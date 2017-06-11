Новая жизнь «Лады». В Тольятти всерьёз нацелились на плей-офф?

Рейтинг КХЛ как серьёзная мотивация

Недавнее заседание Совета директоров КХЛ показало, что лига больше не намерена спокойно относиться к тем клубам, которые существуют без каких-либо спортивных задач. Первой жертвой новой стратегии КХЛ стал новокузнецкий «Металлург», абсолютный аутсайдер нового рейтинга клубов, а тревожный сигнал прозвучал ещё для нескольких команд.

Что представляет собой этот рейтинг, нам ещё предстоит узнать, но уже понятно, что помимо спортивных результатов в нём будет учитываться популярность команд среди своих болельщиков, а также интерес к клубу со стороны медиа.

Тольяттинская «Лада», как и ещё несколько не самых ярких клубов, оказалась на дне списка, поэтому в нынешнее межсезонье «автозаводцам» необходимо поработать над тем, чтобы стать нужными и интересными не только в пределах Самарской области.

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Соседи «Лады» по рейтингу избрали для увеличения популярности разные пути: «Югра», например, избежала судьбы «Кузни» во многом благодаря приглашению известного специалиста Игоря Захаркина, а «Амур» уже несколько сезонов пытается стать привлекательным благодаря ребрендингу клубной символики и приглашению крепких легионеров. Похожей дорогой решили пойти и в Тольятти: этим летом «Лада» пригласила интересных иностранцев, которые должны помочь команде продлить сезон до календарной весны.

Деньги есть и потрачены с умом

Но о подписании легионеров чуть позже, ведь это лишь следствие, а причиной стало финансовое положение тольяттинцев, которое, похоже, стабилизировалось, иначе клуб вряд ли бы смог позволить себе неплохих по меркам КХЛ иностранцев. В прошлом сезоне из стана команды неоднократно приходили печальные новости о существенных задержках зарплаты, и пусть никаких забастовок тольяттинцы не устраивали, а главный тренер Аболс уверял, что эта тема интересна только журналистам, ситуация в команде была нервная.

Но сейчас эти проблемы, по всей видимости, остались позади, и ещё одно тому доказательство — продолжение трудовых отношений с Артисом Аболсом. В СМИ мелькала информация о возвращении молодого латвийского специалиста на родину, а в Тольятти активно сватали Андрея Разина. Но «автозаводцы» продолжили сотрудничество с Артисом, и вряд ли бы это удалось сделать, если бы Аболсу не было предоставлено финансовых гарантий.

Грамотная селекция – главный шаг к плей-офф

Но эти гарантии предполагают не только своевременную выплату зарплат и премий сотрудникам клуба. Любого амбициозного тренера интересует, насколько он сможет реализовать свой потенциал в команде, а это так или иначе зависит от состава, с которым ему предстоит работать. Наверняка Аболса убедили, что у него в распоряжении будет подбор игроков, с которыми можно бороться за кубковую восьмёрку, и слова руководства тольяттинцев пока не расходятся с делом.

Соседи «Лады» по рейтингу избрали для увеличения популярности разные пути: «Югра», например, избежала судьбы «Кузни» во многом благодаря приглашению известного специалиста Игоря Захаркина.

Сейчас «Лада» неплохо укрепила вратарскую линию, подписав контракт с Александром Лазушиным и заполучив из СКА Евгения Иванникова. Оба голкипера в молодые годы подавали большие надежды, но, попав в серьёзные клубы, не смогли выиграть конкуренцию и обосновались на скамейке запасных. Сейчас и у Лазушина, и у Иванникова есть огромное желание доказать самим себе, что они достойны быть первым номером команды, а «Ладе» эта здоровая конкуренция на последнем рубеже должна пойти только на пользу.

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Ещё одним интересным приобретением тольяттинцев стал Игорь Скороходов, которого многие специалисты уже списали со счетов. Нападающий уже давно не напоминает забивного форварда, каким он был в «Югре», и сейчас с трудом находит работу на уровне КХЛ. «Лада», возможно, последний шанс для Скороходова, и нет сомнения, что Игорь сделает всё, чтобы вспомнить свои бомбардирские навыки.

Можно сказать, что этим летом тольяттинцы не понесли особых селекционных потерь. Вернулся из скрытой аренды в «Магнитку» Антон Шенфельд, Александр Бумагин перешёл в «Северсталь», а Андрей Иванов — в «Сочи». Зато контракты вслед за главным тренером продлили опытные защитники Кристапс Сотниекс и Владимир Маленьких, а также форвард Георгий Белоусов.

Но главным трансферным успехом «Лады» стало легионерское усиление. Команду пополнили Чарльз Дженовей, Иржи Новотны и Картер Эштон.

Но главным трансферным успехом «Лады» стало легионерское усиление. Команду пополнили Чарльз Дженовей, Иржи Новотны и Картер Эштон. Каждый из этих хоккеистов весьма неплохого уровня, да к тому же с опытом игры в Континентальной лиге.

30-летний канадский защитник Дженовей всю свою карьеру любил помогать нападающим в атаке и в КХЛ не изменил своим традициям. За три сезона в рижском «Динамо», «Спартаке» и «Йокерите» Чарльз всякий раз набирал более 20 очков за результативность, но при этом ни в одном из сезонов не уходил в минус по показателю полезности. Дженовей уже играл под руководством Аболса в Риге, значит, и в Тольятти игрок и тренер должны сработаться.

Иржи Новотны — опытнейший чешский центрфорвард, играет в КХЛ со второго сезона существования лиги. За спиной Новотны солидный опыт выступления в НХЛ в составе «Баффало», «Вашингтона» и «Коламбуса», а в России чех поиграл за «Атлант», «Барыс», пражский «Лев», «Локомотив» и «Трактор». Стоит отметить, что пражан Новотны в качестве капитана вывел в финал Кубка Гагарина. Хоккеист с таким послужным списком обречён стать лидером тольяттинцев.

Наконец, Картер Эштон — провёл два неплохих регулярных чемпионата в составе «Торпедо», но в 14 играх плей-офф не набрал ни одного очка. Впрочем, кубковый опыт Эштона «Ладе» пока не требуется, а вот умение Картера исправно набирать очки в регулярном первенстве тольяттинцам пригодится.

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Мотивация от руководства лиги, грамотный молодой специалист у руля, хорошие приобретения — таковы слагаемые межсезонья для «Лады», но они отнюдь не гарантируют тольяттинцам успешного сезона. Впереди у клуба много работы, но, согласитесь, будет здорово, если в следующем сезоне «автозаводцы» хоть немного напомнят своим болельщикам о славных победах прошлого и заставят их отвлечься от настоящего, в котором их команда пока не впечатляет.