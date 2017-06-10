Свадьба Береглазова и сафари Дадонова. Как проводят лето хоккеисты

Свадьба Береглазова
9 июня в Магнитогорске состоялась свадьба Алексея Береглазова. На торжество пожаловали бывшие одноклубники 23-летнего защитника — Виктор Антипин, Василий Кошечкин с семьёй. Совсем скоро Алексей вместе с новоиспечённой женой Екатериной отправится в Нью-Йорк. Не за горами и открытие тренировочных лагерей, в которые поедет новичок «Рейнджерс».
Сорокин и Шестёркин в Сан-Тропе
Закадычные друзья Илья Сорокин и Игорь Шестёркин отправились отдыхать на Лазурный Берег. В Сан -Тропе вратари встретились с агентом Шуми Бабаевым. «Приятный вечер, в приятной компании», — написал голкипер ЦСКА.
Самсонов на рыбалке
Вратарь магнитогорского «Металлурга» проводит отпуск в солнечной Флориде. На днях Илья вместе с подругой Марией отправился на традиционную рыбалку.
Романтичный Ничушкин
Нападающий ЦСКА вместе со своей девушкой Светланой отправился в романтическое путешествие на Мальдивы. Шикарная вилла, белый песок и необъятный океан. Что может быть прекраснее?
Семейный отдых Андронова
Андроновы местом для отдыха выбрали итальянский курорт. Супруга Сергея выставила в «Инстаграм» видео дочки с мужем. «Мимимишечки с папой», — так окрестили видео в комментариях.
Возвращение Вольского
После травмы спинного мозга, полученной в октябре 2016 года, Войтек Вольски приступил к тренировкам на льду. «Как же здорово вернуться на лёд и готовиться к новому сезону КХЛ», — написал 31-летний нападающий в своём «инстаграме». Вольски уже успел заключить контракт на следующий сезон, но не с «Магниткой», а с «Куньлунем».
Бурдасов на рыбалке
Антон Бурдасов знает, как отдыхать. Собравшись с друзьями, форвард ЦСКА наловил огромное количество рыбы. «Развеялись пару часиков», — скромно прокомментировал улов хоккеист.
Физкультура для Кареева
Новичок «Салавата» и в отпуске не забывает о спорте. На Кипр Андрей полетел со своей девушкой Соней. «Давно не приседал с соточкой», — подшутил над подругой Кареев.
Брутальный Тихонов
Виктор Тихонов мощно отпраздновал победу в Кубке Гагарина. Нападающий СКА не стал, как все, поднимать кубок и пить из него шампанского, а просто нырнул в него с головой. Жена Евгения выставила фото этого события в «Инстаграм».
Свадьба Фурха
Вратарь «Авангарда» и его девушка Катаржина сыграли свадьбу. Торжество прошло в маленькой деревушке недалеко от Праги.
Дадоновы в заповеднике
Евгений Дадонов вместе с семьёй проводит отпуск во Флориде. На днях Дадоновы отправились в парк-заповедник — Львиное сафари. Жирафы, зебры, носороги. В Петербургском зоопарке таких животных не встретишь.
Юный футболист — Голышев
Кажется, не ждать в хоккее нового Голышева. Маленький сын Анатолия предпочитает футбол. «Роналду, готовься», — написал нападающий «Автомобилиста» у себя в «инстаграме».