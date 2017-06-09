Против псевдо-Робин Гудов. КХЛ приняла верное решение по «делу Семёнова»

Сергей Зиновьев сколько угодно может говорить о беспределе со стороны лиги, но накануне КХЛ приняла единственно верное решение в очень сложном вопросе. На кону стояла репутация всей организации, а прежде всего – её регламент. «Дело Семёнова» могло пошатнуть те принципы, основываясь на которых, долгие годы существовали все клубы. Намечалась самая настоящая хоккейная революция. Да только, как и в обычной жизни, революция – это далеко не всегда путь к светлому будущему. Зачастую она деструктивна и ведёт к необратимым последствиям.

Кирилл Семёнов мог стать нашим Жан-Марком Босманом. Бельгиец, будучи не самым великим футболистом, прославился тем, что полностью изменил трансферную систему в футболе. Выиграв суд у «Льежа», Босман не только стал свободным агентом, но и открыл возможность другим футболистам беспрепятственно покидать клубы по истечении срока контракта. Семёнов же мог стать человеком, чей случай изменил бы правила аренды в российском хоккее. В зависимости от решения КХЛ она могла быть как узаконена, так и окончательно запрещена под любым соусом. Однако войти в историю омичу было не суждено.



Встав на сторону одного из клубов, будь то «Кузня» или «Авангард», лиге не удалось бы поставить точку в «деле Семёнова». Даже при всём желании КХЛ не смогла бы ограничиться только передачей прав на игрока той или иной команде. Сразу после решения запустилась бы цепная реакция, с которой нужно было бы что-то делать. Признай лига правоту «Металлурга» — под удар тот час попали бы все клубы, чьи игроки здесь и сейчас находятся в скрытой аренде. Встань КХЛ на сторону «Авангарда» — и скрытая аренда получила бы легальную окраску. По крайней мере на это были бы все основания. Если есть бумага об обратном обмене, которая имеет силу в лиге, то почему бы ей не пользоваться?

Какое бы КХЛ ни приняла решение, в неё непременно полетели бы критические стрелы. Сценария, при котором все остались бы довольны, попросту не существовало. В связи с этим лига выбрала меньшее из зол, максимально дистанцировавшись от разборок двух сибирских клубов. По сути, решение по «делу Семёнова» никоим образом не касается скрытой аренды, хотя именно вокруг этого мифического понятия шли споры все последние дни. КХЛ, признав Кирилла Семёнова неограниченно свободным агентом, заняла максимально нейтральную позицию, насколько это возможно. А помог ей в этом сам хоккеист, обратившийся в дисциплинарный комитет до того, как «Кузня» договорилась с «Салаватом Юлаевым» об обмене.

«Полный беспредел!» Как «Кузня» потеряла права на Семёнова КХЛ признала форварда новокузнецкого «Металлурга» Кирилла Семёнова НСА, хронология событий дела – в нашем материале.

Любое решение в пользу одного из клубов стало бы громким прецедентом. В одном случае – юридическим, в другом – корпоративным. Тогда как признание Семёнова неограниченно свободным агентом является чётким следованием букве закона. Так как игроки, чья команда переходит в Высшую лигу, имеют полное право обратиться в дисциплинарный комитет с просьбой присвоить им статус НСА, действия лиги никак не противоречат регламенту. Во всём этом есть вполне понятная логика. Когда хоккеист заключает контракт с новокузнецким «Металлургом», он прежде всего выбирает возможность играть в сильнейшей лиге Европы. Название команды и город, в котором она выступает, вторичны. «Кузня» в КХЛ и «Кузня» в ВХЛ – две совершенно разные команды, и заставлять игроков выступать в лиге ниже классом, не оставляя им выбора, — значит ущемлять их права.

Опасения Сафронова и решение КХЛ не в пользу «Кузни» и «Салавата» Решение КХЛ по «делу Семёнова», странный список кандидатов в сборную, опасения Сафронова – в итогах дня.

