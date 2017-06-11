Новая жизнь «Лады». В Тольятти всерьёз нацелились на плей-офф?

Рейтинг КХЛ как серьёзная мотивация
Недавнее заседание Совета директоров КХЛ показало, что лига больше не намерена спокойно относиться к тем клубам, которые существуют без каких-либо спортивных задач. Первой жертвой новой стратегии КХЛ стал новокузнецкий «Металлург», абсолютный аутсайдер нового рейтинга клубов, а тревожный сигнал прозвучал ещё для нескольких команд.
Что представляет собой этот рейтинг, нам ещё предстоит узнать, но уже понятно, что помимо спортивных результатов в нём будет учитываться популярность команд среди своих болельщиков, а также интерес к клубу со стороны медиа.
Тольяттинская «Лада», как и ещё несколько не самых ярких клубов, оказалась на дне списка, поэтому в нынешнее межсезонье «автозаводцам» необходимо поработать над тем, чтобы стать нужными и интересными не только в пределах Самарской области.
Соседи «Лады» по рейтингу избрали для увеличения популярности разные пути: «Югра», например, избежала судьбы «Кузни» во многом благодаря приглашению известного специалиста Игоря Захаркина, а «Амур» уже несколько сезонов пытается стать привлекательным благодаря ребрендингу клубной символики и приглашению крепких легионеров. Похожей дорогой решили пойти и в Тольятти: этим летом «Лада» пригласила интересных иностранцев, которые должны помочь команде продлить сезон до календарной весны.
Деньги есть и потрачены с умом
Но о подписании легионеров чуть позже, ведь это лишь следствие, а причиной стало финансовое положение тольяттинцев, которое, похоже, стабилизировалось, иначе клуб вряд ли бы смог позволить себе неплохих по меркам КХЛ иностранцев. В прошлом сезоне из стана команды неоднократно приходили печальные новости о существенных задержках зарплаты, и пусть никаких забастовок тольяттинцы не устраивали, а главный тренер Аболс уверял, что эта тема интересна только журналистам, ситуация в команде была нервная.
Но сейчас эти проблемы, по всей видимости, остались позади, и ещё одно тому доказательство — продолжение трудовых отношений с Артисом Аболсом. В СМИ мелькала информация о возвращении молодого латвийского специалиста на родину, а в Тольятти активно сватали Андрея Разина. Но «автозаводцы» продолжили сотрудничество с Артисом, и вряд ли бы это удалось сделать, если бы Аболсу не было предоставлено финансовых гарантий.
Грамотная селекция – главный шаг к плей-офф
Но эти гарантии предполагают не только своевременную выплату зарплат и премий сотрудникам клуба. Любого амбициозного тренера интересует, насколько он сможет реализовать свой потенциал в команде, а это так или иначе зависит от состава, с которым ему предстоит работать. Наверняка Аболса убедили, что у него в распоряжении будет подбор игроков, с которыми можно бороться за кубковую восьмёрку, и слова руководства тольяттинцев пока не расходятся с делом.
Соседи «Лады» по рейтингу избрали для увеличения популярности разные пути: «Югра», например, избежала судьбы «Кузни» во многом благодаря приглашению известного специалиста Игоря Захаркина.
Сейчас «Лада» неплохо укрепила вратарскую линию, подписав контракт с Александром Лазушиным и заполучив из СКА Евгения Иванникова. Оба голкипера в молодые годы подавали большие надежды, но, попав в серьёзные клубы, не смогли выиграть конкуренцию и обосновались на скамейке запасных. Сейчас и у Лазушина, и у Иванникова есть огромное желание доказать самим себе, что они достойны быть первым номером команды, а «Ладе» эта здоровая конкуренция на последнем рубеже должна пойти только на пользу.
Ещё одним интересным приобретением тольяттинцев стал Игорь Скороходов, которого многие специалисты уже списали со счетов. Нападающий уже давно не напоминает забивного форварда, каким он был в «Югре», и сейчас с трудом находит работу на уровне КХЛ. «Лада», возможно, последний шанс для Скороходова, и нет сомнения, что Игорь сделает всё, чтобы вспомнить свои бомбардирские навыки.
Можно сказать, что этим летом тольяттинцы не понесли особых селекционных потерь. Вернулся из скрытой аренды в «Магнитку» Антон Шенфельд, Александр Бумагин перешёл в «Северсталь», а Андрей Иванов — в «Сочи». Зато контракты вслед за главным тренером продлили опытные защитники Кристапс Сотниекс и Владимир Маленьких, а также форвард Георгий Белоусов.
Но главным трансферным успехом «Лады» стало легионерское усиление. Команду пополнили Чарльз Дженовей, Иржи Новотны и Картер Эштон.
Но главным трансферным успехом «Лады» стало легионерское усиление. Команду пополнили Чарльз Дженовей, Иржи Новотны и Картер Эштон. Каждый из этих хоккеистов весьма неплохого уровня, да к тому же с опытом игры в Континентальной лиге.
30-летний канадский защитник Дженовей всю свою карьеру любил помогать нападающим в атаке и в КХЛ не изменил своим традициям. За три сезона в рижском «Динамо», «Спартаке» и «Йокерите» Чарльз всякий раз набирал более 20 очков за результативность, но при этом ни в одном из сезонов не уходил в минус по показателю полезности. Дженовей уже играл под руководством Аболса в Риге, значит, и в Тольятти игрок и тренер должны сработаться.
Иржи Новотны — опытнейший чешский центрфорвард, играет в КХЛ со второго сезона существования лиги. За спиной Новотны солидный опыт выступления в НХЛ в составе «Баффало», «Вашингтона» и «Коламбуса», а в России чех поиграл за «Атлант», «Барыс», пражский «Лев», «Локомотив» и «Трактор». Стоит отметить, что пражан Новотны в качестве капитана вывел в финал Кубка Гагарина. Хоккеист с таким послужным списком обречён стать лидером тольяттинцев.
Наконец, Картер Эштон — провёл два неплохих регулярных чемпионата в составе «Торпедо», но в 14 играх плей-офф не набрал ни одного очка. Впрочем, кубковый опыт Эштона «Ладе» пока не требуется, а вот умение Картера исправно набирать очки в регулярном первенстве тольяттинцам пригодится.
Мотивация от руководства лиги, грамотный молодой специалист у руля, хорошие приобретения — таковы слагаемые межсезонья для «Лады», но они отнюдь не гарантируют тольяттинцам успешного сезона. Впереди у клуба много работы, но, согласитесь, будет здорово, если в следующем сезоне «автозаводцы» хоть немного напомнят своим болельщикам о славных победах прошлого и заставят их отвлечься от настоящего, в котором их команда пока не впечатляет.