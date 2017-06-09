Нужны ли новички «Ак Барсу»? Эксперты – о трансферах на Востоке

Заслуженный тренер России Юрий Новиков, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделились мнениями об исходе «дела Семёнова», оценили трансферную политику «Ак Барса» в текущем межсезонье, а также предположили, какой из клубов с Востока пока что лучше всего усилился.



— Как вы относитесь к решению КХЛ присвоить Кириллу Семёнову статус неограниченно свободного агента? Сергей Зиновьев назвал это «беспределом».

Новиков: Вообще, вся эта история для меня какая-то мыльная опера. Я не знаю, что это за фигура в хоккее нашем, но наверняка это перспективный игрок. Должен сказать, что вокруг него в этом деле есть профессионалы с юридическим и жизненным опытом. Правда бывает только одна. То, что поднимали вопрос по аренде – скрытой, не скрытой, – всё это надо запрещать. Если мы позиционируем КХЛ как элитную лигу, то всё должно быть жёстко и по закону. Никаких аренд не должно быть. Эти переходы так путают все карты. Поиграл игрок месяц-два, и пошла кампания переходов. Это всё мешает и разлагает нашу структуру. Вы обязаны работать с тем контингентом, который вы набрали.



Кожевников: Это же сообща решили, лига приняла такое решение. Что здесь сделаешь? Конечно, хотелось бы по-другому, но лига так решила. Не один же человек сел и решил своим указом. Это удивительно, но так сложилось. Меня вообще много что удивляет.



Бадюков: Знаю, что там была скрытая аренда. Была договорённость между «Авангардом» и Новокузнецком, что игрок вернётся и права на него останутся у Омска, но, видимо, всё это дело нарушилось. В последнее время для Зиновьева многие решения лиги кажутся необоснованными.



— Не удивляет ли вас пассивность казанского «Ак Барса» на трансферном рынке, который пока может похвастаться только приобретением группы молодых игроков из новокузнецкого «Металлурга»?



Новиков: У нас нехватка игроков, это факт. И это не просто фраза. В первую очередь надо копать на полный штык у себя в городе, в области, искать перспективных ребят.



Кожевников: Они подобрали игроков, правда, не таких громких. «Ак Барс» работает в своём стиле, они всё делают скромно. Где-то берут одного-двух лидеров. У них команда нормальная по возрасту и по остальным параметрам.



Бадюков: Не удивляет. Во-первых, они переподписали Яруллина, Сидорова и Абросимова. Это воспитанники казанской школы, поэтому эта тенденция направлена на них и на тех людей, в которых верит Билялетдинов. Он с ними работает, он их знает. Ожидаемо, что Пайгин ушёл в АХЛ. Йордан неплохо выглядел, но его решили не оставлять. С Эллиоттом всё понятно, он в плей-офф не играл, пока Йордан травмы не получил. Варнаков при Билялетдинове ни одной шайбы в плей-офф не забросил. У него достаточно приличный контракт, и, может быть, его решение о переходе в московское «Динамо» правильно. Может, там он раскроется ещё лучше. Основных игроков вроде Ткачёва, Секача и Азеведо Казань переподписала.

Бадюков: В последнее время для Зиновьева многие решения лиги кажутся необоснованными.

Что касается такой слабой работы на рынке, то сейчас есть переговоры по Зарипову. Данис сейчас ведёт переговоры с «Магниткой», это лучше у него спросить. Это всё будет в июле решаться. Если говорить о защитниках, то по прошлому сезону мы привыкли, что «Ак Барс» решает эти вопросы по ходу сезона. Точечные усиления в случае, если кто-то выпадает или получает травму, идут по ходу сезона. Бюджет и менеджмент позволяют это сделать. Может быть, это правильно – не брать летом имена, а смотреть по ходу. В Америке народ освобождается, у кого не пошло. Рынок, хоть и скудный, всё равно есть. Это нормальная ситуация для «Ак Барса», здесь ничего нет. Можно первоначально дать возможность молодым игрокам проявить себя, и если у главного тренера есть какие-то вопросы, то они решаются. Мы это увидели в прошлом сезоне, когда Яруллин, Батыршин и Пайгин получили травмы, и тут же нашли Йордана с Эллиоттом, и команда заиграла просто замечательно. Создалась конкуренция в клубе среди защитников.



— Много говорится о мощной трансферной работе ЦСКА, а кто, по вашему мнению, лучше всех усилился на Востоке?



Новиков: Мне кажется, «Куньлунь» — это отдельная тема. Этот чёрт в табакерке может оказаться таким, что мало не покажется. С учётом того что они ориентированы на американский рынок и у них безлимит, «всё включено», то через пару лет мы можем получить такого зверя, что мы наконец-то увидим настоящий хоккей. По крайней мере будем на это надеяться, это может быть очень интересно. Единственное, жалко, что мы отдали там управление в руки американцев. Получается, что на нашем горбу они въезжают в наш хоккейный рай.

Новиков: «Куньлунь» — это отдельная тема. Этот чёрт в табакерке может оказаться таким, что мало не покажется.

Кожевников: Там вроде бы все ровно усилились. Посмотрим, как пройдёт эксперимент у «Салавата». Там непонятные какие-то вещи происходят с тренерским штабом. Я вообще удивляюсь, почему туда ещё не привезли людей из города, в котором Вестерлунд родился. Надо было весь город туда перевезти, там же должна быть своя обстановка! И домики финские надо туда перевезти. Обязательно надо ещё президентом финна сделать. Не знаю, как Вайсфельд устоял. Надо, чтобы президентом клуба и агентами были финны.

Бадюков: Я могу выделить три клуба. Это «Авангард», потому что пришёл Скабелка, и, зная его технику работы, что и как он будет делать, и возможности клуба, дальше будет идти ротация среди игроков. Кугрышев с Кошелевым пришли – это ребята, которых Скабелка очень хорошо знает. Самое главное, что команда произвела обмены с теми игроками, которые не подходят под концепцию Скабелки. Мы видим, что клуб подбирает серьёзный гандикап людей под конкретную задачу и схему игры. У «Куньлуня» очень хорошие приобретения. Буквально сегодня мы узнали, что они подписали Вольски. Никто не знает, как он будет себя чувствовать после травмы, слава богу, что он вообще вернулся на лёд после такой страшной травмы. Думаю, что Майк Кинэн серьёзную команду соберёт. Будет некая сборная Европы, собрали людей со всех чемпионатов. Конечно же, к числу этих клубов можно причислить «Автомобилист». Крикунов делает ставку на серьёзную работу на «предсезонке», на ротацию. Пришли достаточно хорошие игроки. Не сказать что это суперзвёзды, но это хорошие ребята для той модели, которую пропагандирует главный тренер. Будет серьёзная работа, и тот, кто в этой работе лучше себя проявит, и останется в клубе. Благо что бюджет позволяет сделать по ходу сезона и даже на «предсезонке» какую-то ротацию.