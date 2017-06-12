«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли

Копай глубже, бросай дальше



«Вы читали информацию о том, будто Малкин сам попросил убрать Кессела из своего звена? Не стоит верить всему, что написано», — заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. И вопрос, и манера ответа на него говорили о некоторой напряжённости, скопившейся в стане «пингвинов» перед ключевым шестым матчем финала. И хоккеисты, и тренеры «стальных» нарочито отстранённо говорили о том, что нужно показать свой лучший хоккей, а самое главное – не допускать даже мысли о возможном триумфе заранее и играть обычный матч. Сказать об этом оказалось гораздо проще, чем сделать, особенно когда начищенную чашу в любой момент могли вынести под свет софитов и вручить капитану «Пингвинз». «Четвёртую победу в серии всегда завоевать намного труднее, чем остальные. Это просто разный тип игр, поэтому всё внимание должно уделяться деталям. Фокусировка на мелочах, на контроле», — твердил Салливан. Кросби, поддавшись этому настроению, в том же духе отмахнулся от того факта, что на протяжении всей финальной серии гости не смогли одержать ни одной победы – всё время выигрывали хозяева. «Это нормально, когда речь идёт о столь поздней стадии. Но если мы хотим выиграть Кубок, то надо найти способ добыть победу на выезде. Нужно «глубоко копать», работать с максимальной нагрузкой и выдержать это испытание», — сказал Сидни.



Пожалуй, единственным, кто из стана «пингвинов» выглядел по-настоящему спокойным, был Мэтт Мюррей. Вратарь, прославившийся своим хладнокровием, по полочкам разложил предстоящий поединок, а в конце выдал потрясающее резюме. «Возможно, перед нашими воротами будет чуть больше трафика, чем обычно. Надо просто реагировать на то, как пойдёт игра. Не стоит думать о том, что именно произойдёт, потому что тогда может случиться что-то другое, совершенно неожиданное. В конце концов, это всё ещё просто хоккей. Нужно выйти на площадку и сыграть в ту же игру. Ничего на самом деле не меняется», — невозмутимо сказал голкипер.

«Нэшвилл», который поддерживали переполненные трибуны и 100-тысячная толпа горожан за пределами стадиона, также изрядно «потряхивало» от волнения. «Фаворитов нет. Есть один матч, который мы вполне в состоянии выиграть. Мы прижаты к стенке, нам некуда отступать, но все готовы биться. Мы не переживали из-за поражения в пятом матче, у нас просто такой возможности не было», — сказал вратарь Пекка Ринне, но вряд ли у голкипера, заменённого по ходу игры финала Кубка Стэнли, не было обиды и разочарования. «Мы знаем, что нам надо делать. Мы уже 100 раз это делали – именно поэтому мы играем в хоккей в июне месяце. Вы же видите, у нас всё неплохо работает. Выйдем и сделаем то, что делаем обычно», — заявил Филипп Форсберг, но его слова не оказались пророческими.

Сделай или умри. Малкин может взять третий кубок Стэнли в Нэшвилле 12 июня мск в Нэшвилле состоится шестой матч финала Кубка Стэнли, который может стать чемпионским для команды Малкина и Кросби.

6 сомов и один незасчитанный гол



Старт шестого матча получился в меру спокойным. «Хищники» имели небольшое игровое преимущество на первых минутах, но гости достаточно быстро нейтрализовали эту активность, а зрители на «Бриджстоун-Арене», сами того не желая, помогли «пингвинам» незапланированными паузами. Несмотря на все запреты и просьбы не кидать на лёд сомов, которые стали новым символом «Нэшвилла», за предматчевую церемонию и первую двадцатиминутку на площадку было выброшено суммарно 6 усатых рыбин, и на приведение льда в порядок каждый раз требовалось некоторое время.

Сид и Евгений – словно Марио и Яромир. «Питтсбург»-2017 стал копией легенды Уэйн Гретцки отказался сравнивать звёзд настоящего и прошлого, но у «Питтсбурга»-2017 очень много схожего с легендарной командой из 1990-х.

