Мыльный пузырь вот-вот лопнет. Как клубы КХЛ живут не по средствам

«Динамо» с долгом 2 млрд – не единственный клуб, который живёт не по средствам. Почему в КХЛ тратят больше, чем могут себе позволить?

Вы – молодой отец. Помимо жены и маленького ребёнка на вашей шее весит ипотека, кредит за машину и ещё пара мелких долгов. Представить такую картину в нашем закредитованном обществе не составит труда, так живёт каждый второй. Однако вместо того, чтобы брать обеды с собой, вы наведываетесь в ближайшее заведение на бизнес-ланч. После работы не спешите домой, а отправляетесь с коллегами в любимый бар, чтобы пропустить по паре-другой кружек. Не отступать же от студенческих привычек, в самом деле. Да и до семейного очага можно добраться на такси, тем более что метро уже как полчаса закрыто. Ну и что с того, что наши люди на убере в булочную не ездят?

Примерно так, словно игнорируя новую реальность, живут наши хоккейные клубы. Холостая и беззаботная жизнь для них продолжается, несмотря ни на какие обстоятельства. В мире, где «доллар за 30 рублей» уже кажется фантасмагорией и чем-то далёким, словно из прошлой жизни, они продолжают жить на широкую ногу. Кризис или не кризис – их, в общем-то, волнует мало. «Собрать состав, решить задачи, отчитаться перед владельцами» – в голове руководителей этот замкнутый круг первостепенен, и его исполнению не должны мешать никакие мелочи вроде дефицита бюджета.

Привычка жить красиво вот-вот подведёт к пропасти Андрея Сафронова. Не московское «Динамо», которому как бренду не дадут умереть, а непосредственно его генерального директора. Финансовые гарантии на следующий сезон уже сейчас поданы в КХЛ от другого юридического лица, созданного центральным советом общества «Динамо». На кого повесят долг в размере 2 млрд рублей – пока не понятно, однако шансы на то, что руководитель, сначала выигравший для бело-голубых два Кубка Гагарина, а затем загнавший клуб в такое положение, останется в своём кресле, стремятся к нулю.

Общий долг московского «Динамо» поражает воображение. Тех 2 миллиардов, что висят тяжким грузом над столичным клубом, среднестатистическому клубу КХЛ хватило бы на несколько сезонов спокойного существования. Да что там говорить, 1,875 млрд рублей (точная сумма долга согласно одному из источников) – это больше годового бюджета самого «Динамо», даже если взять содержание молодёжной команды и фарм-клуба. Разумеется, всё это дело не одного сезона. Шлейф из долгов тянулся за клубом несколько лет, постепенно раздуваясь до немыслимых масштабов.

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Только хоккеистам «Динамо» должно без малого 728 млн рублей. Ещё 600 млн рублей – это та сумма, которую руководство клуба не заплатило по налогам. Не стоит недооценивать эту статью расходов. «Сибирь», до того как продала Шалунова, Шумакова и Окулова в ЦСКА, тоже долгое время не могла вылезти из долговой ямы. И значительная часть сибирских долгов приходилась как раз на налоговые отчисления. Теперь клуб из Новосибирска обнулился, пусть и потеряв при этом трёх лидеров нападения. Кого должно продать «Динамо», чтобы закрыть куда большую дыру в бюджете, представить сложно.

Бедность не порок. Долги могут образоваться самыми разными способами. Далеко не всегда это вина менеджмента, не умеющего грамотно расходовать средства. Не редки случаи, когда спонсоры не выполняют своих обязательств или вовсе становятся банкротами. И хорошо, если такой разорившийся спонсор – это только один из наполнителей бюджета. Что бывает, когда «сливает воду» единственный владелец команды, мы пару лет назад узнали на примере «Инвестбанка» и московского «Спартака». В случае с долгами «Динамо» всё свести к финансовому катаклизму не получится при всём желании.

Тех 2 миллиардов, что висят тяжким грузом над столичным клубом, среднестатистическому клубу КХЛ хватило бы на несколько сезонов спокойного существования.

Стоя по пояс в долговой яме, москвичи подписывают Михаила Варнакова. Конечно, ни о каких 100 млн, которые платили форварду в Казани, речи не идёт. Нижегородцу в столице насыпали ровно половину от его казанского жалования, но даже эта сумма огромна для команды с миллиардными долгами. Однако одного Варнакова для решения больших задач мало. «Динамо» нацелилось на суперсвязку из «Барыса» Доус – Бойд. После того как Брендон Боченски решил повесить коньки на гвоздь, его многолетние партнёры по звену тоже решили покинуть Астану. Москвичи – на данный момент главные претенденты на эту североамериканскую парочку. Учитывая, что Найджел Доус – один из самых высокооплачиваемых легионеров во всей лиге, даже благополучной команде такое усиление обошлось бы слишком дорого.

