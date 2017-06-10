Тёмные лошадки Фастовского. Кто может повторить путь Шалунова?

В нынешнее межсезонье «Сибирь» понесла колоссальные потери. И если уход Евгения Артюхина и смену легионерского состава можно пережить почти безболезненно, то отъезд трёх лучших бомбардиров в столицу – удар по самобытному сибирскому коллективу. Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов отныне игроки ЦСКА, а ведь именно они последние пару сезонов определяли игру «Сибири». Кроме того, Новосибирск покинул местный воспитанник Егор Миловзоров, который всего за полсезона стал одним из вожаков команды.



Кто же пришёл им на смену? Если убрать за скобки двух шведских форвардов и 35-летнего Сергея Конькова, на чей прогресс уже вряд ли стоит рассчитывать, Кирилл Фастовский пошёл по давно проторенной дорожке приглашения ещё молодых, но притормозивших в развитии талантов. Таким когда-то был Максим Шалунов, забракованный в родном Челябинске и прошедший через суровые будни «автобусных» лиг Северной Америки. При этом в таланте одного из сильнейших игроков страны 93-го года рождения ни у кого не было сомнений.



В Новосибирске сумели раскрыть потенциал Шалунова, и теперь он игрок сборной России, а по совместительству один из самых высокооплачиваемых игроков обновлённого ЦСКА. Сможет ли кто-то из пятёрки форвардов, пришедший в «Сибирь» в это межсезонье, повторить его судьбу?

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Игорь Левицкий, 24 года

Из всей пятёрки только Левицкий никогда не играл за молодёжную сборную России. При этом в 20-летнем возрасте он заколачивал по три десятка шайб в МХЛ за «Атлантов» из Мытищ. К своим 24 годам весь международный опыт Игоря сводится к нескольким турнирам за юниорскую сборную, среди которых был мемориал Глинки. Тогда он умудрился стать лучшим снайпером нашей команды, и это при живых Наиле Якупове, Никите Кучерове, Михаиле Григоренко и… Максиме Шалунове. Поехать на чемпионат мира, с которого сборная России увезла бронзу, Левицкому помешала занятость в лиге Квебека, где он до последнего рубился в плей-офф в составе «Гатино». С тех пор форму с двуглавым орлом на груди он не надевал, хотя если бы проект олимпийской сборной появился на пару лет раньше, на имя Левицкого наверняка бы пришёл вызов.

Несмотря на то что Левицкий никогда не играл за первую сборную или хотя бы «молодёжку», он самый зрелый из новичков «Сибири».

Несмотря на то что Левицкий никогда не играл за первую сборную или хотя бы «молодёжку», он самый зрелый из новичков «Сибири». Три года назад Игорь забросил дюжину шайб за «Атлант», став четвёртым снайпером команды. Когда стало понятно, что подмосковный клуб исчезнет с хоккейной карты, Левицкий наряду с Ярославом Дыбленко, Владиславом Лещенко и Сергеем Шмелёвым считался главным активом погибающей команды. Все они перебрались в «Спартак», но ни Левицкий, ни другие молодые «атланты» не сделали долгожданный шаг вперёд. Наиболее оглушительным стал провал Шмелёва, но и Левицкий настолько разочаровал спартаковское руководство, что был обменян в «Сочи». Когда целая группа игроков не оправдывает надежд, резонно встаёт вопрос: а только ли в хоккеистах дело? Логичным образом возникают вопросы к тренерскому штабу. Тем более на берегу Чёрного моря Левицкий преобразился.

Сергей Барбашёв, 24 года

За спиной у Левицкого три сезона в КХЛ, но самый опытный из квартета новичков «Сибири» всё-таки не он, а старший из братьев Барбашёвых. Сергей в 2011 году не только выиграл Кубок Харламова с «Красной Армией», но и дебютировал за большой ЦСКА. Дверь в большой хоккей для юного форварда открыл Сергей Немчинов. Следующие два сезона для Барбашёва стали вполне полноценными, но высокие ожидания он не оправдал. Даже для «лимитчика» три шайбы за три года – результат удручающий. И это притом, что на уровне МХЛ проблем с результативностью у старшего брата форварда «Сент-Луиса» никогда не было. Налицо типичная проблема перехода из молодёжного хоккея во взрослый. В случае с Барбашёвым этот процесс порядком затянулся. В 2013 году воспитанник ЦСКА покинул родной клуб и перешёл в «Адмирал», где и отыграл последние четыре сезона.

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Ждать от Барбашёва феерии не стоит. Даже в составе «моряков» он ни разу не смог дотянуться до отметки в 10 голов за сезон. Эта планка ему покорилась только во время командировки в Красноярск, где Сергей выступал за «Сокол». В фарм-клубе «Адмирала» он получил и тренерское доверие, и игровое время, тогда как на Дальнем Востоке форвард довольствовался 6-10 минутами за игру. Прямо скажем, негусто. Так почему же в Новосибирске должны ждать от него прорыва? Помимо хорошей школы этот мобильный нападающий на мажорной ноте завершил минувший сезон. Даже удивительно, что «Адмирал» отпустил его одному из конкурентов. В плей-офф Барбашёв играл в звене с Владимиром Ткачёвым и неплохо дополнял лучшего новичка КХЛ. Если Сергею дать достаточно айстайма и снабдить партнёром, который схожим образом понимает хоккей, из него может выйти толк.

