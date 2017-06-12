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Геннадий Величкин, Евгений Малкин
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Величкин гордится Малкиным, а трансферная кампания не утихает

«Магнитка» поздравила Малкина, «Йокерит» активничает на трансферном рынке, а Ржепик отправился в швейцарский чемпионат.
12 июня 2017, понедельник. 22:00. Хоккей

«Берёт гордость, для нас Малкин – лучший хоккеист в мире!»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал завоевание кубка Стэнли НХЛ воспитанником клуба Евгением Малкиным.

«Берёт гордость! За небольшое время он уже в третий раз выигрывает кубок Стэнли, радостно за «Магнитку», которая его воспитала. Для нас он лучший хоккеист в мире, и не только для нас, но также и других россиян и канадцев. Мы рады, довольны, что Женя преподнёс России подарок в праздник. Будем надеяться, что скоро российские болельщики смогут смотреть вживую, как играет этот великий мастер. Попросить привезти кубок в Магнитку? Женя всё сделает правильно», — сказал Величкин.

В один ряд с Ларионовым и Фёдоровым. Как Малкин вошёл в историю
«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счётом 4-2 в серии, а форвард «пингвинов» Евгений Малкин завоевал третий Кубок Стэнли в карьере.

Для звёзд уровня Малкина у нас создадут условия не хуже, чем в Америке

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил мнение, что клубы КХЛ смогут создать условия для возвращения хоккеистов из команд НХЛ в Россию. 12 июня Евгений Малкин стал трёхкратным обладателем кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

«Возвращение Малкина в Россию? В своё время Павел Дацюк и Илья Ковальчук вернулись в Россию, поэтому всё может быть. Для таких звёзд у нас создадут условия не хуже, чем в Северной Америке, потому что наши клубы стараются, не жадничают, платят хорошую зарплату, делают хорошее дело, за что им спасибо. Но всё зависит от решения хоккеистов, поэтому трудно предсказать что-либо», — цитирует функционера ТАСС.

Экс-нападающий «Лева» и «Трактора» Ржепик стал игроком «Фрибура»

Чешский нападающий Михал Ржепик стал игроком «Фрибура». Соглашение рассчитано на один год.
28-летний Ржепик начинал сезон-2016/17 в Континентальной хоккейной лиге — в «Тракторе», но провёл только две игры, не отметившись результативными действиями, после чего перешёл в чешскую «Спарту». В чешской лиге нападающий сыграл 26 матчей и набрал 18 (8+18) очков. Ранее в КХЛ он также выступал за пражский «Лев», всего на его счету 35 (17+18) очков в 126 играх. Ржепик является чемпионом WHL, обладателем Мемориального кубка и чемпионом Чехии.

Величкин: Берёт гордость! За небольшое время Малкин уже в третий раз выигрывает кубок Стэнли, радостно за «Магнитку», которая его воспитала

Чемпион Финляндии и экс-защитник «Куньлуня» Тайми перешёл в «Слован»

«Слован» объявил об очередном пополнении состава. Защитник Томми Тайми стал игроком словацкой команды. Соглашение между игроком и словацкой командой рассчитано на один год.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 17 матчей за ХИФК и набрал 3 (1+2) очка. Затем Тайми перешёл в «Куньлунь Ред Стар». На счету игрока 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 9 (1+8) очков при показателе полезности «+5». В розыгрыше Кубка Гагарина Тайми провёл 4 матча и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-2». В сезоне-2012/13 Тайми стал чемпионом Финляндии.

Олли Палола стал игроком «Йокерита», Хелениус покинул команду

«Йокерит» объявил о подписании контракта с очередным новичком. Речь идёт о нападающем Олли Палоле.
В сезоне-2016/17 новичок финской команды Континентальной хоккейной лиги выступал за «Векше». В общей сложности он провёл 58 матчей и набрал в них 52 очка. Хоккеист является вице-чемпионом мира 2014 года, также нападающий не раз завоёвывал различные снайперские награды в финской хоккейной лиге, в том числе становился лучшим снайпером.

Чешский нападающий Михал Ржепик стал игроком «Фрибура». Соглашение рассчитано на один год

В свою очередь, вратарь Рику Хелениус покинул «Йокерит». Клуб расторг контракт с 29-летним финским голкипером. Хелениус за три сезона в «Йокерите» провёл 63 матча в Континентальной хоккейной лиге, пропустил 147 шайб, отразив в среднем 90,5% броска. На счету вратаря 4 матча на ноль. Ранее состав финской команды пополнил вратарь Карри Рамо.

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Экс-защитник «Северстали» и «Автомобилиста» Андерсен перешёл в «Клотен»

Защитник Никлас Андерсен стал игроком «Клотена». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

В сезоне-2016/17 шведский хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Автомобилист». Игрок набрал 13 (3+10) очков в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Показатель полезности составил «-3». Также на уровне КХЛ хоккеист выступал за «Северсталь». В КХЛ Андерсен провёл 148 матчей и набрал в них 27 очков. Андерсен имеет опыт выступлений в Северной Америке — на его счету 75 матчей в АХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Йокерит ХК Металлург Мг Геннадий Величкин Евгений Малкин Михал Ржепик
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