Самые яркие моменты сезона КХЛ. От шедевров Дацюка до рекордов Мозякина

В прошедшем сезоне Mastercard совместно с Континентальной хоккейной лигой создал новую традицию, получившую название «Бесценная лига». В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирали лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла им наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики вписали свои имена в историю «Бесценной лиги», а на церемонии закрытия сезона КХЛ в рамках проекта совместный трофей получили лучший игрок и самый активный болельщик каждой команды. Бесценным болельщиком по итогам сезона был признан Константин Гальченко, бесценным игроком – Сергей Мозякин.

«Вдохновляясь увлечениями людей, мы создаём бесценные моменты – уникальные впечатления, переживание которых приносит искреннюю радость. Мы понимаем всю важность болельщиков для хоккея. Их вклад в итоговый результат сложно переоценить – многие из них за время игры выкладываются так же, как и хоккеисты на льду, а яркие победы и сокрушительные поражения они воспринимают как очень важные моменты в жизни. Поэтому Mastercard, официальный партнёр чемпионата КХЛ, решила первой в истории российского спорта учредить совместную награду для игроков и болельщиков. Перед тем как предложить КХЛ вручение совместного трофея, мы провели целый ряд исследований, пообщались с по-настоящему преданными фанатами и в итоге получили очень интересные и глубокие инсайты. Именно поэтому мы уверены, что для каждого любителя хоккея разделить незабываемые моменты награждения со своей командой по-настоящему бесценно», — рассказал о награде глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский.

Мы вспомнили самые яркие моменты сезона КХЛ, оставившие незабываемые эмоции у болельщиков.

Победа СКА в Кубке Гагарина

Безусловно, самым запоминающимся моментом сезона становится его итог. Главный трофей КХЛ выиграли хоккеисты питерского СКА, лихо прошедшие как дистанцию регулярного чемпионата, так и плей-офф. И если в гладком первенстве ЦСКА смог не только навязать борьбу питерцам, но и выиграть турнир, то в плей-офф у СКА не было конкурентов. Команде Олега Знарка понадобилось всего 18 матчей для итоговой победы в Кубке Гагарина, СКА потерпел только два поражения на пути к трофею, что стало новым рекордом Лиги. Команда из Санкт-Петербурга стала не только самой сильной, но и самой зрелищной по итогам чемпионата. Питерцы обновили рекорд по заброшенным шайбам в сезоне и разнице забитых и пропущенных голов. Теперь эти цифры таковы: 249 шайб и разница "+135".

Взгляд с трибуны: трофей и шайба для болельщика

— Я родился в Санкт-Петербурге и болею за СКА с трёх лет! У нас самая дружная, сильная и добрая команда!

Думал, что выиграть в «Бесценной лиге» невозможно, но потом всё чаще видел упоминания о новой традиции в Интернете. Решил попробовать, начал активно голосовать, зарабатывать баллы и настойчиво идти к победе!

Один из самых запоминающихся случаев на хоккее произошёл со мной на разминке команд перед началом первой игры плей-офф между СКА и «Витязем». Мимо проезжал Илья Ковальчук, я поприветствовал его, он это увидел, улыбнулся в ответ и перебросил мне шайбу через заградительное стекло. Теперь эта реликвия лежит у меня дома рядом с трофеем «Бесценного болельщика», — рассказал болельщик СКА Дмитрий Мась.

Рекорды Сергея Мозякина

СКА бил командные рекорды, а в магнитогорском «Металлурге» играл хоккеист, устанавливающий новую планку для индивидуальных достижений. Сергей Мозякин в этом сезоне забрасывал особенно много и смог перекрыть несколько исторических достижений, которые, как казалось, будут держаться вечно.

Для начала Мозякин обновил рекорд по количеству голов за сезон регулярного чемпионата КХЛ, обогнав Стива Мозеса с его 36 шайбами. Российский форвард забросил 48 раз. 13 сентября Мозякин обошёл Бориса Михайлова и стал лучшим снайпером в истории российских чемпионатов (429 голов). Затем наш супербомбардир набрал 1000 очко за карьеру в российских чемпионатах, а под конец сезона Мозякин обошёл ещё одного легендарного советского хоккеиста Вениамина Александрова, установив новую планку по количеству заброшенных шайб за весь сезон. Теперь этот рекорд равен 55 голам.

Команде Олега Знарка понадобилось лишь 18 матчей для итоговой победы в Кубке Гагарина, СКА потерпел только два поражения на пути к трофею, что стало новым рекордом лиги.

