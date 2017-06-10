Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Каким будет «Куньлунь Ред Стар» в сезоне-2017/18, обзор команды
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Китайская перестройка. Каким станет «Куньлунь» в новом сезоне

Китайский «Куньлунь» в межсезонье решил провести серьёзную перестройку, став из русско-финской команды североамериканской.
10 июня 2017, суббота. 15:00. Хоккей
5 клубов КХЛ, которые серьёзно укрепили состав
В КХЛ продолжается период трансферов и обменов. Кто из клубов провёл наиболее качественные сделки и стал сильнее?

Курс на Северную Америку

На второй год своего существования пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» решил поменять свой вектор развития. Изначально представители Поднебесной сделали ставку на российских тренеров и их принципы комплектования состава. С Владимиром Юрзиновым-младшим команда, составленная преимущественно из финнов с россиянами, смогла пробиться в плей-офф, где уступила в первом раунде. За первый год они смогли открыть по крайней мере одного игрока с потенциалом выступления за национальную команду.

Это защитник Зак Юйэнь, родившийся в Ванкувере, выступавший за сборные Канады младших возрастов. Он показал приличную статистику для уровня КХЛ, огромным плюсом для него является возраст, сейчас ему 24, и к моменту Олимпиады в Пекине в 2022 году Зак будет в самом расцвете сил и будет способен стать лидером и капитаном той китайской сборной.

Руководство посчитало, что курс, выбранный российскими тренерами, не даёт то, что требуется, и нужно больше использовать способ натурализации людей с китайскими корнями. А среди кого искать таких игроков? Среди канадцев и американцев, а для общения с ними явно нужен будет человек с той же ментальностью. Нет ни китайской, а североамериканской. К тому же без работы оставался легендарный тренер Майк Кинэн, которого уже с момента зарождения команды прочили на пост главного тренера.

«Я старался развивать в «Куньлуне» российско-китайско-европейское направление. Теперь там другие специалисты со своим видением ситуации и планами развития. Конечно, это и повлияло на мой уход из клуба, я придерживался иных идей. У меня были хорошие взаимоотношения с руководством клуба, мы создали коллектив единомышленников», — сказал «Чемпионату» экс-главный тренер команды Юрзинов.

Юрзинов: Я старался развивать в «Куньлуне» российско-китайско-европейское направление. Теперь там другие специалисты со своим видением ситуации и планами развития

Почти полное обновление команды

С прошлогоднего состава в команде осталось всего несколько человек. Среди них финский голкипер Томи Кархунен, китаец Юйэнь, с ними были изначально заключены контракты на два года. Клуб продлил соглашения с тремя игроками, которыми стали Бретт Белльмор, Алексей Поникаровский и Йонас Ярвинен. В остальном же нынешний «Куньлунь» с прошлогодним никак не сравнится.

Для усиления вратарской бригады пекинцы взяли шведского вратаря гиганта Магнуса Хелльберга, выступавшего последние годы в Северной Америке. По своим антропометрическим данным он близок к Василию Кошечкину и Микко Коскинену. В защите появились опытные русскоговорящие игроки Ринат Ибрагимов, который с Кинэном брал кубок Гагарина в 2014 году, и латвиец Артурс Кулда. Кроме них заметным усилением в линии защите станут канадцы Джефф Кинрейд и Джесси Блэкер.

Сведберг покидает Уфу, Бойд перейдёт в «Динамо»! Таблица трансферов КХЛ
«Кузня» продала 7 хоккеистов в «Ак Барс», «Куньлунь» продолжает скупать канадцев, «Салават» ищет ещё одного вратаря – таблица переходов КХЛ.

В нападении появилось куда больше знакомых имён, здесь и Константин Макаров, который не так давно провёл два хороших сезона во Владивостоке. Ещё появился швед Рикард Йюнге, белорус Андрей Костицын, канадец Кайл Чипчура, ещё один швед Андреас Турессон, который принял решение вернуться в КХЛ после не самого удачного опыта в «Сибири» и «Северстали». Статистика у него была неплохой, но его критиковали за отношение к хоккею.

Конечно, не обошлось и без финского следа. С Кархуненом и Ярвиненом будут выступать форварды Вили Сопанен и Матиас Мюттюнен, в прошлом сезоне они здорово показали себя в финском чемпионате. При этом стоит отметить, что «Куньлунь» в новом сезоне сделает большую ставку на габаритных игроков, вы не увидите в деле больше таких людей, как Дамьен Флёри, а будет полно ребят готовых потолкаться и побиться.

«Куньлунь» в новом сезоне сделает большую ставку на габаритных игроков, вы не увидите в деле больше таких людей, как Дамьен Флёри.

Отдельно стоит выделить подписание двухлетнего контракта с польско-канадским форвардом Войтеком Вольским, который в начале прошлого сезона получил тяжелейшую травму шеи. Игрок мог вообще завязать с хоккеем, в магнитогорском «Металлурге» решили не продлевать с ним соглашения, а шанс ему дал Кинэн, с которым они вместе работали на Урале. Конечно, ещё остаётся вопросом сможет ли Вольски также жертвенно играть после травмы. Большие ожидания будут ещё от одного канадца Брэндона Дефацио.

