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Хоккей. Итоги дня. 11 июня 2017 года — Чемпионат
Фото: Reuters
Текст: Дарья Тубольцева

«Чикаго» может обменять Анисимова, а Доус не перейдёт в «Динамо»

Артём Анисимов может сменить команду, Брызгалов сравнил русских и американцев, а Кросби ждёт необычный матч с «Нэшвиллом» — в итогах дня.
11 июня 2017, воскресенье. 22:10. Хоккей

«Чикаго» может обменять Анисимова

«Чикаго» вскоре может обменять одного из лидеров, как сообщает журналист 670 The Score Джей Заваски. У клуба есть проблемы с платежной ведомостью, поэтому россиянин Артём Анисимов или канадец Брент Сибрук могут сменить клубную прописку летом. Первый имеет с «Блэхокс» четырёхлетний контракт на $ 4,55 млн, а второй – семилетний на 6,87 млн.У обоих игроков есть пункты на ограничение на обмен в контракте, пока же клуб не запрашивал их отзыв.

При этом Маркус Крюгер на сто процентов не останется в команде, вне зависимости от этой сделки. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Вегас».

Брызгалов — о героях

Известный вратарь Илья Брызгалов известен своими небанальными и интересными комментариям. Обладатель кубка Стэнли готов говорить на любые темы. На этот раз в эфире североамериканского издания Брызгалов порассуждал о различиях между Россией и США.

«Мне нравятся фильмы про супергероев. Разница между русскими и американцами в том, что в США вы создаёте героев в помощью технологий, уколов или стероидов. Вы всегда вините русских в употреблении допинга, но если посмотреть американские фильмы, там все становятся героями из-за допинга. Капитан Америка был создан стероидами? Точно! В России по-другому: у нас героями рождаются. Но мне всё равно нравятся ваши фильмы», — сказал Брызгалов.

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НХЛ показала самый быстрый рост среднего возраста телезрителей

Средний возраст телезрителей спортивных лиг и соревнований в США имеет тенденцию к увеличению. Об этом информирует компания Nielsen по итогам своего исследования. Тенденция связывается с ростом популярности Интернета, который более молодая аудитория предпочитает телевидению.

Средний возраст телезрителя матчей Национальной хоккейной лиги составлял в2016 году 49 лет, в 2006 году – 42 года, в 2000 году – 33 года. Это самый быстрый рост среднего возраста по сравнению с другими главными лигами Северной Америки.

Дюшейн может перейти из «Колорадо» в «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» претендует на форварда «Колорадо Эвеланш» Мэтта Дюшейна. «Я слышал, что «Айлендерс» – главные претенденты», – сообщил журналист TSN Горд Миллер в своём «твиттере».

Ранее появились сведения, что «Эвеланш» могут обменять 26-летнего хоккеиста, который неудачно провёл минувший сезон. «Айлендерс» уже назывались в числе претендентов на игрока. Контракт Дюшейна рассчитан ещё на два сезона, годовая зарплата — 6млн долларов. Отметим, что обе команды в сезоне-2016/17 не попали в плей-офф.

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«Руководство «Динамо» надо менять»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился соображениями относительно ситуации в московском «Динамо».

«Если «Динамо» не допустят к участию в следующем чемпионате КХЛ, это будет трагедией. Вопросы все к тем, кто на данном этапе руководит командой, почему так произошло. «Динамо» — это наша история, команда хорошую игру показывает. Насколько я понимаю, там большие задержки с зарплатами, это всё руководство. Почему оно так себя вело? Почему оно всё делало втихаря? Не думаю, что команду запретят. «Динамо» — это уровень. Было бы трагично, если бы такой клуб из-за каких-то руководителей был бы лишён возможности играть в КХЛ. К руководству претензий очень много.

Надо менять руководство и приходить к какому-то консенсусу. Насколько я понимаю, общество «Динамо» отдельно, а клуб – отдельно. Что там происходит, непонятно. Надо понимать, что там есть. Я думаю, что есть люди, которые это понимают. Нужно прилагать усилия. Думаю, что КХЛ заинтересована в том, чтобы «Динамо» осталось в лиге», — заявил Кожевников.

Нападающий Доус не собирается уходить из «Барыса» в московское «Динамо»

Канадский нападающий Найджел Доус не намерен покидать казахстанский «Барыс», с которым у него ещё год контракта. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Доус вместе с Дастином Бойдом может покинуть клуб из Астаны ради контракта с московским «Динамо». По всей видимости, последние новости из стана бело-голубых заставили изменить планы Доуса.

В прошлом сезоне Найджел принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 63 очка (36+27), а в 10 встречах плей-офф записал себе в актив 10 балов (7+3). Всего у Доуса на счету 369 матчей в КХЛ, в которых он набрал 321 очко (182+139).

Кросби ждёт необычный матч с «Нэшвиллом»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз», который состоится в ночь с 11 на 12 июня мск. В случае победы «Пингвинз» станут обладателями трофея.

Конечно, мы понимаем, что матч не будет совсем обычным, но подходить к нему всё равно надо традиционным образом. Можно сказать, что это только добавит нам мотивации и поможет показать лучший хоккей. Опыт у нас есть, но в то же время к таким важным моментам привыкнуть довольно сложно. В воскресенье нам надо просто выйти на лёд и показать свой лучший хоккей. Я считаю, что мы способны это сделать», — заявил Кросби.

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12 июня мск в Нэшвилле состоится шестой матч финала Кубка Стэнли, который может стать чемпионским для команды Малкина и Кросби.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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