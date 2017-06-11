Теперь обыграем? Канада преследует Россию, заявившись на Кубок Карьяла

10 июня было объявлено о достаточно знаменательном событии. По сообщению пресс-службы Федерации хоккея Финляндии, сборные Канады и Швейцарии примут участие в розыгрыше Кубка Карьяла 2017 года.

«Значение Кубка Карьяла для команд, которые будут участвовать в нём в этом году, очень высоко. Игроки из НХЛ не приедут в феврале 2018 года на Олимпийские игры, поэтому Кубок Карьяла станет возможностью для подготовки», — отметил директор ФХФ Матти Нурминен.

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Идея, признаться честно, отличная как для организаторов и болельщиков, так и для национальных команд. Хитрые канадцы, несмотря на проскакивавшие в североамериканской прессе заявления, что Олимпиада без игроков НХЛ – это не то, уже вовсю начали готовиться к ней. Причём готовиться активно, заявляясь на различного рода турниры, включая предсезонные.

Так, шестым участником открытого турнира в Сочи (Sochi Hockey Open) станет канадская национальная сборная. В августе в «Большом» сыграют хоккейный клуб «Сочи», олимпийская сборная России, СКА, магнитогорский «Металлург», «Куньлунь Ред Стар» и сборная Канады. Позднее появилась информация о финском этапе Евротура.

В прошлом году Кубок Карьяла проводился на «Хартвалл-Арене» с 3 по 6 ноября. Ни о каком участии в нём хоккеистов из НХЛ не может быть и речи. Там будут задействованы сборные, укомплектованные из европейских хоккеистов. В крайнем случае — из низших североамериканских лиг, исходя из индивидуальных договорённостей с клубами. Тренеры будут наигрывать составы и подыскивать оптимальные сочетания к Олимпийским играм, в основном концентрируясь на КХЛ и европейских чемпионатах.

Хорошо ли для России, что в Кубке Карьяла, как одном из этапов Евротура, будут участвовать сборные Канады и Швейцарии? Несомненно. Даже здорово. Швейцарцы хоть и являются крепкой сборной, однажды доходившей до финала чемпионата мира, большой опасности на Олимпиаде для россиян не несут. А вот украсить и разнообразить финский турнир смогут. В последнее время часто приходится слышать комментарии экспертов и простых любителей хоккея, что Евротур нужно отменить, так как он неинтересен, скучен и стал какой-то обыденностью. Да и сыграть со Швейцарией команде Олега Знарка будет полезно. На недавнем чемпионате мира турнирная сетка развела эти сборные по разные стороны, теперь есть возможность помериться силами.

Хитрые канадцы, несмотря на проскакивавшие в североамериканской прессе заявления, что Олимпиада без игроков НХЛ – это не то, уже вовсю начали готовиться к ней.

С Канадой всё намного интереснее. Ни для кого не секрет, что у России сложился психологический комплекс в матчах с канадцами. Знарок и Витолиньш никак не могут взять верх над родоначальниками хоккея, уступив им в финале чемпионата мира в Праге, в выставочном матче перед Кубком мира, на самом турнире в Торонто, а также в полуфинале первенства планеты в Кёльне. Итого четыре подряд поражения. Как бы ни уходил тренерский штаб от вопросов про психологию, без неё здесь не обошлось. Несомненно, есть и тренерские ошибки, о чём заявил Витолиньш во время чемпионского парада в Санкт-Петербурге по случаю завоеванию Кубка Гагарина питерским СКА.

Так вот теперь канадцев вполне можно обыграть. Кто-то скажет, что эта сборная Канады ненастоящая, без игроков из НХЛ. Постойте, но именно с такой командой нам предстоит сражаться за золотые медали Олимпиады в Пхёнчхане. Поэтому выбирать не приходится, нужно готовиться к тому сопернику, который есть. Справедливости ради стоит отметить, что даже такая канадская сборная способна навести шороху и замахнуться на максимальные задачи. Так что ни о какой расхлябанности не может идти и речи.

Именно с такой командой нам предстоит сражаться за золотые медали Олимпиады в Пхёнчхане. Поэтому выбирать не приходится, нужно готовиться к тому сопернику, который есть.

«Это можно только приветствовать! Потому что нашей сборной как воздух необходимы матчи с Канадой, играть с ними – это единственный способ научиться их обыгрывать. Это умение мы потеряли после 2012 года. Включение швейцарцев тоже неплохо, потому что их сборная зачастую похожа на канадцев. Нашим игрокам эти матчи будут полезны», — считает олимпийский чемпион Александр Пашков.

Посмотрим, как отреагируют на новость в Федерации хоккея России. В штабе российской команды подготовительный олимпийский цикл давно идёт полным ходом, всё расписано и спланировано, а теперь, вероятно, предстоит вносить определённые коррективы. По крайней мере тактического характера. Интересны и дальнейшие планы «кленовых листьев», которые явно не собираются ограничиваться сочинским турниром и Кубком Карьяла. Одним из завершающих этапов подготовки для них наверняка станет Кубок Шпенглера, который традиционно проводится в конце декабря, то бишь за два месяца до старта Игр. Куда ещё заявится Канада?