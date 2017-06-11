Капанен, Боченски и ещё 8 звёзд КХЛ, завершивших карьеру

После окончания девятого сезона КХЛ сразу два игрока, в бытность выступления в лиге считавшихся её звёздами, завершили карьеру. Это Нико Капанен, который дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса», и Брэндон Боченски, ставший лидером и вожаком «Барыса». Впрочем, за почти десять лет существования Континентальной лиги ещё несколько её легендарных хоккеистов успели уйти из профессионального хоккея.

В Россию Капанен приехал в 2008 году в статусе игрока, который к тому моменту уже сделал себе определённое имя в НХЛ. Правда, в последние пару лет его выступления не были столь хороши. В итоге финн принял решение о переходе в казанский клуб. За «Ак Барс» Капанен играл пять лет, став одним из сильнейших легионеров в истории команды. На протяжении 10 лет без Нико было практически невозможно представить сборную Финляндии, в составе которой он выиграл чемпионат мира 2011 года, а также взял серебро и бронзу Олимпиад 2006 и 2010 годов. Финну довелось поиграть в легендарной тройке с Морозовым и Зариповым. Нико прекрасно выполнял свою работу.

Двукратный обладатель кубка Гагарина Нико Капанен завершил карьеру

Если уход Капанена объясним возрастом (всё-таки ему уже 39 лет), то канадец с казахстанским паспортом вынужден был оставить профессиональный хоккей совсем по другим причинам. Видимо, главной из них стала травма, полученная в одном из последних матчей регулярного чемпионата с новокузнецким «Металлургом». Сам же Боченски сказал, что хочет проводить больше времени с семьёй. Обоснованность этого желания, конечно же, неоспорима. Остаётся только лишь констатировать, что с его уходом число ярких мастеров в клубах средней руки уменьшилось, что для лиги не есть хорошо. Боченски стал лучшим иностранным бомбардиром в истории КХЛ и занял второе место в списке лучших иностранных снайперов лиги.

Боченски, Ягр, Торесен и другие звёзды, которых не хватает КХЛ Боченски завершил карьеру, Ли покидает КХЛ, легендарные Ягр и Гашек украшали лигу своей игрой. Кто из иностранных звёзд достоин восхищения?

Символ победной эпохи казанского «Ак Барса» пришёл в команду в локаутный сезон-2004/05 после семи лет игры за «Питтсбург». В тот момент за океаном у Алексея не всё ладилось, поэтому он решился на возвращение в Россию. Как потом оказалось, этот шаг стал судьбоносным в его карьере, в истории «Ак Барса» и российских чемпионатов в целом. Морозов трижды становился чемпионом страны, брал кубок Европейский чемпионов, а в ранге капитана привёл сборную России к двум подряд золотым медалям чемпионатов мира. Алексей не играет уже несколько лет, но его тройка с Зариповым и Зиновьевым по праву продолжает считаться одной из лучших в истории российского хоккея. Ныне же Алексей – управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги.

За «Ак Барс» Капанен играл пять лет, став одним из сильнейших легионеров в истории команды.

«Локомотив», в который Яшин перешёл в 2007 году из «Нью-Йорк Айлендерс», не был для него неизведанной территорией – он уже выступал за «железнодорожников» во время локаута в НХЛ. «Островитяне» выкупили контракт нападающего, а предложения других заокеанских клубов форварда не устроили. Как результат – Яшин провёл два хороших сезона в составе ярославской команды, затем на такой же срок перешёл в СКА, а закончил карьеру в составе столичных «армейцев». Сейчас Яшин — совладелец клуба-новичка НХЛ «Вегас Голден Найтс».

