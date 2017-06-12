В один ряд с Ларионовым и Фёдоровым. Как Малкин вошёл в историю

Это случилось! Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Таковых среди россиян немного, а если быть более точными, то ещё три человека. Двое других – Вячеслав Фетисов и Сергей Гончар – тоже могут похвастать тремя трофеями, но не все завоёваны ими в качестве игроков.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.

н. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)

Малкиным очень гордятся на родине Евгения – в Магнитогорске – и всегда искренне радуются успехам нападающего. Хоккеист не очень красиво уходил из «Металлурга», но эта история уже забыта. Теперь он — лицо уральского города, представитель Магнитки в НХЛ. Человек, на которого ориентируются и с которого берут пример дети, тренирующиеся в спортшколах. Все три своих титула Евгений Малкин выиграл «Питтсбурге»: в 2009, 2016 и 2017 годах. Многие ожидали, что именно россиянина наградят званием лучшего игрока плей-офф и вручат ему «Конн Смайт Трофи», однако подобной чести во второй год подряд удостоен капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Что ж, организаторам виднее.

н. Игорь Ларионов («Детройт Ред Уингз»)

Ларионов – представитель воскресенской хоккейной школы. Легендарный хоккейный Профессор тоже выиграл три Кубка Стэнли будучи профессиональным хоккеистом. Он завоевал его в золотую эпоху «Детройта», заполучив Чашу в свои руки в 1997, 1998 и 2002 годах. Заметьте, что Ларионов, как и Малкин, становился обладателем титула дважды подряд. Правда, достижения Малкина и Ларионова произошли с разницей в 20 лет. Знаменитая «Русская пятёрка», одним из главных действующих лиц которой и был Ларионов, многое сделала для хоккея в Детройте. Главный тренер «Красных крыльев» Скотти Боумен поверил в россиян, а они ответили взаимностью. В итоге результат не заставил себя ждать.

Игорь Ларионов Фото: Reuters

н. Сергей Фёдоров («Детройт Ред Уингз»)

Ещё одна российская легенда «Детройта» — Сергей Фёдоров – завоёвывал Кубок Стэнли в те же годы, что и Ларионов. Блестящий центральный нападающий, вокруг которого было собрано российское звено, наводил ужас на защиту и вратарей соперника. Сергей Фёдоров, Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов ковали славу той команды. Фёдоров до сих пор занимает первое место среди российских хоккеистов по количеству очков, передач, голов в меньшинстве в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, не так давно уступая Александру Овечкину только по обычным голам в «регулярках».

н. Сергей Брылин («Нью-Джерси Дэвилз»)

Три Кубка Стэнли есть и у центрального нападающего Сергея Брылина. Если Ларионов и Фёдоров выигрывали титулы в составе «Детройта», то Брылин выступал за «Дэвилз» в тот момент, когда «дьяволы» не оставляли шансов соперникам. Брылин поднимал Чашу над головой в 1995, 2000 и 2003 годах. Дважды подряд, как у Малкина, Ларионова или Фёдорова, выигрывать Кубок Стэнли у него не получалось, но сути дела это не меняет. Брылин является воспитанником московского ЦСКА, а сейчас работает в США ассистентом тренера в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Олбани Девилз».

з. Вячеслав Фетисов («Детройт Ред Уингз»)

Два Кубка Стэнли – в 1997 и 1998 годах – Вячеслав Фетисов выигрывал в качестве хоккеиста. Один из лучших защитников в мире выступал за «Детройт» в паре с Владимиром Константиновым до злополучной аварии, приведшей к серьёзным последствиям для Владинатора. Помимо «Детройта», Фетисов успел выиграть почётный титул в «Нью-Джерси», но уже в качестве помощника главного тренера. Случилось это в 2000 году. Интересно, что в тот момент Фетисов был тренером нападающего Сергея Брылина, который выступал за «дьяволов». Вот такие хитросплетения судьбы.

Вячеслав Фетисов Фото: Reuters

Ещё более занимательная ситуация у Сергея Гончара. Атакующий защитник, обладатель сразу нескольких рекордов среди отечественных игроков обороны в клубах НХЛ один раз выиграл Кубок Стэнли будучи действующим хоккеистом (в 2009 году) и два раза – уже в качестве тренера (в 2016 и 2017 годах). Дело в том, что после завершения карьеры Гончару предложили работу в системе «Пингвингз». Он занимает должность специалиста по развитию защитников в «Питтсбурге», с которой, судя по последним результатам команды из Пенсильвании, прекрасно справляется. Очень хочется увидеть Гончара в России в роли тренера одного из клубов КХЛ.

Также принять участие в опросе вы можете на Playbuzz