Главным же отличием в селекции является привлечение группы североамериканцев из минорных лиг, в том числе немецких. Знакомьтесь: Кори Кейн, Брэндон Вонг, Грэг Скуайрз, Микаль Там и Брэндон Ип. Все эти игроки имеют в своей крови китайский след и смогут в ближайшем будущем выступать за национальную сборную. Китай постарается повторить путь Южной Кореи, которая к моменту своей домашней Олимпиады смогла пробиться в элитную группу чемпионатов мира.

Знакомьтесь: Кори Кейн, Брэндон Вонг, Грэг Скуайрз, Микаль Там и Брэндон Ип. Все эти игроки имеют в своей крови китайский след.

Смущает только один момент — возраст хоккеистов. Самому и опытному из них Брэндону Ипу к моменту старта Олимпиады будет уже 36 лет. В плане долгосрочного планирования будущего это не лучший момент, но молодым игрокам нужно будет у кого-то учиться. На Ипа, сыгравшего 190 матчей в НХЛ в составе «Колорадо», «Нэшвилла» и «Финикса», будут рассчитывать как на лидера клуба и сборной.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Куньлунь Ред Стар Владимир Юрзинов-младший Войтек Вольски Майк Кинэн
Новости. Хоккей
10 июня 2017, суббота
17:34 Дьяков подписал просмотровый контракт с «Ладой»
17:01 Сиссонс: нападающие «Питтсбурга» — проблема не только защитников «Нэшвилла»
16:43 «Лада» официально объявила о подписании контракта с Дженовеем
16:16 Салливан: «Питтсбург» реально осознаёт свои возможности
15:39 Бородуля: все говорят, что нет в Беларуси вратарей, но я так не считаю
14:57 Салливан: защитники «Питтсбурга» — невоспетые герои нашей команды
14:00 Воспитанник «Ак Барса» Шестопалов переберётся в Северную Америку
14:00 Пашков: появление Канады на Кубке Карьяла — хорошо! Мы разучились их обыгрывать
13:36 Экхольм: травмированный Эллис — отличный игрок и лидер нашей команды
13:00 Источник: зарплата Сафронова меньше, чем пишут в СМИ, у него нет премиальных
12:52 Назаров: прошу молодёжь «Нефтехимика» быть готовой к двум ярким неделям
12:36 Ковыршин заключил двухлетний контракт с минским «Динамо»
12:31 Как вы относитесь к участию сборной Канады в Евротуре?
11:58 Двукратный обладатель кубка Гагарина Нико Капанен завершил карьеру
11:29 Коллинз: Россия тремя словами? Размеры, патриотизм и хоккейные болельщики
11:26 Сборные Канады и Швейцарии сыграют на Кубке Карьяла – 2017
10:38 Зиновьев: в вопросе Семёнова «Кузня» является потерпевшей стороной
10:21 Экс-защитник «Йокерита» Дженовей перейдёт в «Ладу»
10:03 Назаров: уверен, что свои Панарины появятся и в Нижнекамске
09:55 Гостисбер: приятно понимать, что в «Филадельфии» на меня рассчитывают
00:55 «Айлендерс» подписали контракт с нападающим Бернье
00:27 Шульц: «Питтсбург» будет идти к Кубку Стэнли шаг за шагом, смена за сменой
00:18 Защитник «Нэшвилла» Райан Эллис может пропустить шестой матч финала
9 июня 2017, пятница
23:48 Панарин прокатился на «Жигулях» и пошутил, что их ему подарили за бронзу ЧМ
23:19 Защитник Шейн Гостисбер продлил контракт с «Филадельфией»
22:55 С Кубка Стэнли снимут кольцо с именами чемпионов 1954-65 годов
22:25 Штрайт: хочу сыграть ещё как минимум один сезон в НХЛ
21:56 Каллен: вероятно, это конец моей карьеры, хочу ещё раз подержать Кубок Стэнли
21:14 Суббэн: на кону сезон «Нэшвилла», начинается настоящий хоккей
20:50 «Коламбус» продлил контракты с Корписало, Далпе и Куканом
20:41 Мюррей: Кросби — лидер «Питтсбурга», все следуют за ним
20:14 Сарос: «Нэшвилл» должен забыть этот матч, мы можем играть намного лучше
19:42 Нападающий «Нэшвилла» Сиссонс избежал дисквалификации за удар Мяятты
19:34 Хэйнси: «Питтсбургу» придётся постараться, чтобы завоевать Кубок Стэнли в гостях
19:00 Какая из команд дивизиона Харламова усилилась лучше?
18:43 Черри: Кросби бьют, выводят из себя, а он не обращает внимания, и правильно
18:30 Раздел «Хоккей» открыл своё сообщество в соцсети «ВКонтакте»
18:14 Шири: Малкин проводит отличный плей-офф, он ключевой игрок «Питтсбурга»
17:28 Утёнок стал талисманом чемпионата мира по хоккею 2018 года
17:19 Грегори Кэмпбелл завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб «Коламбуса»
17:00 Бадюков: «Ак Барс» может сделать точечное усиление по ходу сезона
16:58 Кросби стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга» в финалах плей-офф НХЛ
16:31 «Калгари»: Брайан Бурк не представляет клуб в вопросе строительства новой арены
16:00 Защитник Парфирьев стал игроком «Сарова»
15:30 Форсберг: «Нэшвилл» не сделал вообще ничего, чтобы помочь Ринне
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017