Андрей Сигарёв, 24 года

Сергей Барбашёв – не единственный игрок «Адмирала», который в это межсезонье сменил владивостокскую прописку на новосибирскую. Клубы, всего год назад рубившиеся в первом раунде Кубка Гагарина, провели обмен с участием игроков одного агента. Шуми Бабаев представляет интересы как Андрея Сигарёва, так и Владимира Бутузова. Общий агент – это далеко не всё, что объединяет этих нападающих. Оба являются воспитанниками прокопьевского хоккея. Город, который дал российскому хоккею Сергея Зиновьева, является родным для Бутузова, а Сигарёв хоть и родился в Хабаровске, хоккеем начал заниматься именно на Кузбассе. Но главное, что для участников обмена категорически не задался прошлый сезон. Ещё прошлым летом предсказывали вызов Бутузова в сборную России, так впечатляюще он выглядел в межсезонье, а Сигарёв наигрывался в ударном звене «Адмирала». Однако прорыва не произошло. Бутузов весь сезон мучился из-за травм и потерял веру в себя, а Сигарёв хоть и набрал 13 очков, не реализовал и половины своего потенциала. Смена обстановки была жизненно необходима обоим.



А ведь всего пять лет назад за пареньком из пензенского «Дизеля» стояла целая очередь из клубов. Один из самых перспективных игроков Высшей лиги был одной ногой в «Нефтехимике», но тут вмешался СКА. Своим денежным прессом клуб с берегов Невы раскалывал и более крепкие орешки, чем вечно проблемный «Дизель». Сигарёв выступал за питерских «армейцев» ровно до того момента, как не вышел из возраста «лимитчика», попутно сыграв на домашнем молодёжном чемпионате мира в Уфе, где команда Михаила Варнакова взяла бронзовые медали. Сигарёв на правах скрытой аренды перебирался в «Адмирал», переходил в «Локомотив», потом снова возвращался во Владивосток, но его лучшим сезоном стоит считать чемпионат-2014/15, когда он забил за «моряков» 11 шайб. Бросок – козырь Сигарёва, а вот среди его недостатков называют непростой характер. В далёком 2010 году он не пожелал подписывать долгосрочный контракт с командой, выбравшей его на драфте КХЛ, и рванул за океан. Этой командой была… «Сибирь».

Александр Шаров, 21 год

Если Сигарёву мешал раскрыться характер, Барбашёв страдал из-за недостатка игрового времени, а Левицкого поглотила общеспартаковская депрессия, то Шарову даже шанса проявить себя в ЦСКА не дали. За основной состав «армейцев» воспитанник «Белых Медведей» не провёл ни одного матча, хотя в системе клуба числится достаточно давно. Александр успешно выступал за «Красную Армию», отправлялся в скрытую аренду в «Ладу», где почувствовал вкус взрослого хоккея, а последние два сезона провёл в составе чеховской «Звезды». Можно сетовать на травму, из-за которой Шаров почти полностью пропустил сезон-2015/16, но сложно понять логику Дмитрия Квартальнова, который привлекал большое количество молодёжи, но в упор игнорировал второго бомбардира фарм-клуба после Андрея Кузьменко. Кроме как вкусовщиной или предвзятостью такую позицию экс-главного тренера ЦСКА объяснить трудно.

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Отношение к Шарову в ЦСКА выглядит странным хотя бы потому, что всего несколько лет назад он считался топ-проспектом московского клуба. Валерий Брагин взял его вместе с Максимом Маминым на молодёжный чемпионат мира в Канаду, где парочка «армейцев» была на ведущих ролях. Любопытно, что во время отбора на МЧМ, Шаров выиграл конкуренцию у Константина Окулова, который в это межсезонье отправился в обратном направлении. А вот по манере игры Шаров напоминает скорее не Окулова, а Шалунова: кистевой бросок до шалуновского уровня он, быть может, ещё не прокачал, но играет плечами и укрывает шайбу корпусом он точь-в-точь как челябинец. 21-летний центральный нападающий – самый молодой и, пожалуй, самый перспективный из всех тёмных лошадок Фастовского. В апреле он уже принял участие в ознакомительном сборе под руководством нового рулевого «Сибири» Павла Зубова.

Игнат Земченко, 25 лет

Пока на всю лигу гремело «дело Семёнова», клуб из Новосибирска под шумок забрал из соседнего Новокузнецка сразу двоих нападающих. «Сибирь» пополнил молодой нападающий Станислав Бутузов (двоюродный брат Владимира Бутузова) и Игнат Земченко. На нём то мы и остановимся отдельно. Земченко в 2012 году вместе с Барбашёвым выигрывал серебро молодёжного чемпионата мира. Впрочем, «выигрывал» в данном случае не совсем правильное слово. Поражение от шведов в финале Калгари до сих пор является одним из самых болезненных для брагинской «молодёжки». Впрочем, для самого Земченко, который ехал в Канаду в качестве чернорабочего форварда, чемпионат сложился успешно. Не выходя в ведущих звеньях, он набрал столько же очков, сколько лидеры той команды Михаил Григоренко и Александр Хохлачёв.

25 лет – возраст, когда уже нужно выходить на пик карьеры и давать результат, а не подавать надежды. Однако уроженец Киева, большую часть карьеры отыгравший за «Северсталь», начал показывать результативный хоккей только когда переехал в Новокузнецк. Габаритный нападающий, неплохо действующий в обороне, до этого никогда не забивал и десяти шайб за сезон. Эта планка покорилась Земченко в прошлом сезоне, когда он стал вторым по бомбардиром «Кузни» после. Семёнова. Как и омич, после исключения «Металлурга» из КХЛ, Игнат подал в дисциплинарный комитет заявление с просьбой признать его неограниченно свободным агентом. Лига освободила Земченко от каких-либо обязательств, после чего он подписал контракт с «Сибирью». Топ-звенья ему вряд ли светят, а вот стать важным игроком третьего звена – эта задача новичку сибиряков вполне по плечу.