Сид и Евгений – словно Марио и Яромир. «Питтсбург»-2017 стал копией легенды

Уэйн Гретцки отказался сравнивать звёзд настоящего и прошлого, но у «Питтсбурга»-2017 очень много схожего с легендарной командой из 1990-х.

Повторение прежнего пути

За последние 25 лет только два клуба смогли выиграть Кубок Стэнли два сезона подряд: в 1997 и 1998 годах это удавалось «Детройту», а в 1991-м и 1992-м – «Питтсбургу». Нынешний состав «Пингвинз» пытается достичь аналогичного успеха в серии с «Нэшвиллом», и для современной версии «пингвинов» это даже больше чем просто титул и очередной чемпионский перстень. «Питтсбург»-2017 удивительно похож на ту легендарную команду из 1990-х годов.

«Обе команды чувствуют себя уверенно и спокойно, когда вокруг царит безумны ажиотаж. На льду это почти успокаивает, когда ты знаешь, что выйдешь на площадку и сделаешь своё дело. Что делают суперзвёзды в раздевалке? Успокаивают каждого партнёра», — отметил Рик Токкет, крайний правый форвард в «Пингвинз»-1992, а ныне – ассистент главного тренера Майка Салливана.

«Пингвины» долго искали возможность, которая дала бы клубу шанс на успех. Всё началось с Марио Лемье – человека, который привёл «Питтсбург» к двум первым Кубкам Стэнли, а затем стал совладельцем команды. «Эта организация всегда очень умно относилась к своим звёздным хоккеистам. Когда-то генерального менеджера «Пингвинз» Эда Джонстона спросили, не хотел ли он когда-либо обменять Лемье. Сейчас такое невозможно даже представить, потому что «пингвины» всегда были очень терпеливы к своим лидерам. Именно поэтому они стали лучшим клубом за последние 25 лет», — сказал другой бывший нападающий «Питтсбурга» Боб Эрри, который сейчас работает телевизионным аналитиком на TSN.



Чем же пути нынешних «пингвинов» и легендарной команды 25-летней давности так схожи?

Как появлялись звёзды

Оба чемпионских «Питтсбурга» были созданы схожим образом, хотя существовать этим командам пришлось в абсолютно разных экономических реалиях. Лемье был задрафтован «Питтсбургом» под общим первым номером в 1984 году, когда дела команды из Стального города шли хуже некуда. В регулярном чемпионате-1983/84 «пингвины» одержали всего 16 побед в 80 матчах, а разница шайб исчислялась ужасающей цифрой — 136. Полученный первый выбор на драфте был не обменян и потрачен с максимальной пользой, а в 1990-м при похожих обстоятельствах в «Питтсбурге» появился Яромир Ягр («пингвины» не попали в плей-офф и заработали пятый общий выбор).

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Нынешние звёзды «стальных» появились в команде тем же путём. В 2004 году «Питтсбург» взял на драфте Евгения Малкина (второй общий выбор), а год спустя неожиданно выигранная драфт-лотерея перевернула всю судьбу команды, поскольку в стан «Пингвинз» пришёл Сидни Кросби.

Травмы – это не беда

Ещё одна яркая общая черта этих двух команд – способность преодолевать трудности, возникшие в результате травм и болезней ведущих хоккеистов. В 1991 году Лемье пропустил 50 матчей, восстанавливаясь после операции на грыже межпозвоночных дисков, и отсутствие лидера стало стимулом к тому, чтобы все остальные «пингвины» заметно прибавили и перестали надеяться только на свою суперзвезду. Руководство также не сидело без работы: в команде появились центрфорвард Рон Фрэнсис, защитники Ульф Самуэльссон и Грант Дженнингс, укрепившие состав.

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Травмы Евгения Малкина, который достаточно часто стал выбывать из строя в последние сезоны, также не стали для «Питтсбурга» особой бедой, а прошлогоднее восхождение к Кубку Стэнли и вовсе стало классикой. В середине декабря сезона-2015/16 «пингвины» шли пятыми в Столичном дивизионе и не попадали в плей-офф. Фил Кессел, приобретённый в межсезонье в «Торонто», не показывал ожидаемой игры, но после появления в составе Ника Бонино и Карла Хагелина всё поменялось – образовалась знаменитая тройка, которая в значительной степени помогла команде добраться до финала.

Универсальность вратарских бригад

Удивительно, но даже во вратарской линии и игре голкиперов нынешнего «Питтсбурга» можно найти параллели с командой 25-летней давности. Сейчас ворота «Пингвинз» в зависимости от ситуации делят Марк-Андре Флёри и Мэтт Мюррей: молодой Мюррей заменил Флёри год назад, когда у ветерана было диагностировано сотрясение, и блестяще привёл команду к Кубку Стэнли. В 1991 году в первом раунде плей-офф получил травму плеча основной голкипер Том Баррассо – к тому времени «пингвины» уступали в серии «Нью-Джерси» со счётом 2-3. Его сменщик Фрэнк Пьетранжело великолепно отыграл шестую и седьмую встречи, выведя команду в следующий раунд.

Гретцки: трудно сравнивать Малкина с Лемье. Каждый принёс пользу хоккею Уэйн Гретцки – о том, почему сейчас мало забивают, какой «Эдмонтон» на самом деле лучший и кто является его любимым темнокожим хоккеистом.

«Мюррей напоминает мне Баррассо по своему поведению и мышлению. Тома невозможно было смутить, он был абсолютно уверен в себе. У Мюррея есть эта черта», — отметил Боб Эрри.



Все четыре Кубка Стэнли в своей истории «Питтсбург» выиграл в гостях: в 1991 году финальная серия завершилась в Миннеаполисе, в 1992-м – в Чикаго, в 2009-м – в Детройте, а в прошлом году за триумфом «Пингвинз» наблюдали болельщики «Сан-Хосе». В документальном фильме, посвящённом 50-летию клуба, Лемье сказал о том, что не прочь увидеть одно небольшое изменение по сравнению с предыдущими чемпионствами. «В один из дней мы выиграем Кубок Стэнли дома», — пообещал Марио.