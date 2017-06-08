Сведберг покидает Уфу, Бойд перейдёт в «Динамо»! Таблица трансферов КХЛ

Западная конференция

Клубы Запада в очередной раз вели себя не очень активно на трансферном рынке. Клуб «Сочи» заключил просмотровые контракты с защитниками Артёмом Мальцевым, Романом Таталиным и Андреем Шефером, а также нападающим Дмитрием Бойчуком. Трансферные слухи отправляют форварда «Барыса» Дастина Бойда в московское «Динамо», а чешский форвард Матей Странски и защитник Константин Корнеев станут хоккеистами «Северстали».

Клуб Ушли Пришли Продлили контракт ЦСКА гл. тр. Квартальнов,

н. Кугрышев, н. Кошелев (оба — «Авангард»),

н. Муршак («Торпедо»),

н. Шаров («Сибирь»),

з. Денисов («Металлург» Магнитогорск),

н. Д. Квартальнов (СКА),

в. Фаст («Вякшё»),

н. Ворошило («Витязь»),

н. Каштанов («Автомобилист»),

з. Кутузов,

з. Маккаев («Торпедо», ВХЛ),

з. Слепцов («Югра»),

н. Да Коста (НХЛ),

з. Панин («Ак Барс»),

н. Мамин («Флорида Пантерз», НХЛ) н. Шумаков, н. Шалунов, н. Окулов (все – «Сибирь»),

н. Капризов («Салават Юлаев»),

з. Пашнин («Локомотив»),

н. Бурдасов («Авангард»),

з. Воробьёв, н. Хлопотов (оба – «Сибирь»),

н. Перескоков («Куньлунь»),

з. Огурцов («Нефтехимик»),

з. Ибрагимов («Виктория Роялс», WHL),

н. Рёдин («Ванкувер Кэнакс»),

з. Цветков (ХК «Рязань», ВХЛ),

з. Беркутов («Югра») н. Светлаков,

н. Андронов,

з. Блажиевский,

н. Да Коста,

в. Самойлов, з. Слепцов СКА н. Шипачёв («Вегас», НХЛ),

н. Дадонов («Вегас»\«Чикаго», НХЛ),

н. Ковальчук (НХЛ),

н. Хохлачёв,

н. Прохоркин,

в. Иванников («Лада») н. Калинин («Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ),

н. Голышев («Автомобилист»),

н. Санников («Сибирь»),

н. Комаров («Лада»),

н. Д. Квартальнов (ЦСКА),

з. Гавриков («Локомотив»),

з. Рундблад («Цюрих», Швейцария) н. Коскиранта,

н. Кетов,

в. Иванников,

з. Юдин,

з. М. Тихонов,

з. Д. Александров,

з. Херсли,

н. Тихонов «Динамо» Москва гл. тр. Орешкин,

н. Цветков,

н. Горовиков (завершил карьеру),

н. Кашпар,

з. Миронов («Колорадо Эвеланш», НХЛ),

в. Заливин («Сокол», ВХЛ),

з. Синицын,

в. Лазушин («Лада») гл. тр. В. Воробьёв,

в. Шарыченков, з. Е. Орлов (оба — «Югра»),

з. Корягин, з. Синицын (оба — «Лада»), н. Варнаков («Ак Барс»),

н. Доус, н. Бойд (оба — «Барыс») з. Хиетанен,

н. Галимов,

в. Ерёменко,

н. Тарасов,

в. Бочаров,

з. Соловьёв, н. Дугин «Локомотив» з. Пашнин (ЦСКА),

з. Гавриков («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ, СКА),

н. Лебедев (ХК «Рязань», ВХЛ),

н. Петраков («Витязь»),

з. Хисамутдинов,

з. Турчанинов,

н. Чванчиков («Автомобилист»),

н. Мокшанцев («Ноттингэм», Великобритания) н. Алексеев («Адмирал»),

з. Елесин, н. Капустин (оба — «Амур»),

н. Мокшанцев («Лада»),

з. Юшкевич («Северсталь»),

н. Лебедев, н. Кулагин (оба — «Молот-Прикамье», ВХЛ),

з. Хисамутдинов, з. Турчанинов, н. Чванчиков, н. Петраков (все — ХК «Рязань, ВХЛ) в. Мурыгин,

