Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Леонид Вайсфельд
Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Опасения Сафронова и решение КХЛ не в пользу «Кузни» и «Салавата»

Решение КХЛ по «делу Семёнова», странный список кандидатов в сборную, опасения Сафронова – в итогах дня.
8 июня 2017, четверг. 22:45. Хоккей

КХЛ признала Семёнова НСА, «Кузня» подаст иск в гражданский суд

Решением дисциплинарного комитета КХЛ нападающий новокузнецкого «Металлурга» Кирилл Семёнов был признан неограниченно свободным агентом. История вокруг игрока началась с того, что его бывший клуб намеревался обменять его в «Салават Юлаев» на денежную компенсацию, а омский «Авангард», откуда пришёл игрок, потребовал его вернуть в свой состав. Решением СДК в «Металлурге» остались недовольны – генеральный директор клуба Сергей Зиновьев раскритиковал его.

«Решение дисциплинарного комитета КХЛ по Семёнову идёт вразрез с регламентом, в котором сказано, что скрытой аренды в лиге нет. Решение принято откровенно натянутое, мы не понимаем, на каком основании оно принято. Мы пойдём в гражданский суд, чтобы добиться справедливости. Решения, которые принимает КХЛ в последнее время, явно направлены не на развитие хоккея. Когда лигой управляли Александр Медведев и Вячеслав Фетисов, все механизмы были предельно понятны. Что происходит сейчас, сказать тяжело, очень много чёрных пятен. Повторю, мы не собираемся молчать, будем добиваться справедливости в судах общей юрисдикции.

Дело Семёнова было рассмотрено в четверг, игрок признан свободным агентом. «Кузня» лишена прав на игрока, такое решение является полным беспределом, как и предыдущее решение совета директоров об исключении клуба из КХЛ. Мы не понимаем, что за команда и на каком основании сейчас в КХЛ принимает решения», — приводит слова Зиновьева «Р-Спорт».

«Полный беспредел!» Как «Кузня» потеряла права на Семёнова
КХЛ признала форварда новокузнецкого «Металлурга» Кирилла Семёнова НСА, хронология событий дела – в нашем материале.

Овечкин и Малкин не вошли в список кандидатов в сборную на сезон-2017/18

Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборные России по хоккею на сезон-2017/18. В список основного состава вошли 50 человек, из которых 12 выступают в НХЛ. В список не попали нападающие Евгений Малкин и Александр Овечкин, а также вратарь Сергей Бобровский. Нападающий Илья Ковальчук попал в резервный состав. В 2018 году состоится Олимпиада в Пхёнчхане, НХЛ ранее приняла решение не прерывать чемпионат ради участия в зимних Играх.

Список кандидатов в основной состав: Сергей Андронов, Виктор Антипин, Александр Барабанов, Антон Белов, Алексей Береглазов, Артём Блажиевский, Андрей Василевский, Владислав Гавриков, Анатолий Голышев, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Василий Демченко, Александр Дергачёв, Артём Зуб, Артём Ильенко, Александр Кадейкин, Кирилл Капризов, Андрей Кареев, Богдан Киселевич, Виктор Комаров, Егор Коршков, Павел Красковский, Андрей Кузьменко, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Вячеслав Лещенко, Максим Мамин, Андрей Миронов, Сергей Мозякин, Владислав Наместников, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин, Игорь Ожиганов, Дмитрий Орлов, Вячеслав Основин, Артемий Панарин, Сергей Плотников, Владислав Провольнев, Иван Проворов, Рушан Рафиков, Степан Санников, Андрей Светлаков, Илья Сорокин, Иван Телегин, Владимр Ткачёв, Артём Фёдоров, Никита Черепанов, Игорь Шестёркин, Вадим Шипачёв, Дмитрий Юдин.

Резервный состав: Денис Алексеев, Кирилл Беляев, Михаил Воробьёв, Егор Воронков, Артём Волков, Денис Гурьянов, Сергей Зборовский, Павел Карнаухов, Данила Квартальнов, Илья Ковальчук, Глеб Корягин, Антон Красоткин, Вадим Кудако, Константин Окулов, Александр Полунин, Егор Рыков, Илья Самсонов, Степан Санников, Кирилл Семёнов, Михаил Сидоров, Яков Тренин, Кирилл Ураков, Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Данил Юртайкин.

ФХР: список кандидатов в сборную будет неоднократно меняться

«Магнитка» раздумывает над тем, чтобы оставить Вольского

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что клуб думает о заключении нового контракта с нападающим Войтеком Вольски, который в прошлом сезоне получил серьёзную травму спинного мозга и позвоночника.

«Мы думаем, взвешиваем все «за» и «против», консультируемся со всеми сторонами относительно возможности подписания нового контракта с нападающим Войтеком Вольским», — сказал Величкин «Чемпионату».
В октябре 2016 года Вольски травмировался в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». У него был диагностирован ушиб спинного мозга и перелом четвёртого и седьмого позвонков, он лежал в реанимации, затем долго восстанавливался и пропустил остаток сезона.

Нападающий сообщил, что уже приступил к тренировкам на льду.

Войтек Вольски приступил к тренировкам после перелома позвонков

Сафронов: опубликуют мою зарплату? Мне скрывать нечего

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым в Интернете планируют опубликовать размер его заработной платы.

