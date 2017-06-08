Брызгалов: костюм медведя промок, забирал в нём сына из школы

В НХЛ в самом разгаре финал Кубка Стэнли. С четверга на пятницу пройдёт пятый матч между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз». Счёт в серии — 2-2. Накануне встречи корреспондент «Чемпионата» связалась с известным российским вратарём, обладателем Кубка Стэнли Ильёй Брызгаловым и расспросила о финальной серии, работе на телевидении, игре Евгения Малкина и выступлении россиян в Америке в этом сезоне.



Илья Брызгалов

Родился: 22 июня 1980

В НХЛ выступал за «Анахайм», «Финикс», «Филадельфию», «Эдмонтон», «Миннесоту».

Обладатель Кубка Стэнли (2007) в составе «Анахайма»

Бронзовый призёр Олимпийских игр (2002), чемпионат мира (2009) Справка:Родился: 22 июня 1980В НХЛ выступал за «Анахайм», «Финикс», «Филадельфию», «Эдмонтон», «Миннесоту».Обладатель Кубка Стэнли (2007) в составе «Анахайма»Бронзовый призёр Олимпийских игр (2002), чемпионат мира (2009)

«Все лидеры «Пингвинз» должны подтянуть свою игру»

— Ваши впечатления от финальной серии?

— Самые радужные, получил массу позитивных эмоций. Невероятная атмосфера в Нэшвилле, приятные люди. В общем, умеют они развлекаться, и я с ними развлёкся немножко.

— А что скажете об игре? «Нэшвилл» сумел отыграться с 0-2.

— Они большие молодцы, заслужили победу, играли здорово. «Предаторз» удалось переломить ход борьбы и вернуться в серию. В общем, умнички.



— Теперь «Предаторз» — фаворит финала?

— У команд шансы 50 на 50. Забей «Питтсбург» в четвёртой игре, были выходы «один на один» — и всё могло сложиться по-другому. Игра равная. Здесь фортуна и удача, кто забьёт, тот и выиграет. В определённый момент игра может пойти по другому пути.



— Евгений Малкин пока не впечатляет в серии. В чём причина?

— Приглядывается (смеётся). В последних двух матчах вся команда «Питтсбург» выглядела тускло и неинтересно. Не только Малкин, но и Кессел, Кросби. Хоть Сид и забил, но ничего такого не демонстрировал. Все лидеры «Пингвинз» должны подтянуть свою игру и начать играть намного лучше. Иначе для них это закончится очень плохо.



— «Нэшвилл» вышел в плей-офф с восьмого места. За счёт чего команда, на которую никто не ставил, смогла добраться до первого в своей истории финала?

— Надо просто знать эту команду. У них сильный вратарь, активные защитники, которые приносят очень много очков, они быстрые и молодые. У «Нэшвилла» насыщенная оборона, которую трудно преодолевать. Они верят, что могут победить в этом финале.

У «Нэшвилла» сильный вратарь, активные защитники, которые приносят очень много очков, они быстрые и молодые, подключаются в атаку.

«Костюм медведя висит дома, промок в нём сегодня»

— Евгений Малкин приглашал вас в Питтсбург на финал Кубка Стэнли. Так и не нашли костюма медведя?

— Висит у меня, сегодня промок в нём, дождь был. Ездил забирать сына из школы и весь промок. Теперь костюм сушится.



— Поедете на пятый матч в Питтсбург?

— Нет, конечно. Собираюсь во Флориду, пора отдыхать, всё — отпуск у меня.



— Расскажите о своей работе на телевидении. Собираетесь ли вы продолжать?

— Да я не работаю на телевидении. Один раз работал перед дедлайном. Моя работа заключалась в том, чтобы сделать пару комментариев. Просидел весь день. Не для меня такой формат.



— Но в принципе работа на телевидении для вас интересна?

— В принципе интересна, но мне ещё нужно многому научиться для работы на североамериканском телевидении.



