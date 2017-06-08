«Полный беспредел!» Как «Кузня» потеряла права на Семёнова

Спасение для игроков или выгода олигархов? «За» и «против» аренды в КХЛ Конфликт между «Кузней» и «Авангардом», который уже назвали «делом Семёнова», может привести к изменению регламента. Нужна ли в КХЛ аренда?

8 июня дисциплинарный комитет КХЛ принял решение признать экс-форварда новокузнецкого «Металлурга» Кирилла Семёнова неограниченно свободным агентом. Именно с такой просьбой обратился в лигу игрок, когда на его права претендовал омский «Авангард», а «Металлург» хотел обменять его в «Салават Юлаев». Предлагаем хронологию событий этого дела, составленную в шутливой форме на основе комментариев главных действующих лиц.

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