в. Судницин,

в. Красоткин,

н. Юртайкин,

з. Накладал,

з. Рафиков,

н. Картаев,

з. Кронвалль,

н. Контиола,

н. Тальбо,

н. Козун,

н. Аверин,

н. Апальков,

з. Манухов,

з. Черепанов «Динамо» Минск н. С. Костицын («Торпедо»),

в. Лаланд,

н. Лопачук («Нефтяник», ВХЛ),

в. Скривенс (НХЛ),

н. Эллисон («Металлург» Мг) в. Скривенс «Торпедо» в. Бирюков, н. Д. Сёмин (оба — «Витязь»),

в. Аляпкин,

в. Проскуряков, н. Меляков, н. Ильин (все — «Югра»),

з. Ступников,

з. Дерлюк,

з. Колганов («Сокол», ВХЛ),

з. Егоршев («Автомобилист»),

з. Осипов («Салават Юлаев»),

з. Лукьянчиков,

з. Морев,

з. Лёфквист,

н. Кицын,

н. Жарков, н. Эштон (оба — «Лада»),

н. Жердев,

н. Фролов,

н. Рогов,

н. Батлер,

н. Макмиллан,

н. Богословский,

з. Вишневский («Трактор»),

з. Шуленин («Металлург» Мг). в. Галимов («Ак Барс»),

н. Столяров, н. Жуков (оба — «Нефтехимик»),

н. Муршак (ЦСКА),

н. Еглич, з.Кундратек (оба — «Слован»),

н. Паршин («Салават Юлаев»),

н. С. Костицын («Динамо» Минск),

з. Кондратьев («Амур»),

в. Лисутин («Автомобилист»),

н. Смуров (ТХК, ВХЛ),

з. Маленьких («Кулагер», Казахстан),

з. Медведев («Металлург» Мг),

н. Мамашев (ХК «Сочи»),

з. Политов (МХК «Крылья Советов», МХЛ),

з. Григорьев («Авангард»). з. Аляев,

в. Мольков,

в. Суханов,

з. Халемин,

з. Желдаков,

н. Шураков,

н. Есаян,

н. Ураков,

н. Кулёмин,

н. Смолин,

н. Грачёв,

з. Курбатов, в. Тихомиров,

н. Норман «Витязь» з. Ержабек («Монреаль Канадиенс», НХЛ),

н. Аалтонен («Торонто Мэйпл Лифс, НХЛ),

в. Сятери,

н. Кемпе («Аризона Койотс», НХЛ),

з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Амур»),

з. Кудряшов («Динамо» Спб, ВХЛ),

н. Кокшаров («Лада») в. Бирюков, н. Д. Сёмин (оба — «Торпедо»),

н. Ворошило (ЦСКА),

з. Паутов («Динамо» СПб, ВХЛ),

з. Орлов (ТХК, ВХЛ),

н. Манкинен, н. Риссанен (оба — «КалПа, Финляндия),

з. Мозик («Олбани», АХЛ),

з. Бурстрём («Шеллефтео», Швеция),

н. Денежкин («Рязань», ВХЛ),

н. Петраков («Локомотив») гл. тр. Белов,

з. Семёнов,

з. Катичев,

з. Головков,

н. Никулин,

з. Буханко «Йокерит» тр. Вирта («Салават Юлаев»),

н. Гюмер («КалПа», Финляндия),

з. Яакола,

з. Лаюнен («Спартак»),

з. Кулда,

в. Питерс,

н. Хишон («Лулео», Швеция),

в. Каутто,

н. А. Мякинен, н. М. Мякинен (все — «Киекко-Вантаа», Финляндия),

в. Запольски,

в. Хелениус з. Эриксон,

н. Н. Йенсен,

з. Ландин («Биль»),

н. Эмбрих («Эссят»),

н. Рантаэскола, з. Нурмиканта (оба — «Киекко-Вантаа»),

в. Рамо («Пеликанс»),

з. Лепистё («Салават Юлаев»),

в. Ратилайнен («Йокипоят», Финляндия),

з. Кивистё («Автомобилист») н. О'Нилл,

н. Анттила,

з. Й. Йенсен,

н. Йормакка, н. Йоэнсуу ХК «Сочи» гл. тр. Буцаев,

з. Пепеляев, н. Максвелл (оба — «Спартак»),

н. Петерссон («Берн», Швейцария),

з. Фантенберг («Лос-Анджелес», НХЛ),

н. Крикунов («Автомобилист»),

з. Мамашев («Торпедо»),

н. Игнатушкин,

н. Мерескин,

н. Скачков («Югра),

