе» к Зияту не было столько доверия, как в Сочи.

Ещё один перспективный защитник «Ак Барса», который в своё время был отправлен для огранки своего таланта в другой клуб с условием обязательного возвращения. Яруллин с сезона-2011/12 курсировал между основой командой КХЛ и альметьевским «Нефтяником», а первая попытка казанцев арендовать своего защитника была опробована на «Нефтехимике»: в составе нижнекамцев Альберт провёл 15 матчей в конце шестого сезона КХЛ.

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Затем Альберт вернулся в Казань, правда, в состав «Барса» из ВХЛ, но только для того, чтобы отправиться в следующую аренду. Новой командой защитника стал мытищинский «Атлант», где Яруллин быстро стал ведущим защитником и за 29 матчей набрал 15 (5 + 10) очков.



После того сезона «Атлант» прекратил своё существование, и возвращение Яруллина в «Ак Барс» не выглядело явным прекращением срока действия скрытой аренды. Командировка пошла на пользу Альберту: сейчас защитник закрепился в команде из столицы Татарстана, стал лидером обороны клуба, а также привлекается в сборную, пускай пока на этапы Евротура.

Максим Казаков («Авангард» — «Металлург» Нк – «Авангард»)

Казаков был лидером «золотого» состава «Омских Ястребов», которые под руководством Евгения Корноухова дважды подряд выигрывали Кубок Харламова. После этих успехов Максим стал привлекаться в «Авангард», но тогдашний главный тренер омичей Милош Ржига предпочёл талантливому форварду своего ставленника Штефана Ружичку, и Казаков вернулся в молодёжную команду.



Следующий сезон Максим провёл на уровне ВХЛ, но было очевидно, что нападающий дорос до уровня КХЛ, и «Авангард» отправил Казакова в новокузнецкий «Металлург». Там Максим в 39 матчах набрал 26 (14+12) очков и стал важной частью тройки Капризов—Стоа—Казаков, которая навела немало шороха в том чемпионате, а затем была растащена по частям в другие клубы лиги.



Казаков, разумеется, вернулся в Омск, но после первого звена в «Кузне» показывать подобную результативность в третьей-четвёртой линиях в «Авангарде» было затруднительно. К концу сезона Максим оказался на скамейке омичей, а летом перешёл в «Адмирал», и в этот раз ни о какой скрытой аренде речи не идёт.

Казаков вернулся в Омск, но после первого звена в «Кузне» показывать высокую результативность в третьей-четвёртой линиях в «Авангарде» было затруднительно.

Антон Шенфельд («Металлург» Мг – «Лада» — «Металлург» Мг)

Воспитанник магнитогорского хоккея неплохо зарекомендовал себя в «Стальных Лисах», но переход во взрослый хоккей дался Шенфельду тяжело. В «Металлурге» Антон получал мало игрового времени, забивал по большим праздникам и регулярно появлялся в расположении «Южного Урала» или тех же «Стальных Лис».



В сезоне-2014/15 «Металлург» отправил своего нападающего получать игровую практику в «Ладу», только что вернувшуюся в КХЛ, и в Тольятти Шенфельд задержался на три сезона. Он не вырос в бомбардира и не стал лидером даже тольяттинского клуба, однако следующий чемпионат форвард начнёт в родной команде. Шенфельд адаптировался ко взрослому хоккею, стал хорошим нападающим оборонительного плана и стал вновь нужен «Магнитке», затеявшей перестройку.

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Это сейчас Ожиганов – лидер обороны ЦСКА и незаменимый игрок «армейского» большинства, но ещё не так давно московский клуб не стеснялся отдавать своего защитника в аренду. В сезоне-2011/12 Игорь блистал за «Красную Армию», но места в составе ЦСКА тогда не находилось, и Ожиганов отправился в далёкую командировку в «Амур».



В Хабаровске Ожиганов провёл 49 матчей, набрал 15 (3 + 12) очков, чем заслужил возвращение в Москву по ходу того сезона. Но пребывание в ЦСКА было недолгим, следующим летом Игорь вновь сменил команду, однако в этот раз это была сделка в соответствии с принятым регламентом лиги, то есть обмен игроками.

