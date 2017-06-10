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Хоккей, итоги дня 10 июня 2017 года, Канада едет на Евротур
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Роман Соловьёв

Кошмар Знарка. Канада сыграет на Евротуре

Сборная Канады сыграет на Евротуре, двукратный обладатель кубка Гагарина Нико Капанен завершил карьеру, Дженовей перейдёт в «Ладу»
10 июня 2017, суббота. 22:00. Хоккей

Канада едет на Евротур

Сборные Канады и Швейцарии примут участие в розыгрыше Кубка Карьяла 2017 года, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Финляндии. Традиционно в Кубке Карьяла, который проводится в Финляндии с 1926 года, участвуют сборные Финляндии, Чехии, России и Швеции.

«Значение Кубка Карьяла для команд, которые будут участвовать в нём в этом году, очень высоко. Игроки из НХЛ не приедут в феврале 2018 года на Олимпийские игры, поэтому Кубок Карьяла станет возможностью для подготовки», — отметил директор ФХФ Матти Нурминен.

«Это можно только приветствовать, потому что нашей сборной, как воздух, необходимы матчи с Канадой, играть с ними – единственный способ научиться их обыгрывать. Это умение мы потеряли после 2012 года. Включение швейцарцев тоже неплохо, потому что их сборная зачастую похожа на канадцев. Нашим игрокам эти матчи будут полезны», — сказал олимпийский чемпион Александр Пашков «Чемпионату».

Капанен завершил карьеру

Нападающий ХПК и сборной Финляндии Нико Капанен объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает официальный сайт клуба.

Капанен выступал как в КХЛ, так и в НХЛ. В КХЛ он принял участие в 346 матчах, забил 70 шайб и отдал 138 результативных передач, набрав 208 очков, а также отбыл 211 минут штрафа. В НХЛ нападающий провёл 397 встреч, набрал 126 очков по системе «гол+пас» (36+90) и отбыл 160 минут штрафа. В составе казанского «Ак Барса» является двукратным обладателем кубка Гагарина (2009, 2010).

Дженовей станет игроком «Лады»

Канадский защитник Чарльз Дженовей, выступавший в прошлом сезоне за финский «Йокерит», стал игроком тольяттинской «Лады». Контракт с 30-летним хоккеистом заключён на один сезон. Кроме того, волжане подписали просмотровый контракт ещё с одним игроком обороны — Кириллом Дьяковым.

В сезоне-2016/17 Дженовей сыграл 56 матчей, забил 7 шайб и отдал 20 результативных передач, а также отбыл 45 минут штрафа. В КХЛ на счету Дженовея 171 встреча, он набрал 79 очков по системе «гол + пас» (25+54), а также 83 минуты штрафа. Помимо «Йокерита», защитник выступал в московском «Спартаке» и рижском «Динамо».

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Ковыршин продлил контракт с минским «Динамо»

Нападающий Евгений Ковыршин заключил двухлетнее соглашение с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба. В прошлом сезоне в составе минчан Ковыршин принял участие в 47 матчах КХЛ, забил 8 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав 18 очков, а также отбыл 18 минут штрафа. В КХЛ форвард провёл 272 матча, в которых набрал 67 очков по системе «гол+пас» (29+38), а также получил 97 штрафных минут. C 2011 по 2016 год Евгений выступал в составе череповецкой «Северстали».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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