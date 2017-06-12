Кто достойнее – Малкин или Кросби? 5 лучших хоккеистов плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге подошёл к завершению сезон-2016/17: Кубок Стэнли выиграл «Питтсбург», а обладателем «Конн Смайт Трофи» стал Сидни Кросби. Возможно, это стало даже неожиданность для него самого, поскольку когда комиссар лиги Гэри Беттмэн под традиционное улюлюканье трибун объявил имя обладателя, то капитан «Пингвинз» отозвался далеко не сразу. Не умаляя всех достоинств Сидни, который стал третьим хоккеистом в истории, взявшим два кубковых титула MVP подряд, стоит привести имена ещё четырёх игроков, которые были достойны этого приза никак не меньше, чем 87-й номер «Питтсбурга».

Вопросов к самому Сиду нет абсолютно никаких. Кросби вновь продемонстрировал потрясающие лидерские качества, выдержал в финальной серии психологические «наезды» со стороны Суббэна и был одним из лучших игроков на льду. В 24 матчах плей-офф он набрал 27 (8+19) очков, лишь на балл уступив Евгению Малкину, а в шести матчах финала превзошёл график «очко за игру» (1 гол, 6 передач). Кросби вошёл в элитный клуб тех хоккеистов, которые выиграли «Конна Смайта» два сезона подряд: помимо Сидни туда входят великий капитан «Пингвинз» Марио Лемье (1991 и 1992) и голкипер «Филадельфии Флайерз» Берни Пэрент (1974 и 1975). После пустой первой игры стартового раунда против «Коламбуса», Кросби набирал очки в шести матчах подряд (11 баллов), и вывести его из строя удалось лишь «Вашингтону» в матче номер три, когда капитану «стальных» вновь пришлось пережить симптомы сотрясения. «В списке великих хоккеистов всех времён я бы поставил Кросби на пятое место. Первый – Гретцки, затем Горди Хоу, Бобби Орр и Марио. Вы можете ненавидеть «Питтсбург», но нельзя не признать величие этого парня», — так охарактеризовал ситуацию бывший вратарь, а ныне аналитик NBC Брайан Буше.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.

Однако, при всех своих успехах, Кросби вряд ли был стопроцентным фаворитом голосования на «Конна Смайта» — единого и бесспорного кандидата на этот раз выявить не удалось. Само голосование закрывается за 10 минут до окончания третьего периода, это могло сыграть свою роль, ведь к тому моменту счёт оставался не открыт, и исход встречи, серии и обладатель Кубка были ещё не известны. Экспертное сообщество и лига выбрали беспроигрышный вариант, поставив на всем известного парня, которого принято называть «лучшим хоккеистом мира». Что ж, это тот случай, когда и согласиться, и оспорить это мнение будет одинаково трудно.

н. Евгений Малкин («Питтсбург»)

Именно Малкин фигурировал в числе главных претендентов на «Конн Смайт Трофи», когда серия с «Нэшвиллом» только начинала обороты. Главный козырь россиянина – это статистика, по которой он стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 28 (10+18) очков в 25 матчах. По голам он уступил только сенсационному новичку Джейку Гюнцелю, одновременно стал лидером по штрафным минутам, повторив рекорд Мориса Ришара 70-летней давности, и все формальные показатели позволяли ему рассчитывать на этот престижный трофей.

Скорее всего, подвела россиянина не вполне стабильная игра в заключительных встречах финала. В трёх из четырёх заключительных матчей он уходил со льда без набранных очков, и это заслонило у голосовавших подвиги Евгения в серии с «Коламбусом», а также пятиматчевую результативную серию в противостоянии с «Вашингтоном». Словом, Малкин был ничуть не хуже Кросби, но «Конн Смайт» достался не ему.



Зато Евгению сполна воздали должное североамериканские эксперты, среди которых был даже Дон Черри, вновь громко раскритиковавший пресловутый февральский список из 100 лучших игроков, куда Малкин не попал. «Может быть как-то переголосуем тот список? Посмотрим, кто туда войдёт после финала», — с хитрой улыбкой сказал генменеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд.

Ринне – главная и единственная по-настоящему крупная звезда «Нэшвилла». Именно он на своих плечах дотащил до финала Кубка Стэнли команду, первым центрфорвардом которой стал Колтон Сиссонс. Ринне не стал обладателем Кубка Стэнли, а с первых строчек статистических рейтингов его сместил Мэтт Мюррей, но роль этого голкипера и в успехе «Предаторз», и в возрождении финальной интриги просто огромна. «Я очень разочарован. Я рассматривал этот шанс, как единственный в своей жизни, и мне очень жаль, что использовать его не получилось. Но я очень горжусь своей командой», — сказал Ринне, которому в ноябре уже исполнится 35 лет.

В один ряд с Ларионовым и Фёдоровым. Как Малкин вошёл в историю «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счётом 4-2 в серии, а форвард «пингвинов» Евгений Малкин завоевал третий Кубок Стэнли в карьере.

Финна удивительным образом «прокатывают» с индивидуальными наградами: в голосовании на «Везину» он трижды попадал в число трёх лучших, но ни разу не становился победителем, а в номинации на «Харта» остановился на четвёртом месте.

н. Джейк Гюнцель («Питтсбург»)

Очевидно, экспертное жюри, определявшее своим голосованием будущего обладателя «Конна Смайта», решило, что для новичка будет слишком большой наградой взять этот трофей в свой первый же сезон в НХЛ. Возможно это так, но новобранец Гюнцель в свои 22 года стал лучшим снайпером плей-офф (13 голов в 25 матчах), оформив один хет-трик и два дубля. Возможно, в игре форварда было куда больше юношеского порыва и эмоций, чем стабильности и надёжности, но Гюнцель бесспорно стал одним из лучших хоккеистов прошедшего плей-офф.

в. Мэтт Мюррей («Питтсбург»)

Поодиночке ни Мюррей, ни Марк-Андре Флёри не наиграли на приз MVP, и заокеанские журналисты всерьёз начали обсуждать возможность вручения «Конна Смайта» сразу двум голкиперам. На подобный эксперимент, в итоге, организаторы не решились, хотя по своему духу это выглядело бы вполне справедливо: «Питтсбург» терпеливо сохранил двух сильных вратарей до главной серии сезона, и именно наличие пары надёжных голкиперов спасло «пингвинов» от провала. Когда в концовке серии с «Оттавой» у Флёри расклеилась игра, эстафету подхватил Мюррей, который выиграл два Кубка Стэнли за два первых сезона в лиге. Правда, это наверняка будет последняя совместная радость этой вратарской бригады: на драфте расширения можно защитить лишь одного стража ворот, и кого-то из данной парочки ждёт либо обмен в другой клуб, либо переход в «Вегас».

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