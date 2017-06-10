Свадьба Береглазова и сафари Дадонова. Как проводят лето хоккеисты

Сорокин и Шестёркин погуляли в Сан-Тропе, Ничушкин отправился в романтическое путешествие, а у Голышева подрастает футболист.

Овечкин готовится к свадьбе, а Малкин стал аниматором. Аккаунты игроков НХЛ Овечкин готовится к свадьбе, Бобровский отдыхал на Алтае, Антипин сыграл в теннис, Орлов гулял по Венеции, а Нестеров сходил на рыбалку.

Свадьба Береглазова

9 июня в Магнитогорске состоялась свадьба Алексея Береглазова. На торжество пожаловали бывшие одноклубники 23-летнего защитника — Виктор Антипин, Василий Кошечкин с семьёй. Совсем скоро Алексей вместе с новоиспечённой женой Екатериной отправится в Нью-Йорк. Не за горами и открытие тренировочных лагерей, в которые поедет новичок «Рейнджерс».

Сорокин и Шестёркин в Сан-Тропе

Закадычные друзья Илья Сорокин и Игорь Шестёркин отправились отдыхать на Лазурный Берег. В Сан -Тропе вратари встретились с агентом Шуми Бабаевым. «Приятный вечер, в приятной компании», — написал голкипер ЦСКА.

Самсонов на рыбалке

Вратарь магнитогорского «Металлурга» проводит отпуск в солнечной Флориде. На днях Илья вместе с подругой Марией отправился на традиционную рыбалку.

Романтичный Ничушкин

Нападающий ЦСКА вместе со своей девушкой Светланой отправился в романтическое путешествие на Мальдивы. Шикарная вилла, белый песок и необъятный океан. Что может быть прекраснее?

Семейный отдых Андронова

Андроновы местом для отдыха выбрали итальянский курорт. Супруга Сергея выставила в «Инстаграм» видео дочки с мужем. «Мимимишечки с папой», — так окрестили видео в комментариях.

Возвращение Вольского

После травмы спинного мозга, полученной в октябре 2016 года, Войтек Вольски приступил к тренировкам на льду. «Как же здорово вернуться на лёд и готовиться к новому сезону КХЛ», — написал 31-летний нападающий в своём «инстаграме». Вольски уже успел заключить контракт на следующий сезон, но не с «Магниткой», а с «Куньлунем».

Вольски вернулся на лёд, а 5 фанатов «Нэшвилла» выпили 123 бутылки пива После травмы спинного мозга Вольски вернулся на лёд, Осала остаётся в «Магнитке», а у 12 клубов КХЛ существуют долги — в итогах дня.

Бурдасов на рыбалке

Антон Бурдасов знает, как отдыхать. Собравшись с друзьями, форвард ЦСКА наловил огромное количество рыбы. «Развеялись пару часиков», — скромно прокомментировал улов хоккеист.

Физкультура для Кареева

Новичок «Салавата» и в отпуске не забывает о спорте. На Кипр Андрей полетел со своей девушкой Соней. «Давно не приседал с соточкой», — подшутил над подругой Кареев.

Брутальный Тихонов

Виктор Тихонов мощно отпраздновал победу в Кубке Гагарина. Нападающий СКА не стал, как все, поднимать кубок и пить из него шампанского, а просто нырнул в него с головой. Жена Евгения выставила фото этого события в «Инстаграм».

Свадьба Фурха

Вратарь «Авангарда» и его девушка Катаржина сыграли свадьбу. Торжество прошло в маленькой деревушке недалеко от Праги.

Дадоновы в заповеднике

Евгений Дадонов вместе с семьёй проводит отпуск во Флориде. На днях Дадоновы отправились в парк-заповедник — Львиное сафари. Жирафы, зебры, носороги. В Петербургском зоопарке таких животных не встретишь.

Юный футболист — Голышев

Кажется, не ждать в хоккее нового Голышева. Маленький сын Анатолия предпочитает футбол. «Роналду, готовься», — написал нападающий «Автомобилиста» у себя в «инстаграме».