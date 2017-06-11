Капанен, Боченски и ещё 8 звёзд КХЛ, завершивших карьеру

После окончания девятого сезона КХЛ сразу два игрока, в бытность выступления в лиге считавшихся её звёздами, завершили карьеру. Это Нико Капанен, который дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса», и Брэндон Боченски, ставший лидером и вожаком «Барыса». Впрочем, за почти десять лет существования Континентальной лиги ещё несколько её легендарных хоккеистов успели уйти из профессионального хоккея.
н. Нико Капанен
В Россию Капанен приехал в 2008 году в статусе игрока, который к тому моменту уже сделал себе определённое имя в НХЛ. Правда, в последние пару лет его выступления не были столь хороши. В итоге финн принял решение о переходе в казанский клуб. За «Ак Барс» Капанен играл пять лет, став одним из сильнейших легионеров в истории команды. На протяжении 10 лет без Нико было практически невозможно представить сборную Финляндии, в составе которой он выиграл чемпионат мира 2011 года, а также взял серебро и бронзу Олимпиад 2006 и 2010 годов. Финну довелось поиграть в легендарной тройке с Морозовым и Зариповым. Нико прекрасно выполнял свою работу.
н. Брэндон Боченски
Если уход Капанена объясним возрастом (всё-таки ему уже 39 лет), то канадец с казахстанским паспортом вынужден был оставить профессиональный хоккей совсем по другим причинам. Видимо, главной из них стала травма, полученная в одном из последних матчей регулярного чемпионата с новокузнецким «Металлургом». Сам же Боченски сказал, что хочет проводить больше времени с семьёй. Обоснованность этого желания, конечно же, неоспорима. Остаётся только лишь констатировать, что с его уходом число ярких мастеров в клубах средней руки уменьшилось, что для лиги не есть хорошо. Боченски стал лучшим иностранным бомбардиром в истории КХЛ и занял второе место в списке лучших иностранных снайперов лиги.
н. Алексей Морозов
Символ победной эпохи казанского «Ак Барса» пришёл в команду в локаутный сезон-2004/05 после семи лет игры за «Питтсбург». В тот момент за океаном у Алексея не всё ладилось, поэтому он решился на возвращение в Россию. Как потом оказалось, этот шаг стал судьбоносным в его карьере, в истории «Ак Барса» и российских чемпионатов в целом. Морозов трижды становился чемпионом страны, брал кубок Европейский чемпионов, а в ранге капитана привёл сборную России к двум подряд золотым медалям чемпионатов мира. Алексей не играет уже несколько лет, но его тройка с Зариповым и Зиновьевым по праву продолжает считаться одной из лучших в истории российского хоккея. Ныне же Алексей – управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги.
За «Ак Барс» Капанен играл пять лет, став одним из сильнейших легионеров в истории команды.
н. Алексей Яшин
«Локомотив», в который Яшин перешёл в 2007 году из «Нью-Йорк Айлендерс», не был для него неизведанной территорией – он уже выступал за «железнодорожников» во время локаута в НХЛ. «Островитяне» выкупили контракт нападающего, а предложения других заокеанских клубов форварда не устроили. Как результат – Яшин провёл два хороших сезона в составе ярославской команды, затем на такой же срок перешёл в СКА, а закончил карьеру в составе столичных «армейцев». Сейчас Яшин — совладелец клуба-новичка НХЛ «Вегас Голден Найтс».
з. Сергей Зубов
Лучший, по мнению многих болельщиков и экспертов, российский защитник последних двух десятилетий вернулся играть в Россию. Как говорил сам Зубов, он считал своим долгом провести оставшиеся годы игровой карьеры на родине. И если в первый из двух сезонов в составе питерского СКА он стал самым результативным защитником лиги, то во втором уже ни разу не смог выйти на лёд. Тем не менее возвращение Сергея останется в памяти болельщиков, так как он не снизил уровень игры, а, наоборот, продемонстрировать всё своё мастерство, которого у него хватало. Позднее Зубов вошёл в тренерский штаб СКА, а после увольнения Андрея Назарова даже поработал главным тренером «армейцев». Сейчас специалист снова будет работать в России, но уже в роли главного тренера ХК «Сочи».
В прошлом сезоне Озолиньш работал помощником главного тренера рижан, а теперь сам возглавит латвийскую команду.
н. Мирослав Шатан
В КХЛ Мирослав Шатан выступал за «Слован» и московское «Динамо». Шатан был капитаном легендарной словацкой команды, которая добилась победы на чемпионате мира — 2002. По признанию самого игрока, ему не удалось договориться с клубами НХЛ, в результате чего он решил попробовать вариант с КХЛ. К примеру, надолго задержаться в составе бело-голубых у него не получилось, а вот в следующем сезоне болельщики вновь увидели словака в составе «Слована», который к тому моменту уже был среди участников лиги. За команду из Братиславы форвард провёл три последних года своей блистательной карьеры.
н. Сергей Зиновьев
Прежде всего Сергей запомнился по выступлениям за «Ак Барс» и игре в великолепном атакующем сочетании с Морозовым и Зариповым. К сожалению, закончилась эта казанская идиллия скандалом, в результате которого Сергей ушёл из клуба в московское «Динамо». Поиграв немного в столице, Зиновьев отправился в «Салават Юлаев», в составе которого стал чемпионом России 2011 года. В настоящее время занимает пост генерального директора новокузнецкого «Металлурга», разгребая целый ворох проблем, свалившихся на сибирский клуб.
з. Сандис Озолиньш
Отыграв 15 лет в Национальной хоккейной лиге, перед началом сезона-2008/09 Сандис заявил, что хочет отдохнуть от хоккея, и взял паузу. Зато в следующем чемпионате он вернулся в родную для него Латвию, где успешно играл за «Динамо». Там Озолиньша сразу назначили капитаном. В 2012 году он перешёл в «Атлант», которому сумел помочь попасть в плей-офф, а затем вновь вернулся в Ригу, после завершения игровой карьеры. В прошлом сезоне Озолиньш работал помощником главного тренера рижан, а теперь сам возглавит латвийскую команду. Это новый ответственный этап в спортивной карьере Сандиса.
в. Доминик Гашек
Легендарный Доминатор пополнил состав «Спартака» летом 2010 года. Переход можно признать самым громким и неожиданным в том межсезонье. Гашек мгновенно стал кумиром спартаковских болельщиков, отплатив за эту любовь своей игрой. 45-летний вратарь помог красно-белым в последний на данный момент раз попасть в плей-офф КХЛ, после чего принял окончательное решение о завершении карьеры. В «Спартаке» Гашек провёл хороший сезон, отыграв семь раз на ноль в регулярном чемпионате, что оказалось лучшим результатом.
Прежде всего Сергей запомнился по выступлениям за «Ак Барс» и игре в великолепном атакующем сочетании с Морозовым и Зариповым.
н. Сергей Фёдоров
В 2009 году без малого два десятилетия блестящей североамериканской карьеры Сергея Фёдорова остались позади. Нападающий перешёл в магнитогорский «Металлург», где тогда играл его младший брат Фёдор. Возвращение мастера в Россию, безусловно, стало резонансным. Своей игрой Фёдоров лишь подтвердил и без того высочайший статус. За три года каких-либо титулов в составе «Магнитки» Фёдорову выиграть не удалось, но болельщики клуба с удовольствием вспоминают его игру. До недавнего времени трёхкратный обладатель Кубка Стэнли работал в ЦСКА главным менеджером по селекционной работе, но недавно его контракт закончился и продлён не был. Фёдоров остался в наблюдательном совете «армейцев».