Первый в истории выход «Витязя» в плей-офф

До этого сезона в КХЛ было две команды, которые, регулярно участвуя в чемпионатах лиги, не знали вкуса плей-офф. «Витязю» и новокузнецкому «Металлургу» никак не удавалось пройти в игры на вылет. Подмосковный клуб это не устраивало, и прошлым летом «Витязь» возглавил Валерий Белов, человек не чужой для Подольска и местной хоккейной команды, и привёл команду к результату в первый же сезон.

Подмосковный клуб весь чемпионат показывал симпатичную игру и находился в зоне плей-офф, поэтому выход в кубковую часть «Витязь» заслужил. В составе подольчан блистали Якуб Ержабек, Миро Аалтонен и Харри Сятери, второе дыхание обрели Максим Афиногенов и Алексей Копейкин. Кроме того, «Витязь» стал третьим в лиге после «Магнитки» и СКА по реализации большинства. Сезон подольчане завершили в первом раунде плей-офф, где они встретились с питерским СКА и не выиграли ни одной встречи. Но Валерий Белов остаётся в «Витязе», а значит в следующем году команда постарается достичь новой высоты.

15 шайб в матче «Витязя» и минского «Динамо»

Один из матчей с участием «Витязя» стал запоминающимся моментом всего сезона. В гости в Подольск приехало минское «Динамо», и команды на двоих выдали настоящий матч-концерт. «Витязь» вёл в две шайбы уже к третьей минуте игры, но «Динамо» отыгралось ещё до конца первого периода. Во втором отрезке «Витязь», казалось бы, создал комфортный отрыв в две шайбы, а в начале третьего ещё увеличил преимущество, но «Динамо» в течение одной минуты сократило отставание в счёте до одной шайбы. Последняя десятиминутка матча вместила в себя ещё четыре шайбы, «Витязь» был настойчивее и выиграл тот поединок 9:6. 15 шайб на двоих, анархия в обороне и пять очков защитника Ержабека – в тот осенний вечер в Подольске было весело.

Взгляд с трибуны: хоккей – для всей семьи

— Люблю хоккей с детства, а пять лет назад переехал в Подольск. Первый раз на «Витязь» пришёл в 2014 году. Честно говоря, не очень приветствовал «боевое» прошлое команды. Но сейчас всё изменилось, команда стала играть в более зрелищный хоккей.



Сейчас у нас с супругой подрос сын, ему пять лет, и мы берём его с собой на хоккей. Сначала ему нравились только конкурсы, которые устраивают для болельщиков в перерыве, а потом я стал замечать, что он с азартом смотрит хоккей и по-настоящему болеет за команду. Теперь мы с семьёй стараемся не пропускать ни один домашний матч «Витязя».



К сожалению, поздно присоединился к «Бесценной лиге», но это не помешало побороться за главную награду. Спасибо КХЛ и Masterсard за то, что сближаете нас с игроками и командой. Кстати, Максим Афиногенов, с кем мы разделили трофей, является одним из самых наших любимых игроков, — рассказал «Бесценный болельщик» «Витязя» Артур Арутюнов.

Суперматч в Санкт-Петербурге и два шедевра Дацюка

Вспоминая лучшие матчи сезона, нельзя не упомянуть игру в Санкт-Петербурге, которая состоялась в самом начале чемпионата. В гости к СКА приехал «Ак Барс», хозяева открыли счёт на четвёртой минуте матча, затем удаление до конца игры схватил Евгений Кетов, и началось невообразимое. «Ак Барс» весь отрезок своего большинства создавал большие трудности для хозяев, не выпуская из зоны и не давая перевести дух. Итогом этого стали четыре заброшенные шайбы казанцев и замена Игоря Шестёркина, который психологически надломился от такого напора. В начале второго периода «Ак Барс» забросил пятую шайбу и, казалось, снял вопрос о победителе.

Но СКА включился в игру и, атакуя всеми звеньями, пустился в погоню. За пять секунд до конца основного времени счёт был 5:4 в пользу казанской команды, когда Илья Ковальчук и Павел Дацюк совместными усилиями организовали пятый гол СКА. Ковальчук отдал Дацюку на вход в зону, а Павлу потребовалось всего два неуловимых движения, чтобы принять шайбу и отправить её в ворота. 5:5 в основное время, безголевой овертайм и серия буллитов, в которой «Ак Барс» всё-таки вырвал победу.

