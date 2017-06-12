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Анна Кастерова и Евгений Малкин
Фото: instagram.com/anna_kasterova/
Текст: Дарья Тубольцева

«Малкин — 101-й в НХЛ». Как «Питтсбург» отмечал чемпионство

Кросби с семьёй, селфи на льду, Малкин с Кастеровой, брызги шампанского и хаос в чемпионской раздевалке «Питтсбурга» — в обзоре соцсетей.
12 июня 2017, понедельник. 16:45. Хоккей
«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли
Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.

«Второй год подряд»

Селфи на льду по окончании финального матча — уже добрая традиция хоккеистов. Крис Куниц, Фил Кессел, Карл Хагелин и Евгений Малкин знают это не понаслышке. «Второй год подряд», — россиянин напомнил своим подписчикам, что «Питтсбург» выиграл второй Кубок за два года.

«Питтсбург» держится на Кросби и Малкине»

Чемпион мира Даниил Марков заявил: «Лучший игрок финала — Женя Малкин. Они с Кросби очень многое делают для «Питтсбурга». Даже можно сказать, что команда держится в основном на них». А ведь правда, Малкин — лучший бомбардир Кубка Стэнли, а Сидни — MVP турнира.

«Мой чемпион»

Несмотря на то что Том Кюнхакль не сыграл ни в одном матче с «Нэшвиллом», победа в Кубке Стэнли не стала для него менее ценной. Особенно когда вместе с тобой радуется такая очаровательная девушка, как Алексис.

Кросби с семьёй

Редкие кадры капитана «Питтсбурга» с родными. Поддержать Сидни в Нэшвилл приехали родители и любимая девушка Кэти Лютнер.

Главная поддержка Малкина

Никак не могла пропустить шестой матч финала и супруга Евгения Малкина. Анна Кастерова первой выбежала на лёд поздравлять любимого, а потом не расставалась с ним и в чемпионской раздевалке. «101-й в НХЛ», — написала девушка у себя в «инстаграме», намекнув, что супруг совершенно незаслуженно не попал в список 100 лучших игроков в истории лиги.

В один ряд с Ларионовым и Фёдоровым. Как Малкин вошёл в историю
«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счётом 4-2 в серии, а форвард «пингвинов» Евгений Малкин завоевал третий Кубок Стэнли в карьере.

Любимые Куница

В решающем матче Крис отметился результативной передачей. Всего же в плей-офф 38-летний нападающий набрал 11 очков (2+9). Жена и трое детишек несомненно больше всех на трибунах радовались успеху Куница.

Как 18 тыс. зрителей в Питтсбурге праздновали победу

В очередной раз победу в Кубке Стэнли «Питтсбург» добывал на выезде. В день шестого матча на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» творилось что-то невообразимое. 18 тыс. людей пришли на домашний стадион, чтобы поддержать команду на расстоянии.

Рауни и малыш

Героем невероятно милого фото стал нападающий «Питтсбурга» Картер Рауни и его семья. Сына 28-летнего игрока поместили в кубок. Кажется, подрастает ещё один чемпион!

Брызги шампанского

Какая же чемпионская раздевалка без шампанского? Вчера игристое лилось рекой в одной из раздевалок «Бриджстоун-Арены».

Кесселу досталось

В чемпионской раздевалке не жалели Фила Кессела. Одноклубники 29-летнего нападающего не экономили шампанского и от души поливали Фила им. Евгений Малкин же ухмылялся в сторонке.

После вечеринки

А вот как выглядит раздевалка после окончания празднования. Повсюду пустые банки колы, воды и бутылки шампанского. Для «Нэшвилла» сезон окончен, а «Питтсбург» же лишь начинает отмечать свой триумф.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Сидни Кросби Кубок Стэнли Фото
Новости. Хоккей
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Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
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