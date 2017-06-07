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175 лет назад 2016
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Овечкин, Малкин, Бобровский, Орлов, Анисимов — в обзоре соцсетей НХЛ
Фото: instagram.com/t_killah
Текст: Дарья Тубольцева

Овечкин готовится к свадьбе, а Малкин стал аниматором. Аккаунты игроков НХЛ

Овечкин готовится к свадьбе, Бобровский отдыхал на Алтае, Антипин сыграл в теннис, Орлов гулял по Венеции, а Нестеров сходил на рыбалку.
7 июня 2017, среда. 20:00. Хоккей
Радулов отдыхает в России, Гончаров прыгает со скалы. Аккаунты игроков КХЛ
Радулов встретился с Макаровым и Смоловым, Хафизуллин побывал на Байкале, а Гончаров собрался попасть в сборную Филиппин.

Миронов покоряет Италию

Перед тем как отправиться в Америку, Андрей Миронов решил хорошенько отдохнуть на Апеннинском полуострове. Милан, Сирмионе, Венеция, Риомаджоре. Путешествие 22-летнего защитника получается захватывающим.

Якупов — на свадьбе

Вернувшись из Армении, Наиль Якупов отправился гулять на свадьбу друзей. Неужели в «Что? Где? Когда?» на празднике успели поиграть?

Теннисист Антипин

Новичок «Баффало» быстро вернулся из Америки в Москву. В выходные Виктор решил сыграть в теннис. «6-2, 6-3», — написал защитник счёт матча у себя в «инстаграме». «У Джоковича?» — ехидно подметили в комментариях.

Ванна с шампанским для Тренина

Сезон закончен и для Якова Тренина, выступавшего за фарм-клуб «Нэшвилла» и команду из юниорской лиги Квебека «Гатино Олимпикс». Теперь можно и отдохнуть в родном Челябинске с ванной шампанского. Красиво жить не запретишь!

Овечкин готовится к свадьбе?

Известный музыкант T-Killah выставил фотографию из бани с Александром Овечкиным. «У Сани скоро свадьба, что подарить?» — написал певец. Кажется, в Москве грядёт большой праздник.

Бобровские на отдыхе

Вместо отпуска на Мальдивах или в Арабских Эмиратах Сергей Бобровский вместе с женой Ольгой решил отправиться на Алтай. Горные хребты, реки и пещеры. Настоящая сибирская Швейцария!

Идеальное свидание Анисимова

Артём Анисимов наслаждается отпуском в компании любимой супруги. «Идеальное свидание», — написал нападающий «Чикаго» под последней фотографией у себя в «инстаграме».

День рождения Никиты Малкина

На прошлой неделе исполнился год сыну Евгения Малкина и Анны Кастеровой. По такому случаю пара устроила детский праздник, а главным аниматором на торжестве был конечно же нападающий «Питтсбурга».

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Уэйн Гретцки – о том, почему сейчас мало забивают, какой «Эдмонтон» на самом деле лучший и кто является его любимым темнокожим хоккеистом.

Улов Нестерова

Никита Нестеров — большой мастер не только на льду, но и на рыбалке. В общем, ужином семью точно обеспечил.

Орловы — в Венеции

Пока болельщики гадают, где продолжит карьеру Дмитрий Орлов — в НХЛ или вернётся в Россию, защитник вместе с женой отдыхает в Италии. Первая остановка Орловых — романтичная Венеция.

Против течения. Орлов, Калинин, Любимов и Галиев могут вернуться в КХЛ
В то время, пока Вадим Шипачёв переходит в «Вегас», а Илья Ковальчук рассматривает варианты в НХЛ, энхаэловцы возвращаются в Россию.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Овечкин Андрей Миронов Артём Анисимов Виктор Антипин Дмитрий Орлов Евгений Малкин Наиль Якупов Никита Нестеров Сергей Бобровский Фото
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7 июня 2017, среда
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