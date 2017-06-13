Свитов и другие блудные «ястребы». Кого нужно вернуть «Авангарду»?

Скабелка – последняя надежда Омска? «Авангард» ставит на систему Несмотря на слухи о приходе Дмитрия Квартальнова, главным тренером «Авангарда» стал Андрей Скабелка. Почему он последняя надежда Омска?

Омскую хоккейную школу вряд ли можно поставить на одну ступень по продуктивности с челябинской или ярославской. Тем не менее её многочисленные выпускники успешно выступают в различных клубах КХЛ. Если бы на берегу Иртыша задались целью вернуть всех блудных «ястребов», «Авангард» вполне мог бы обходиться своими воспитанниками. Однако возвращение Александра Попова и Дениса Куляша при нынешнем руководстве почти исключено. Сергей Калинин одной ногой в СКА, а его ровесник Никита Пивцакин вполне комфортно чувствует себя в другом «армейском» клубе. Но, даже убрав их за скобки, найдётся немало омичей, которых вслед за Кириллом Семёновым «Авангарду» не помешало бы вернуть домой.

34 года. «Ак Барс». Контракт до 2018 года

В 2010 году, будучи капитаном «Авангарда», Александр Свитов променял родной клуб на «Салават Юлаев». Тот переход, болезненно воспринятый в Омске, объяснялся не только финансовым вопросом, но и желанием Свитова попасть в сборную. Перебравшись в команду Быкова и Захаркина, он действительно стал чаще надевать форму национальной команды, но чемпионом мира стал уже в эпоху Билялетдинова. В Уфе же он выиграл свой первый и на данный момент единственный Кубок Гагарина. И мало кто сейчас вспомнит, что место экс-капитану «Авангарда» нашлось лишь в четвёртом звене. Несмотря на то что отдельные омские болельщики восприняли тот переход как предательство, в целом со стороны местной торсиды к Свитову сохранилось тёплое отношение. В это межсезонье вариант с возвращением Александра в «Авангард» был как никогда реальным, но он всё-таки подписал однолетний контракт с «Ак Барсом», согласившись на понижение зарплаты. Следующим летом Свитову будет уже 35, и нет никакой гарантии, что он сможет выдерживать темп КХЛ и тем более те скорости, что прививает своим командам Андрей Скабелка. Зато такой характерный игрок в раздевалке «Авангарда» точно не помешает. Если Свитов завершит карьеру в Омске, это будет поистине красивая история.

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21 год. «Адмирал». Контракт до 2018 года



Из молодых «ястребов», разбросанных по миру, ни о ком не вспоминают так часто, как о Владимире Ткачёве. На каком-то этапе его неудачи во взрослом хоккее пытались объяснять сложным характером, не самыми великими габаритами и другими мифическими факторами, но жизнь показала, кто был прав в их тихом споре с Евгением Корноуховым. Тренер, постоянно придиравшийся к Ткачёву, сидит без работы, а его бывший подопечный раскрылся в «Адмирале» и получил от КХЛ приз лучшего новичка сезона. Весь чемпионат он провёл в первом звене «моряков», где составил убийственную связку со словенцем Саболичем. То, что Ткачёва так ни разу и не вызвали в сборную России, можно объяснить разве что вкусовщиной со стороны Олега Знарка. Мягкий и техничный нападающий – не самый типичный игрок для системы нынешнего наставника национальной команды. Возможно ли возвращение Ткачёва в родной город?



Год назад права на игрока уже проходили через омский клуб, но исключительно транзитом: «Авангард» вернул форварда из СКА и продал его в «Адмирал» за 20 млн рублей. Для дальневосточников эта сумма стала рекордной, но по сравнению с тем, какие деньги платят за куда менее талантливых игроков «Кузни», кажется, что Омск продешевил. Теперь любому клубу, который положит глаз на Ткачёва, придётся выложить раз в пять больше. «Адмирал», насколько нам известно, уже отказал в продаже своей звёздочки одному топ-клубу.

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27 лет. «Локомотив». Контракт до 2019 года



Как и в случае со Свитовым, кажется, идеальный момент для возвращения Егора Аверина в Омск упущен. Нападающий, для которого минувший сезон стал худшим за всё время выступления за «Локомотив», был в эпицентре слухов о возможном обмене в «Авангард». Накануне дедлайна все наперебой сообщали о том, что Аверин вот-вот вернётся в родной клуб, за который не играл с 2012 года. Тогда, после трагедии под Туношной, Егора отпустили в Ярославль по программе возрождения «Локомотива». Вернуть его спустя пять лет помешала высокая зарплата нападающего, которая не вписывалась в бюджет «ястребов», привыкших в последние годы жить в эконом-режиме. Аверин вряд ли бы стал главной звездой «Авангарда», а на роль форвардов-трудяг в Омске есть более прижимистые кандидаты. Ну а после того, как омич подписал новый двухлетний контракт с «Локомотивом», о его возвращении можно было забыть, но… Стоит Аверину завалить начало сезона, как вновь поползут слухи о его обмене. И первым кандидатом снова станет «Авангард». Трудяга и кровиночка в одном флаконе – этот тот, за кого стоит побороться.

Если бы на берегу Иртыша задались целью вернуть всех блудных «ястребов», «Авангард» вполне мог бы обходиться своими воспитанниками.