— Шутку с Матча звёзд сами придумали?

— Да какая это шутка? В детстве с ребятами баловались. Просто вспомнил, дай игроков спрошу, знают или нет. А вот оно как вышло…

— Понравилось громить машины с символикой «Питтсбурга»?

— Не надо делать акцент на «Питтсбурге». Если бы была другая машина, тоже бы поучаствовал. Сама идея — платишь за это деньги, которые потом пойдут на благотворительность в помощь больным детям. Взять и ударить кувалдой по старому автомобилю здорово, тем более деньги идут на благое дело.

«На месте Кузнецова и Орлова остался бы в НХЛ»

— Все вокруг обсуждают возвращение Ильи Ковальчука в Америку. Форвардом интересуются «Сент-Луис», «Торонто», «Сан-Хосе» и «Рейнджерс». С какой командой у Ильи больше шансов выиграть Кубок Стэнли?

— Знаете, не имею понятие, да и это не моё дело. Если честно, не очень интересно обсуждать слухи. Когда что-то произойдёт, тогда и можно будет говорить.



— Ждут ли вообще Ковальчука в НХЛ?

— Понятия не имею. Меня также спрашивают про Александра Овечкина, про его судьбу. Лучше к ним обратиться с этими вопросами.

Взять и ударить кувалдой по старому автомобилю здорово, тем более деньги идут на благое дело.

— Кого бы назвали лучшим российским игроком этого сезона в НХЛ?

— Сложно кого-то выделить, многих можно отметить. Не буду называть фамилии, а то боюсь кого-то обидеть.



— Артемий Панарин сказал, что на месте жены Вадима Шипачёва, подписавшего контракт с «Вегасом» отобрал бы у него кредитную карту. Вы бы хотели пожить и поиграть в Вегасе?

— Я совершенно человек не азартный, много раз там был, жил буквально в четырёх часах езды. Но проблем никаких не возникало.

— У Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова закончились контракты с «Вашингтоном». Как думаете, останутся ли они в команде?

— Вопрос, опять же, к ребятам, чего они хотят, в первую очередь. Каждый может преследовать свои цели, мне отвечать за них не с руки. Если бы у меня заканчивался контракт и был в таком же молодом возрасте, я

бы, конечно же, выбрал НХЛ. Но это я, у ребят могут быть другие мысли.



— Даже несмотря на то, что энхаэловцы не поедут на Олимпиаду-2018?

— Так тем более. Зачем туда ехать? Олимпийские игры будут посредственным турниром без игроков НХЛ, Евротур расширенного состава.

Мне нравится, как Суббан реагирует на такие комментарии. Вот таких игроков, настоящих личностей хотелось бы по больше видеть в Национальной хоккейной лиге.

— В прессе бурно обсуждали комментарий Кросби после третьего матча финала, что от Суббана пахнет изо рта. Вы когда играли против Пи Кея, замечали что-то подобное?

— Я такого запаха изо рта от него не замечал. Какая-то дичь (Смеётся). Мне нравится, как Суббан реагирует на такие комментарии. Мне нравится этот парень, его поведение. Таких игроков, настоящих личностей, хотелось бы по больше видеть в Национальной хоккейной лиге. Чертовски нравится своим юмором.



— Видите среди молодёжи кого-нибудь, кто может сравниться с Суббаном в будущем?

— Даже не знаю. В принципе у нас Кузя (Евгений Кузнецов. — Прим. «Чемпионата») бывает, отжигает. Есть ребята, в общем! Побольше бы таких игроков, людям это нравится. Не хотелось бы, чтобы лига стало серой. Нужны эти characters! Ребята яркие, которые что-то могут сказать.



— На чемпионате мира Евгения Кузнецов спросил у одного российского журналиста, сколько конфет с ликёром он съел перед интервью.

— Так может журналист просто не помылся? И поэтому хотел закусить конфетами с ликёрами, а запах пота ими не перебить.