От Флёри до Куликова. 5 игроков НХЛ, которых обменяют до драфта расширения

Драфт расширения всё ближе – знаковое событие для всей лиги намечено на 21 июня. Но чуть больше недели остаётся до другого важного дня: 17-го числа 30 нынешних клубов НХЛ должны подать официальные списки защищённых хоккеистов. Есть серьёзная вероятность того, что болельщики наконец-то увидят серьёзные сделки и обмены, перед тем как окончательно сформировать списки защищённых – у многих коллективов есть такие игроки, которых будет жалко отдавать в «Вегас» просто так. Чей обмен мы можем увидеть в ближайшие семь дней?

з. Сами Ватанен («Анахайм»). 24 (3+21) очка, зарплата $ 4,8 млн

26-летний финн – лакомый кусочек на нынешнем рынке, но защитить его от посягательств «Голден Найтс» генеральному менеджеру «Анахайма» Бобу Мюррею будет очень непросто. Калифорнийцы обладают четырьмя классными игроками обороны: в эту четвёрку входят Хампус Линлхольм, Джош Мэнсон, Кэм Фаулер и Ватанен, и Мюррей был бы рад оставить у себя всех четверых. Но ради этого придётся отказаться от схемы защищённых «7 нападающих и 3 защитника» и выбрать вариант «8 полевых», что объективно хуже хотя бы по количеству. Гецлаф, Перри и Кеслер попадают в список неприкосновенных автоматом (есть пункт о невозможности контракта), а вот Ватанена многие сватают в другую команду. За универсального защитника «уткам» по силам выторговать забивного форварда, а место для нападающего в перечне защищённых калифорнийцам найти намного проще.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.

Единственное, что может отпугнуть покупателей, – это травма плеча, которая в прошедшем сезоне выбила финна из строя на пять месяцев. Скупость покупателей, возможно, сподвигнет Мюррея защитить Ватанена и выставить на продажу Джоша Мэнсона, чья надёжная игра в обороне «Анахайму» на данный момент намного важнее. Среди возможных покупателей финна фигурирует «Торонто».

н. Нино Нидеррайтер («Миннесота»). 57 (25+32) очков, ограниченно свободный агент (прежний контракт — $ 2,6 млн)

Терять 24-летнего швейцарца «дикарям» будет безумно жалко. Нидеррайтер – игрок с «полным баком» энергии, который может сыграть жёстко и обладает неплохой стабильностью. Однако кого из форвардов «Миннесоте» придётся обменять, поскольку свободного места под потолком зарплат (чуть больше $ 11 млн) не хватит на новый контракт Микаэлю Гранлунду (около $ 6 млн) и Нидеррайтеру. Если же ветеран Поминвилль не откажется от пункта, запрещающего любое «движение» игрока, или не будет выкуплен, то ситуация обострится ещё сильнее.



При схеме защищаемого списка «7 – 3 – 1» руководство «Уайлд» должно будет сохранить нападающих Койву, Поминвилля и Паризе. Гранлунд на правах лучшего бомбардира подпишет новый договор и тоже попадёт в неприкасаемые, после чего на три вакансии останутся четыре кандидата: Цукер, Нидеррайтер, Койл и Эрик Стаал. Каждый из них слишком хорош, чтобы потерять его впустую, а за швейцарца можно получить наибольшую компенсацию.

в. Марк-Андре Флёри («Питтсбург»). 90,9% отражённых бросков, 3,02 гола за матч, зарплата — $ 5,75 млн

Про обмен Флёри твердили на протяжении всего сезона-2016/17, но «Питтсбург» благоразумно сохранил опытного голкипера до самого конца и вряд ли об этом пожалел. У 32-летнего вратаря есть в контракте тот самый пункт, запрещающий сделки без согласия игрока, а это значит, что «пингвинам» придётся отдать в «Вегас» Мэтта Мюррея – человека, который близок к завоеванию для клуба второго Кубка Стэнли подряд. Мюррей на 9 лет моложе, обладает более скромным контрактом и играет несколько стабильней, чем Флёри, так что в его востребованности на драфте расширения нет никаких сомнений.

Сид и Евгений – словно Марио и Яромир. «Питтсбург»-2017 стал копией легенды Уэйн Гретцки отказался сравнивать звёзд настоящего и прошлого, но у «Питтсбурга»-2017 очень много схожего с легендарной командой из 1990-х.

Вариант остаться в «Питтсбурге» у самого Марка-Андре только один: отказаться от запрета и надеяться, что Джордж Макфи предпочтёт нестабильному «Цветочку» кого-то другого. Среди команд, которые могут выторговать Флёри за адекватную компенсацию, чаще всего называют «Калгари», где вратарская чехарда длится уже не первый год.

в. Филипп Грубауэр («Вашингтон»). 92,6 отражённого броска, 2,04 гола за матч, ограниченно свободный агент (предыдущий контракт — $ 750 тыс.)

25-летний немец – идеальный «улов» для «золотых рыцарей» из Лас-Вегаса. Грубауэр находится на пороге своих главных карьерных сезонов, у него приличный опыт игры в фарм-клубе и хорошая статистика в НХЛ. За спиной Брэйдена Холтби ему вряд ли что-то светит, поэтому сам Грубауэр наверняка будет не прочь сменить обстановку, надеясь на перспективу стать полноценным стартёром. Предотвратить 100-процентный уход вратаря в «Голден Найтс» босс «Вашингтона» Брайан Маклеллан может только обменом, а среди потенциальных покупателей фигурируют всё тот же «Калгари» и «Филадельфия».

з. Дмитрий Куликов («Баффало»). 5 (2+3) очков, неограниченно свободный агент (прежний контракт – $ 4,3 млн)

У российского защитника «Баффало» прошедший сезон получился просто кошмарным: травма спины, полученная во время тренировочного лагеря, выбила Куликова из строя на полгода, а оставшуюся половину чемпионата он скорее мучился, чем полноценно играл. Обменная ценность Куликова в настоящий момент не слишком высока – тому, кто захочет пополнить свой состав Дмитрием, достаточно дождаться 1 июля, а затем предложить ему контракт. Однако и генменеджеру «Сэйбрз» Джейсону Боттериллу терять талантливого россиянина просто так тоже вряд ли хочется, и невысокий раунд драфта в роли компенсации вполне мог бы устроить руководство «клинков».

Дальнейшие отношения с «Баффало» у Дмитрия вряд ли продлятся: слухи об обмене активно ходили ещё в феврале, но тогда сделка не состоялась, а о новом контракте для Куликова нет даже слухов. Вероятность своего возвращения в КХЛ Дмитрий полтора месяца назад охарактеризовал так: «Не думаю, что со мной это произойдёт».