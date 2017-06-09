Семёнов перешёл в «Авангард», а фанат «Вашингтона» выступил против Овечкина

Кулда и Вольски перешли в «Куньлунь»

«Куньлунь Ред Стар» пополнился очередными новичками. Защитник Артур Кулда подписал однолетний контракт с китайским клубом. В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за «Йокерит». В 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ на счету защитника 11 (0+11) очков при показателе полезности «+11». В трёх матчах плей-офф Кулда набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-1». Всего в КХЛ за «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Йокерит» Кулда провёл 263 матча и набрал в них 59 очков.

К пекинской команде присоединится также и нападающий Войтек Вольски. 31-летний форвард заключил двухлетнее соглашение. В прошлом сезоне он выступал в составе магнитогорского «Металлурга», принял участие в 19 матчах КХЛ, а затем получился травму спинного мозга.



Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин спокойно отреагировал на переход Вольски. «Мы знали о предложении «Куньлуня». Не сказать чтобы мы были удивлены переходом Вольски, у нас в команде полный комплект легионеров. Думали, что если у Войтека не будет хорошего предложения, то мы его обязательно возьмём, чтобы по-человечески поступить. Раз появилось хорошее предложение, то мы желаем Вольски успехов и удачи», — сказал Величкин.

Сведберг покидает Уфу, Бойд перейдёт в «Динамо»! Таблица трансферов КХЛ «Кузня» продала 7 хоккеистов в «Ак Барс», «Куньлунь» продолжает скупать канадцев, «Салават» ищет ещё одного вратаря – таблица переходов КХЛ.

Сборная Канады сыграет в Сочи

Шестым участником открытого турнира в Сочи станет канадская национальная сборная. Таким образом, состав участников Sochi Hockey Open окончательно сформирован. В августе в «Большом» сыграют хоккейный клуб «Сочи», олимпийская сборная России, СКА, магнитогорский «Металлург», «Куньлунь Ред Стар» и сборная Канады.Турнир состоится в августе, точное расписание будет опубликовано в ближайшее время.

Семёнов в «Авангарде»

Эпопея с Кириллом Семёновым, кажется, подошла к концу. После того как Дисциплинарный комитет КХЛ признал нападающего неограниченно свободным агентом, «Авангард» заключил с ним контракт. Соглашение рассчитано на два года. Омский клуб спорил за игрока с «Кузней», в которой Семёнов был в скрытой аренде.



За «Авангард» Семёнов провёл 69 матчей, забросил 5 шайб, отдал 5 передач, набрал 10 минут штрафа и заработал показатель полезности «-1». В КХЛ на счету игрока 149 матчей ,19 шайб, 24 передачи, 95 минут штрафа и показатель полезности «-25».

Против псевдо Робин Гудов. КХЛ приняла верное решение по «делу Семёнова» Нападающий «Кузни» Кирилл Семёнов признан неограниченно свободным агентом. Почему нейтральное решение КХЛ – единственно верное?

Болельщик «Вашингтона» против Овечкина

На пятом матче финала Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» был замечен любопытный болельщик «Вашингтона». Мужчина, одетый в красные брюки и синий пиджак, стоя на трибуне, держал плакат, гласивший: «Фанат «столичных» стал фанатом «пингвинов». А на майке у него красовалась надпись «Увольте Овечкина». Имя этого болельщика стало известно: это 37-летний адвокат по имени Тодд Эллинг.



«Почему я надел такую майку? Я не хочу сказать, что Овечкин — плохой хоккеист. Проблема в том, что он не является лидером. Из-за того что он не лидер, «Вашингтон» предпринимает множество попыток купить Кубок Стэнли, но этого не происходит. Не происходит, потому что Овечкин не может вести за собой команду. Просто не надо давать ему капитанскую нашивку. Мне не нравится Овечкин и не будут нравиться «столичные», пока они его не обменяют. Говорят, что он был травмирован во время плей-офф, но разве это оправдание? Давайте будем винить травмы, тренера Тротца… Если он был так травмирован, почему его ставили в состав? Команда зря тратит своё временное окно, когда она может выиграть. Я не отказываюсь поддерживать «Кэпиталз», но если клуб не обменяет Овечкина или по крайней мере не лишит его капитанской нашивки, то эти неудачи не будут преодолены», — заявил Эллинг.



По словам болельщика, он заплатил за билет на матч $ 2200 и в ходе игры был засыпан разными вопросами и просьбами сфотографироваться.

Игроки студенческой сборной России снова не дождались премий и званий от ФХР

Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко заявил, что в Федерацию хоккея России отправлено письмо, согласно которому руководство ФХР просят выплатить обещанные премиальные мужской студенческой сборной, которая выиграла золотые медали на Универсиаде 2017 года.

«5 июня профсоюз совместно с командой отправил письмо в ФХР на имя исполнительного директора Дмитрия Курбатова. По словам ребят из студенческой хоккейной сборной России, победившей в 2017 году на XXVIII зимней Универсиаде в Алма-Ате, Курбатов заходил в чемпионскую раздевалку сразу после решающей игры с Казахстаном и пообещал премиальные за золотые медали. Премиальные так и не выплачены, повышения в спортивных званиях нет. Ждём ответа от федерации, будем держать вопрос на контроле. Что касается женской сборной, то она с подобным вопросом в профсоюз не обращалась», — сказал Коваленко.

Отметим, что два года назад случилась аналогичная ситуация, когда игроки, не дождавшись никакого ответа на свои запросы, опубликовали в прессе открытое письмо.

Земченко и Бутузов пополнили «Сибирь»

Новосибирский клуб подписал контракт с 21-летним нападающим Станиславом Бутузовым и 25-летним форвардом Игнатом Земченко. Соглашение с Бутузовым рассчитано на два года, с Земченко — на один.



Бутузов начинал заниматься хоккеем в Прокопьевске, в 12 лет перешёл в «Сибирь». В Континентальной хоккейной лиге форвард дебютировал в сезоне-2015/16 в составе новокузнецкого «Металлурга». В прошлом сезоне новичок новосибирской команды провёл в КХЛ 19 матчей (3 очка) и 28 матчей в ВХЛ за «Зауралье» (8 очков).



В КХЛ Земченко дебютировал в сезоне-2009/10 в составе «Северстали», провёл один матч. В череповецкой команде игрок провёл шесть сезонов и в начале сезона-2015/16 перешёл в новокузнецкий «Металлург». Прошлый сезон стал для Земченко самым успешным в карьере — в 54 матчах он набрал 23 (10+13) очка. В 2010 году в составе юниорской сборной России завоевал серебряные медали чемпионата мира.