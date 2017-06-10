Китайская перестройка. Каким станет «Куньлунь» в новом сезоне

5 клубов КХЛ, которые серьёзно укрепили состав В КХЛ продолжается период трансферов и обменов. Кто из клубов провёл наиболее качественные сделки и стал сильнее?

Курс на Северную Америку

На второй год своего существования пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» решил поменять свой вектор развития. Изначально представители Поднебесной сделали ставку на российских тренеров и их принципы комплектования состава. С Владимиром Юрзиновым-младшим команда, составленная преимущественно из финнов с россиянами, смогла пробиться в плей-офф, где уступила в первом раунде. За первый год они смогли открыть по крайней мере одного игрока с потенциалом выступления за национальную команду.

Это защитник Зак Юйэнь, родившийся в Ванкувере, выступавший за сборные Канады младших возрастов. Он показал приличную статистику для уровня КХЛ, огромным плюсом для него является возраст, сейчас ему 24, и к моменту Олимпиады в Пекине в 2022 году Зак будет в самом расцвете сил и будет способен стать лидером и капитаном той китайской сборной.



Руководство посчитало, что курс, выбранный российскими тренерами, не даёт то, что требуется, и нужно больше использовать способ натурализации людей с китайскими корнями. А среди кого искать таких игроков? Среди канадцев и американцев, а для общения с ними явно нужен будет человек с той же ментальностью. Нет ни китайской, а североамериканской. К тому же без работы оставался легендарный тренер Майк Кинэн, которого уже с момента зарождения команды прочили на пост главного тренера.



«Я старался развивать в «Куньлуне» российско-китайско-европейское направление. Теперь там другие специалисты со своим видением ситуации и планами развития. Конечно, это и повлияло на мой уход из клуба, я придерживался иных идей. У меня были хорошие взаимоотношения с руководством клуба, мы создали коллектив единомышленников», — сказал «Чемпионату» экс-главный тренер команды Юрзинов.

Юрзинов: Я старался развивать в «Куньлуне» российско-китайско-европейское направление. Теперь там другие специалисты со своим видением ситуации и планами развития

Почти полное обновление команды

С прошлогоднего состава в команде осталось всего несколько человек. Среди них финский голкипер Томи Кархунен, китаец Юйэнь, с ними были изначально заключены контракты на два года. Клуб продлил соглашения с тремя игроками, которыми стали Бретт Белльмор, Алексей Поникаровский и Йонас Ярвинен. В остальном же нынешний «Куньлунь» с прошлогодним никак не сравнится.



Для усиления вратарской бригады пекинцы взяли шведского вратаря гиганта Магнуса Хелльберга, выступавшего последние годы в Северной Америке. По своим антропометрическим данным он близок к Василию Кошечкину и Микко Коскинену. В защите появились опытные русскоговорящие игроки Ринат Ибрагимов, который с Кинэном брал кубок Гагарина в 2014 году, и латвиец Артурс Кулда. Кроме них заметным усилением в линии защите станут канадцы Джефф Кинрейд и Джесси Блэкер.

Сведберг покидает Уфу, Бойд перейдёт в «Динамо»! Таблица трансферов КХЛ «Кузня» продала 7 хоккеистов в «Ак Барс», «Куньлунь» продолжает скупать канадцев, «Салават» ищет ещё одного вратаря – таблица переходов КХЛ.

В нападении появилось куда больше знакомых имён, здесь и Константин Макаров, который не так давно провёл два хороших сезона во Владивостоке. Ещё появился швед Рикард Йюнге, белорус Андрей Костицын, канадец Кайл Чипчура, ещё один швед Андреас Турессон, который принял решение вернуться в КХЛ после не самого удачного опыта в «Сибири» и «Северстали». Статистика у него была неплохой, но его критиковали за отношение к хоккею.



Конечно, не обошлось и без финского следа. С Кархуненом и Ярвиненом будут выступать форварды Вили Сопанен и Матиас Мюттюнен, в прошлом сезоне они здорово показали себя в финском чемпионате. При этом стоит отметить, что «Куньлунь» в новом сезоне сделает большую ставку на габаритных игроков, вы не увидите в деле больше таких людей, как Дамьен Флёри, а будет полно ребят готовых потолкаться и побиться.

«Куньлунь» в новом сезоне сделает большую ставку на габаритных игроков, вы не увидите в деле больше таких людей, как Дамьен Флёри.

Отдельно стоит выделить подписание двухлетнего контракта с польско-канадским форвардом Войтеком Вольским, который в начале прошлого сезона получил тяжелейшую травму шеи. Игрок мог вообще завязать с хоккеем, в магнитогорском «Металлурге» решили не продлевать с ним соглашения, а шанс ему дал Кинэн, с которым они вместе работали на Урале. Конечно, ещё остаётся вопросом сможет ли Вольски также жертвенно играть после травмы. Большие ожидания будут ещё от одного канадца Брэндона Дефацио.

Главным же отличием в селекции является привлечение группы североамериканцев из минорных лиг, в том числе немецких. Знакомьтесь: Кори Кейн, Брэндон Вонг, Грэг Скуайрз, Микаль Там и Брэндон Ип. Все эти игроки имеют в своей крови китайский след и смогут в ближайшем будущем выступать за национальную сборную. Китай постарается повторить путь Южной Кореи, которая к моменту своей домашней Олимпиады смогла пробиться в элитную группу чемпионатов мира.

Знакомьтесь: Кори Кейн, Брэндон Вонг, Грэг Скуайрз, Микаль Там и Брэндон Ип. Все эти игроки имеют в своей крови китайский след.

Смущает только один момент — возраст хоккеистов. Самому и опытному из них Брэндону Ипу к моменту старта Олимпиады будет уже 36 лет. В плане долгосрочного планирования будущего это не лучший момент, но молодым игрокам нужно будет у кого-то учиться. На Ипа, сыгравшего 190 матчей в НХЛ в составе «Колорадо», «Нэшвилла» и «Финикса», будут рассчитывать как на лидера клуба и сборной.