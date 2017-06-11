Сделай или умри. Малкин может взять третий кубок Стэнли в Нэшвилле

12 июня мск в Нэшвилле состоится шестой матч финала Кубка Стэнли, который может стать чемпионским для команды Малкина и Кросби.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.

Третий кубок за 10 лет?

Июнь — тихая пора в мире хоккея. Мальдивы, Багамы, Арабские Эмираты — вот наиболее привычная среда обитания для игроков. Только две команды НХЛ не думают об отпуске, а сражаются за главный трофей в карьере. В Москве уже будет понедельник, когда «Питтсбург» сможет выиграть третий за 10 лет Кубок Стэнли, а Сидни Кросби и Евгений Малкин навсегда закрепятся в списке величайших игроков современности. Много ли вы знаете звёздных тандемов в истории, бравших по три чаши?



Для этого «Пингвинз» необходимо обыграть в гостях «Предаторз». «Хищники» в двух матчах дома разгромили соперника с общим счётом 9:2! В пятой игре команде Майка Салливана удалось резво начать, забросить быстрые шайбы, а гол Малкина за 11 секунд до конца первого периода лишил «Нэшвилл» всякой надежды. Повторится ли такой сценарий в шестой встрече?

«Конечно, мы понимаем, что матч не будет совсем обычным. Опыт у нас есть, но в то же время к таким важным моментам привыкнуть довольно сложно. В воскресенье нам надо просто выйти на лёд и показать свой лучший хоккей. Я считаю, что мы способны это сделать. Мы много говорили об этом. Настрой должен быть такой же, как в пятом матче. Возможно, нам также стоит сыграть чуть попроще. В гостевых играх это зачастую помогает. И обязательно надо быть агрессивными — это важнейший компонент нашей игры», — с уверенностью отмечает капитан «Пингвинз» Сидни Кросби.

Сид и Евгений – словно Марио и Яромир. «Питтсбург»-2017 стал копией легенды Уэйн Гретцки отказался сравнивать звёзд настоящего и прошлого, но у «Питтсбурга»-2017 очень много схожего с легендарной командой из 1990-х.

Для «Нэшвилла» предстоящая игра будет из разряда «сделай или умри». 20 тысяч зрителей на «Бриджстоун-Арене» не дадут своей команде расслабиться. Аншлаг обеспечен.

Ожидается, что возле стадиона за «хищников» будет болеть около 150 тысяч человек. Вы можете себе представить, как 170 тысяч разом выкрикивают твою фамилию и просят забить? Феноменальная поддержка!

Травма Эллиса, игра Ринне

До сих пор неясно, сыграет ли в шестом матче защитник «Нэшвилла» Райан Эллис, получивший травму верхней части тела во втором периоде пятой встречи. Субботнюю тренировку, к слову, Райан пропустил, как и Маттиас Экхольм с Пи Кей Суббэном. Эллис — ощутимая потеря для команды Питера Лавиолетта. 26-летний канадец не может похвастать самым большим игровым временем, зато со статистикой у него полный порядок. На его счету 13 (5+8) очков в этом плей-офф.



Как сыграют вратари — вот ещё одна интрига вечера. Если Мюррея в выездных матчах не смущали обидные кричалки зрителей «Бриджстоун-Арены», а после пропущенных шайб Салливана не сделал замену вратаря, то Пекка Ринне отправился отдыхать, пропустив три в первом периоде пятого матча. Его сменщик Юусе Сарос выправить ситуацию, правда, не смог и пропустил столько же.

«Я был зол после первого периода, потому что не люблю проигрывать. Но сейчас всё позади. Конечно, я не могу быть довольным, что меня заменили, но никогда не принимаю это на свой счёт. Дело не во мне, а в команде. Я считаю, что вратаря всегда меняют, чтобы разбудить команду. Меня посещают разные мысли, вроде той, почему шайба отскакивает от своих же игроков в ворота. Ты стараешься сделать всё возможное, но когда отскоки работают против тебя, начинаешь заново это прокручивать в голове. Но это жизнь», — рассказал Ринне.

Выход Малкина

Шестая игра точно станет особенной для Евгения Малкина. Россиянин на данный момент возглавляет гонку бомбардиров (28 очков), опережая на два балла своего партнёра Кросби. В Питтсбурге Евгений забил шикарную шайбу, которая во многом и предопределила исход той встречи. Однако, несмотря на отличную статистику, Малкин далёк до своего идеала. Порой в финале он не был похож на себя: потухший, неактивный, чересчур грубый. На вопрос, почему Малкин пока не впечатляет в серии с «Нэшвиллом», известный вратарь Илья Брызгалов сказал, что Евгений приглядывается. Что ж, пришло время смотреть в упор.

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Один из хранителей кубка Стэнли Филипп Притчард заявил, что трофей готов к шестому матчу финальной серии. «Кубок и «Конн Смайт Трофи» почищены и готовы. На всякий случай», – написал Притчард в «Твиттере».

Поставьте будильник на 3 часа ночи мск. И вы не пожалеете.