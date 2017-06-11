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Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»
Фото: Reuters
Текст: Дарья Тубольцева

Сделай или умри. Малкин может взять третий кубок Стэнли в Нэшвилле

12 июня мск в Нэшвилле состоится шестой матч финала Кубка Стэнли, который может стать чемпионским для команды Малкина и Кросби.
11 июня 2017, воскресенье. 18:00. Хоккей
Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли!
«Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.

Третий кубок за 10 лет?

Июнь — тихая пора в мире хоккея. Мальдивы, Багамы, Арабские Эмираты — вот наиболее привычная среда обитания для игроков. Только две команды НХЛ не думают об отпуске, а сражаются за главный трофей в карьере. В Москве уже будет понедельник, когда «Питтсбург» сможет выиграть третий за 10 лет Кубок Стэнли, а Сидни Кросби и Евгений Малкин навсегда закрепятся в списке величайших игроков современности. Много ли вы знаете звёздных тандемов в истории, бравших по три чаши?

Для этого «Пингвинз» необходимо обыграть в гостях «Предаторз». «Хищники» в двух матчах дома разгромили соперника с общим счётом 9:2! В пятой игре команде Майка Салливана удалось резво начать, забросить быстрые шайбы, а гол Малкина за 11 секунд до конца первого периода лишил «Нэшвилл» всякой надежды. Повторится ли такой сценарий в шестой встрече?

«Конечно, мы понимаем, что матч не будет совсем обычным. Опыт у нас есть, но в то же время к таким важным моментам привыкнуть довольно сложно. В воскресенье нам надо просто выйти на лёд и показать свой лучший хоккей. Я считаю, что мы способны это сделать. Мы много говорили об этом. Настрой должен быть такой же, как в пятом матче. Возможно, нам также стоит сыграть чуть попроще. В гостевых играх это зачастую помогает. И обязательно надо быть агрессивными — это важнейший компонент нашей игры», — с уверенностью отмечает капитан «Пингвинз» Сидни Кросби.

Сид и Евгений – словно Марио и Яромир. «Питтсбург»-2017 стал копией легенды
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Для «Нэшвилла» предстоящая игра будет из разряда «сделай или умри». 20 тысяч зрителей на «Бриджстоун-Арене» не дадут своей команде расслабиться. Аншлаг обеспечен.

Ожидается, что возле стадиона за «хищников» будет болеть около 150 тысяч человек. Вы можете себе представить, как 170 тысяч разом выкрикивают твою фамилию и просят забить? Феноменальная поддержка!

Травма Эллиса, игра Ринне

До сих пор неясно, сыграет ли в шестом матче защитник «Нэшвилла» Райан Эллис, получивший травму верхней части тела во втором периоде пятой встречи. Субботнюю тренировку, к слову, Райан пропустил, как и Маттиас Экхольм с Пи Кей Суббэном. Эллис — ощутимая потеря для команды Питера Лавиолетта. 26-летний канадец не может похвастать самым большим игровым временем, зато со статистикой у него полный порядок. На его счету 13 (5+8) очков в этом плей-офф.

Как сыграют вратари — вот ещё одна интрига вечера. Если Мюррея в выездных матчах не смущали обидные кричалки зрителей «Бриджстоун-Арены», а после пропущенных шайб Салливана не сделал замену вратаря, то Пекка Ринне отправился отдыхать, пропустив три в первом периоде пятого матча. Его сменщик Юусе Сарос выправить ситуацию, правда, не смог и пропустил столько же.

«Я был зол после первого периода, потому что не люблю проигрывать. Но сейчас всё позади. Конечно, я не могу быть довольным, что меня заменили, но никогда не принимаю это на свой счёт. Дело не во мне, а в команде. Я считаю, что вратаря всегда меняют, чтобы разбудить команду. Меня посещают разные мысли, вроде той, почему шайба отскакивает от своих же игроков в ворота. Ты стараешься сделать всё возможное, но когда отскоки работают против тебя, начинаешь заново это прокручивать в голове. Но это жизнь», — рассказал Ринне.

Выход Малкина

Шестая игра точно станет особенной для Евгения Малкина. Россиянин на данный момент возглавляет гонку бомбардиров (28 очков), опережая на два балла своего партнёра Кросби. В Питтсбурге Евгений забил шикарную шайбу, которая во многом и предопределила исход той встречи. Однако, несмотря на отличную статистику, Малкин далёк до своего идеала. Порой в финале он не был похож на себя: потухший, неактивный, чересчур грубый. На вопрос, почему Малкин пока не впечатляет в серии с «Нэшвиллом», известный вратарь Илья Брызгалов сказал, что Евгений приглядывается. Что ж, пришло время смотреть в упор.

***

Один из хранителей кубка Стэнли Филипп Притчард заявил, что трофей готов к шестому матчу финальной серии. «Кубок и «Конн Смайт Трофи» почищены и готовы. На всякий случай», – написал Притчард в «Твиттере».

Поставьте будильник на 3 часа ночи мск. И вы не пожалеете.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Сидни Кросби Кубок Стэнли
Новости. Хоккей
11 июня 2017, воскресенье
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15:24 Хохлов: мне нравятся атакующие защитники, как Брент Бёрнс из «Сан-Хосе»
15:03 Салливан: тренеры всегда волнуются, это просто часть нашей ДНК
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12:01 НХЛ показала самый быстрый рост среднего возраста телезрителей
11:45 Ринне: «Питтсбург» крепко нас приложил, но фаворитов сейчас нет
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10:23 Журналист: «Айлендерс» претендуют на Мэтта Дюшейна из «Колорадо»
10:03 Куниц: «Питтсбургу» надо заставить себя провести лучший матч в жизни
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08:48 Соловьёв: «Нефтехимик» возглавляет один из самых именитых и жёстких тренеров
07:19 Кросби: понимаем, что 6-й матч будет необычным, возможно, сыграем чуть попроще
00:55 Фишер: игрокам «Нэшвилла» надо думать не о своём эго, а о победе
00:44 Ринне: я был зол, когда меня заменили в пятом матче финала, но сейчас всё позади
00:31 Брызгалов: в фильмах США героев создают стероидами, а в России героями рождаются
00:10 Арвидссон: «Нэшвиллу» надо побеждать, постараемся показать свой лучший хоккей
10 июня 2017, суббота
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23:33 Каллен: завоевав третий Кубок Стэнли, Кросби и Малкин станут великим тандемом
23:11 Ринне: понравилось смотреть, как шведы «убивают» друг друга в 5-м матче финала
22:46 Кросби: нам с Малкиным повезло, что мы так долго играем вместе
22:29 Салливан: у большинства команд нет такого двойного удара, как Кросби и Малкин
22:00 Вебер: «Нэшвиллу» комфортно дома, мы знаем, что можем добиться успеха
22:00 Нападающий Джастин Уильямс провёл переговоры о контракте с «Вашингтоном»
20:58 Лавиолетт: «Нэшвилл» знает, как играть в шестом матче, и рассчитывает победить
20:29 Кросби: «Питтсбург» ещё ничего не добился, но мы верим друг в друга
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19:28 Вице-президент «Уайлд»: ещё не решили, кого защищать на драфте расширения
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