н. Левицкий («Сибирь»),

н. А. Костицын («Куньлунь") гл. тр. Зубов,

н. Солодухин, («Ак Барс»),

н. Лапенков («Югра»),

н. Бортников («Нефтехимик»),

з. Щитов («Автомобилист»),

н. Иванов («Лада»),

з. Титов (»Металлург" Нк),

н. Гарбутт («Анахайм», НХЛ),

н. Коллинз («Куньлунь»),

з. Хохлов («Северсталь»),

н. Уэллмэн («Фрёлунда», Швеция),

н. Энеруд (ХВ 71, Швеция),

з. Таталин («Металлург» Нк),

з. Шефер («Северсталь»),

з. Мальцев («Римуски», QMJHL),

н. Бойчук (ТХК, ВХЛ) в. Барулин,

з. Александров,

з. Педан,

н. О'Делл,

в. Шикин,

з. Мамкин,

з. Кузнецов,

н. Точицкий,

н. Падакин,

з. Хомицкий,

н. Морозов «Слован» н. Еглич, з. Кундратек (оба — «Торпедо»),

н. Чичу (завершение карьеры),

н. Зиго («Градец Кралове», Чехия),

н. Т. Кубалик («Спорт», Финляндия),

н. Вальский («Либерец», Чехия),

н. Недорост («Ческе-Будеёвице», Чехия),

н. Чипчура («Куньлунь») в. Янус («Литвинов», Чехия),

н. Бухтеле («Спарта», Чехия),

з. Шварни («Кярпят», Финляндия),

н. Микуш («Оломоуц», Чехия),

н. Хрнка («Пльзень», Чехия),

н. Бондра («Принс Джордж, WHL) з. Месарош,

н. Глинка,

з. Бачик,

н.Веденски «Северсталь» в. Коварж («Автомобилист»),

з. Уилсон,

н. Магогин,

н. Хацей («Спартак»),

з. Свиязов («Металлург» Нк),

з. Ежов (»Лада") в. Гудачек («Мальмё», Швеция),

н. Холик («Злин», Чехия),

н. Бумагин («Лада»),

в. Магарилов («Ермак»),

н. Рыбин («Лада»),

з. Васильев («Автомобилист»),

н. Щербина («Сокол», ВХЛ),

з. Корнеев («Салават Юлаев»),

н. Странски («Техас», АХЛ) гл. тр. Гулявцев,

н. Кагарлицкий,

з. Стасенко,

н. Вовченко,

з. Мазур,

н. Трубачёв,

н. Угаров,

н. Трунёв,

н. Чернов «Спартак» тр. Ярушкин,

тр. Марков,

тр. Игнатьев,

з. Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ),

з. Гилрой,

н. Стэплтон («Олтен»),

н. Лапшов,

н. Васильев,

н. Складниченко,

н. Бердников,

н. Смирнов,

н. Юдов,

н. Д. Воробьёв гл. тр. Епанчинцев,

тр. Костючёнок,

тр. Потайчук,

тр. Саид,

н. Комаристый («Металлург» Нк),

н. Максвелл, з. Пепеляев (оба – ХК Сочи),

н. Чистов («Автомобилист»),

з. Лаюнен («Йокерит»),

з. Кулик («Югра»),

н. Черных («Салават Юлаев»),

н. Е. Орлов («Сарыарка», ВХЛ),

н. Хацей («Северсталь»),

н. Дельнов, н. Шутов (оба — ТХК) н. Воронин,

н. Куваев,

з. Провольнев,

н. Стоа,

в. Свенссон,

н. Кляузов,

н. Мирнов,

н. Шмелёв,

н. Лещенко,

з. Калинин,

в. Беспалов,

н. Толпеко «Динамо» Рига н. Толузаков («Амур»),

з. Цибульскис («Градец Кралове", Чехия) н. Индрашис

Восточная конференция

На Востоке началась распродажа новокузнецкого «Металлурга», активнее всего в этом участвуют уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс», купивший около семи хоккеистов команды. Заметно усилилась тольяттинская «Лада», подписавшая таких легионеров, как Иржи Новотны и Картер Эштон. Продолжает активно закупаться пекинский «Куньлунь», новичками команды стали канадцы Брэндон Йип, Брэндон Дефазио, швед Андреас Турессон.