Опасения Сафронова и решение КХЛ не в пользу «Кузни» и «Салавата»

КХЛ признала Семёнова НСА, «Кузня» подаст иск в гражданский суд

Решением дисциплинарного комитета КХЛ нападающий новокузнецкого «Металлурга» Кирилл Семёнов был признан неограниченно свободным агентом. История вокруг игрока началась с того, что его бывший клуб намеревался обменять его в «Салават Юлаев» на денежную компенсацию, а омский «Авангард», откуда пришёл игрок, потребовал его вернуть в свой состав. Решением СДК в «Металлурге» остались недовольны – генеральный директор клуба Сергей Зиновьев раскритиковал его.

«Решение дисциплинарного комитета КХЛ по Семёнову идёт вразрез с регламентом, в котором сказано, что скрытой аренды в лиге нет. Решение принято откровенно натянутое, мы не понимаем, на каком основании оно принято. Мы пойдём в гражданский суд, чтобы добиться справедливости. Решения, которые принимает КХЛ в последнее время, явно направлены не на развитие хоккея. Когда лигой управляли Александр Медведев и Вячеслав Фетисов, все механизмы были предельно понятны. Что происходит сейчас, сказать тяжело, очень много чёрных пятен. Повторю, мы не собираемся молчать, будем добиваться справедливости в судах общей юрисдикции.



Дело Семёнова было рассмотрено в четверг, игрок признан свободным агентом. «Кузня» лишена прав на игрока, такое решение является полным беспределом, как и предыдущее решение совета директоров об исключении клуба из КХЛ. Мы не понимаем, что за команда и на каком основании сейчас в КХЛ принимает решения», — приводит слова Зиновьева «Р-Спорт».

«Полный беспредел!» Как «Кузня» потеряла права на Семёнова КХЛ признала форварда новокузнецкого «Металлурга» Кирилла Семёнова НСА, хронология событий дела – в нашем материале.

Овечкин и Малкин не вошли в список кандидатов в сборную на сезон-2017/18

Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборные России по хоккею на сезон-2017/18. В список основного состава вошли 50 человек, из которых 12 выступают в НХЛ. В список не попали нападающие Евгений Малкин и Александр Овечкин, а также вратарь Сергей Бобровский. Нападающий Илья Ковальчук попал в резервный состав. В 2018 году состоится Олимпиада в Пхёнчхане, НХЛ ранее приняла решение не прерывать чемпионат ради участия в зимних Играх.

Список кандидатов в основной состав: Сергей Андронов, Виктор Антипин, Александр Барабанов, Антон Белов, Алексей Береглазов, Артём Блажиевский, Андрей Василевский, Владислав Гавриков, Анатолий Голышев, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Василий Демченко, Александр Дергачёв, Артём Зуб, Артём Ильенко, Александр Кадейкин, Кирилл Капризов, Андрей Кареев, Богдан Киселевич, Виктор Комаров, Егор Коршков, Павел Красковский, Андрей Кузьменко, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Вячеслав Лещенко, Максим Мамин, Андрей Миронов, Сергей Мозякин, Владислав Наместников, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин, Игорь Ожиганов, Дмитрий Орлов, Вячеслав Основин, Артемий Панарин, Сергей Плотников, Владислав Провольнев, Иван Проворов, Рушан Рафиков, Степан Санников, Андрей Светлаков, Илья Сорокин, Иван Телегин, Владимр Ткачёв, Артём Фёдоров, Никита Черепанов, Игорь Шестёркин, Вадим Шипачёв, Дмитрий Юдин.

Резервный состав: Денис Алексеев, Кирилл Беляев, Михаил Воробьёв, Егор Воронков, Артём Волков, Денис Гурьянов, Сергей Зборовский, Павел Карнаухов, Данила Квартальнов, Илья Ковальчук, Глеб Корягин, Антон Красоткин, Вадим Кудако, Константин Окулов, Александр Полунин, Егор Рыков, Илья Самсонов, Степан Санников, Кирилл Семёнов, Михаил Сидоров, Яков Тренин, Кирилл Ураков, Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Данил Юртайкин.

ФХР: список кандидатов в сборную будет неоднократно меняться

«Магнитка» раздумывает над тем, чтобы оставить Вольского

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что клуб думает о заключении нового контракта с нападающим Войтеком Вольски, который в прошлом сезоне получил серьёзную травму спинного мозга и позвоночника.

«Мы думаем, взвешиваем все «за» и «против», консультируемся со всеми сторонами относительно возможности подписания нового контракта с нападающим Войтеком Вольским», — сказал Величкин «Чемпионату».

В октябре 2016 года Вольски травмировался в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». У него был диагностирован ушиб спинного мозга и перелом четвёртого и седьмого позвонков, он лежал в реанимации, затем долго восстанавливался и пропустил остаток сезона.

Нападающий сообщил, что уже приступил к тренировкам на льду.

Войтек Вольски приступил к тренировкам после перелома позвонков

Сафронов: опубликуют мою зарплату? Мне скрывать нечего

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым в Интернете планируют опубликовать размер его заработной платы.



«Что касается публикации такого документа, то мне бояться и скрывать нечего. Я не сам себе назначал зарплату, её размер и порядок выплаты утверждал совет директоров клуба, в который на тот момент входили представители центрального совета ВФСО «Динамо». И все протоколы этих заседаний есть, и подписи этих людей там стоят. А вообще, считаю, зарплата и контракт — личная коммерческая информация. И это касается не только моего контракта, но и контрактов игроков. Это моя твёрдая и последовательная позиция. Уже несколько лет идёт обсуждение, публиковать ли данные по зарплатам игроков, но, как видите, единого мнения по этому вопросу так до сих пор и не сложилось», — сказал Сафронов.



Напомним, ранее ЦС ВФСО «Динамо» подал документы для участия хоккейного клуба в сезоне-2017/18. По информации «Чемпионата», документы были поданы от имени ООО ХК «Динамо-Москва», а не от другого юрлица — АНО ОХК «Динамо-Москва», гендиректором которого и является Сафронов.