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Обзор игрового дня НХЛ. 8 июня 2017 года. «Пингвинз» выиграл матч №5
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли!

«Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.
9 июня 2017, пятница. 09:30. Хоккей

Группа поддержки для Малкина

«Мы понимаем, насколько важен пятый матч. Его просто нельзя проигрывать! «Нэшвилл» у себя дома играет очень здорово, но и мы у себя дома тоже в порядке. У нас преимущество своего льда, и его необходимо использовать. Всё зависит от пятой игры, и мы на ней полностью сконцентрированы. Теперь уже точно каждая игра на вес золота. Ошибаться и думать, что у нас ещё будет шанс, уже нельзя. Надо показывать лучший хоккей в этой серии», — такими словами настраивал себя и одноклубников Евгений Малкин после того, как серия снова перебралась в Стальной город. Поддержать россиянина в этот непростой момент прибыла целая группа российских (и не только) болельщиков, одетых в игровые свитера Малкина разных команд. Практически, это была полная копия знаменитых «путешествующих Ягров», но только без длинноволосых париков.

Что касается игровых сочетаний, то после долгих раздумий наставник «Пингвинз» Майк Салливан решил больше не экспериментировать со связкой Малкина и Кессела, оставив их вместе, и отрядив в качестве помощника Скотта Уилсона. Кросби воссоединился с молодыми Шири и Гюнцелем, Куниц перебрался в третье звено к ветерану Каллену, а шведский дуэт Хёрнквист – Хагелин был призван усилить четвёртую тройку. В воротах «Питтсбурга» остался Мэтт Мюррей – обратно менять прошлогоднего триумфатора плей-офф на Марка-Андре Флёри наставник не стал, за что голкипер отплатил ему великолепной игрой.

«Знаю, что кто-то называет финал скучным, говоря о том что лучшими снайперами команд являются Гюнцель и Годро. Но на мой взгляд, он удивителен. Не хочу оглядываться назад, потому что я очень долгое время не имел такой возможности бороться за Кубок Стэнли. Нынешний шанс – это мечта наяву, мы будем продолжать сражаться изо всех сил», — пообещал голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, но снова стать героем ему было не суждено.

Малкин забил, а Кросби охладил пыл Суббэна

Сама игра была сделана «пингвинами» уже в первом периоде, за который хозяева смогли «отгрузить» «хищникам» три шайбы. Первую из них пришлось ждать полторы минуты: защитник «Предаторз» Райан Эллис был удалён за задержку клюшкой, а в большинстве у «Питтсбурга» сработала самая простая комбинация с дальним броском защитника. Ринне в этом эпизоде никто не закрывал, но Шульц удивительно точно попал в «домик» голкиперу, поймав финна на перемещении.

Спустя ещё пять минут Брайан Раст удвоил преимущество «пингвинов», воспользовавшись удобной передачей Куница, который вывел партнёра на пятачок. Раст бросил с неудобной руки в ближний угол, но Ринне вновь не сумел выручить партнёров и позволил шайбе залететь в девятку. Когда же под занавес двадцатиминутки своё волшебство включили Малкин и Кессел, стало ясно, что «Нэшвиллу» во всех смыслах ловить нечего: лазерный бросок Евгения оказался неберущимся для Ринне, который в перерыве уступил место в воротах соотечественнику Юусе Саросу.

«У нас был отличный старт, начало матча выдалось на славу. Все хотели убедиться, что мы можем действовать с необходимым тонусом. Несколько забитых голов очень помогли нам, а затем мы просто действовали в своём привычном ключе. Вот как мы должны играть!», — высказался после матча капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. В этом матче он сыграл просто великолепно, отметившись на всех фронтах: три голевые передачи принесли ему титул первой звезды встречи, а на все обвинения в плюшевости и плаксивости Сид ответил одним эпизодом в конце первого периода.

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За своими воротами Кросби сошёлся в борьбе за шайбу со своим старым «приятелем» Пи Кей Суббэном и нашёл способ ответить защитнику на все подколы про «Листерин» и вонь изо рта. Шайба Суббэну не досталась, а после нескольких чувствительных тычков крагой в лицо Пи Кей смог лично протестировать вкус льда на питтсбургской арене.

Видео стычки Кросби и Суббэна вы можете посмотреть на Youtube.

Окончательный разгром

Замена Ринне на Сароса никак не повлияла на эффективность атаки «Питтсбурга» и надёжность обороны гостей. Сменщик главного финна также пропустил на второй минуте периода, когда всё тот же Кросби помог Конору Шири отпраздновать свой день рождения заброшенной шайбой – пас Сидни на пятачок был просто великолепен.

Завершили разгром «Нэшвилла» долгожданный гол Фила Кессела и вторая шайба в плей-офф защитника Рона Хэйнси, которому здорово ассистировал Малкин. В третьем периоде зрители голов не увидели, а поникшие духом «хищники» даже толком не смогли организовать финальный штурм, отметившись лишь пятью бросками за последние 20 минут.

«Хороший матч, но дело ещё не сделано. Нам необходима ещё одна победа, за ней мы отправляемся в Нэшвилл. Не нужно акцентировать внимание на мне или Кесселе, речь идёт о всей команде. Мы все проделали хорошую работу сегодня. Это была невероятная победа! Выиграть в четвёртый раз в серии – это самый трудный шаг. Когда у вас уже есть 3 победы, успех кажется близким, но на самом деле это большая дистанция. Будет очень непросто, мы это понимаем. Две игры в Нэшвилле мы провели не слишком здорово, но после этой победы у нас будет больше уверенности. Мы едем на выезд, чтобы выиграть Кубок Стэнли», — безапелляционно заявил Малкин.

Шестой матч финала состоится в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Мэттью Мюррей Пекка Ринне Пи Кей Суббэн Сидни Кросби Кубок Стэнли
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