«Что касается публикации такого документа, то мне бояться и скрывать нечего. Я не сам себе назначал зарплату, её размер и порядок выплаты утверждал совет директоров клуба, в который на тот момент входили представители центрального совета ВФСО «Динамо». И все протоколы этих заседаний есть, и подписи этих людей там стоят. А вообще, считаю, зарплата и контракт — личная коммерческая информация. И это касается не только моего контракта, но и контрактов игроков. Это моя твёрдая и последовательная позиция. Уже несколько лет идёт обсуждение, публиковать ли данные по зарплатам игроков, но, как видите, единого мнения по этому вопросу так до сих пор и не сложилось», — сказал Сафронов.

Напомним, ранее ЦС ВФСО «Динамо» подал документы для участия хоккейного клуба в сезоне-2017/18. По информации «Чемпионата», документы были поданы от имени ООО ХК «Динамо-Москва», а не от другого юрлица — АНО ОХК «Динамо-Москва», гендиректором которого и является Сафронов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 3
Теги
Сборная России — Хоккей ХК Авангард ХК Металлург Мг ХК Металлург Нк Андрей Сафронов Войтек Вольски Геннадий Величкин Кирилл Семёнов Сергей Зиновьев
Новости. Хоккей
9 июня 2017, пятница
01:14 Голкипер «Нэшвилла» Ринне ни разу в карьере не побеждал в Питтсбурге
8 июня 2017, четверг
23:36 Бывшая жена Радулова: Саша — достойный мужчина, но есть моральные принципы
23:35 Агент Нестерова: слухи о подписании контракта с «Трактором» абсолютно ложные
22:36 Нападающий Войтек Вольски заключил двухлетний контракт с «Куньлунем»
22:23 Уилсон: не знаю, как тренеры могут наблюдать за игрой команды со стороны
21:49 Источник: переход Ковальчука в «Коламбус» маловероятен
21:02 Сафронов: опубликуют мою зарплату? Её назначал совет директоров «Динамо»
20:49 Келли назначен ассистентом главного тренера «Вегаса»
20:00 Коваленко: «Барыс» не попадает в список должников КХЛ, из «Амура» не обращались
19:51 Эллисон подписал двухлетний односторонний контракт с «Магниткой»
19:50 «Айлендерс» не планирует просить Лэдда и Бойчака отказаться от запрета на обмен
18:54 «Чикаго» обнародовал календарь предсезонных матчей
18:17 Салливан объявил, что в основе на матч с «Нэшвиллом» выйдет Мюррей
18:00 КХЛ присвоила Кириллу Семёнову статус НСА. Это справедливость или беспредел?
17:08 КХЛ признала Семёнова свободным агентом, «Кузня» обратится в гражданский суд
16:42 М. Иванов: Кросби не сразу смог выполнить упражнения, которые я ему давал
16:25 Куниц: когда до Кубка две победы, оставляешь на льду всё, что в тебе осталось
16:01 Сиссонс: у «Нэшвилла» получается заставлять «Питтсбург» ошибаться
16:00 Гуськов: игроки, пришедшие в «Куньлунь», не того уровня, чтобы клуб «выстрелил»
15:39 Суббэн: «Нэшвилл» перекрывает «Питтсбургу» свободный лёд, эта тактика работает
15:27 Шири: мне комфортно играть с Кросби и Гюнцелем
14:49 ФХР: список кандидатов в сборную будет неоднократно меняться
14:36 Гюнцель: теперь это серия до двух побед, «Питтсбург» отдаст всё в пятом матче
14:21 Брылин: давление теперь лежит на плечах «Питтсбурга», ему надо выигрывать
13:52 Гашек: к Павелецу не будет большого интереса в НХЛ
13:33 «Автомобилист» в межсезонье проведёт два сбора и сыграет на двух турнирах
13:22 Фридзон: когда Овечкин научит меня хорошо кататься, можно будет сыграть в хоккей
13:15 Главным тренером сборной U18 назначен Зыбин, Голубович возглавил команду U16
13:11 Кессел: «Питтсбург» здорово проводит второй год подряд, надо не останавливаться
13:02 Фишер: «Нэшвилл» и «Питтсбург» вышли в финал не случайно, это тяжёлая работа
12:23 Овечкин и Малкин не попали в список кандидатов в сборную на сезон-2017/18
12:00 Зимин: для успеха Епанчинцеву надо будет искать ошибки в себе, а не в «Спартаке»
11:48 Ринне: «Нэшвилл» борется за Кубок Стэнли, моя мечта осуществилась
11:24 Малкин: теперь каждая игра на вес золота, «Питтсбургу» нельзя ошибаться
11:21 Кросби: «Питтсбург» должен заставить защитников «Нэшвилла» обороняться
11:06 Лавиолетт: «Нэшвилл» хорошо проводит время, но это финал, всё серьёзно
11:00 Салливан: «Питтсбург» верит в своих лидеров, мы прибавляем с каждой игрой
10:27 Бурк: «Калгари» найдёт, куда переехать, если не будет новой арены
10:01 Нападающий Тоффоли продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на три года
10:00 Брызгалов: зачем ехать в КХЛ ради Олимпиады? Это будет посредственный турнир
09:42 Д. Марков: в финале болею за «Питтсбург», нравится, как они играют во всех зонах
09:33 Шуневич: в «Динамо» Мн будет четыре легионера, Вудкрофт останется в клубе
09:23 Плющев: финский эксперимент в «Салавате» не затянется, к ноябрю будут проблемы
09:00 «Металлург» раздумывает над возможностью подписания нового контракта с Вольским
04:10 «Чикаго» подписал контракт с участником ЧМ-2017 чехом Руттой
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017