23 года. «Адмирал». Контракт до 2018 года



В основной состав «Авангарда» Максим Казаков ворвался в не лучшие времена для омского хоккея. Милош Ржига доверил ему место в команде, когда та пикировала в свободном падении. Сезон, завершившийся победой в Кубке надежды, стал для Казакова дебютным во взрослом хоккее. Старт двукратного чемпиона МХЛ и героя молодёжного Кубка мира казался многообещающим. Однако ни в следующем сезоне, ни через год места в составе «Авангарда» для Казакова не нашлось. Зато на 100% оправдалась его командировка в соседний Новокузнецк, где он вместе с Капризовым и Стоа образовал тройку-сенсацию, которая на определённом этапе была самой результативной в лиге. Но стоило Максиму вернуться в Омск, как карета превратилась в тыкву. Значит ли это, что Казаков в принципе не готов к игре в топ-клубе? Скорее причина в том, что в Омске не были готовы встраивать его в состав. Казаков создан для первых звеньев и большинства, чего в «Авангарде» ему дать не могли. Минувший сезон на Дальнем Востоке для 23-летнего форварда сложился противоречиво, но затяжные безголевые серии в регулярном чемпионате затмились его выступлением в плей-офф. Став лучшим снайпером «Адмирала» в плей-офф, львиную долю шайб он отправил в ворота родной команды. Чем это не намёк омскому руководству, чтобы спустя год снова вернуться к кандидатуре Казакова, пригласив его уже на совсем иную роль?

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Кирилл Рассказов

25 лет. «Торпедо». Контракт до 2018 года



Учитывая, что «Авангард» только-только подписал контракт с Кириллом Семёновым, центральных нападающих в омском клубе хватает. Здесь вам и швед Сундстрём, и опытный Юньков, и молодой Фищенко, а также Фисенко с Хохряковым. Вот только у двоих из них контракты с «Авангардом» заканчиваются 30 апреля 2018 года, что открывает дорогу в родной клуб для Кирилла Рассказова. Ещё на молодёжном уровне он отличался игровым мышлением и диспетчерскими функциями. Кто-то его даже называл «омским Дацюком», но заиграть в КХЛ ему мешали слабые ноги. Два последних сезона Рассказов провёл за пределами Омска и к 25 годам окончательно освоился во взрослом хоккее. Впрочем, стабильности Кириллу не хватает до сих пор. По ходу сезона он выходил в одном звене с легионерами «Торпедо» и был одним из ведущих центров волжан, но с наступлением кубковых матчей присел на лавку. После того как Рассказов пройдёт школу Петериса Скудры, его с удовольствием заберёт Андрей Скабелка – единомышленник главного тренера нижегородцев. Тем более что ещё в прошлом сезоне Скабелка был заинтересован в приглашении Рассказова в «Сибирь».

24 года. «Торпедо». Контракт до 2019 года



В своё время история молодого омича поразила настолько, что о нём наперебой писали все спортивные сайты. Евгений Мозер попал сначала на молодёжный Кубок мира, а затем и в основной состав «Авангарда», будучи… любителем. Нет, конечно, за его плечами была хоккейная школа, но сезон-2011/12 он действительно провёл в любительской лиге Омска. Дверь во взрослый хоккей Мозер открыл с ноги, попутно завоевав бронзовую медаль молодёжного чемпионата мира. Значительную роль в его карьере сыграли финские тренеры. Если Петри Матикайнен разглядел молодого форварда, доверив ему место в составе «Авангарда», то с подачи Раймо Сумманена произошёл обмен в «Торпедо». Больно уж экспрессивному финну понадобился Вадим Хомицкий. Отправившись в дедлайн в Нижний Новгород, два с половиной сезона Евгений отыграл за «автозаводцев». И с каждым годом его результативность только росла. Почему бы следующим летом «Авангарду» не попытаться вернуть «ястреба», исправив ошибку Сумманена?

Максим Мизюрин

19 лет. «Вальдор» (QMJHL)

Дмитрий Соколов

19 лет. «Садбери» (OHL)

Дмитрий Жукенов

20 лет. «Шикутими» (QMJHL)



Эту троицу омичей объединяет то, что все они выбрали североамериканский сценарий построения карьеры. Дмитрий Жукенов и его тёзка Соколов провели в Канаде уже два года, а Максим Мизюрин только один. Кроме того, всю троицу руководство «Авангарда» желает видеть на летнем сборе. Пока не известно, откликнутся ли они на приглашение родного клуба, и уж тем более сложно сказать, готовы ли блудные «ястребы» вернуться в Россию. Так, скажем, Мизюрин на 90% проведёт ещё один сезон в юниорской лиге Квебека. Соколов в свою очередь наверняка попробует пробиться в состав задрафтовавшей его «Миннесоты» через фарм-клуб. Концовку прошлого сезона габаритный форвард провёл в составе «Айовы» и даже забросил первую шайбу в АХЛ. Наиболее перспективным из этого трио представляется Мизюрин, в котором помимо 100 килограммов боевого веса кроется диспетчерский талант. Омскому руководству важно не повторить былых ошибок и не допустить, чтобы омичи, выступающие в юниорских лигах Канады, пошли по пути Ткачёва. Не этим летом, так следующим, эти форварды должны вновь примерить красно-чёрную форму.