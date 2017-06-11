«Чикаго» может обменять Анисимова, а Доус не перейдёт в «Динамо»

Артём Анисимов может сменить команду, Брызгалов сравнил русских и американцев, а Кросби ждёт необычный матч с «Нэшвиллом» — в итогах дня.

«Чикаго» может обменять Анисимова

«Чикаго» вскоре может обменять одного из лидеров, как сообщает журналист 670 The Score Джей Заваски. У клуба есть проблемы с платежной ведомостью, поэтому россиянин Артём Анисимов или канадец Брент Сибрук могут сменить клубную прописку летом. Первый имеет с «Блэхокс» четырёхлетний контракт на $ 4,55 млн, а второй – семилетний на 6,87 млн.У обоих игроков есть пункты на ограничение на обмен в контракте, пока же клуб не запрашивал их отзыв.

При этом Маркус Крюгер на сто процентов не останется в команде, вне зависимости от этой сделки. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Вегас».

Брызгалов — о героях

Известный вратарь Илья Брызгалов известен своими небанальными и интересными комментариям. Обладатель кубка Стэнли готов говорить на любые темы. На этот раз в эфире североамериканского издания Брызгалов порассуждал о различиях между Россией и США.

«Мне нравятся фильмы про супергероев. Разница между русскими и американцами в том, что в США вы создаёте героев в помощью технологий, уколов или стероидов. Вы всегда вините русских в употреблении допинга, но если посмотреть американские фильмы, там все становятся героями из-за допинга. Капитан Америка был создан стероидами? Точно! В России по-другому: у нас героями рождаются. Но мне всё равно нравятся ваши фильмы», — сказал Брызгалов.

Брызгалов: костюм медведя промок, забирал в нём сына из школы Российский вратарь, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов — о финале Кубка Стэнли, проблемах «Питтсбурга» и шутках Суббана с Кузнецовым.

НХЛ показала самый быстрый рост среднего возраста телезрителей

Средний возраст телезрителей спортивных лиг и соревнований в США имеет тенденцию к увеличению. Об этом информирует компания Nielsen по итогам своего исследования. Тенденция связывается с ростом популярности Интернета, который более молодая аудитория предпочитает телевидению.

Средний возраст телезрителя матчей Национальной хоккейной лиги составлял в2016 году 49 лет, в 2006 году – 42 года, в 2000 году – 33 года. Это самый быстрый рост среднего возраста по сравнению с другими главными лигами Северной Америки.

Дюшейн может перейти из «Колорадо» в «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» претендует на форварда «Колорадо Эвеланш» Мэтта Дюшейна. «Я слышал, что «Айлендерс» – главные претенденты», – сообщил журналист TSN Горд Миллер в своём «твиттере».

Ранее появились сведения, что «Эвеланш» могут обменять 26-летнего хоккеиста, который неудачно провёл минувший сезон. «Айлендерс» уже назывались в числе претендентов на игрока. Контракт Дюшейна рассчитан ещё на два сезона, годовая зарплата — 6млн долларов. Отметим, что обе команды в сезоне-2016/17 не попали в плей-офф.

От Флёри до Куликова. 5 игроков НХЛ, которых обменяют до драфта расширения Совсем скоро «Вегас» будет «шерстить» 30 остальных клубов на предмет хороших игроков. Кого обменяют, чтобы не отдать «рыцарям» бесплатно?

«Руководство «Динамо» надо менять»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился соображениями относительно ситуации в московском «Динамо».

«Если «Динамо» не допустят к участию в следующем чемпионате КХЛ, это будет трагедией. Вопросы все к тем, кто на данном этапе руководит командой, почему так произошло. «Динамо» — это наша история, команда хорошую игру показывает. Насколько я понимаю, там большие задержки с зарплатами, это всё руководство. Почему оно так себя вело? Почему оно всё делало втихаря? Не думаю, что команду запретят. «Динамо» — это уровень. Было бы трагично, если бы такой клуб из-за каких-то руководителей был бы лишён возможности играть в КХЛ. К руководству претензий очень много.

Надо менять руководство и приходить к какому-то консенсусу. Насколько я понимаю, общество «Динамо» отдельно, а клуб – отдельно. Что там происходит, непонятно. Надо понимать, что там есть. Я думаю, что есть люди, которые это понимают. Нужно прилагать усилия. Думаю, что КХЛ заинтересована в том, чтобы «Динамо» осталось в лиге», — заявил Кожевников.

Нападающий Доус не собирается уходить из «Барыса» в московское «Динамо»

Канадский нападающий Найджел Доус не намерен покидать казахстанский «Барыс», с которым у него ещё год контракта. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Доус вместе с Дастином Бойдом может покинуть клуб из Астаны ради контракта с московским «Динамо». По всей видимости, последние новости из стана бело-голубых заставили изменить планы Доуса.

В прошлом сезоне Найджел принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 63 очка (36+27), а в 10 встречах плей-офф записал себе в актив 10 балов (7+3). Всего у Доуса на счету 369 матчей в КХЛ, в которых он набрал 321 очко (182+139).

Кросби ждёт необычный матч с «Нэшвиллом»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз», который состоится в ночь с 11 на 12 июня мск. В случае победы «Пингвинз» станут обладателями трофея.

Конечно, мы понимаем, что матч не будет совсем обычным, но подходить к нему всё равно надо традиционным образом. Можно сказать, что это только добавит нам мотивации и поможет показать лучший хоккей. Опыт у нас есть, но в то же время к таким важным моментам привыкнуть довольно сложно. В воскресенье нам надо просто выйти на лёд и показать свой лучший хоккей. Я считаю, что мы способны это сделать», — заявил Кросби.