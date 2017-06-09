Радулов и Дмитриева расстались. История красивой пары с печальным концом

Распалась одна из самых красивых пар из мира спорта. Спустя год после свадьбы разошлись нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов и гимнастка, призёр Олимпийских игр Дарья Дмитриева. Девушка сообщила о разводе у себя в «инстаграме». «Как раз прошло полгода, и этот ад наконец-то закончился!» — написала Дарья.

Радулов отдыхает в России, Гончаров прыгает со скалы. Аккаунты игроков КХЛ Радулов встретился с Макаровым и Смоловым, Хафизуллин побывал на Байкале, а Гончаров собрался попасть в сборную Филиппин.

На следующий день Дмитриева разместила в социальной сети огромный пост, где раскрыла причины развода, а также рассказала, что заключила с Радуловым брачный контракт.



«Обещали быть вместе в горе и в радости, но что-то пошло не так. На самом деле шутки в сторону. Скажу одно! Инициатором развода была я. Александр — достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу… Есть моральные принципы! Это всё-таки моя вина… Я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Запомните, один человек ради другого никогда не изменится! И надо принимать друг друга такими, какие мы есть!

Раздела имущества не будет, у нас имеется брачный контракт! В суде мы подписали мирный договор! Конечно, очень много боли принесли друг другу… Особенно за эти полгода! Любви вам! Взаимопонимания! Счастья! Здоровья и много детишек! Уважайте себя и близких вам людей», — написала Дарья.

А ведь как красиво начиналась история любви Дарьи и Александра! Молодые люди начали встречаться около четырёх лет назад и долгое время тщательно скрывали свои отношения. Хоккеист очень красиво ухаживал за Дарьей, радуя её почти каждый день цветами и подарками. 11 ноября 2015 года у пары родился сын Макар, а прошлым летом Дарья и Александр сыграли свадьбу в стиле «Мифы Древней Греции». Со стороны их союз казался идеальным.

Разлад в семье начался в конце прошлого года, когда спустя несколько месяцев после переезда в Монреаль Дмитриева собрала вещи и улетела с сыном в Москву, Александр же продолжил выступать за «Канадиенс».

Баттон: Радулов не может жить без давления, он всегда был игроком НХЛ Эксперт TSN Крэйг Баттон рассказал о прошедшем юниорском чемпионате мира, лучшем российском игроке в НХЛ и возможном возвращении Ковальчука.

В Москве Дарью поддерживали любимые подруги. В течение года Дмитриева выставляла много фотографий в «Инстаграм» с размышлениями о любви, боли, предательстве и разочаровании. Уже тогда можно было догадаться, что «долго и счастливо» — это не про Радуловых.

Дарья — девушка эффектная. Кроме того, Дмитриева — известная в прошлом гимнастка, многократная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года. Наверняка теперь у дверей Дарьи выстроится целая очередь из поклонников. А кто-то уже начал задаривать девушку роскошными букетами.

Но самое главное для Дарьи сейчас — не устройство личной жизни, а благополучие сына Макара. Девушка заверила, что не хочет препятствовать общению мальчика с папой. «Да и вообще, самое главное — это наш СЫН! Поверьте, он растёт в безмерной заботе и любви», — призналась Дмитриева.