Ожиганов оказался в «Сибири», стал там ведущим защитником лиги, и спустя два года «армейцам» пришлось выложить немалую сумму, чтобы вернуть себе раскрывшегося защитника. С тех пор Игорь уже два сезона отыграл за ЦСКА и, кажется, чувствует там себя превосходно.

Павел Коледов («Локомотив» — ХК Сочи – «Локомотив»)

Карьера Коледова начиналась в Новосибирске, но в ещё юном возрасте защитник перебрался в Ярославль, и именно в «Локомотиве» в сезоне-2013/14 Павел дебютировал в КХЛ. Тогда закрепиться в основе «железнодорожников» Коледову было практически невозможно, руководство клуба это понимало и отправило молодого защитника за игровым опытом в состав новичка лиги из Сочи.



За южан Коледов провёл неплохой сезон, набрал 14 (2 + 12) очков и не спустился в минусовые показатели полезности. Кроме того, Павел сыграл за национальную сборную на Евротуре. Этого хватило «Локомотиву», чтобы вернуть своего защитника в Ярославль, где Коледов отыграл уже два полноценных сезона и стал отличным защитником-домоседом.

Никита Черепанов («Локомотив» — «Амур» — «Ак Барс» — «Локомотив»)

Черепанов – ещё один пример молодого защитника, который не слишком любит подключаться к атакам и надёжен в обороне, а потому особенно ценится тренерами команд. В свою первую аренду на Дальний Восток Никита поехал прямо из молодёжной команды «Локо», и за тот сезон в Хабаровске Черепанов как раз и заявил о себе: надёжная и простая игра у своих ворот, минимум подключений в атаку, и как итог — показатель полезности всего «-4» за полноценный сезон в составе аутсайдера КХЛ.



Неудивительно, что такой игрок оказался нужен Билялетдинову в «Ак Барсе», Никита переехал в Казань, провёл 16 матчей и вновь оставил хорошее впечатление. Теперь уже «Локомотив» заявил о своём негласном праве на Черепанова, Никита вернулся в Ярославль и продолжает оправдывать авансы на старом новом месте.

Евгений Иванников (СКА – «Адмирал» — СКА – «Лада» — «Спартак» — СКА – «Лада»)

Коренному петербуржцу Иванникову не повезло играть в то время, когда СКА стал российским суперклубом-олигархом и голкиперов себе выбирает подобающего класса. В результате Евгений, с 2006 года находящийся в системе питерской команды, большую часть карьеры вынужден проводить либо в скрытой аренде, либо на скамейке родного клуба.

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Первая и пока самая удачная попытка Иванникова заиграть на уровне КХЛ была предпринята в сезоне-2013/14, когда СКА отправил голкипера в «Адмирал». Во Владивостоке россиянин стал первым номером «моряков» и показал неплохую статистику, пропуская за игру чуть менее двух шайб и отражая более 93% бросков.



Затем СКА вернул Иванникова, Евгений сыграл свои 16 матчей за петербуржцев, но не убедил и поехал в следующую командировку, на этот раз в Тольятти. И вновь в воротах середняка лиги Иванников был хорош, улучшив даже личную статистику времён «Адмирала».



Следующим пунктом путешествий голкипера стал «Спартак», где Иванников наконец провёл полноценный сезон, но не помог московской команде выйти в плей-офф. Следом было очередное возвращение в Санкт-Петербург за спину к Микко Коскинену и Игорю Шестёркину. Иванников вновь оказался не нужен родной команде, поиграл в ВХЛ за «СКА-Неву», а этим летом Евгений опять попытается закрепиться в команде КХЛ. В очередной раз заинтересованность в голкипере выразила «Лада», и СКА с удовольствием отправил Иванникова в четвёртую по счёту аренду.

Иванников большую часть карьеры вынужден проводить либо в скрытой аренде, либо на скамейке родного клуба.

Судьбы Ежова и Иванникова во многом похожи: оба голкипера на высшем уровне впервые засветились в СКА, не смогли закрепиться в составе питерского суперклуба и вынуждены скитаться по арендам.



С 2011 года Ежов три сезона безуспешно пытался стать первым номером СКА, и только перед сезоном-2014/15 Илья сменил команду, переехав в Тольятти. В «Ладе» голкипер наконец проявил себя, показал неплохую игру и статистику, что заставило питерцев вернуть Ежова прямо по ходу турнира. В порядке компенсации «Лада», кстати, получила как раз Иванникова.