Яркая игра Кирилла Капризова

Ярким моментом прошлого сезона стала вдохновенная игра молодого Кирилла Капризова. 20-летний форвард был настоящим лидером «Салавата Юлаева» и вместе с Линусом Умарком и Теему Хартикайненом стал основным создателям голевых моментов в уфимском коллективе. Капризов постоянно играл в большинстве, выходил на последние минуты матча, а всё потому что Кирилл проявлял совсем не юношеское хладнокровие и самообладание. Капризов побил рекорд Евгения Кузнецова по количеству очков в «регулярке» для игроков не старше 20 лет, набрав 42 (20 + 22) очка.

Воспитанник новокузнецкого хоккея великолепно проявил себя и в играх за сборную: сначала Капризов в качестве капитана привёл российскую «молодёжку» к бронзовым медалям чемпионата мира — 2017, а затем Кирилл дебютировал во взрослой сборной на этапе Евротура, с ходу оформив хет-трик. Безусловно, яркая игра молодого нападающего в этом сезоне не только стала отдушиной для уфимских болельщиков, но и явилась одним из самых запоминающихся моментов сезона.

Сначала Капризов в качестве капитана привёл российскую «молодёжку» к бронзовым медалям чемпионата мира, а затем Кирилл дебютировал во взрослой сборной на этапе Евротура, с ходу оформив хет-трик.

Взгляд с трибуны: «Бесценная лига» сближает

— За «Салават Юлаев» болеют все мужчины нашей семьи: дедушка, папа, дядя, поэтому мой выбор был очевиден. Я росла на Крайнем Севере, где вообще не было возможности вживую посмотреть хоккей. Впервые мне удалось побывать на хоккейном матче на предсезонном турнире в первый год основания КХЛ. Сейчас я живу в большом городе и каждый поход на матч — всегда что-то особенное, волнующее, с теми же переживаниями и восторгом из детства.



Когда я попала на игры чемпионата мира в Стокгольме, у меня, честное слово, текли слёзы от того, какая это красивая игра! Разминка, раскатка, предматчевое шоу, невероятные спасения от вратарей, мужественность игроков, гимн в исполнении наших парней, звук бьющейся о борт шайбы — у меня и сейчас идут мурашки от всего этого. Я цепляюсь за любую возможность приблизиться к хоккею, и «Бесценная лига» стала одним из проводников к этой великой игре. Хотя хоккей — даже не игра, это образ жизни, религия, если можно так выразиться», — поделилась своей историей болельщица «Салавата Юлаева» Гузель Хисматуллина.

Голы Кутейкина с центра площадки

Плей-офф порой — время чудес. Вот и в этом розыгрыше Кубка Гагарина на защитника «Динамо» Андрея Кутейкина снизошло какое-то волшебство. А как иначе объяснить тот факт, что российский защитник трижды за плей-офф отличался бросками от красной линии? Первый раз это случилось в четвертьфинале конференции, когда могучий выстрел Кутейкина принёс победу «Динамо» в овертайме второго матча серии против «Торпедо». Следующие снаряды дальнего поражения были припасены для вратаря СКА Микко Коскинена. Финн пропустил дальние выстрелы Кутейкина последовательно во второй и в третьей играх серии, но в этом случае защитнику «Динамо» своими голами удалось лишь подсластить пилюлю поражения.

«Манекен-челлендж» во время игры

Популярный интернет-флешмоб «Манекен-челлендж» облетел уже весь земной шар, а в прошедшем сезоне КХЛ заглянул и на ледовую площадку. Акция прошла во время игры регулярного чемпионата между «Йокеритом» и «Куньлунем». В неподвижных манекенов сыграли все участники действа: хоккеисты, тренеры, болельщики, журналисты и даже девушки, вышедшие в рекламной паузе почистить лёд.

Танцы на «Платинум-Арене»

Хабаровский «Амур» в прошлом сезоне решил, что привлекать зрителя на трибуну нужно самыми разными способами, и придумал интересный ход. В двух матчах регулярного чемпионата в Хабаровске некоторые коммерческие паузы были заполнены танцами от сотрудников арены. Сначала охранник стадиона станцевал под легендарный хит Майкла Джексона «Billie Jean», а на другой игре под современный российский хит зажгла уборщица стадиона.

Чемпионат КХЛ-2016/17 принёс много ярких эмоций, а уже в августе стартует новый сезон, где у каждого болельщика будет возможность вписать своё имя в историю «Бесценной лиги».