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Евгений Малкин
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

В один ряд с Ларионовым и Фёдоровым. Как Малкин вошёл в историю

«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счётом 4-2 в серии, а форвард «пингвинов» Евгений Малкин завоевал третий Кубок Стэнли в карьере.
12 июня 2017, понедельник. 10:00. Хоккей

Это случилось! Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Таковых среди россиян немного, а если быть более точными, то ещё три человека. Двое других – Вячеслав Фетисов и Сергей Гончар – тоже могут похвастать тремя трофеями, но не все завоёваны ими в качестве игроков.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли
Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.

н. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)

Малкиным очень гордятся на родине Евгения – в Магнитогорске – и всегда искренне радуются успехам нападающего. Хоккеист не очень красиво уходил из «Металлурга», но эта история уже забыта. Теперь он — лицо уральского города, представитель Магнитки в НХЛ. Человек, на которого ориентируются и с которого берут пример дети, тренирующиеся в спортшколах. Все три своих титула Евгений Малкин выиграл «Питтсбурге»: в 2009, 2016 и 2017 годах. Многие ожидали, что именно россиянина наградят званием лучшего игрока плей-офф и вручат ему «Конн Смайт Трофи», однако подобной чести во второй год подряд удостоен капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Что ж, организаторам виднее.

н. Игорь Ларионов («Детройт Ред Уингз»)

Ларионов – представитель воскресенской хоккейной школы. Легендарный хоккейный Профессор тоже выиграл три Кубка Стэнли будучи профессиональным хоккеистом. Он завоевал его в золотую эпоху «Детройта», заполучив Чашу в свои руки в 1997, 1998 и 2002 годах. Заметьте, что Ларионов, как и Малкин, становился обладателем титула дважды подряд. Правда, достижения Малкина и Ларионова произошли с разницей в 20 лет. Знаменитая «Русская пятёрка», одним из главных действующих лиц которой и был Ларионов, многое сделала для хоккея в Детройте. Главный тренер «Красных крыльев» Скотти Боумен поверил в россиян, а они ответили взаимностью. В итоге результат не заставил себя ждать.

Игорь Ларионов

Игорь Ларионов

Фото: Reuters

н. Сергей Фёдоров («Детройт Ред Уингз»)

Ещё одна российская легенда «Детройта» — Сергей Фёдоров – завоёвывал Кубок Стэнли в те же годы, что и Ларионов. Блестящий центральный нападающий, вокруг которого было собрано российское звено, наводил ужас на защиту и вратарей соперника. Сергей Фёдоров, Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов ковали славу той команды. Фёдоров до сих пор занимает первое место среди российских хоккеистов по количеству очков, передач, голов в меньшинстве в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, не так давно уступая Александру Овечкину только по обычным голам в «регулярках».

н. Сергей Брылин («Нью-Джерси Дэвилз»)

Три Кубка Стэнли есть и у центрального нападающего Сергея Брылина. Если Ларионов и Фёдоров выигрывали титулы в составе «Детройта», то Брылин выступал за «Дэвилз» в тот момент, когда «дьяволы» не оставляли шансов соперникам. Брылин поднимал Чашу над головой в 1995, 2000 и 2003 годах. Дважды подряд, как у Малкина, Ларионова или Фёдорова, выигрывать Кубок Стэнли у него не получалось, но сути дела это не меняет. Брылин является воспитанником московского ЦСКА, а сейчас работает в США ассистентом тренера в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Олбани Девилз».

з. Вячеслав Фетисов («Детройт Ред Уингз»)

Два Кубка Стэнли – в 1997 и 1998 годах – Вячеслав Фетисов выигрывал в качестве хоккеиста. Один из лучших защитников в мире выступал за «Детройт» в паре с Владимиром Константиновым до злополучной аварии, приведшей к серьёзным последствиям для Владинатора. Помимо «Детройта», Фетисов успел выиграть почётный титул в «Нью-Джерси», но уже в качестве помощника главного тренера. Случилось это в 2000 году. Интересно, что в тот момент Фетисов был тренером нападающего Сергея Брылина, который выступал за «дьяволов». Вот такие хитросплетения судьбы.

Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов

Фото: Reuters

з. Сергей Гончар («Питтсбург Пингвинз»)

Ещё более занимательная ситуация у Сергея Гончара. Атакующий защитник, обладатель сразу нескольких рекордов среди отечественных игроков обороны в клубах НХЛ один раз выиграл Кубок Стэнли будучи действующим хоккеистом (в 2009 году) и два раза – уже в качестве тренера (в 2016 и 2017 годах). Дело в том, что после завершения карьеры Гончару предложили работу в системе «Пингвингз». Он занимает должность специалиста по развитию защитников в «Питтсбурге», с которой, судя по последним результатам команды из Пенсильвании, прекрасно справляется. Очень хочется увидеть Гончара в России в роли тренера одного из клубов КХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз Вячеслав Фетисов Евгений Малкин Игорь Ларионов Сергей Гончар Сергей Фёдоров Кубок Стэнли
Новости. Хоккей
12 июня 2017, понедельник
10:28 Опрос: заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
10:19 Величкин: берёт гордость, для нас Малкин – лучший хоккеист мира!
10:17 Читатели: Кузня» должна играть в КХЛ
10:09 Ринне: для «Нэшвилла» всё закончилось внезапно, но я крайне горд командой
10:00 Д. Марков: ещё в феврале понял, что «Питтсбург» должен быть в финале КС
09:58 «Питтсбург» завоевал все 5 своих кубков Стэнли исключительно на выезде
09:43 Малкин: с незасчитанным голом «Нэшвилла» не всё так однозначно
09:35 Салливан — 1-й в истории НХЛ американец с двумя КС в качестве главного тренера
09:27 Малкин – 1-й за 70 лет игрок, набравший больше всех очков и штрафных минут в КС
09:17 Мюррей — 1-й вратарь в НХЛ, победивший в решающих матчах КС в первых 2 сезонах
09:11 Мюррей: два раза подряд выиграть Кубок Стэнли в начале карьеры — это невероятно
09:00 Житник: самый непредсказуемый плей-офф НХЛ в XXI веке, а «Питтсбург» — династия
08:35 Кросби: невероятное чувство — выполнить поставленную задачу и взять Кубок Стэнли
08:19 Фишер: уверен, судья сожалеет об отменённом голе, но ничего уже не исправить
08:05 Малкин: игроки «Питтсбурга» хотят ещё больше кубков Стэнли
07:51 Куниц стал единственным четырёхкратным обладателем КС среди действующих игроков
07:00 Д. Марков: «Питтсбург» держится на Кросби и Малкине, Евгений — лучший игрок
06:26 Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли
06:20 Сидни Кросби второй год подряд завоевал «Конн Смайт Трофи»
06:12 Малкин выиграл Кубок Стэнли в третий раз в карьере
06:01 «Питтсбург» стал пятикратным обладателем кубка Стэнли
00:51 Агент Зайцева: Никита проложил путь для россиян в НХЛ
00:15 Малкин напомнил, что за 20 лет никому не удавалось выиграть 2 Кубка Стэнли кряду
11 июня 2017, воскресенье
23:33 Бывший форвард «Лева» и «Трактора» Ржепик продолжит карьеру во «Фрибуре»
23:22 Экс-нападающий «Куньлуня» Марцинко перешёл в «Тршинец»
23:09 Экс-форвард «Магнитки» и «Йокерита», чемпион мира Аалтонен перешёл в «Рёгле»
23:00 Орлов: всегда рад видеть ребят из России в НХЛ
22:49 Галлант: меня стали называть турком, потому что в детстве я гонялся за индейками
21:56 Малкин: вы не представляете, как бурлит кровь у спортсмена в финальной серии
21:27 Коглиано: не знаю, что буду делать, если мы не придём с «Анахаймом» к соглашению
20:24 Источник: потолок зарплат в НХЛ останется неизменным в следующем сезоне
19:44 Кросби: мне повезло играть рядом с Малкиным столько времени
19:09 Лавиолетт: полагаю, что в воскресенье «Нэшвилл» сыграет очень хороший матч
18:59 Эллис не принял участия в тренировке «Нэшвилла» перед матчем
18:45 Уилсон: у «Нэшвилла» есть характер, как и у «Питтсбурга», игра будет интересной
18:29 Йози: Эллис проводит этот сезон на невероятном уровне
18:00 Выиграет ли «Питтсбург» и станет ли Малкин трёхкратным обладателем кубка Стэнли?
17:36 Нападающий Доус не собирается уходить из «Барыса» в московское «Динамо»
17:06 Салливан: в шестом матче «Питтсбург» должен сыграть совсем на другом уровне
17:00 Каменский: это один из лучших плей-офф для Малкина, он может стать MVP
16:25 Каллен: после ухода из «Нэшвилла» я был очень близок к завершению карьеры
15:46 Певец Брайан выступит с крыши бара перед 6-м матчем финала НХЛ в Нэшвилле
15:24 Хохлов: мне нравятся атакующие защитники, как Брент Бёрнс из «Сан-Хосе»
15:03 Салливан: тренеры всегда волнуются, это просто часть нашей ДНК
14:05 Кожевников: в «Динамо» М надо менять руководство и приходить к консенсусу
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Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
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