з. Сергей Зубов

Лучший, по мнению многих болельщиков и экспертов, российский защитник последних двух десятилетий вернулся играть в Россию. Как говорил сам Зубов, он считал своим долгом провести оставшиеся годы игровой карьеры на родине. И если в первый из двух сезонов в составе питерского СКА он стал самым результативным защитником лиги, то во втором уже ни разу не смог выйти на лёд. Тем не менее возвращение Сергея останется в памяти болельщиков, так как он не снизил уровень игры, а, наоборот, продемонстрировать всё своё мастерство, которого у него хватало. Позднее Зубов вошёл в тренерский штаб СКА, а после увольнения Андрея Назарова даже поработал главным тренером «армейцев». Сейчас специалист снова будет работать в России, но уже в роли главного тренера ХК «Сочи».

В прошлом сезоне Озолиньш работал помощником главного тренера рижан, а теперь сам возглавит латвийскую команду.

В КХЛ Мирослав Шатан выступал за «Слован» и московское «Динамо». Шатан был капитаном легендарной словацкой команды, которая добилась победы на чемпионате мира — 2002. По признанию самого игрока, ему не удалось договориться с клубами НХЛ, в результате чего он решил попробовать вариант с КХЛ. К примеру, надолго задержаться в составе бело-голубых у него не получилось, а вот в следующем сезоне болельщики вновь увидели словака в составе «Слована», который к тому моменту уже был среди участников лиги. За команду из Братиславы форвард провёл три последних года своей блистательной карьеры.

Прежде всего Сергей запомнился по выступлениям за «Ак Барс» и игре в великолепном атакующем сочетании с Морозовым и Зариповым. К сожалению, закончилась эта казанская идиллия скандалом, в результате которого Сергей ушёл из клуба в московское «Динамо». Поиграв немного в столице, Зиновьев отправился в «Салават Юлаев», в составе которого стал чемпионом России 2011 года. В настоящее время занимает пост генерального директора новокузнецкого «Металлурга», разгребая целый ворох проблем, свалившихся на сибирский клуб.

Отыграв 15 лет в Национальной хоккейной лиге, перед началом сезона-2008/09 Сандис заявил, что хочет отдохнуть от хоккея, и взял паузу. Зато в следующем чемпионате он вернулся в родную для него Латвию, где успешно играл за «Динамо». Там Озолиньша сразу назначили капитаном. В 2012 году он перешёл в «Атлант», которому сумел помочь попасть в плей-офф, а затем вновь вернулся в Ригу, после завершения игровой карьеры. В прошлом сезоне Озолиньш работал помощником главного тренера рижан, а теперь сам возглавит латвийскую команду. Это новый ответственный этап в спортивной карьере Сандиса.

Легендарный Доминатор пополнил состав «Спартака» летом 2010 года. Переход можно признать самым громким и неожиданным в том межсезонье. Гашек мгновенно стал кумиром спартаковских болельщиков, отплатив за эту любовь своей игрой. 45-летний вратарь помог красно-белым в последний на данный момент раз попасть в плей-офф КХЛ, после чего принял окончательное решение о завершении карьеры. В «Спартаке» Гашек провёл хороший сезон, отыграв семь раз на ноль в регулярном чемпионате, что оказалось лучшим результатом.

Прежде всего Сергей запомнился по выступлениям за «Ак Барс» и игре в великолепном атакующем сочетании с Морозовым и Зариповым.

В 2009 году без малого два десятилетия блестящей североамериканской карьеры Сергея Фёдорова остались позади. Нападающий перешёл в магнитогорский «Металлург», где тогда играл его младший брат Фёдор. Возвращение мастера в Россию, безусловно, стало резонансным. Своей игрой Фёдоров лишь подтвердил и без того высочайший статус. За три года каких-либо титулов в составе «Магнитки» Фёдорову выиграть не удалось, но болельщики клуба с удовольствием вспоминают его игру. До недавнего времени трёхкратный обладатель Кубка Стэнли работал в ЦСКА главным менеджером по селекционной работе, но недавно его контракт закончился и продлён не был. Фёдоров остался в наблюдательном совете «армейцев».