Вольски вернулся на лёд, а 5 фанатов «Нэшвилла» выпили 123 бутылки пива

После травмы спинного мозга Вольски вернулся на лёд, Осала остаётся в «Магнитке», а у 12 клубов КХЛ существуют долги — в итогах дня.

Возвращение Вольски на лёд

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольски приступил к тренировкам после тяжёлой травмы, полученной восемь месяцев назад.



«Как же здорово вернуться на лёд и готовиться к новому сезону КХЛ», — написал Вольски в своём «инстаграме».



В октябре 2016 года Вольски травмировался в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». У него был диагностирован ушиб спинного мозга и перелом четвёртого и седьмого позвонков, он лежал в реанимации, затем долго восстанавливался и пропустил остаток сезона. Отметим, что магнитогорский «Металлург» до сих пор не объявлял о продлении контракта с 31-летним нападающим.

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Корнеев — в «Северстали»

Константин Корнеев продолжит карьеру в череповецкой «Северстали». Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» и Корнеев досрочно прекратили сотрудничество.



Информацию о вероятном переходе Корнеева в «Северсталь» подтвердил генеральный менеджер «сталеваров» Валерий Зелепукин.

«Да, мы рассматриваем вариант приглашения Константина Корнеева в «Северсталь». Разговариваем с ним и с его агентом. Заинтересованы в приглашении Корнеева. Клубные дела идут отлично, усердно готовимся к следующему сезону», — сказал Зелепукин.



Хоккеист перешёл в уфимскую команду прошлым летом и провёл 42 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-11». На уровне Континентальной хоккейной лиги Корнеев провёл 545 матчей и набрал 170 очков. Хоккеист является чемпионом России 2006 года в составе «Ак Барса». Также Корнеев является чемпионом мира.

Веселье от болельщиков «Нэшвилла»

В Нэшвилле во время третьего матча финала Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» произошёл интересный случай, который вызвал бурную реакцию в болельщицкой среде. Пятеро фанатов «хищников» отправились в бар, чтобы посмотреть матч, и за время трансляции выпили 123 бутылки пива.



«На самом деле мы начали ещё утром. Хотелось быть как можно ближе к арене, в центре города была толпа из 50 тысяч болельщиков. Выбрали место, заказали столик. Увы, у нас не было билетов на хоккей. Так постепенно и увлеклись. Я живу в Нэшвилле большую часть жизни и никогда не видел город таким «наэлектризованным», как сейчас, во время финальной серии. Наблюдать вместе с друзьями за тем, как твоя команда выигрывает первую в истории домашнюю игру финала Кубка Стэнли, – это потрясающе. Следующие игры будем отмечать так же, за исключением одной детали – заказывать будем ещё больше пива», — сказал болельщик Дэвид Хадсон.



Счёт за посиделки составил $ 1127, но не стал рекордным для хоккейного сообщества. В 2011 году хоккеисты «Бостон Брюинз», празднуя победу в финале Кубка Стэнли, посидели в баре на $ 156 679 долларов, из которых почти 25 тыс. составили чаевые.

От Ниеми до Габорика. 10 игроков НХЛ, чьи контракты могут выкупить Появление «Вегаса» — хороший повод и возможность для многих клубов НХЛ освободиться от лишнего груза. Кто будет под угрозой выкупа?

Шнуров перешёл из СКА в «Сибирь»

Известный музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров приехал с концертом в Новосибирск и сразу же сфотографировался в свитере «Сибири». Примечательно, что петербуржец Шнуров выступал на вечеринках СКА по случаю завоевания Кубка Гагарина в этом сезоне, а также на чемпионском параде «армейцев». Интересно, как отреагировали на фото в свитере конкурента в Северной столице?

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Долги есть у 12 клубов КХЛ

Континентальная лига выступила с заявлением, согласно которому до конца июня все команды-должники должны погасить задолженности перед игроками, иначе на них будет наложен штраф.



«На данный момент задолженность перед игроками по оплате труда и/или индивидуальным бонусам и командным премиям имеют 12 клубов. У большинства клубов задолженность составляет один месяц, однако есть и просрочившие выплаты на больший срок, к примеру «Слован» (4 месяца), «Адмирал» (3 месяца). Совет директоров КХЛ 24 мая 2017 года принял решение, что в случае непогашения долгов до 1 июля на клубы будет наложен штраф в размере 20% суммы задолженности», — информирует пресс-служба лиги.

Осала остаётся в «Магнитке»

Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании контракта с нападающим Оскаром Осалой. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.



Хоккеист выступает за уральскую команду с сезона-2013/14. За это время финский форвард в составе команды выиграл два Кубка Гагарина. На уровне Континентальной хоккейной лиги Осала провёл 376 матчей и набрал 165 очков. Также финский хоккеист вступал за нижнекамский «Нефтехимик».