Нет, не подумайте, будто «Динамо» — единственный клуб, который живёт не по средствам. Сафронов в желании дать результат любой ценой вовсе не одинок. Чуть ли не с первых дней своего существования в таком режиме жил клуб из Сочи. Южане регулярно становились главными действующими лицами разборок с профсоюзом, но продолжали как ни в чём не бывало подписывать игроков. Такой же стратегии придерживались и в «Сибири», где, несмотря на имеющиеся задержки по зарплатам, продолжали приглашать легионеров и дорогостоящих россиян вроде Евгения Артюхина. А всё ради того, чтобы поддерживать имидж крепкого середняка, не желающего отказываться от амбиций.

Что бывает, когда «сливает воду» единственный владелец команды, мы пару лет назад узнали на примере «Инвестбанка» и московского «Спартака».

Известен случай, когда один из клубов, имеющий серьёзные задолженности перед своими игроками, не просто подписывал легионера, но и платил за него штраф за… отсутствие разрешения на работу. Когда вы приглашаете иностранца в разгар чемпионата, то не можете ждать оформления всех необходимых бумаг. Особенно в сентябре и октябре – месяцы, на которые приходится половина всех игр регулярного чемпионата. Чтобы легионер начал помогать команде здесь и сейчас, за него платят штраф в размере нескольких десятков миллионов рублей! И это помимо зарплаты, премий и бонусов. Стоит ли потом удивляться косым взглядам российских игроков на варяга и испорченной атмосфере в коллективе?

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Геннадий Орлов, проговорившийся недавно о проблемах «Матч ТВ», поднял любопытную тему. По одной из версий, главный федеральный канал страны жил, по сути, в долг. Закупка прав, высокооплачиваемые сотрудники и многочисленные командировки — всё это оплачивалось в счёт бюджета следующего года. Классический пример жизни по принципу «здесь и сейчас». Однако для некоторых хоккейных менеджеров такая модель вовсе не в новинку. Александр Филиппенко и Александр Могильный так работали в «Адмирале», что привело к финансовым завалам, которые пришлось разгребать уже новому руководству. То, что тандем Филиппенко – Могильный лишился работы во Владивостоке за своё легкомысленное обращение с бюджетом, не остановило их от использования аналогичной схемы на новом месте.

Накануне КХЛ выступила с заявлением о том, что сразу 12 клубов имеют задолженности по зарплатам. Только вдумайтесь: почти половина лиги испытывает те или иные проблемы с финансированием! Рекордсменом является «Слован», который должен игрокам за четыре месяца. По версии лиги, трёхмесячные долги существуют также у «Адмирала», а в самом клубе настаивают, что должны только за 2,5 месяца и отпускные. Исходя из официальной информации, «Амур» не выплачивал своим игрокам зарплату в апреле и мае, но, насколько нам известно, руководство хабаровского клуба использует хитрую схему, благодаря которой хоккеисты не могут подать в арбитраж на расторжение контрактов. Начиная с декабря им выплачивают только аванс величиной в 1/20 заработной платы, тем самым формально «Амур» не попадает в число проблемных клубов.

Рейтинг клубов КХЛ. Справедливость или беззаконие? Согласно опубликованному КХЛ рейтингу «Амур», «Югра» и «Лада» в ближайшее время могут отправиться по стопам «Кузни» и покинуть лигу.

К всеобщему коллапсу привела непрекращающаяся гонка вооружений, которая началась задолго до образования КХЛ. Когда хоккей – это не бизнес, а социальный проект или игрушка в руках олигархов, главное – добыть результат, и неважно, какой ценой. Даже в патовой ситуации наши менеджеры не готовы затягивать пояса. Виноваты в том, что происходит, и игроки со своими агентами, охотно соглашающиеся на условные 10 млн, которые неизвестно, когда получат, вместо гарантированных трёх. Тем самым они только поощряют клубы, невольно подталкивая их к пропасти. Что будет с тем, кто решит не играть по общепринятым правилам, можно проследить на примере новокузнецкого «Металлурга». Сибиряки жили по средствам, никому ничего не были должны, но первыми же были выставлены за дверь, в том числе из-за недостаточного, по мнению лиги, бюджета и удручающих спортивных результатов. Никто не хочет повторить путь «Кузни», пытаясь не думать, что однажды наступит день расплаты.