Но возвращение в СКА не принесло Ежову ничего хорошего. Играл он мало, а когда выходил на лёд, то не убеждал в том, что он чем-то лучше того же Коскинена. Отыграв, а точнее просидев на лавочке, полтора сезона, Ежов отправился в очередное арендное путешествие, и снова в Самарскую область. Прошлый чемпионат Илья провёл в «Ладе», но вторая тольяттинская попытка оказалась менее удачной, чем первая.



В это межсезонье Ежов открывает новую страницу своей хоккейной биографии – голкипер перешёл в «Нефтехимик» и теперь попытается в качестве первого номера команды вывести нижнекамцев в плей-офф.

Александр Шарыченков («Динамо» — «Югра» — «Динамо»)

Габаритный голкипер давно находился в системе московского «Динамо», поиграл в МХЛ, ВХЛ, а в сезоне-2013/14 дебютировал и за бело-голубых. Но с ходу закрепиться в основе «Динамо» не получилось, Александр Ерёменко не давал вытеснить себя из ворот, поэтому руководство «Динамо» в прошлом сезоне отправило молодого голкипера за игровой практикой в Ханты-Мансийск.



В «Югре» Шарыченков провёл большую часть минувшего чемпионата, и нельзя сказать, что голкипер показал свою лучшую игру. 2,25 пропущенной шайбы в среднем за игру, 92% отраженных бросков – не самые впечатляющие цифры, но, несмотря на это, срок скрытой аренды Александра подошёл к концу, и следующий год Шарыченков вновь начнёт в московском «Динамо».

Дугин родился и вырос в Челябинске, там же стал хоккеистом и начал карьеру в составе «Трактора». Со временем Егор вырос в одного из лидеров «Трактора» и в сезоне-2012/13 приложил немало усилий к выходу челябинцев в финал Кубка Гагарина. «Трактор» проиграл финал «Динамо», но Дугин, как и ещё несколько игроков уральцев, приглянулся бело-голубым.



В середине следующего сезона Дугин переехал в Москву, но в «Динамо» его дела пошли не лучшим образом. Егор часто не проходил в состав, оставаясь без игровой практики, и в начале сезона-2015/16 бело-голубые отдали хоккеиста в аренду в «Адмирал».



На Дальнем Востоке Дугин провёл 40 матчей, включая плей-офф, забросил 10 шайб и заслужил возвращение в «Динамо». В минувшем сезоне за бело-голубых сыграл в большей части сезона, но опять выглядел бледно и незаметно.

Егор Мартынов («Локомотив» — «Металлург» Нк – «Сибирь» — «Локомотив»)

Мартынов – воспитанник челябинского хоккея, много играл на Урале в молодом возрасте, а прошлым летом в «Авангард» Егор перешёл именно из «Трактора». Но был в карьере защитника эпизод, когда права на него принадлежали «Локомотиву» и Мартынов ездил в скрытую аренду.



Дело происходило в сезоне-2013/14, Мартынов из ВХЛ и МХЛ стучался в двери клуба КХЛ, но тогда «Локомотив» не мог открыть ему, и Егор был отправлен для получения опыта в новокузнецкий «Металлург». Там Мартынов стал много играть, набирать очки, и перспективным новичком заинтересовалась «Сибирь», где Егор и закончил тот сезон.



Затем Мартынов вернулся в Ярославль, но заиграть там у него не получилось, и следующий переход в Челябинск сопровождался уже передачей прав на хоккеиста.

Владислав Картаев («Локомотив» — «Металлург» Нк – «Локомотив»)

А вот другой челябинец – Владислав Картаев – отлично прижился в Ярославле и сейчас вместе с другими молодыми хоккеистами выходит на лидирующий уровень в «Локомотиве». Но когда-то Картаеву тоже пришлось пройти через процедуру скрытой аренды.



В том же самом сезоне-2013/14 Владислав провёл концовку сезона в «Кузне», где смог наконец поставить на поток набор очков. Это и было нужно «Локомотиву», который уже на следующий сезон вернул хоккеиста, и вот уже третий сезон подряд Картаев – железный игрок основы ярославцев.