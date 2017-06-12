«Малкин — 101-й в НХЛ». Как «Питтсбург» отмечал чемпионство

«Второй год подряд»
Селфи на льду по окончании финального матча — уже добрая традиция хоккеистов. Крис Куниц, Фил Кессел, Карл Хагелин и Евгений Малкин знают это не понаслышке. «Второй год подряд», — россиянин напомнил своим подписчикам, что «Питтсбург» выиграл второй Кубок за два года.
«Питтсбург» держится на Кросби и Малкине»
Чемпион мира Даниил Марков заявил: «Лучший игрок финала — Женя Малкин. Они с Кросби очень многое делают для «Питтсбурга». Даже можно сказать, что команда держится в основном на них». А ведь правда, Малкин — лучший бомбардир Кубка Стэнли, а Сидни — MVP турнира.
«Мой чемпион»
Несмотря на то что Том Кюнхакль не сыграл ни в одном матче с «Нэшвиллом», победа в Кубке Стэнли не стала для него менее ценной. Особенно когда вместе с тобой радуется такая очаровательная девушка, как Алексис.
Кросби с семьёй
Редкие кадры капитана «Питтсбурга» с родными. Поддержать Сидни в Нэшвилл приехали родители и любимая девушка Кэти Лютнер.
Главная поддержка Малкина
Никак не могла пропустить шестой матч финала и супруга Евгения Малкина. Анна Кастерова первой выбежала на лёд поздравлять любимого, а потом не расставалась с ним и в чемпионской раздевалке. «101-й в НХЛ», — написала девушка у себя в «инстаграме», намекнув, что супруг совершенно незаслуженно не попал в список 100 лучших игроков в истории лиги.
Любимые Куница
В решающем матче Крис отметился результативной передачей. Всего же в плей-офф 38-летний нападающий набрал 11 очков (2+9). Жена и трое детишек несомненно больше всех на трибунах радовались успеху Куница.
Как 18 тыс. зрителей в Питтсбурге праздновали победу
В очередной раз победу в Кубке Стэнли «Питтсбург» добывал на выезде. В день шестого матча на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» творилось что-то невообразимое. 18 тыс. людей пришли на домашний стадион, чтобы поддержать команду на расстоянии.
Рауни и малыш
Героем невероятно милого фото стал нападающий «Питтсбурга» Картер Рауни и его семья. Сына 28-летнего игрока поместили в кубок. Кажется, подрастает ещё один чемпион!
Брызги шампанского
Какая же чемпионская раздевалка без шампанского? Вчера игристое лилось рекой в одной из раздевалок «Бриджстоун-Арены».
Кесселу досталось
В чемпионской раздевалке не жалели Фила Кессела. Одноклубники 29-летнего нападающего не экономили шампанского и от души поливали Фила им. Евгений Малкин же ухмылялся в сторонке.
После вечеринки
А вот как выглядит раздевалка после окончания празднования. Повсюду пустые банки колы, воды и бутылки шампанского. Для «Нэшвилла» сезон окончен, а «Питтсбург» же лишь начинает отмечать свой триумф.