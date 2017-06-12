«Малкин заслужил MVP, была предвзятость». Эксперты – о финале Кубка Стэнли

Олимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич, главный тренер «Нефтехимика», первый российский тафгай в НХЛ Андрей Назаров и двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков обсудили победу «Питтсбурга» в Кубке Стэнли, а также отметили большую заслугу в ней российского нападающего команды Евгения Малкина.

— Малкин — трёхкратный обладатель кубка Стэнли. Он стал легендой?



Юшкевич: Я думаю, что надо подождать завершения карьеры, а потом объявлять человека легендой. Может быть, он выиграет не три, а четыре или пять Кубков Стэнли. Легендой можно назвать людей, которые завершили свою карьеру, и путь которых в хоккее можно объективно оценить. Безусловно, это выдающийся результат не только для Евгения, но и для всех игроков «Питтсбурга».



Назаров: Безусловно. Малкин – легендарный российский форвард, который всем всё доказал своей игрой. Пользуясь случаем, от лица хоккейного клуба «Нефтехимик» хотел бы поздравить его с завоеванием третьего Кубка Стэнли. Кстати, Малкину только 30 лет, у него есть все шансы замахнуться на четвёртый трофей. Тогда это будет бомба!



Бадюков: Я считаю, что да. Я не знаю, почему он не попал в список из 100 лучших игроков НХЛ. Для меня, как и для многих, это является недопустимым решением. Один раз выиграть Кубок Стэнли считается для хоккеиста просто верхом мечтаний, а тут три раза. Мы видим, как он по ходу своей карьеры превращается и уже стал человеком-легендой, матёрым и многогранным хоккеистом, который выполняет многие задания, действует на команду, действует так, как нужно. Не зря он стал лучшим бомбардиром плей-офф.

В один ряд с Ларионовым и Фёдоровым. Как Малкин вошёл в историю «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счётом 4-2 в серии, а форвард «пингвинов» Евгений Малкин завоевал третий Кубок Стэнли в карьере.

— Считаете ли вы справедливым, что приз MVP плей-офф отдали Сидни Кросби, а не лучшему бомбардиру Евгению Малкину?



Юшкевич: Думаю, что присутствовала определённая предвзятость. Евгений уже получал этот приз, когда в первый раз выигрывал с «Питтсбургом» Кубок Стэнли.



Наверное, решение в пользу Кросби было принято потому, что это канадский хоккеист. Нужно было и его не обделить. Знаю, что он не забивал много шайб и не отдавал много передач, в отличие от Евгения, но он делал очень большую работу в невидимых моментах. Он улучшил свою игру в защите, стал правильно возвращаться в оборону. Поэтому тренер говорил, что Сидни, не забивая шайб, приносит много пользы команде без голевых серий.

Юшкевич: Наверное, решение в пользу Кросби было принято потому, что это канадский хоккеист. Нужно было и его не обделить.

Назаров: Конечно, Малкин заслужил получить MVP как лучший бомбардир плей-офф, но не забывайте, что при прочих равных в Северной Америке всегда сделаю выбор в пользу своих. Кросби тоже был хорош, он – супермедийная личность. Видимо, организаторы решили остановить свой выбор именно на нём.

Бадюков: Я считаю, что это несправедливо. В глубине души до последнего надеялся, что приз отдадут именно Малкину. Но, конечно, капитан Кросби, и все его любят, это было понятно. Но лучший бомбардир плей-офф заслужил это звание. Я посмотрел его интервью. Мне кажется, он рассчитывал на это. Он грамотно ответил. Но Сид тоже заслужил трофей. Отметим, что два человека и вратарь заслуживали это звание, но Мюррей не сыграл достаточно матчей. Хотя сегодня ночью два вратаря сыграли потрясающе. Заслуга Мюррея в победе «Питтсбурга», безусловно, есть.

Кто достойнее – Малкин или Кросби? 5 лучших хоккеистов плей-офф НХЛ Престижного «Конна Смайта» отдали Сидни Кросби, который был далеко не самым очевидным претендентом на приз. Почему обошли Евгения Малкина?

— Малкин выиграл три Кубка Стэнли. Не пора ли ехать за олимпийским золотом и Кубком Гагарина?



Юшкевич: Это решение каждого человека в отдельности. Мы не можем судить ни одного из игроков, которые принимают одно или другое решение. Хочется пожелать Евгению удачи, здоровья и чтобы на трёх Кубках Стэнли он не останавливался!

Назаров: Было бы здорово, если бы Малкин вернулся в Россию на один год, завоевал бы Кубок Гагарина, сыграл бы на Олимпиаде, выиграл её, а затем можно отправляться назад в НХЛ, за очередным Кубком Стэнли.

Назаров: Было бы здорово, если бы Малкин вернулся в Россию на один год, завоевал бы Кубок Гагарина, сыграл бы на Олимпиаде, выиграл её, а затем можно отправляться назад в НХЛ, за очередным Кубком Стэнли.



Бадюков: Ехать-то можно, но насчёт Олимпиады всё ясно, он туда не поедет, как и остальные хоккеисты из НХЛ. Не знаю, как будут решать вопрос с Александром Овечкиным. Малкин превратился в такого игрока, который способен решать любые задачи любого уровня. Это могла бы быть наиважнейшая фигура для нашей сборной. Что касается Кубка Гагарина, то возвращаться в Россию Евгению пока рановато.



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