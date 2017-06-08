6 тренеров, которые будут ждать отставок в КХЛ в следующем сезоне

Как ни крути, а тренерские отставки в сезоне-2017/18 случатся в любом случае. Иных ситуаций просто не бывает. Трансферы, обмены, увольнения – всё это является частью хоккея. Сразу несколько российских специалистов в данный момент находятся без работы или же, как Андрей Разин, занимают должности консультантов. Но все они хотят вернуться в КХЛ и снова проявлять себя на высшем уровне.

Дмитрий Квартальнов, 51 год

Главный лакомый кусочек для команд КХЛ – Дмитрий Квартальнов, выигравший с ЦСКА три регулярных чемпионата, но так и не завоевавший Кубок Гагарина. В межсезонье ходили разговоры о возможном назначении Квартальнова в «Авангард» или «Ак Барс». Беседовал с ним и генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский. Однако где-то не сошлись по деньгам, а где-то помешали другие обстоятельства. В результате отдохнувший и слетавший в отпуск Квартальнов остался без работы, но нет сомнений, что он её в скором времени найдёт. В кулуарах частенько обсуждают вероятный приход Дмитрия Вячеславовича в «Автомобилист», как только оттуда уволят Владимира Крикунова. В Екатеринбурге появились солидные деньги, там стали приобретать дорогостоящих игроков, не скупятся на солидные контракты. И явно ставят перед собой высокие задачи. Это именно то, что нужно Квартальнову. Подобные варианты он и рассматривает.

Владимир Юрзинов-младший, 52 года

В активном поиске работы находится бывший главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший. Парадокс его ситуации заключается в том, что у Юрзинова был ещё год действующего контракта с китайским коллективом, однако тренер написал заявление об уходе, так как, по его собственным словам, привык работать и принимать решения самостоятельно, а в совет клуба пригласили сразу нескольких канадцев. В итоге один из них – Майк Кинэн – возглавил «драконов» после ухода Юрзинова. Юрзинов же развивал команду в другом направлении, со своим видением хоккея.

Главный лакомый кусочек для команд КХЛ – Дмитрий Квартальнов, выигравший с ЦСКА три регулярных чемпионата, но так и не завоевавший Кубок Гагарина.

Сейчас сын мэтра отечественной тренерской школы проживает в России и Финляндии. Юрзинов готов рассмотреть все поступившие варианты и снова трудоустроиться в КХЛ. Его сватали в московское «Динамо», в «Спартак», однако там в итоге решили сотрудничать с другими специалистами. Юрзинов на примере «Куньлуня» показал, что готов к решению поставленных задач даже в тяжёлых условиях. Это сильный и современный специалист. В скором времени он почти наверняка найдёт новое место работы.

Владимир Юрзинов-младший Фото: Фотобанк КХЛ

13 самых ярких примеров скрытой аренды в КХЛ Пока хоккейную общественность будоражат споры, разрешать или нет аренду в КХЛ, вспоминаем самые яркие примеры скрытых соглашений.

Андрей Разин, 43 года

Сейчас бывший наставник «Автомобилиста» и «Югры» занимает пост тренера-консультанта словацкого хоккейного клуба «Попрад». Но все прекрасно понимают, что эта должность временная. Разин полон амбиций работать в КХЛ и не скрывает этого. Специалист он молодой, порой резкий, но умеющий найти нужную мотивацию для хоккеистов. Разин – настоящая находка для журналистов, с ним никогда не бывает скучно. Такие личности, как Назаров, Скудра, Разин, просто необходимы любой лиге. Иначе она сгниёт в унынии и серости. Медийность Разина зашкаливает.

В итоге один из них – Майк Кинэн – возглавил «драконов» после ухода Юрзинова. Юрзинов же развивал команду в другом направлении, со своим видением хоккея.

Разин очень хотел возглавить «Сибирь», которую покинул Андрей Скабелка, отправившийся трудиться в Омск. Был хороший вариант в родном для тренера Тольятти, однако местное руководство решило оставить на посту главного тренера «Лады» латвийца Артиса Аболса. Но Андрей Владимирович не отчаивается. Он решительно настроен добиться своего. Его кандидатура будет рассматриваться в числе первых при первой же отставке в Континентальной лиге.

Вячеслав Буцаев, 46 лет

Буцаев с нуля выстраивал команду в Сочи, добивался в целом неплохих результатов, дважды подряд выводя сочинцев в плей-офф. Там, правда, «леопарды» надолго не задерживались, вылетая в первом раунде и проигрывая серии вчистую. Роковым для Буцаева стал прошлый сезон, когда южане до последнего боролись за восьмёрку сильнейших на Западе, но так и не смогли в неё попасть. Как итог – остались без плей-офф, по результатам чего в клубе было принято решение о прекращении сотрудничества с российским специалистом.

Буцаев входил в шорт-лист уфимского «Салавата Юлаева», когда в команде начали искать нового главного тренера. Выбор был сделан в пользу финна Эркки Вестерлунда, а Вячеслав Геннадьевич так и остался без новой работы. Сейчас он играет за команду легенд отечественного хоккея, посвящает время семье и полон сил и желания вернуться на привычное место работы.

Разин полон амбиций работать в КХЛ и не скрывает этого. Специалист он молодой, порой резкий, но умеющий найти нужную мотивацию для хоккеистов.

Фёдор Канарейкин, 62 года

После того как Фёдор Канарейкин попал в «Авангард», ему следовало сразу понять, что он может оказаться в ситуации, похожей на ту, в которой оказался его предшественник Евгений Корноухов. Того убрали из клуба за неделю до старта сезона КХЛ, сделав главным Канарейкина, перенёсшего тяжёлую болезнь. К чести Фёдора Леонидовича, он отработал в Омске достойно, проявив те качества, которыми обладает. Правда, было одно но. Канарейкин давно известен непростым характером. Он сходу не сработался с некоторыми легионерами, не смог найти общий язык с Денисом Паршиным, принимал не самые популярные решения. Многие омские хоккеисты не испытывали удовлетворения от работы с тренерским штабом Канарейкина. Кстати, нечто похожее было ранее, но Корноухов и вовсе не умел себя вести с людьми. Хмурый, необщительный, замкнутый, живущий в каком-то своём мире. Канарейкин, конечно, в этом плане другой, более раскрепощённый. Титулы и заслуги Фёдора Леонидовича позволяют ему рассчитывать на новое место работы. Говорили, что таковым мог стать «Спартак», но красно-белые к тому времени уже определились с Епанчинцевым.

Фёдор Канарейкин Фото: Фотобанк КХЛ

Скудра: могли продлить Жердева, но игроки должны быть на своих местах Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра рассказал о трансферной кампании и объяснил, почему не продлён контракт с Николаем Жердевым.

Герман Титов, 51 год

Приверженец североамериканской методики работы не так давно трудился в «Спартаке». Его помощником был Вячеслав Козлов, человек с похожими взглядами. Титов пришёл в «Спартак», здорово проявив себя в новокузнецком «Металлурге», но в московском коллективе кардинально изменить положение дел не смог. Переломить ситуацию, да даже банально выйти в плей-офф. Увы, ничего этого у Титова не получилось. Виноват в этом не только он сам, но и менеджмент команды. Ведь состав у «Спартака» был откровенно слабым. Не все хоккеисты соответствовали уровню КХЛ. Однако спрашивали в любом случае с главного тренера. После очередной неудачной выездной серии Титова отправили в отставку. Герман Михайлович отправился в Калгари, где проживает его семья. Он продолжает обучаться тренерскому ремеслу и ждёт новых вызовов из КХЛ. Агент Титова занимается поиском работы для специалиста.