«Питтсбург» удачно нейтрализовал меньшинство, когда в середине периода на скамейку штрафников отправился защитник Иан Коул, создал неплохой момент для Конора Шири, который не забил броском в упор с пятачка, а под занавес периода у гостей отличился голкипер Мэтт Мюррей. Вратарь каким-то чудом сумел переместиться и поднять ловушку после того, как Майк Фишер бросил с острого угла, а шайба отскочила на дальнюю штангу к Джеймсу Нилу. 17-8 – таков был счёт по силовым приёмам после окончания первого периода, и эти цифры самым ярким способом иллюстрировали происходившее в игре.

Кевин Поллок, где ты был?



С началом второй двадцатиминутки характер игры не изменился, но на самом старте игрового отрезка произошёл эпизод, который оказал сильнейшее влияние на исход матча. «Нэшвилл» забил абсолютно чистый гол: кистевой бросок Форсберга не удержал голкипер гостей, и покатившуюся по пятачку шайбу добил в ворота «специалист по Малкину» Колтон Сиссонс. Однако за мгновение до того, как снаряд оказался за линией ворот, арбитр Кевин Поллок дал свисток, который невозможно объяснить: шайба не была зафиксирована, игра продолжалась, и никаких предпосылок для её остановки не было. Все претензии игроков «Предаторз» были отвергнуты, а ошибка арбитра вызвала возмущение большинства экспертов. «Страшный свисток. Ужасная ошибка! И всё это в тот момент, когда на кону стоит кубок Стэнли», — так охарактеризовал этот момент обозреватель Yahoo Sports Грег Вышински.



Эпизод с незасчитанным голом вы можете посмотреть в YouTube.

Видимо, чувствуя некоторую вину перед хозяевами, судейская бригада чуть позже не дала удаление Ринне, который неудачно вышел из ворот, чтобы отыграть шайбу партнёрам. Финн замешкался и не заметил молниеносно подлетевшего Хагелина, который завладел бы шайбой, если бы голкипер его не придержал, но наказания за это не последовало.

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Победный от Хёрнквиста



Судьба Кубка Стэнли решилась за 95 секунд до финальной сирены. Эпизод, в котором Патрик Хёрнквист забросил победную шайбу, трудно охарактеризовать как ошибку вратаря: гол получился одновременно и нелепым, и глупым, и вполне закономерным. Нелепым и глупым – потому что шведский форвард гостей воспользовался причудливым отскоком от лицевого борта и рикошетом от сетки ворот «Нэшвилла», от которой шайба взмыла в воздух и на мгновение замерла у ближний штанги. Закономерным – потому что свои шансы «хищники» не использовали, впустую отбегав четыре большинства, одно из которых было в формате «пять на три». Спастись за оставшиеся 95 секунд «Нэшвилл» не сумел, а перед самой сиреной всё тот же Хагелин закрепил успех «Питтсбурга», забив в пустые ворота.

Малкин, Мюррей, Флёри? Кросби!



Приз самому ценному хоккеисту плей-офф многие обозреватели остроумно предлагали поделить между вратарями «Питтсбурга» Флёри и Мюрреем, приводя в пример прецедент, случившийся несколько лет назад в финской лиге. Другие констатировали заслуги Малкина или Гюнцеля, требуя отдать «Конна Смайта» кому-то из форвардов «Пингвинз», однако итоги голосования получились максимально консервативными: престижный трофей получил Сидни Кросби, уступивший Малкину одно очко в споре лучших бомбардиров. Сам Евгений вошёл в когорту величайших российских хоккеистов, став четвёртым нашим игроком, который выиграл три Кубка Стэнли.

В истории «Питтсбурга» этот кубок стал пятым: два трофея были выиграны в эпоху Марио и Ягра, а три следующих – за последнюю десятилетку. 19 долгих лет никто в НХЛ не смог стать обладателем Чаши два года подряд. Стоит отдать должное и «Нэшвиллу», игроки которого на славу бились до победного конца. «Мы вернёмся сюда. Мы непременно вернёмся в финал на следующий год», — пообещал в интервью расстроенный Пи Кей Суббэн.