Почему же правом покинуть тонущий «Металлург» воспользовался один Семёнов? Прежде всего дело в желании игрока выступать за родной «Авангард». Кирилл не является воспитанником новокузнецкого хоккея, и ждать от него преданности клубу наивно. Тем более что и Андрей Скабелка не прочь видеть Семёнова в составе «ястребов». Когда желание обоюдное – нет никакого смысла доверять свою судьбу третьей стороне. Всё это отличает Семёнова от новичка «Салавата Юлаева» Андрея Кареева и группы молодых игроков, которых «Кузня» отправила в Казань, получив взамен 50 млн рублей. Все они, за редким исключением, воспитанники «Металлурга», и сжигать мосты с родным клубом им явно не с руки. Да и не факт, что, оказавшись свободными агентами, те же Никита Язьков и Андрей Караваев смогли бы найти более выгодное место продолжения карьеры.

Любое решение в пользу одного из клубов стало бы громким прецедентом. В одном случае – юридическим, в другом – корпоративным.

Руководство «Кузни» говорит о неправомерных действиях со стороны лиги, но мы в свою очередь будем внимательно следить за дальнейшей судьбой пяти из семи игроков, отправившихся по маршруту Новокузнецк – Казань. Как сообщают сразу несколько источников, за 50 млн проданы в «Ак Барс» только Никита Лямкин иТимур Фаткуллин, тогда как остальные новокузнечане были переданы казанцам за символическую стоимость. Что это значит? Всё это выглядит так, что Зиновьев таким образом спрятал игроков от других клубов КХЛ, не дав им возможности пойти по пути Семёнова. За то, что «Ак Барс» подержит какое-то время у себя пятерых игроков «Кузни», а потом вернёт их на место, казанцы получили право первой ночи на самых талантливых защитников сибирской команды. Чем-то это напоминает историю, как хоккеистов «Атланта» перебрасывали в «Спартак» с перевалочным пунктом в Санкт-Петербурге.

Беспредел Зиновьева. «Кузня» напоследок ударит по скрытой аренде? Новокузнецкий «Металлург» отказывается возвращать Кирилла Семёнова в «Авангард». Исключённый из КХЛ клуб может искоренить скрытую аренду.

Имеет ли «Металлург» не юридическое, а моральное право заявлять о правах на Семёнова? Мало того что этого нападающего «Кузне» изначально давали «поносить» на время, так ещё и разглядели его не сразу. Прошлым летом, перед стартом очередного сезона, виновник спора между «Авангардом» и «Кузней» катался в пятом звене. Николай Соловьёв, ещё не уволенный с поста главного тренера, попросту не видел его в составе. В связи с этим гордо заявлять, что «Металлург» дал Семёнову путёвку в жизнь, слишком натянуто. Да, он стал капитаном и лучшим бомбардиром команды, но то – на безрыбье. В составе безнадёжного аутсайдера Кирилл был одним из немногих, кто соответствовал уровню КХЛ. При этом «Кузня», пытавшаяся торговать чужим игроком, доставшимся ей бесплатно, не потратила на его воспитание ни копейки. Чего не скажешь об «Авангарде».

Попытки продать всё, что движется, нарушить корпоративные принципы и обмануть систему кажутся ничем иным, как ответом Зиновьева на решение исключить новокузнецкий «Металлург» из числа участников лиги. Хлопнуть напоследок дверью, да так, чтобы слышали все соседи, это тот путь, что выбрали в Новокузнецке. У нас привыкли поддерживать бедных и угнетённых, особенно если они хотя бы отдалённо напоминают Робина Гуда. Вот только «Кузня», пытаясь обставить одних богачей, раздаёт награбленное вовсе не «Амуру» с «Югрой», а «Салавату Юлаеву» с «Ак Барсом». Благородством здесь и не пахнет, только скупой расчёт и желание заработать. Чему научились в Новокузнецке за долгие годы, проведённые на дне турнирной таблицы, так это торговать людскими ресурсами, прикрываясь благими намерениями.